Skoda lansează un SUV electric cu 7 locuri FOTO

15:10

Răcirea vremii din ultimele două zile a majorat consumul intern și a transformat din nou România în importator net de gaze, ca și în ultimele zile ale anului trecut și prima zi a noului an, pentru acoperirea consumului nefiind suficiente producția internă curentă și extragerile din depozite. Prețurile au crescut la rândul lor, atingând cel mai înalt nivel al ultimelor 2 luni și jumătate, potrivit datelor analizate de Profit.ro.