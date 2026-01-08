NASA, în fața celui mai important test spațial al secolului: omenirea se pregătește să revină pe Lună
Aktual24, 8 ianuarie 2026 21:20
După mai bine de 50 de ani de tăcere umană dincolo de orbita Pământului, NASA se află la câteva săptămâni de un moment care ar putea redefini explorarea spațială modernă. Misiunea Artemis II, primul zbor cu echipaj uman spre Lună de la Apollo 17 încoace, nu este doar o reluare a unui capitol glorios din […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
21:50
Curtea de Apel Alba Iulia, a judecat, joi, contestația depusă de femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, împotriva arestului preventiv hotărât de Tribunalul Sibiu. Instanța a respins ca nefondată contestația sibiencei, care va rămâne în arest preventiv până 26 ianuarie 2026, inclusiv, când va fi prezentată din nou […]
Acum 30 minute
21:30
Un autovehicul înmatriculat în județul Mureș a aterizat de pe șosea pe acoperișul unei case din Predeal. Incidentul a avut loc pe direcția de mers Brașov-București, potrivit BizBrașov. În această după amiază, șoferii care se deplasau spre București au filmat autovehiculul aterizat pe o porțiune din acoperișul pensiunii aflate în vale, în vecinătatea DN1. Autovehiculul […]
Acum o oră
21:20
Brazi: O cisterna cu 34 de tone de combustibil a derapat. Nu sunt scurgeri de combustibil # Aktual24
O cisternă încărcată cu 34 de tone de combustibil a derapat, joi seară, pe raza comunei prahovene Brazi și a ieșit în afara părții carosabile. Nu s-au înregistrat scurgeri de combustibil. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD. „În evenimentul rutier a […]
21:20
NASA, în fața celui mai important test spațial al secolului: omenirea se pregătește să revină pe Lună # Aktual24
După mai bine de 50 de ani de tăcere umană dincolo de orbita Pământului, NASA se află la câteva săptămâni de un moment care ar putea redefini explorarea spațială modernă. Misiunea Artemis II, primul zbor cu echipaj uman spre Lună de la Apollo 17 încoace, nu este doar o reluare a unui capitol glorios din […]
21:10
Hainan, paradisul duty-free al Chinei: deschidere economică autentică sau spectacol geopolitic într-o lume tot mai fragmentată? # Aktual24
Într-o lume în care globalizarea pare să se retragă sub presiunea tarifelor, sancțiunilor și rivalităților geopolitice, China încearcă să-și rescrie propria poveste comercială. În timp ce Statele Unite și Europa ridică bariere, Beijingul își etalează un nou simbol al „deschiderii”: Hainan, o insulă tropicală scăldată de Marea Chinei de Sud, prezentată drept cel mai mare […]
Acum 2 ore
20:50
Surpriză: Negociatorul lui Putin, Dmitriev, ar fi în Franța. A fost văzut la ambasada SUA # Aktual24
Kirill Dmitriev, director general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și unul dintre principalii negociatori ai Kremlinului în discuțiile de pace pentru Ucraina, ar fi fost primit miercuri la Ambasada SUA din Paris, potrivit unor informații apărute după ce, cu o zi înainte, Kievul avusese discuții despre garanții de securitate cu lideri europeni și […]
20:40
Australia sub asediul focului: val de căldură extrem și risc „catastrofal” de incendii pe întreg continentul # Aktual24
Australia se află din nou în fața unei crize climatice majore, pe măsură ce un val de căldură sever până la extrem cuprinde aproape întregul continent, împingând riscul de incendii la niveluri descrise de autorități drept „catastrofale”. Temperaturile record, vânturile puternice și uscăciunea accentuată a solului creează un cocktail periculos care amintește de cel mai […]
20:40
Dictatorii și dictaturile se clatină și cad (de obicei) din cauza economiei. Sigur că sunt și alte motive, dar rareori o țară prosperă, stabilă economic. În schimb, regimurile cu o economie ultra-dirijată cu greu pot supraviețui. Sigur, Coreea de Nord este contraexemplul perfect, dar ea are arma nucleară. China poate fi și ea un exemplu, […]
20:20
