Cercetătorii au făcut o descoperire bizară: Emitem o lumină vizibilă care dispare când murim. Cum e posibil?
Newsweek.ro, 9 ianuarie 2026 15:50
Potrivit unui experiment realizat de cercetători de la Universitatea din Calgary și de la Consiliul ...
Acum 10 minute
16:10
Noi taxe pentru camioane în 2026, în 8 țări din Europa, inclusiv România. Ungaria e „campioană” regională # Newsweek.ro
Pentru camioane, 2026 înseamnă kilometri mai scumpi în 8 țări din Europa, inclusiv România. Noile ta...
Acum 30 minute
16:00
Dacă ai o pisică și observi că te urmărește peste tot, nu trebuie să-ți faci griji. Pisicile își urm...
15:50
Antifrauda bate la ușa tuturor comercianților: plata cu cardul a devenit obligatorie. „Vor fi controale” # Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ...
15:50
Cercetătorii au făcut o descoperire bizară: Emitem o lumină vizibilă care dispare când murim. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Potrivit unui experiment realizat de cercetători de la Universitatea din Calgary și de la Consiliul ...
15:50
Oamenii de ştiinţă au identificat o „defecţiune” în ADN asociată cu îmbătrânirea care creşte riscul unor boli # Newsweek.ro
Un studiu genetic de referinţă arată că anumite secvenţe foarte scurte de ADN, repetate de multe ori...
Acum o oră
15:40
Un ieșean s-ar putea întoarce în spatele gratiilor după un gest fără sens. Când șoferul mașinii în c...
15:20
Lanțul de fast-food care a „reinventat” cel mai ieftin pui la rotisor a dat faliment. Care e motivul? # Newsweek.ro
În anii 1980, puiul la rotisor poate că exista, dar nu era un aliment de bază așa cum a devenit astă...
15:20
Cum va evolua IT-ul ieșean în 2026? Previziuni din piață, între ajustări și pariuri pe tehnologiile emergente # Newsweek.ro
După un an de corecții și prudență, industria IT din Iași intră în 2026 cu un amestec de realism și ...
Acum 2 ore
15:00
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat după 25 de ani de negocieri. Ce spune ministrul Agriculturii # Newsweek.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat vineri de majoritatea statelor membre, după peste 25 de...
15:00
SUA „ar putea alege” între a anexa Groenlanda sau a păstra NATO. Trump: „N-am nevoie de drept internațional” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că SUA ar putea fi nevoite să aleagă între ambiția de a prelua ...
14:50
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul? # Newsweek.ro
O speță revoltătoare - „După mulți ani de muncă și cu un salariu de aproximativ 7.000 de lei în ulti...
14:40
Mercedes investește milioane de euro în uzina din Ungaria, pierdută de România din cauza infrastructurii # Newsweek.ro
Mercedes investește milioane de euro în uzina sa din Ungaria, pierdută de România în 2008 din cauza ...
14:30
1.800 lei amendă unei șoferițe. A circulat pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară # Newsweek.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism ...
14:20
Bolojan, anunț care ar putea pune capăt austerității. „Investiții de 15.000.000.000€ de la UE. Un record” # Newsweek.ro
Premierul Bolojan dă vești bune. El spune că valoarea investițiilor a atins un nivel record, așa că ...
Acum 4 ore
14:10
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 ambulanţe noi. Investiţia, finanţată prin PNRR # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lun...
14:00
Cine este agentul ICE care a împușcat mortal pe Renee Good în Minneapolis. Extremist MAGA cu soție imigrant # Newsweek.ro
Agentul Immigration and Customs Enforcement (ICE) care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în ...
13:50
Propunere revoluționară ca dosarele politicienilor să nu mai ajungă la prescripție. „Să dea termene la o zi” # Newsweek.ro
Numeroase dosare de politicieni și oameni de afaceri dubioși ajung să se prescrie pentru că avocații...
13:40
Zi de doliu național, în Elveția, pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Crans-Montana # Newsweek.ro
În Elveția are loc vineri o slujbă de comemorare, ca parte a unei zile naționale de doliu, pentru a ...
13:20
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume”. Suveranul Pontif avert...
13:10
SUA: Compania aeriană americană Avelo Airlines va suspenda zborurile de expulzare a migranţilor # Newsweek.ro
Compania aeriană americană low-cost Avelo Airlines va înceta până la sfârşitul lunii zborurile de ex...
12:50
Fotbal: FIFA a semnat un acord cu TikTok pentru acoperirea CM 2026. Va transmite unele părți ale meciurilor # Newsweek.ro
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat joi că a semnat un acord cu platforma de diverti...
12:40
Constanţa: Tânăr băut la volan şi fără permis, urmărit şi blocat în trafic de poliţişti # Newsweek.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a opr...
12:30
Petrolierul Rusiei, reținut de SUA, legat de Ilan Șor. Rețeaua oligarhului, mobilizată să-l voteze pe Simion # Newsweek.ro
Petrolierul din „flota fantomă” a Rusiei reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a SUA în Atlantic,...
Acum 6 ore
12:10
Rusia: Peste 500.000 de persoane fără electricitate în urma unui atac ucrainean în regiunea Belgorod # Newsweek.ro
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ru...
