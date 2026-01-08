Au apărut produse cu AI inutilă. Acadele muzicale, frigidere, însoţitori sau sonerii de uşă AI
Newsweek.ro, 8 ianuarie 2026 22:50
Au apărut produse cu AI inutilă, care distrează lumea şi atât. Printre aestea: acadele muzicale, fri...
Acum o oră
22:50
Au apărut produse cu AI inutilă. Acadele muzicale, frigidere, însoţitori sau sonerii de uşă AI # Newsweek.ro
Au apărut produse cu AI inutilă, care distrează lumea şi atât. Printre aestea: acadele muzicale, fri...
Acum 2 ore
21:50
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, susţine că a fost obiectul unei tentative de asasinat cu arsenic # Newsweek.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, fost candidat al PSD la Primăria Capitalei, susţine că ar fi f...
21:50
VIDEO Teheranul fierbe. Oamenii au ieșit în masă pe străzile Capitalei. Se aud focuri de arme # Newsweek.ro
Oamenii din capitala Iranului au strigat din casele lor și au ieșit în stradă joi seară, o nouă esc...
Acum 4 ore
21:20
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe Donald Trump să acţioneze din nou în Venezuela # Newsweek.ro
Senatul SUA a votat o moţiune, prin care îl impiedică pe preşedintele Donald Trump să acţioneze din ...
21:10
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a conducătorilor Parchetului General, DNA şi DIICOT # Newsweek.ro
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a noilor conducătorilor ai Parchetului Genera...
20:40
A murit în închisoare Aldrich Ames, ofițerul CIA care a dat pe mâna Rusiei zeci de agenți. 10, executați # Newsweek.ro
Aldrich Hazen Ames, un fost ofițer CIA a cărui activitate de spionaj pentru Uniunea Sovietică și Rus...
20:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru SUA # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Posibila reintrare a Chevron în România, un semnal strategic pentru...
20:10
Ce sumă exorbitantă plătești pentru o garsonieră la Milano, orașul „interzis” românilor? Merită să emigrezi? # Newsweek.ro
Unul din marile orașe ale Italiei este „interzis” pentru românii care vor să muncească în această ța...
19:50
22.000.000.000 $ este oferta Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate activele internaţionale ale Lukoil # Newsweek.ro
22.000.000.000 $ este oferta formulată de gigantul Chevron și Quantum Capital Group, pentru toate ac...
19:40
Scobitul în nas poate fi mai periculos decât ai crezut până acum. Ce fel de infecții poate provoca? # Newsweek.ro
Scobitul în nas poate părea un gest banal, dar ascunde riscuri serioase. Poate provoca leziuni ale m...
Acum 6 ore
19:20
Venezuela este raiul membrilor fugari Hezbollah. Un fost ministru al Economiei e legat de Saddam Hussein # Newsweek.ro
Venezuela este mai periculoasă decât pare. Aici e raiul membrilor fugari Hezbollah, care s-au difuza...
19:10
Sunt orhideele sigure pentru câini și pisici? Animalele sunt atrase de gustul și parfumul florilor # Newsweek.ro
Orhideele se numără printre plantele de apartament cele mai bine vândute datorită florilor lor atrac...
18:50
Avem o lege care instituie Ziua prieteniei SUA - România. Populistul George Simion o vrea schimbată într-un an # Newsweek.ro
Cum Trump e pe val, George Simion s-a gândit să îi trimită niște bezele chiar dacă președintele SUA ...
18:40
Horoscop ianuarie Patru semne zodiacale binecuvântate de Univers. Le ajută conjuncția dintre Venus și Marte # Newsweek.ro
În ianuarie, Universul trimite energii speciale către patru semne zodiacale, favorizate de conjuncți...
18:40
Scad ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă făcute după 2019. IRCC e 5,68%, de la 6,06% # Newsweek.ro
Scad ratele plus dobânzile la creditele în lei cu dobândă variabilă care au fost făcute după 2019, c...
18:20
Avion britanic de spionaj, misiune de lungă durată în Delta Dunării. Flota din umbră a lui Putin, în vizor # Newsweek.ro
Un avion Boeing RC-135W Rivet Joint (reg. ZZ664 – c/s RRR7208) al Forțelor Aeriene Regale a efectuat...
18:10
Un șofer a pierdut controlul mașinii, a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni din Pr...
17:50
Judecătorul CCR Dacian Dragoș reacționează după contestarea numirii sale: „Este legală” # Newsweek.ro
Dacian Dragoș, judecător CCR, consideră că a fost numit legal în funcție, după ce avocata Silvia Usc...
17:40
Forțele Navale Române au predat Turciei comanda grupului pentru combaterea minelor din Marea Neagră # Newsweek.ro
Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din M...
Acum 8 ore
17:20
Rusia acuză Kievul și aliații săi că formează o „axă a războiului” și subminează soluția diplomatică # Newsweek.ro
Rusia a reacționat dur la acordul privind desfășurarea unei Forțe Multinaționale în Ucraina după înc...