Compania britanică de apărare Babcock International a anunțat că intenționează să colaboreze cu startup-ul estonian Frankenburg Technologies pentru a dezvolta un sistem de lansare a rachetelor containerizat, menit să apere navele și infrastructura de coastă împotriva dronelor de atac unidirecționale și ieftine. Companiile au semnat un memorandum de înțelegere pentru a explora dezvoltarea comună a […]
20:10
SUA întorc spatele lumii. Trump retrage America din pilonii luptei globale împotriva schimbărilor climatice # Aktual24
Decizia președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din zeci de organizații internaționale provoacă un val de reacții la nivel global și reaprinde dezbaterea privind rolul Americii în arhitectura cooperării internaționale. Potrivit unui memorandum semnat miercuri la Casa Albă, SUA se retrag din 66 de organisme și acorduri internaționale, dintre care aproape jumătate sunt […]
20:00
Un alt petrolier care ar face parte din „flota-fantomă” a Rusiei, lovit de o dronă ucraineană, în apropierea Turciei # Aktual24
Un nou petrolier care se îndrepta spre Rusia a fost lovit în Marea Neagră, într-un incident atribuit „probabil” unei drone, potrivit relatărilor apărute joi. Petrolierul Elbus, sub pavilion Palau, a fost observat cu fum ieșind de pe punte la aproximativ 30 de mile de coasta Turciei. Conform informațiilor citate, nava ar fi transmis un apel […]
Acum 4 ore
19:50
Pericolul din farfurie: cum conservanții „invizibili” au ajuns să ne modeleze riscul de cancer și diabet de tip 2 # Aktual24
Dimineața începe grăbit. O felie de pâine moale, parcă abia scoasă din cuptor, deși a fost cumpărată cu o săptămână în urmă. Câteva felii de mezel, roz perfect, fără urmă de oxidare. Un sos deschis cu luni în urmă, care încă „rezistă”. Pentru majoritatea oamenilor, aceste detalii sunt semne de confort, eficiență și siguranță alimentară. […]
19:40
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul unei crize economice profunde care a reaprins nemulțumiri vechi și a scos la suprafață fisuri adânci în structura politică a statului. De unsprezece zile consecutive, zeci de orașe din întreaga țară sunt scena unor proteste anti-guvernamentale violente, care au transformat străzile în […]
19:30
Un memoriu transmis pe adresa redacției de o avocată cu o experiență de 20 de ani în meserie relevă faptul că și această breaslă, parte esențială a sistemului judiciar, se confruntă cu diverse probleme, care ar trebui rezolvate de cei responsabili. Atitudinea judecătorilor față de avocați în sala de judecată, magistrații proaspăt pensionați care devin […]
19:20
BRICS reacționează după ce SUA au capturat nave rusești. Nave chineze si iraniene și alătură celor rusești pentru ”asigurarea securităţii transportului maritim” # Aktual24
Nave chineze şi iraniene au sosit în apropiere de Capul Bunei Speranţe, în Africa de Sud, pentru un exerciţiu al ţărilor din BRICS+, la care va participa inclusiv Rusia, potrivit unui responsabil participant la aceste manevre navale, transmite AFP, citată de Agerpres. Administraţia de la Pretoria, ţintă recurentă a preşedintelui american Donald Trump, se expune […]
19:20
Carnea este la fel de importantă ca legumele. RFK Jr. publică noi recomandări alimentare pentru cetățenii americani # Aktual24
Carne roșie, produse lactate și legume în loc de zahăr și alimente extrem de procesate: Guvernul SUA a lansat miercuri noi recomandări alimentare. Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că recomandările vor „revoluționa” obiceiurile alimentare din SUA și „vor face America din nou sănătoasă”, repetându-și sloganul „Make America Healthy […]
19:00
BREAKING Senatul SUA a votat blocarea lui Trump, nu mai are voie sa lanseze noi lovituri militare contra Venezuelei fără aprobarea Congresului. Moțiunea, susținută și de aleși republicani # Aktual24
Senatul Statelor Unite a votat, joi, cu 52 de voturi pentru și 47 împotrivă, o rezoluție prin care îl blochează pe reședintele Donald Trump să lanseze noi lovituri militare asupra Venezuelei fără aprobarea Congresului. Inițiativa, denumită War Powers Resolution, a fost introdusă de senatorul democrat Tim Kaine din Virginia, împreună cu senatorul republican Rand Paul […]
