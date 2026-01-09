Volei: Abonamente cu preţuri între 252-1.036 lei la meciurile de la EuroVolley 2026, grupa de la Cluj-Napoca

14:30

Un comisionar vamal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a introdus în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Costanţa documente comerciale false cu ajutorul cărora o grupare de criminalitate organizată ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, 15 tone de frunze de tutun. De asemenea, în acelaşi dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi de depozitare din Portul Constanţa care ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără a întocmi documentele obligatorii de recepţie şi fără a înscriere marfa în evidenţele societăţii. Administratorul a fost şi el arestat preventiv pentru 30 de zile.