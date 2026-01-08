Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, susţine că a fost obiectul unei tentative de asasinat cu arsenic

Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 21:50

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, fost candidat al PSD la Primăria Capitalei, susţine că ar fi f...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
21:50
21:50
VIDEO Teheranul fierbe. Oamenii au ieșit în masă pe străzile Capitalei. Se aud focuri de arme Newsweek.ro
Oamenii din capitala Iranului au strigat din casele lor și au ieșit în stradă joi seară, o nouă esc...
Acum o oră
21:20
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe Donald Trump să acţioneze din nou în Venezuela Newsweek.ro
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe preşedintele Donald Trump să acţioneze din ...
21:10
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a conducătorilor Parchetului General, DNA şi DIICOT Newsweek.ro
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a noilor conducătorilor ai Parchetului Genera...
Acum 2 ore
20:40
A murit în închisoare Aldrich Ames, ofițerul CIA care a dat pe mâna Rusiei zeci de agenți. 10, executați Newsweek.ro
Aldrich Hazen Ames, un fost ofițer CIA a cărui activitate de spionaj pentru Uniunea Sovietică și Rus...
20:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru SUA Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru...
20:10
Ce sumă exorbitantă plătești pentru o garsonieră la Milano, orașul „interzis” românilor? Merită să emigrezi? Newsweek.ro
Unul din marile orașe ale Italiei este „interzis” pentru românii care vor să muncească în această ța...
Acum 4 ore
19:50
22.000.000.000 $ este oferta Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate activele internaţionale ale Lukoil Newsweek.ro
22.000.000.000 $ este oferta formulată de gigantul Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate ac...
19:40
Scobitul în nas poate fi mai periculos decât ai crezut până acum. Ce fel de infecții poate provoca? Newsweek.ro
Scobitul în nas poate părea un gest banal, dar ascunde riscuri serioase. Poate provoca leziuni ale m...
19:20
Venezuela este raiul membrilor fugari Hezbollah. Un fost ministru al Economiei e legat de Saddam Hussein Newsweek.ro
Venezuela este mai periculoasă decât pare. Aici e raiul membrilor fugari Hezbollah, care s-au difuza...
19:10
Sunt orhideele sigure pentru câini și pisici? Animalele sunt atrase de gustul și parfumul florilor Newsweek.ro
Orhideele se numără printre plantele de apartament cele mai bine vândute datorită florilor lor atrac...
18:50
Avem o lege care instituie Ziua prieteniei SUA - România. Populistul George Simion o vrea schimbată într-un an Newsweek.ro
Cum Trump e pe val, George Simion s-a gândit să îi trimită niște bezele chiar dacă președintele SUA ...
18:40
Horoscop ianuarie Patru semne zodiacale binecuvântate de Univers. Le ajută conjuncția dintre Venus și Marte Newsweek.ro
În ianuarie, Universul trimite energii speciale către patru semne zodiacale, favorizate de conjuncți...
18:40
Scad ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă făcute după 2019. IRCC e 5,68%, de la 6,06% Newsweek.ro
Scad ratele plus dobânzile la creditele în lei cu dobândă variabilă care au fost făcute după 2019, c...
18:20
Avion britanic de spionaj, misiune de lungă durată în Delta Dunării. Flota din umbră a lui Putin, în vizor Newsweek.ro
Un avion Boeing RC-135W Rivet Joint (reg. ZZ664 – c/s RRR7208) al Forțelor Aeriene Regale a efectuat...
18:10
Momente de groază la Predeal: mașină proiectată pe acoperișul unei pensiuni Newsweek.ro
Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Pr...
Acum 6 ore
17:50
Judecătorul CCR Dacian Dragoș reacționează după contestarea numirii sale: „Este legală” Newsweek.ro
Dacian Dragoș, judecător CCR, consideră că a fost numit legal în funcție, după ce avocata Silvia Usc...
17:40
Forțele Navale Române au predat Turciei comanda grupului pentru combaterea minelor din Marea Neagră Newsweek.ro
Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din M...
17:20
Rusia acuză Kievul și aliații săi că formează o „axă a războiului” și subminează soluția diplomatică Newsweek.ro
Rusia a reacționat dur la acordul privind desfășurarea unei Forțe Multinaționale în Ucraina după înc...
17:10
Interlopul Stila Sarafu l-a lovit cu un vibrator pe afaceristul Rafte. Ce s-a întâmplat cu dosarul penal Newsweek.ro
Interlopul Stila Sarafu a spus l-a bătut cu un vibrator pe afaceristul Daniel Rafte și s-a ales cu u...
16:50
Premierul Spaniei anunță deschiderea Spaniei de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Palestina Newsweek.ro
Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a declarat că este pregătit să propună trimiterea de trupe de menț...
16:50
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce? Newsweek.ro
Un număru uriaș de pensiuoanri iau o pensie infimă în România. Cu 2.000 de lei pensie pe lună trăieș...
16:40
Școlile din Bistrița, închise vineri din cauza ninsorilor abundente. Când se vor întoarce elevii la ore? Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municip...
