Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din PNRR, un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice

Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.