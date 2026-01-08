Vaslui: Un bărbat încătușat a reușit să fugă de polițiști după ce, tot în cătușe, a lovit mașina de poliție cu o sticlă

13:30

Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi cere ca statul român să acționeze contra postului Realitatea Plus și să recupereze datoriile de pe le care televiziunea ”suveranistă”. Postul s-a plâns că președintele Dan nu a invitat pe nimeni de la Realitatea în deplasarea de la Paris. ”Nu e normal ca președintele sau premierul României să înghețe sub […]