Fost comisar-șef de poliție, trimis în judecată de DNA pentru acces ilegal la sisteme informatice
SportMedia, 8 ianuarie 2026 22:50
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar. Principalul inculpat este Stanciu Cristinel, comisar-şef de poliţie la data faptelor în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, ulterior director … The post Fost comisar-șef de poliție, trimis în judecată de DNA pentru acces ilegal la sisteme informatice appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
22:50
Fost comisar-șef de poliție, trimis în judecată de DNA pentru acces ilegal la sisteme informatice # SportMedia
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar. Principalul inculpat este Stanciu Cristinel, comisar-şef de poliţie la data faptelor în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, ulterior director … The post Fost comisar-șef de poliție, trimis în judecată de DNA pentru acces ilegal la sisteme informatice appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Negocieri pentru șefia SRI și SIE: Predoiu și Abrudean, favoriții PNL. PSD are propriile propuneri # SportMedia
Negocierile pentru numirea noilor șefi ai SRI și SIE au intrat într-o fază decisivă, cu PNL împingând în față doi candidați puternici și PSD venind cu propriile propuneri, în timp ce varianta susținută de Nicușor Dan a fost respinsă din start. PNL susține pentru conducerea Serviciului Român de Informații două nume cu greutate politică: ministrul … The post Negocieri pentru șefia SRI și SIE: Predoiu și Abrudean, favoriții PNL. PSD are propriile propuneri appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Horoscop zilnic pentru 9 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 9 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au escortat aeronava Spartan în semn de apreciere # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a scris, miercuri seara, pe Facebook că avionul Spartan care l-a adus în țară, de la Paris, a fost escortat, în spațiul aerian al Elveției, de două avioane F-18, în semn de apreciere pentru ajutorul dat de țara noastră în cazul tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana. Același anunț a fost făcut, … The post Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au escortat aeronava Spartan în semn de apreciere appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
20:50
Trump: Controlul SUA asupra Venezuelei ar putea dura ani de zile. O vom reconstrui într-un mod foarte profitabil # SportMedia
Statele Unite ar putea supraveghea Venezuela şi i-ar putea controla veniturile din petrol timp de ani de zile, a declarat preşedintele Donald Trump. „Numai timpul va spune cât timp Statele Unite vor supraveghea Venezuela”, a declarat Trump într-un interviu pentru New York Times (NYT). Când a fost întrebat dacă va fi vorba de trei luni, … The post Trump: Controlul SUA asupra Venezuelei ar putea dura ani de zile. O vom reconstrui într-un mod foarte profitabil appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Iarna este un sezon al schimbărilor, dar și al eleganței, iar atunci când vine vorba de garderoba de birou, nu trebuie să faci compromisuri între stil și confort. Chiar dacă temperaturile scăzute ne pot face să optăm pentru haine groase și voluminoase, acest lucru nu înseamnă că nu putem fi la fel de elegante și … The post Top 5 modele de rochii de iarnă elegante pentru birou appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Autoritățile analizează variante de modificare a schemei de ajutor pentru plata facturilor la energie electrică. Consumatorii vulnerabili, declarați eligibili pentru primirea ajutorului de 50 de lei din partea statului, ar putea să beneficieze de acestă reducere a facturii fără se mai înscrie în platformă, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, în cadrul unei conferințe … The post Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Va fi ger puternic în noaptea de joi spre vineri, cu temperaturi minime de până la -15 grade Celsius. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până … The post Ger puternic la noapte, cu minime de minus 15 grade. Recomandările IGSU appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
18:50
Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război # SportMedia
Piloții ucraineni de avioane F-16 au fost nevoiți să-și dezvolte propriile tactici de luptă pentru că antrenamentul inițial urmat în cadrul NATO s-a bazat pe războaie „total diferite” de cel din Ucraina. Forțele aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu un pilot care a vorbit despre performanța avionului F-16 Fighting Falcon și despre … The post Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război appeared first on spotmedia.ro.
