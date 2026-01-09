Muzica pe care o asculți influențează cât de bine conduci

18:50

NATO nu ar reprezenta în niciun fel vreun pericol pentru Rusia sau China, dacă SUA nu ar fi un stat membru al Alianței, consideră Donald Trump. El subliniază însă că Statele Unite sprijini mereu NATO, deși se îndoiește că Alianța ar fi alături de SUA la nevoie. Președintele SUA a lansat un nou atac la … The post Trump, un nou atac dur împotriva aliaților: NATO nu ar sări în ajutorul SUA appeared first on spotmedia.ro.