18:40
”Am fost otrăvit cu arsenic”. Acuzații grave ale prim-vicepreședintelui PSD Daniel Băluță: ”A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat tratament” # Aktual24
Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD și fost candidat la Primăria Capitalei, susține că s-ar fi încercat otrăvirea sa cu arsenic. Un așa-zis raport anonim care circulă în Sectorul 4 capătă noi implicații, după ce o investigație Captura.ro indică posibile legături între document și fostul șef ADP Marian Goleac, sugerând că materialul ar putea fi un […]
18:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a prezentat președintelui american Donald Trump un plan în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru refacerea Ucrainei de după război, cu scopul de a atrage companiile americane care vor primi o parte din bani. Acesta este un motiv în plus pentru ca liderul de la Washington să sprijine Ucraina, […]
18:30
NASA ia în calcul întoarcerea mai devreme pe Pământ a unei părți – sau chiar a întregii echipe – de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), după ce un membru al echipajului Crew-11 a avut o problemă medicală. Astronautul este descris drept stabil, însă incidentul a fost suficient de serios încât să ducă la anularea […]
18:30
Semne rele pentru Europa. De ce Putin tace la capturarea aliatului său, Maduro, de către americani # Aktual24
În mai anul trecut, președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit pe liderul venezuelean, Nicolás Maduro, în Palatul Mare al Kremlinului, chiar înaintea marilor ceremonii de la Moscova dedicate aniversării a 80 de ani de la victoria sovietică asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial. Momentul a avut o puternică încărcătură simbolică, evidențiind principala alianță […]
18:30
S-au înțeles? Ministerul Justiției lansează procedura pentru alegerea noilor șefi ai DNA, DIICOT și Parchetului General # Aktual24
Ministerul Justiției a anunțat joi declanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor, respectiv Procuror General, adjunct al Procurorului General, procuror șef și adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), potrivit unui comunicat al ministerului. În perioada 8 ianuarie […]
Acum 6 ore
17:40
Putin trebuie să se teamă de legea americană cu tarife de 500% pentru clienții petrolului rusesc – Analiză # Aktual24
Lyndsey Graham, unul dintre cei mai puternici senatori republicani din Congresul SUA, a anunțat că președintele american Donald Trump e de acord cu proiectul de lege prin care SUA poate impune tarife de 500% pentru bunurile din țările care cumpără petrol rusesc. Anunțul este important pentru că deși există o largă majoritate – atât republicani […]
17:40
Poliţia din Bratislava l-a inculpat în absenţă pe un cetăţean român, identificat cu numele de Pop V., pentru jaf şi distrugere a proprietăţii în legătură cu furtul unor bijuterii dintr-un comercial din capitala slovacă în noiembrie, transmite joi agenţia slovacă TASR, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a poliţiei regionale, Silvia Simkova. Ea a explicat că […]
16:50
Scandal major de corupție în Marea Britanie. BBC: Prințul Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire de la un oligarh kazah, printr-o firmă implicată în acte de corupţie # Aktual24
Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire sterline de la un oligarh, prin utilizarea unor fonduri provenite de la o firmă asociată, conform concluziilor unei investigaţii publicate de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor este membru al familiei regale britanice, cunoscut oficial ca Prinţul Andrew, Duce de York, al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a şi […]
16:40
Ultimii pași către pace, Zelenski anunță că a gata documentul: ”E practic pregătit să fie prezentat spre aprobare preşedintelui american Donald Trump” # Aktual24