18:50
FCSB a anunțat că i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut, după ce l-a vândut în Emiratele Arabe Unite. Este vorba despre un fotbalist străin, așteptat să semneze cu FCSB în cel mult 48 de ore. Numele său nu a fost făcut public de Gigi Becali. „O să vedeți înlocuitorul astăzi, mâine. Când am vorbit cu … The post FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: „Semnează” appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Statul ia în calcul ieșirea graduală din schema de platfonare a prețurilor la gaze naturale # SportMedia
Conducerea Ministerului Energiei și operatorii din piață analizează mai multe variante de lucru pentru perioada de după 1 aprilie, când, conform actualelor legrmentări, expiră și schema de plafonare a prețurilor la gaze natuale, după ce la 1 iulie 2025 s-a încheiat cea în cazul energiei electrice. Discuțiile privind mecanismele care ar putea fi implementate după … The post Statul ia în calcul ieșirea graduală din schema de platfonare a prețurilor la gaze naturale appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Accident spectaculos la Predeal. O mașină a ieșit de pe drum și a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni (Foto & Video) # SportMedia
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu-Mureş, a suferit leziuni în urma impactului şi a fost transportat la o unitate … The post Accident spectaculos la Predeal. O mașină a ieșit de pe drum și a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Ministerul Justiției declanșează procedura de selecție pentru conducerile Parchetului ICCJ, DNA și DIICOT # SportMedia
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. Mandatele lui Alex Florența și Marius Voineag, procurorii șefi de la Parchetul General și DNA, expiră în martie. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru … The post Ministerul Justiției declanșează procedura de selecție pentru conducerile Parchetului ICCJ, DNA și DIICOT appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
16:50
Jucătoarea chineză de tenis Qinwen Zheng, finalistă la Australian Open în 2024, a anunțat joi că nu va participa la primul turneu de Mare Șlem al anului, programat între 18 ianuarie și 1 februarie, deoarece consideră că forma sa sportivă nu este destul de bună pentru a-și apăra șansele la Melbourne, transmite AFP. ”După ce … The post Retragere importantă de la Australian Open 2026 appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare, după accidentul mortal # SportMedia
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzația având legătură cu accidentul provocat de politician în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, transmite Agerpres. … The post Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare, după accidentul mortal appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Persoanele care slăbesc cu injecții minune recâștigă greutatea pierdută de 4 ori mai rapid decât cele care au ținut dietă (studiu) # SportMedia
Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit de tip Wegovy sau Mounjaro recâștigă greutatea pierdută mult mai rapid decât cei care slăbesc prin dietă și exerciții fizice. În medie, revenirea la greutatea inițială are loc în mai puțin de doi ani de la întreruperea tratamentului, arată o amplă analiză publicată în British Medical Journal. Ce … The post Persoanele care slăbesc cu injecții minune recâștigă greutatea pierdută de 4 ori mai rapid decât cele care au ținut dietă (studiu) appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Cum îți întreții corect sistemul de încălzire: reguli simple pentru siguranță și eficiență # SportMedia
Odată cu scăderea temperaturilor, sistemul de încălzire devine responsabil de asigurarea confortului termic de acasă. Ne bazăm pe el pentru căldura constantă, pentru dușurile fierbinți și pentru atmosfera plăcută din serile de iarnă. Cu toate acestea, de multe ori ne amintim de centrala termică sau de instalația de gaze naturale doar atunci când apare o … The post Cum îți întreții corect sistemul de încălzire: reguli simple pentru siguranță și eficiență appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Emma Răducanu revine la Cluj-Napoca pentru a doua oară, după o pauză de cinci ani, și pornește din postura de principală favorită a turneului. La start se vor afla și Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, iar alături de ele va veni și Anastasia Potapova, campioana ediției din 2025 a Transylvania Open, … The post Emma Răducanu revine în România după 5 ani: Distribuție de top la Translyvania Open appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Nicușor Dan, blocat cu Spartanul la Paris: Avionul nu avea nicio problemă, ninsorile au fost de vină. Pe regimul fostei administrații, costul a fost de 6 ori mai mare # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut joi o conferință de presă pe subiectul transportului cu aeronava militară Spartan din Paris, după ce Nicușor Dan a rămas blocat în Franța. Miruță a dat detalii după ce președintele nu s-a putut întoarce la timp în țară, întrucât aeronava Spartan nu a putut decola. Ministrul a explicat, mai … The post Nicușor Dan, blocat cu Spartanul la Paris: Avionul nu avea nicio problemă, ninsorile au fost de vină. Pe regimul fostei administrații, costul a fost de 6 ori mai mare appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Franța și Germania lansează un atac dur la adresa Americii lui Trump: Legea celui mai puternic încearcă să se impună. Lumea riscă să devină o vizuină a tâlharilor # SportMedia