17:10
Interlopul Stila Sarafu l-a lovit cu un vibrator pe afaceristul Rafte. Ce s-a întâmplat cu dosarul penal # Newsweek.ro
Interlopul Stila Sarafu a spus l-a bătut cu un vibrator pe afaceristul Daniel Rafte și s-a ales cu u...
16:50
Premierul Spaniei anunță deschiderea Spaniei de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Palestina # Newsweek.ro
Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a declarat că este pregătit să propună trimiterea de trupe de menț...
16:50
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce? # Newsweek.ro
Un număru uriaș de pensiuoanri iau o pensie infimă în România. Cu 2.000 de lei pensie pe lună trăieș...
16:40
Școlile din Bistrița, închise vineri din cauza ninsorilor abundente. Când se vor întoarce elevii la ore? # Newsweek.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municip...
16:40
VIDEO A fost inventat frigiderul cu „majordom”. Se deschide și se închide printr-o comandă vocală sau gest # Newsweek.ro
Samsung a fost inventat frigiderul cu „majordom”. Gadget-ul Se deschide și se închide singur printr-...
16:20
Sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria # Newsweek.ro
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în B...
16:10
Ministrul energiei intervine după ce zăpada a blocat țara. „Consumăm 50.000.000 mc de gaz pe zi”. 3 avertizări # Newsweek.ro
MInistrul Energiei, Bogdan IVan, anunță că vin zile grele pentru România cu temperaturi foarte scăzu...
16:10
Tema organizării alegerilor în plin război este contestată pe scena politică ucraineană. Un înalt of...
16:00
Sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în țara noastră, ca în fiecare an, mii de moldoveni de peste ...
15:50
Încasarea noilor impozite mărite pe case și mașini începe de azi. Sunt toate sumele calculate corect # Newsweek.ro
De astăzi, bugetul local se deschide ieșenilor care au de plătit taxe și impozite. Cel puțin până ie...
15:50
Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la patru ani cu executare. Este în custodia Poliției # Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu ...
15:50
Vești deloc încurajatoare marchează începutul lui 2026 pentru familiile din Iași: alocațiile pentru ...
Acum 12 ore
15:20
Consiliul European a publicat Declarația de la Paris - „Garanții robuste de securitate pentru o pace...
15:10
VIDEO Ministrul Apărării, explicații după ce Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține, joi, declarații de presă pe subiectul transportu...
15:00
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Teminalele intermodale (camioane, trenuri, vapoare), esențiale # Newsweek.ro
Transportul de marfă în Europa se schimbă. Un studiu recent, realizat pentru Comisia TRAN a Parlamen...
15:00
Cel mai mare producător de cârnați din Germania își închide fabrica din Brandenburg. Produsele celeb...
14:50
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe # Newsweek.ro
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza protestelor fermierilor. MAE recomandă cetăţenilor români s...
14:30
Românii nu pot folosi platforma Ghișeul.ro. Autoritățile suspectează că siteul a fost ținta unor atacuri # Newsweek.ro
Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din n...
14:10
Războiul arctic al lui Putin. Bazele strategice ale Rusiei, motivul intențiilor lui Trump privind Groenlanda # Newsweek.ro
În fața expansiunii militare accelerate a Rusiei în regiunea Arctică, administrația Trump a reluat t...
13:50
Ministrul Energiei spune că România are depozitele de gaze la 70% și e pregătită pentru creșterea consumului # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că România este pregătită pentru creșterea consumu...
13:40
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul ...
13:30
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul h...
13:10
Șef Dell: Clienții sunt dezgustați de calculatoarele pline de funcții AI. „Nu cumpără” # Newsweek.ro
Un șef Dell, unul dintre cei mai cunoscuți producători de calculatoare din lume, a admis, în cadrul ...
13:00
Filtru al poliţiştilor pe drumul spre Rânca, pentru trierea autovehiculelor care urcă spre staţiune # Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit, şi joi, filtru rutier pe drumul naţional DN 67C Novaci - Rânca, fiind permi...
12:40
Atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 12 judeţe. Unde se revarsă apele # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galbe...
12:30
„Briliantul” fotbalului românesc a împlinit 47 de ani. A început la FC Argeș și a pus ghetele în cui în India # Newsweek.ro
Adrian Mutu, „Briliantul” fotbalului românesc, a împlinit 47 de ani. El și-a început cariera la FC A...
12:20
Recomandări în contextul vremii nefavorabile: Urmăriţi buletinele meteo și renunțați la drumuri neesenţiale # Newsweek.ro
Autorităţile au transmis o serie de recomandări populaţiei în contextul vremii nefavorabile.
12:00
Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor. Americanii, sfătuiți să gătească sănătos # Newsweek.ro
Administrația Trump declară „război” alimentelor ultraprocesate și zaharurilor, în contextul în care...
11:50
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Se cunoaște și ora exactă # Newsweek.ro
Oficial. Alocațiile și sprijinul de creștere copil intră vineri, cu o zi întârziere. Este important ...
11:40
Cum fac economie de 20% la plinul de benzină sau motorină unii șoferi români? Alimentează în Bulgaria # Newsweek.ro
Unii șoferi români fac o economie substanțială, de până la 20%, la plinul de benzină sau motorină, d...