Documentul cu garanţiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei după eventuala încheiere a războiului cu Rusia este „practic pregătit” să fie prezentat spre aprobare preşedintelui american Donald Trump, a afirmat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit agenţiilor AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Documentul bilateral asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina […]
16:30
Industria calului la ruși, cai conectați la sateliți. Forțele ruse instalează terminale de internet prin satelit pe unități călare, potrivit imaginilor OSINT – VIDEO # Aktual24
Forţele ruse au început să echipeze unităţi călare cu terminale de internet prin satelit Starlink şi camere video, potrivit unor imagini şi înregistrări video distribuite, la 8 ianuarie, de investigatori OSINT. Materialele video arată soldaţi ruşi călare, pe cai dotaţi cu rame improvizate, care susţin terminale satelitare cu panou plat şi sisteme ce par a […]
16:20
Macron anunță schimbarea ordinii mondiale: ”Există o tentaţie reală de împărţire a lumii între marile puteri. SUA încalcă reguli” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat joi că Statele Unite ale Americii, putere de nivel mondial, se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi de regulile internaţionale pe care, în trecut, le promova. „Statele Unite sunt o putere mondială care se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi se eliberează de regulile internaţionale […]
16:20
„O amenințare uriașă”. Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă din Kiev, conectată la Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei # Aktual24
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor informații conform cărora copiilor li se preda folosind manuale din epoca sovietică și se promovau influențe culturale rusești. Instituția, legată de Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean […]
16:10
Industria germană a primit mai multe comenzi în noiembrie pentru a treia lună consecutiv. Comenzile au crescut cu 5,6% față de luna precedentă, conform anunțului Oficiului Federal de Statistică joi. Aceasta marchează a treia creștere consecutivă și cea mai mare creștere din decembrie 2024. „În sfârșit, o cifră din economia germană care dă speranță”, a […]
16:00
Intervenție în condiții extreme în Hunedoara, pacient dependent de dializă transportat cu autoșenilata # Aktual24
Salvatorii din judeţul Hunedoara au intervenit miercuri în localitatea Poienița Tomii, o zonă devenită inaccesibilă echipajelor medicale din cauza căderilor masive de zăpadă. Pentru a asigura sprijinul necesar, a fost utilizată o autoșenilată trimisă în sprijin de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, cu ajutorul căreia echipele de salvare au reuşit să ajungă la […]
Acum 8 ore
15:50
Ministrul Apărării explică: ”Avionul Spartan poate ateriza și în condiții meteo mai proaste, dar nu cu președintele la bord” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public privind recentul zbor al preşedintelui României, Nicuşor Dan, la Paris, că penultimul astfel de zbor, efectuat cu aeronava militară Spartan a MApN, a costat aproximativ 30.000 de euro, menţionând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. „Starea meteo […]
15:50
Medicii Fără Frontiere, somați să părăsească Gaza. Israel închide una dintre ultimele linii de salvare medicală din enclava devastată # Aktual24
În Gaza, unde spitalele funcționează la limita colapsului, iar sistemul medical a fost aproape distrus de luni de bombardamente, o nouă decizie a autorităților israeliene riscă să agraveze dramatic criza umanitară. Israel a ordonat organizației Medicii Fără Frontiere (Doctors Without Borders – MSF) să își înceteze complet activitatea în Fâșia Gaza și să își retragă […]
15:40
Jensen Huang spune că este „perfect de acord” cu impozitul pe averea miliardarilor din California. Ce spun ceilalți miliardari americani # Aktual24
Când a fost întrebat despre impozitul de 5% pe averea miliardarilor, propus în California, Huang a spus că potențiala taxă nu l-a preocupat prea mult. „Trebuie să vă spun că nici măcar nu m-am gândit la asta”, a declarat Huang. „Alegem să trăim în Silicon Valley și, indiferent de taxele pe care le-ar dori să […]
15:10
