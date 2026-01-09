Atac cu rachete asupra infrastructurii energetice din Rusia. Blackout în Belgorod. Orel fără curent și căldură
Newsweek.ro, 9 ianuarie 2026 09:50
Un atac cu rachete a lovit infrastructura energetică din vestul Rusia, provocând pene masive de cure...
Acum 5 minute
10:10
Escrocheria care lovește cu viteză uimitoare. Oprește conexiunea mobilă și golește contul bancar în 3 minute # Newsweek.ro
O escrocherie simplă se extinde cu viteză amețitoare. Hackerii opresc conexiunea mobilă și goșesc co...
10:10
Povestea tristă a celei mai tinere persoane diagnosticate vreodată cu Alzheimer. „Își rătăcea mereu lucrurile” # Newsweek.ro
Un tânăr de 19 ani a fost diagnosticat cu Alzheimer, fiind cea mai tânără persoană diagnosticată vre...
Acum 15 minute
10:00
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? # Newsweek.ro
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? În luna i...
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card? # Newsweek.ro
Casa de Pensii aduce prima veste bună pentru pensionari pe anul 2026. Filialele județene ale Casei d...
09:30
The Times: Germania analizează trimiterea de trupe în România. Berlinul vrea să blindeze flancul estic # Newsweek.ro
Statele europene își revizuiesc planurile privind o posibilă prezență militară în contextul negocier...
09:20
Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu # Newsweek.ro
Renate Weber are mandatul de șef al Avocatului Poporului expirat de peste un an și jumătate. Ea ar p...
Acum 2 ore
09:10
Trump, cuprins de vria războiului: „Vom ataca terestru cartelurile de droguri care conduc Mexicul” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lansa „lovituri terestre” împotriva cartel...
08:50
Declarațiile SUA despre Groenlanda stârnesc îngrijorare în UE. Statele membre analizează pașii de urmat # Newsweek.ro
Declarațiile americanilor privind Groenlanda provoacă îngrijorare. Șefa diplomației europene, Kaja K...
08:40
Superstarul Matt Damon spune ce aliment a scos din dieta sa. „Am ajuns la greutatea pe care o avea în liceu” # Newsweek.ro
Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se preg...
08:40
Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Mai multe școli din țară au fost închise din cauza condițiilor meteo severe, de iarnă. Puțini știu î...
08:30
VIDEO Atac masiv rusesc cu rachete Oreșnik și Drone în Ucraina. Explozii la Kiev și Liov. 4 morți și 19 răniți # Newsweek.ro
Un atac masiv lansat de Rusia asupra Ucraina a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănire...
08:20
Nicuşor Dan prezintă convorbirea pilot–controlor pentru a combate dezinformarea privind escortarea avionului # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Sparta...
Acum 4 ore
08:10
Italia, lovită de un val de frig intens după zile de furtuni, ninsori și ploi torențiale # Newsweek.ro
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânt...
08:10
Tichetul de 50 de lei pentru energie va fi scăzut direct din factură. Măsură simplificată pentru pensionari # Newsweek.ro
Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură, fără înscriere în platfor...
07:50
Război total petrolierelor lui Putin. Încă cinci pe lista neagră a SUA. Unul, atacat cu drone în Marea Neagră # Newsweek.ro
În urma operațiunii Marinei SUA, care a confiscat două petroliere - unul în Atlanticul de Nord și ce...
07:50
Copii și adulți blocați de zăpadă. Pompierii au intervenit pentru salvarea a zece persoane # Newsweek.ro
Zece persoane, printre care și trei copii, au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a-și putea...
07:40
Amendă 500 lei dacă nu cureți zăpada și gheața din fața casei. La ce distanță ai voie să depozitezi zăpada? # Newsweek.ro
Amendă 500 lei dacă nu cureți zăpada și gheața din fața casei. La ce distanță ai voie să depozitezi ...
07:30
Horoscop 10 ianuarie. Luna în Balanță tensionează relațiile Racilor. Taurii, sentimente de nesiguranță # Newsweek.ro
Horoscop 10 ianuarie. Luna în Balanță tensionează relațiile Racilor. Taurii, sentimente de nesiguran...
07:20
Camioane pentru MApN. Furnizorul Iveco Defense are întârzieri la livrări și a fost penalizat cu 35.333.813 lei # Newsweek.ro
Iveco Defense are o fabrică în România la Petrești, Dâmbovița, unde în urma unei licitații câștigate...
07:10
Cum se calculează pensia în învațământ după 25 de ani de vechime? Cum se plătește o normă și jumătate? # Newsweek.ro
După 25 de ani de activitate în învățământ, mulți profesori se întreabă cum se reflectă veniturile s...
Acum 12 ore
22:50
Au apărut produse cu AI inutilă. Acadele muzicale, frigidere, însoţitori sau sonerii de uşă AI # Newsweek.ro
Au apărut produse cu AI inutilă, care distrează lumea şi atât. Printre aestea: acadele muzicale, fri...
21:50
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, susţine că a fost obiectul unei tentative de asasinat cu arsenic # Newsweek.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, fost candidat al PSD la Primăria Capitalei, susţine că ar fi f...
21:50
VIDEO Teheranul fierbe. Oamenii au ieșit în masă pe străzile Capitalei. Se aud focuri de arme # Newsweek.ro
Oamenii din capitala Iranului au strigat din casele lor și au ieșit în stradă joi seară, o nouă esc...