Președinții Franței și Germaniei au criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că Washingtonul se îndepărtează de aliați, subminează regulile internaționale și pune în pericol ordinea mondială construită după Al Doilea Război Mondial. Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier au vorbit separat, dar pe un ton convergent, la câteva zile … The post Franța și Germania lansează un atac dur la adresa Americii lui Trump: Legea celui mai puternic încearcă să se impună. Lumea riscă să devină o vizuină a tâlharilor appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
14:50
Conducerea clubului de fotbal CFR Cluj îi propune jucătorului său Ciprian Deac (39 de ani) o funcție în stafful administrativ după ce nu a fost inclus de antrenorul Daniel Pancu în lotul deplasat în stagiul de pregătire din Oliva Nova (Spania). Într-un comunicat de presă publicat, joi, pe site-ul oficial, conducerea clubului susține că decizia … The post CFR Cluj a stabilit viitorul lui Ciprian Deac appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Olimpiu Moruțan pleacă de la Aris Salonic după doar jumătate de an. Fotbalistul român negociază cu mai multe echipe din prima ligă din Turcia și solicită un salariu de 750 de mii de euro pe an, conform Gsp.ro. Moruțan a semnat cu Aris după perioada petrecută la Ankaragucu. Deși a venit liber de contract, aventura … The post Olimpiu Moruțan schimbă echipa: Destinația mijlocașului appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Suporterii lui Genoa au afișat la baza de pregătire a echipei un banner care pare a fi un mesaj de avertisment la adresa lui Dan Șucu. Materialul, semnat de trei grupări de ultrași, contestă politica de transferuri din această iarnă. Fanii formației aflate pe locul 17 în Serie A așteaptă întăriri, însă mutările întârzie să … The post Fanii lui Genoa și-au pierdut răbdarea cu Dan Șucu: Mesajul afișat de italieni appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Azi ar trebui ca elevii să revină în bănci, pentru prima zi din 2026, dar cursurile au fost suspendate sau mutate online joi, în mai multe școli din țară, din cauza ninsorilor abundente din timpul nopții. Măsura a fost luată de autorități pentru a preveni riscurile legate de deplasarea elevilor și cadrelor didactice, iar situația … The post Ninsoarea închide școlile chiar din prima zi. Lista județelor afectate appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Haos la afișarea impozitelor. Un primar din București cere cercetare disciplinară, după ce sumele de plată au crescut peste noapte # SportMedia
Mulţi contribuabili din Sectorul 2 al Capitalei au constatat, în ultimele zile, că platforma oficială a primăriei afișează sume diferite pentru impozitele aferente anului 2026, unele modificându-se chiar peste noapte. În plus. Situația a generat confuzie și nemulțumire, mai ales în rândul celor care s-au grăbit să plătească deja integral taxele locale. Au plătit o … The post Haos la afișarea impozitelor. Un primar din București cere cercetare disciplinară, după ce sumele de plată au crescut peste noapte appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
08:50
Femeie împușcată mortal de un agent ICE la Minneapolis. JD Vance dă vina pe victimă (Video) # SportMedia
O femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent federal, la Minneapolis, în timpul unei operațiuni desfășurate în cadrul campaniei dure a administrației Trump împotriva migrației. Incidentul a declanșat proteste de stradă, reacții politice dure și a dus la închiderea școlilor publice din oraș pentru restul săptămânii, „din motive de siguranță”. … The post Femeie împușcată mortal de un agent ICE la Minneapolis. JD Vance dă vina pe victimă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Ministerul de Interne din Venezuela a anunțat că 100 de persoane și-au pierdut viața în urma operațiunii militare americane care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolas Maduro. Este prima cifră oficială comunicată de autoritățile de la Caracas privind bilanțul deceselor în atacul desfășurat în weekend, scrie Reuters. Anterior, armata venezueleană publicase o listă … The post 100 de persoane au murit în operațiunea SUA de capturare a lui Maduro appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Aryna Sabalenka, scor 3-6, 3-6, în optimile competiției de la Brisbane. După un debut în care cele două au făcut schimb de break-uri, liderul mondial a reușit să se desprindă la 4-2 în primul set. Sabalenka a mai câștigat o dată pe serviciul româncei și a închis setul fără … The post Sorana Cîrstea, eliminată de Aryna Sabalenka de la Brisbane appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Un jucător pus pe lista de transferuri de la FCSB primește încă o șansă. David Kiki a scăpat și în această iarnă și va rămâne la FCSB până la finalul sezonului. După ce FCSB nu a reușit să aducă un fundaș stânga, conducerea roș-albaștrilor a decis să-i mai dea o șansă lui David Kiki. „Pentru … The post Surpriză la FCSB: Jucătorul de pe lista neagră primește încă o șansă appeared first on spotmedia.ro.