”Le vom considera ținte militare”. Rusia respinge cu vehemență planul ucraineno-european pentru o forță de menținere a păcii în Ucraina # Aktual24
Moscova a etichetat joi Ucraina și susținătorii săi europeni drept „axă a războiului”, avertizând că acordurile încheiate pentru desfășurarea unei forțe de menținere a păcii sunt departe de orice ar putea accepta Rusia pentru a pune capăt războiului. În primele sale comentarii, după ce aliații Ucrainei au declarat că au convenit asupra unor garanții cheie […]
14:50
Trump anunță o întâlnire cu președintele Columbiei, pe fondul crizei din Venezuela. ”Vino și prinde-mă”, i-a transmis deja Gustavo Petro # Aktual24
America Latină traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, iar Statele Unite par hotărâte să joace un rol decisiv, chiar cu riscul destabilizării întregii regiuni. Anunțul președintelui american Donald Trump privind o întâlnire „în viitorul apropiat” cu omologul său columbian, Gustavo Petro, la Casa Albă, vine într-un moment extrem de delicat, marcat […]
14:40
Patru ani de închisoare. Fostul vicepremier Daniel Chițoiu, sentință definitivă cu executare imediată # Aktual24
Fostul vicepremier și ministru de Finanțe Daniel Chițoiu a fost condamnat pentru ucidere din culpă la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia vine, după ce anul trecut, judecătorii dăduseră o sentinţă de 3 ani cu suspendare. Decizia este definitivă, Chiţoiu trebuie să se predea deîndată. Curtea de Apel Pitești – Secția Penală și pentru […]
14:40
Gigantul petrolier american Chevron este interesat de activele din străinătate ale companiei rusești Lukoil # Aktual24
Gigantul petrolier american Chevron și firma de capital privat Quantum Capital Group au încheiat un parteneriat pentru o ofertă pentru activele internaționale ale companiei petroliere rusești sancționate Lukoil, evaluate la 22 de miliarde de dolari. Oferta vizează întregul portofoliu non-rusesc al Lukoil, inclusiv producția de petrol și gaze, instalațiile de rafinare și peste 2.000 de […]
14:40
Flavia Boghiu a fost achitată. Fost viceprimar USR al Brașovului, ea a renunțat să mai candideze după acuzațiile DNA # Aktual24
Fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată, joi, de Tribunalul Brașov, în dosarul ‘Catacombelor’, în care a fost acuzată de abuz în serviciu. Totodată, instanța brașoveană a respins acțiunea civilă formulată de primarul Brașovului pentru recuperarea prejudiciului de aproximativ 300.000 de lei și, de asemenea, a dispus ridicarea sechestrului asigurator și popririi […]
14:10
Trump solicită creșterea semnificativă a bugetului militar: vrea 1,5 trilioane de dolari pentru anul 2027 # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, semnificativ mai mare decât cele 901 miliarde de dolari aprobate de Congres pentru 2026, ceea ce a stimulat stocurile de apărare, dar a stârnit scepticism în rândul experților în buget. Orice astfel de […]
Acum 12 ore
13:40
Furia fermierilor francezi: guvernul anunță că blocarea stăzilor este „inacceptabilă” și promite că va scoate tractoarele din oraș # Aktual24
Guvernul a condamnat joi acțiunile fermierilor care au venit cu tractoarele în regiunea pariziană, numindu-le „ilegale” și promițând să nu le permită să continue. Guvernul „nu va permite” acțiunile fermierilor din regiunea pariziană, care sunt „ilegale”, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, relatează Le Figaro. „Blocarea parțială a autostrăzii A13, așa […]
13:30
Papahagi cere ca statul să își recupereze datoriile de la Realitatea TV: ”Cu acești bani se poate cumpăra un avion prezidențial” # Aktual24
Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi cere ca statul român să acționeze contra postului Realitatea Plus și să recupereze datoriile de pe le care televiziunea ”suveranistă”. Postul s-a plâns că președintele Dan nu a invitat pe nimeni de la Realitatea în deplasarea de la Paris. ”Nu e normal ca președintele sau premierul României să înghețe sub […]
13:20
Ana Birchall dezvăluie: Tudorel Toader a făcut ca și judecătorii CCR să aibă pensii speciale. ”Rar mi-a fost să întâlnesc o persoană mai sulfuroasă, mai mincinoasă și mai ticaloasă” # Aktual24