16:40
VIDEO A fost inventat frigiderul cu „majordom”. Se deschide și se închide printr-o comandă vocală sau gest Newsweek.ro
Samsung a fost inventat frigiderul cu „majordom”. Gadget-ul Se deschide și se închide singur printr-...
16:20
Sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria Newsweek.ro
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în B...
16:10
Ministrul energiei intervine după ce zăpada a blocat țara. „Consumăm 50.000.000 mc de gaz pe zi”. 3 avertizări Newsweek.ro
MInistrul Energiei, Bogdan IVan, anunță că vin zile grele pentru România cu temperaturi foarte scăzu...
16:10
Fostul premier al Ucrainei cere blocarea discuțiilor despre alegerile prezidențiale Newsweek.ro
Tema organizării alegerilor în plin război este contestată pe scena politică ucraineană. Un înalt of...
Acum 8 ore
16:00
Cât îi costă pe basarabeni sărbătorile de iarnă „pe vechi” în România? Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în țara noastră, ca în fiecare an, mii de moldoveni de peste ...
15:50
Încasarea noilor impozite mărite pe case și mașini începe de azi. Sunt toate sumele calculate corect Newsweek.ro
De astăzi, bugetul local se deschide ieșenilor care au de plătit taxe și impozite. Cel puțin până ie...
15:50
Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la patru ani cu executare. Este în custodia Poliției Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu ...
15:50
Alocațiile pentru copii rămân înghețate și în 2026. Mamă : „O rușine” Newsweek.ro
Vești deloc încurajatoare marchează începutul lui 2026 pentru familiile din Iași: alocațiile pentru ...
15:20
Viziunea Europei democrate privind viitorul dezirabil al Ucrainei Newsweek.ro
Consiliul European a publicat Declarația de la Paris - „Garanții robuste de securitate pentru o pace...
15:10
VIDEO Ministrul Apărării, explicații după ce Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține, joi, declarații de presă pe subiectul transportu...
15:00
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Teminalele intermodale (camioane, trenuri, vapoare), esențiale Newsweek.ro
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Un studiu recent, realizat pentru Comisia TRAN a Parlamen...
15:00
O cunoscută fabrică de cârnați se închide. Produsele dispar din supermarketuri Newsweek.ro
Cel mai mare producător de cârnați din Germania își închide fabrica din Brandenburg. Produsele celeb...
14:50
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe Newsweek.ro
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. MAE recomandă cetăţenilor români s...
14:30
Românii nu pot folosi platforma Ghișeul.ro. Autoritățile suspectează că siteul a fost ținta unor atacuri Newsweek.ro
Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din n...
14:10
Războiul arctic al lui Putin. Bazele strategice ale Rusiei, motivul intențiilor lui Trump privind Groenlanda Newsweek.ro
În fața expansiunii militare accelerate a Rusiei în regiunea Arctică, administrația Trump a reluat t...
Acum 12 ore
13:50
Ministrul Energiei spune că România are depozitele de gaze la 70% și e pregătită pentru creșterea consumului Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că România este pregătită pentru creșterea consumu...
13:40
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. A ars o parte din acoperişul clădirii Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul ...
13:30
Amenințare cu bomba la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat Newsweek.ro
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul h...
13:10
Șef Dell: Clienții sunt dezgustați de calculatoarele pline de funcții AI. „Nu cumpără” Newsweek.ro
Un șef Dell, unul dintre cei mai cunoscuți producători de calculatoare din lume, a admis, în cadrul ...
13:00
Filtru al poliţiştilor pe drumul spre Rânca, pentru trierea autovehiculelor care urcă spre staţiune Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit, şi joi, filtru rutier pe drumul naţional DN 67C Novaci - Rânca, fiind permi...
12:40
Atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 12 judeţe. Unde se revarsă apele Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galbe...
12:30
„Briliantul” fotbalului românesc a împlinit 47 de ani. A început la FC Argeș și a pus ghetele în cui în India Newsweek.ro
Adrian Mutu, „Briliantul” fotbalului românesc, a împlinit 47 de ani. El și-a început cariera la FC A...
12:20
Recomandări în contextul vremii nefavorabile: Urmăriţi buletinele meteo și renunțați la drumuri neesenţiale Newsweek.ro
Autorităţile au transmis o serie de recomandări populaţiei în contextul vremii nefavorabile.
12:00
Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor. Americanii, sfătuiți să gătească sănătos Newsweek.ro
Administrația Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor, în contextul în care...
11:50
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Se cunoaște și ora exactă Newsweek.ro
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Este important ...
11:40
Cum fac economie de 20% la plinul de benzină sau motorină unii șoferi români? Alimentează în Bulgaria Newsweek.ro
Unii șoferi români fac o economie substanțială, de până la 20%, la plinul de benzină sau motorină, d...
11:20
Europa, în pragul unui război real, dar societățile europene rămân în negare. Avertismentul dur al generalilor Newsweek.ro
Liderii militari și de securitate din Europa avertizează tot mai des că riscul unui conflict major p...