12:00
Armistițiu în orașul Alep, după 3 zile de confruntări între armata siriană şi kurzi soldate cu 21 de morți # Newsweek.ro
Autoritățile de la Damasc au anunțat urmistițiu în orașul Alep, după 3 zile de confruntări între arm...
11:50
Bancă adusă iarna în scara blocului a încăierat o Asociație de Proprietari: E furt? E ilegal? Să vină poliția # Newsweek.ro
O bancă primită de la primărie și adăpostită în scara blocului a încăierat o Asociație de Proprietar...
11:40
„Bulgăreală” mortală, în Olanda. Un bărbat de 60 de ani a murit, doi tineri arestați. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O banală „bulgăreala” a degenerat într-o altercație mortală în Olanda. Un bărbat de 60 de ani a muri...
11:20
Şeful Rolls-Royce: Clienții vor motor V12 pe benzină, nu mașina electrică. Motivul? Nu e colecționabilă # Newsweek.ro
Vânzările primei mașini electrice Rolls-Royce s-au prăbușit cu 45% în 2025, iar șeful mărcii a afirm...
11:10
Falimente pe bandă rulantă în cea mai mare economie a Europei. S-au făcut 170.000 de concedieri # Newsweek.ro
Numărul falimentelor în Germania a ajuns la 17.605 anul trecut, cel mai ridicat nivel din 2005, afec...
11:00
Cel puţin 13 persoane - inclusiv cinci copii - au fost ucise în atacuri israeliene în Fâşia Gaza, an...
10:50
Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut anul trecut. Ce produse s-au vândut cel mai mult? # Newsweek.ro
Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu i...
10:40
METEO Vreme extrem de rece în perioada următoare. Ce avertisment au transmis autoritățile pentru populație # Newsweek.ro
Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara în acest sfârșit de săptămână. Vor fi temperaturi de...
10:30
Ce s-a întâmplat cu PIB-ul României, în primele 9 luni ale anului trecut? Cele mai recente date de la INS # Newsweek.ro
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport privind Produsul intern brut al Românie...
Acum 8 ore
10:10
Escrocheria care lovește cu viteză uimitoare. Oprește conexiunea mobilă și golește contul bancar în 3 minute # Newsweek.ro
O escrocherie simplă se extinde cu viteză amețitoare. Hackerii opresc conexiunea mobilă și goșesc co...
10:10
Povestea tristă a celei mai tinere persoane diagnosticate vreodată cu Alzheimer. „Își rătăcea mereu lucrurile” # Newsweek.ro
Un tânăr de 19 ani a fost diagnosticat cu Alzheimer, fiind cea mai tânără persoană diagnosticată vre...
10:00
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? # Newsweek.ro
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? În luna i...
09:50
Atac cu rachete asupra infrastructurii energetice din Rusia. Blackout în Belgorod. Orel fără curent și căldură # Newsweek.ro
Un atac cu rachete a lovit infrastructura energetică din vestul Rusia, provocând pene masive de cure...
09:40
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card? # Newsweek.ro
Casa de Pensii aduce prima veste bună pentru pensionari pe anul 2026. Filialele județene ale Casei d...
09:30
The Times: Germania analizează trimiterea de trupe în România. Berlinul vrea să blindeze flancul estic # Newsweek.ro
Statele europene își revizuiesc planurile privind o posibilă prezență militară în contextul negocier...
09:20
Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu # Newsweek.ro
Renate Weber are mandatul de șef al Avocatului Poporului expirat de peste un an și jumătate. Ea ar p...
09:10
Trump, cuprins de vria războiului: „Vom ataca terestru cartelurile de droguri care conduc Mexicul” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lansa „lovituri terestre” împotriva cartel...
08:50
Declarațiile SUA despre Groenlanda stârnesc îngrijorare în UE. Statele membre analizează pașii de urmat # Newsweek.ro
Declarațiile americanilor privind Groenlanda provoacă îngrijorare. Șefa diplomației europene, Kaja K...
08:40
Superstarul Matt Damon spune ce aliment a scos din dieta sa. „Am ajuns la greutatea pe care o avea în liceu” # Newsweek.ro
Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se preg...
08:40
Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Mai multe școli din țară au fost închise din cauza condițiilor meteo severe, de iarnă. Puțini știu î...
08:30
VIDEO Atac masiv rusesc cu rachete Oreșnik și Drone în Ucraina. Explozii la Kiev și Liov. 4 morți și 19 răniți # Newsweek.ro
Un atac masiv lansat de Rusia asupra Ucraina a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănire...
08:20
Nicuşor Dan prezintă convorbirea pilot–controlor pentru a combate dezinformarea privind escortarea avionului # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Sparta...
Acum 12 ore
08:10
Italia, lovită de un val de frig intens după zile de furtuni, ninsori și ploi torențiale # Newsweek.ro
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânt...
08:10
Tichetul de 50 de lei pentru energie va fi scăzut direct din factură. Măsură simplificată pentru pensionari # Newsweek.ro
Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură, fără înscriere în platfor...
07:50
Război total petrolierelor lui Putin. Încă cinci pe lista neagră a SUA. Unul, atacat cu drone în Marea Neagră # Newsweek.ro
În urma operațiunii Marinei SUA, care a confiscat două petroliere - unul în Atlanticul de Nord și ce...
07:50
Copii și adulți blocați de zăpadă. Pompierii au intervenit pentru salvarea a zece persoane # Newsweek.ro
Zece persoane, printre care și trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a-și putea...
