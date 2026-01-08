Fostul consilier prezidențial american Steve Bannon sper la Victoria lui Marine le Pen în Franța pentru a „ucide cu adevărat Uniunea Europeană”

15:10

Moscova a etichetat joi Ucraina și susținătorii săi europeni drept „axă a războiului”, avertizând că acordurile încheiate pentru desfășurarea unei forțe de menținere a păcii sunt departe de orice ar putea accepta Rusia pentru a pune capăt războiului. În primele sale comentarii, după ce aliații Ucrainei au declarat că au convenit asupra unor garanții cheie […]