Fostul ministru al Justiției Ana Birchall l-a acuzat pe Tudorel Toader că a este inițiatorul modificărilor legislative care au vizat dreptul judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR) la pensii de serviciu. Birchall susține că, în perioada în care Tudorel Toader a condus Ministerul Justiției, acesta a promovat schimbări legislative în interes personal: „A introdus în […]
13:20
Rubio anunță planul SUA pentru Venezuela, acesta conține trei faze: stabilitate, redresare, apoi tranziție # Aktual24
După ce a informat senatorii despre implicarea administrației în Venezuela, Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că planul SUA este un „proces în trei faze” care implică stabilizarea țării, redresarea și tranziția după înlăturarea fostului președinte Nicolás Maduro. „Nu vrem ca situația să se transforme în haos”, a spus el, relatează CBS News. „Carantina” […]
13:00
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Circulația rutieră a fost restricționată temporar pe breteaua din zonă – VIDEO # Aktual24
ISU București-Ilfov a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la sediul Ministerului Finanțelor, de pe strada Apolodor. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la fața locului, s-a stabilit că ardeau deșeuri într-un canal tehnologic, într-o nișă din perete, cu degajare de fum în zona acoperișului. Incendiul s-a manifestat la etajul 6, în casa […]
13:00
Petrolierul Sophia. SUA au sechestrat încă o navă rusească din flota din umbră, în Marea Caraibelor – VIDEO # Aktual24
Pe lângă petrolierul Marinera din Oceanul Atlantic, SUA au confiscat o altă navă rusească din flota din umbră sancționată în Marea Caraibelor – petrolierul Sophia, potrivit unui comunicat al Comandamentului Sudic al SUA și unei postări a secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem, pe Twitter (X). În dimineața zilei de miercuri, 7 ianuarie, petrolierul […]
12:50
Administrația Trump se va retrage din zeci de organizații internaționale, inclusiv agenția ONU pentru populație și tratatul ONU care stabilește negocierile internaționale privind clima, pe măsură ce SUA se retrage în continuare din cooperarea globală. Președintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv care suspendă sprijinul SUA pentru 66 de organizații, agenții și comisii, […]
12:10
Până și presa maghiară laudă accelerarea accesării fondurilor UE de către România: „Ceva s-a schimbat – Ursula von der Leyen face România măreață” # Aktual24
Publicația economică maghiară Világgazdaság a dedicat un articol amplu performanței României în absorbția fondurilor europene, intitulat sugestiv: „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen și echipa ei fac România măreață”. Jurnaliștii maghiari remarcă un flux „fără precedent” de miliarde de euro dinspre Bruxelles către economia românească în ultimele șase luni, atribuind această schimbare radicală influenței […]
11:40
JD Vance, după uciderea unei femei din Minneapolis de către un agent ICE: „Doresc ca fiecare agent ICE să fie conștient că întreaga administrație stă în spatele său” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a transmis un mesaj de solidaritate cu agenții ICE, în contextul valului de proteste și amenințări declanșate de împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good în Minneapolis. Pe contul său oficial de X, Vance a postat joi dimineața următoarea declarație: „Vreau ca fiecare ofițer ICE să știe că președintele lor, vicepreședintele […]
11:20
Un nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a lăsat aproape un milion de oameni fără căldură și electricitate în plină iarnă # Aktual24
În noaptea de 7 spre 8 ianuarie, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice ucrainene, afectând grav regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia. Conform Ministerului Energiei de la Kiev, citat de agenția UNN, peste 800.000 de consumatori din Dnipropetrovsk au rămas fără electricitate dimineața, în timp ce regiunea Zaporijia a fost aproape complet lăsată […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.