08:50
CFR Cluj se pregătește să mai piardă unul dintre titulari. Kosovarul Meriton Korenica este foarte aproape de un transfer la D.C. United, unde a fost vândut recent și Louis Munteanu. Pentru jucătorul kosovar adus în vara lui 2024 din Turcia, CFR Cluj ar urma să primească aproximativ 4 milioane de dolari, iar clubul din Gruia … The post Transfer pe bani grei la CFR Cluj: Ardelenii vând cu o sumă impresionantă appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Presa maghiară: echipa Ursulei von der Leyen „face România măreață” cu miliarde de euro. „Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent” # SportMedia
Publicația economică maghiară Világgazdaság observă o schimbare majoră în ritmul în care fondurile europene ajung în România și titrează că Ursula von der Leyen și colegii ei din Comisia Europeană „fac România măreață”. Jurnaliștii maghiar remarcă un flux de bani „fără precedent” către economia românească. „Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen face România măreață, … The post Presa maghiară: echipa Ursulei von der Leyen „face România măreață” cu miliarde de euro. „Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent” appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Nu e avarie, dar nici căldură. Cum am rămas cu caloriferele aproape reci, în pragul unui episod de ger # SportMedia
Am încercat, în ultimele săptămâni, să aflu – ca simplu cetățean – de ce caloriferele mele au rămas abia dezmorțite aproape toată luna decembrie 2025. Și de ce situația continuă în ianuarie 2026, chiar în pragul unui episod de ger anunțat de meteorologi și cine ar putea rezolva problema. Locuiesc în nordul Bucureștiului. Încă de … The post Nu e avarie, dar nici căldură. Cum am rămas cu caloriferele aproape reci, în pragul unui episod de ger appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Viscol și ger în România. Traficul este dat peste cap în mai multe zone. A fost convocat și Comandamentul Energetic Național # SportMedia
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, joi dimineață, pe mai multe drumuri naționale din țară, din cauza ninsorilor, poleiului și a viscolului. Autoritățile au impus restricții de trafic și de tonaj în mai multe județe, iar pe un tronson important traficul este complet blocat. În paralel, Ministerul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național, pe … The post Viscol și ger în România. Traficul este dat peste cap în mai multe zone. A fost convocat și Comandamentul Energetic Național appeared first on spotmedia.ro.
06:50
Trump: Venezuela va cumpăra doar produse americane cu banii din petrolul vândut de Washington # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că Venezuela va putea folosi veniturile obținute din vânzarea petrolului către Statele Unite exclusiv pentru achiziția de produse fabricate în America, în cadrul noului acord energetic negociat între Washington și Caracas. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a precizat că a fost informat că fondurile … The post Trump: Venezuela va cumpăra doar produse americane cu banii din petrolul vândut de Washington appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Horoscop zilnic pentru 8 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 8 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Recomandarea surprinzătoare a experților în turism pentru 2026: O mică țară europeană cu 1.500 de insule # SportMedia
O mică țară europeană formată din peste 1.500 de insule este recomandarea neașteptată a experților în turism pentru anul 2026. Țara bogată în frumuseți naturale nu este asaltată de turiști. Conform statisticilor, printre cei mai mulți turiști sunt britanicii. În 2024, 70.000 de britanici au vizitat Estonia, cu mult sub numărul de 17,8 milioane care … The post Recomandarea surprinzătoare a experților în turism pentru 2026: O mică țară europeană cu 1.500 de insule appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Sindicatul Europol: Niciun polițist de la Rutieră nu este de serviciu în Gheorgheni după ora 22:00 # SportMedia
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că siguranţa rutieră este în pericol la Gheorgheni, unde sunt doar şase poliţişti rutieri. Pe timpul nopţii, după ora 22:00, niciunul dintre aceştia nu este de serviciu, deşi ar fi de acoperit drumuri judeţene și naţionale, dar şi zone de tranzit către Neamţ, Covasna, Mureş, atrag atenția sindicaliștii. ”Aşa arată … The post Sindicatul Europol: Niciun polițist de la Rutieră nu este de serviciu în Gheorgheni după ora 22:00 appeared first on spotmedia.ro.