21:20
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe Donald Trump să acţioneze din nou în Venezuela # Newsweek.ro
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe preşedintele Donald Trump să acţioneze din ...
Acum 24 ore
21:10
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a conducătorilor Parchetului General, DNA şi DIICOT # Newsweek.ro
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a noilor conducătorilor ai Parchetului Genera...
20:40
A murit în închisoare Aldrich Ames, ofițerul CIA care a dat pe mâna Rusiei zeci de agenți. 10, executați # Newsweek.ro
Aldrich Hazen Ames, un fost ofițer CIA a cărui activitate de spionaj pentru Uniunea Sovietică și Rus...
20:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru SUA # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru...
20:10
Ce sumă exorbitantă plătești pentru o garsonieră la Milano, orașul „interzis” românilor? Merită să emigrezi? # Newsweek.ro
Unul din marile orașe ale Italiei este „interzis” pentru românii care vor să muncească în această ța...
19:50
22.000.000.000 $ este oferta Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate activele internaţionale ale Lukoil # Newsweek.ro
22.000.000.000 $ este oferta formulată de gigantul Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate ac...
19:40
Scobitul în nas poate fi mai periculos decât ai crezut până acum. Ce fel de infecții poate provoca? # Newsweek.ro
Scobitul în nas poate părea un gest banal, dar ascunde riscuri serioase. Poate provoca leziuni ale m...
19:20
Venezuela este raiul membrilor fugari Hezbollah. Un fost ministru al Economiei e legat de Saddam Hussein # Newsweek.ro
Venezuela este mai periculoasă decât pare. Aici e raiul membrilor fugari Hezbollah, care s-au difuza...
19:10
Sunt orhideele sigure pentru câini și pisici? Animalele sunt atrase de gustul și parfumul florilor # Newsweek.ro
Orhideele se numără printre plantele de apartament cele mai bine vândute datorită florilor lor atrac...
18:50
Avem o lege care instituie Ziua prieteniei SUA - România. Populistul George Simion o vrea schimbată într-un an # Newsweek.ro
Cum Trump e pe val, George Simion s-a gândit să îi trimită niște bezele chiar dacă președintele SUA ...
18:40
Horoscop ianuarie Patru semne zodiacale binecuvântate de Univers. Le ajută conjuncția dintre Venus și Marte # Newsweek.ro
În ianuarie, Universul trimite energii speciale către patru semne zodiacale, favorizate de conjuncți...
18:40
Scad ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă făcute după 2019. IRCC e 5,68%, de la 6,06% # Newsweek.ro
Scad ratele plus dobânzile la creditele în lei cu dobândă variabilă care au fost făcute după 2019, c...
18:20
Avion britanic de spionaj, misiune de lungă durată în Delta Dunării. Flota din umbră a lui Putin, în vizor # Newsweek.ro
Un avion Boeing RC-135W Rivet Joint (reg. ZZ664 – c/s RRR7208) al Forțelor Aeriene Regale a efectuat...
18:10
Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Pr...
17:50
Judecătorul CCR Dacian Dragoș reacționează după contestarea numirii sale: „Este legală” # Newsweek.ro
Dacian Dragoș, judecător CCR, consideră că a fost numit legal în funcție, după ce avocata Silvia Usc...
17:40
Forțele Navale Române au predat Turciei comanda grupului pentru combaterea minelor din Marea Neagră # Newsweek.ro
Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din M...
17:20
Rusia acuză Kievul și aliații săi că formează o „axă a războiului” și subminează soluția diplomatică # Newsweek.ro
Rusia a reacționat dur la acordul privind desfășurarea unei Forțe Multinaționale în Ucraina după înc...
17:10
Interlopul Stila Sarafu l-a lovit cu un vibrator pe afaceristul Rafte. Ce s-a întâmplat cu dosarul penal # Newsweek.ro
Interlopul Stila Sarafu a spus l-a bătut cu un vibrator pe afaceristul Daniel Rafte și s-a ales cu u...
16:50
Premierul Spaniei anunță deschiderea Spaniei de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Palestina # Newsweek.ro
Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a declarat că este pregătit să propună trimiterea de trupe de menț...
16:50
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce? # Newsweek.ro
Un număru uriaș de pensiuoanri iau o pensie infimă în România. Cu 2.000 de lei pensie pe lună trăieș...
16:40
Școlile din Bistrița, închise vineri din cauza ninsorilor abundente. Când se vor întoarce elevii la ore? # Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municip...
16:40
VIDEO A fost inventat frigiderul cu „majordom”. Se deschide și se închide printr-o comandă vocală sau gest # Newsweek.ro
Samsung a fost inventat frigiderul cu „majordom”. Gadget-ul Se deschide și se închide singur printr-...
16:20
Sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria # Newsweek.ro
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în B...
16:10
Ministrul energiei intervine după ce zăpada a blocat țara. „Consumăm 50.000.000 mc de gaz pe zi”. 3 avertizări # Newsweek.ro
MInistrul Energiei, Bogdan IVan, anunță că vin zile grele pentru România cu temperaturi foarte scăzu...
16:10
Tema organizării alegerilor în plin război este contestată pe scena politică ucraineană. Un înalt of...
16:00
Sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în țara noastră, ca în fiecare an, mii de moldoveni de peste ...