00:50
O universitate franceză situată la periferia Parisului a devenit în ultimii ani un adevărat centru de pregătire pentru serviciile secrete ale Franței. BBC relatează despre Sciences Po Saint-Germain, instituția care găzduiește un program unic, destinat atât studenților obișnuiți, cât și agenților activi de informații. „Rareori cunosc adevăratul nume al agenților de informații trimiși la curs … The post Universitatea franceză unde se formează spionii appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Autostrada A0 intră „în linie dreaptă”: ce și când poate termina Umbrărescu și ce depinde de chinezi # SportMedia
A0 – autostrada care ar trebui să scoată traficul de tranzit din București – este mai aproape ca oricând de finalizare. Din cei 100,7 km ai inelului, au mai rămas de făcut 30,57 km, iar cea mai mare parte ar putea fi gata până la vară. Dar chiar și atunci, circulația completă va depinde de … The post Autostrada A0 intră „în linie dreaptă”: ce și când poate termina Umbrărescu și ce depinde de chinezi appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
22:50
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani LIVE Reacția Colegiului Medicilor # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seara că în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza aspectele ce țin de zona administrativă. „Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de … The post Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani LIVE Reacția Colegiului Medicilor appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Trenurile au peste două ore întârziere în Gara de Nord. Muncitorii unei firme au tăiat cablurile de semnalizare # SportMedia
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare. ”Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş … The post Trenurile au peste două ore întârziere în Gara de Nord. Muncitorii unei firme au tăiat cablurile de semnalizare appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un incendiu a afectat funcţionarea unei centrale electrice. Atacul din 3 ianuarie, revendicat de activişti … The post Cea mai lungă pană de curent din Berlin după Al Doilea Război Mondial s-a încheiat appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Secretarul american de stat Marco Rubio a prezentat miercuri cele trei etape ale planului administrației SUA pentru Venezuela. El a spus că vor urma „mai multe acorduri” cu guvernul interimar de la Caracas. Prima etapă a planului pregătit de SUA pentru viitorul imediat al Venezuelei va fi una de stabilizare, deoarece „nu vrem ca situația … The post Planul cu 3 etape pe care Casa Albă l-a pregătit pentru Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Ianis Hagi (27 de ani) și-a stabilit viitorul. Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi, a jucat, în cantonament, un amical cu Metaloglobus, meci în care internaționalul român a marcat. La finalul jocului, Hagi Jr. a vorbit despre viitorul său. Ianis a spus că își dorește să aibă o formă mai bună în partea a doua a … The post Ianis Hagi și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
18:50
NATO nu ar reprezenta în niciun fel vreun pericol pentru Rusia sau China, dacă SUA nu ar fi un stat membru al Alianței, consideră Donald Trump. El subliniază însă că Statele Unite sprijini mereu NATO, deși se îndoiește că Alianța ar fi alături de SUA la nevoie. Președintele SUA a lansat un nou atac la … The post Trump, un nou atac dur împotriva aliaților: NATO nu ar sări în ajutorul SUA appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că săptămâna viitoare va avea discuții cu reprezentanții Danemarcei și ai Groenlandei. Rubio a fost întrebat de jurnaliști dacă SUA vor renunța la opțiunea intervenției militare în Groenlanda, el spune: „Nu sunt aici să vorbesc despre Danemarca sau despre intervenția militară. Mă voi întâlni cu ei … The post Rubio: SUA vor discuta cu Danemarca și Groenlanda săptămâna viitoare appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că miercuri se circulă cu dificultate pe DN 1, pe Valea Prahovei. Pe sensul spre Ploiești, traficul este intens și se merge în coloană în stațiunile Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între Posada și Comarnic. Probleme sunt și pe sensul de urcare către Brașov, unde circulația este îngreunată … The post Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Sunt cozi pe DN 1 și spre Ploiești și Brașov appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Denis Drăguș (26 de ani) schimbă echipa, după ce s-a ajuns la un acord total pentru transferul său. Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Drăguș va schimba echipa în Turcia, după ce a fost cerut de antrenorul Burak Yilmaz la Gaziantep FK, fosta sa formație. Potrivit Digi Sport, Drăguș s-a înțeles deja cu Gaziantep FK pentru … The post Denis Drăguș schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Crescut de AC Milan, Andrei Coubiș (22 de ani) este noul fotbalist al lui U Cluj și vrea să joace pentru naționala României. Coubiș a reprezentat România la juniori, însă a preferat, apoi, să-și încerce norocul în Italia, unde a fost „ochit” de Roberto Mancini. U Cluj l-a împrumutat pe Andrei Coubiș de la AC … The post Andrei Coubiș îi transmite un mesaj direct lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova, locul 3 mondial și nr.2 pe lista capilor de serie, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în două seturi, 6-1, 6-3, pe australianca Kimberly Birrell, informează AFP. În … The post Rezultatele de la Brisbane: Amanda Anisimova se califică în optimi appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.