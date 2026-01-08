Revista presei internaționale, 9 ianuarie 2026
Rador, 9 ianuarie 2026 00:20
Numai timpul va putea spune cât vor mai supraveghea Statele Unite Venezuela”, ar fi declarat președintele american, Donald Trump, citat de ziarul The New York Times. Altminteri, planurile președintelui Trump în privința Venezuelei par mai degrabă optimiste or, cel puțin așa reiese din interviul pe care președintele Trump l-a acordat, ieri, prestigiosului ziar american și […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
00:20
Numai timpul va putea spune cât vor mai supraveghea Statele Unite Venezuela”, ar fi declarat președintele american, Donald Trump, citat de ziarul The New York Times. Altminteri, planurile președintelui Trump în privința Venezuelei par mai degrabă optimiste or, cel puțin așa reiese din interviul pe care președintele Trump l-a acordat, ieri, prestigiosului ziar american și […]
00:10
Senatul SUA a votat o rezoluţie prin care Donald Trump este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice acţiune militară în Venezuela # Rador
În cadrul unei luări de poziţie neobişnuite faţă de preşedintele Donald Trump, Senatul Statelor Unite a convenit să voteze o rezoluţie prin care preşedintele este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice viitoare operaţiuni militare în Venezuela. Cinci republicani au votat alături de democraţi pentru adoptarea acestei măsuri. /mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 ianuarie
Acum 2 ore
23:40
România ar trebui să dețină un avion pentru deplasările Administrației Prezidențiale (Radu Miruță) # Rador
Președintele Nicușor Dan a revenit ieri la București cu o întârziere de aproape 24 de ore, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroportul din Paris din cauza vremii nefavorabile. Președintele trebuia să se întoarcă încă de marți seară de la reuniunea șefilor de state și guverne ai Coaliției de Voință a țărilor […]
Acum 6 ore
19:40
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT # Rador
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT, care se va încheia pe 2 martie. Dosarele de candidatură pot fi depuse pana pe 9 februarie, iar pe 16 februarie va fi afişa lista celor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi la interviu, care se […]
19:40
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica. “Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său, Adrian Ştefan Jurca. “Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel […]
19:30
Aproape 62.000 de elevi și preșcolari din 186 de școli au învățat astăzi online sau au avut cursurile suspendate din cauza vremii nefavorabile, a anunțat Ministerul Educației. Trei sferturi dintre aceștia au fost din județul Hunedoara, unde cursurile rămân suspendate și mâine, în municipiile Deva și Hunedoara. De asemenea, nu se vor ține ore cu […]
Acum 8 ore
18:10
Grupuri pentru drepturile omului au acuzat autorităţile iraniene că recurg la forţă excesivă, inclusiv muniţie reală, pentru a-i dispersa pe protestatari. Organizaţia Iran Human Rights Group, cu sediul în Norvegia, a transmis că forţele de securitate au deschis focul împotriva demonstranţilor, au folosit gaze lacrimogene şi i-au agresat violent pe civili, miercuri, în oraşul Kerman, […]
18:00
Cercetătorul francez Laurent Vinatier este liber și s-a întors în Franța, a anunţat preşedintele Macron # Rador
Laurent Vinatier, un cercetător francez care executa o pedeapsă de trei ani de închisoare în Rusia pentru încălcarea legilor ruseşti privind „agenții străini”, este liber și s-a întors în Franța, a anunţat joi președintele Emmanuel Macron. „Compatriotul nostru Laurent Vinatier este liber și s-a întors în Franța. Împărtășesc ușurarea simțită de familia și cei dragi […]
17:50
Fostul ministru al finanţelor, Daniel Chiţoiu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă # Rador
Fostul ministru al finanţelor în guvernarea Ponta, Daniel Chiţoiu, a fost condamnat, astăzi, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă. În 2019, el a fost implicat într-un grav accident de circulaţie pe DN 7, în judeţul Argeş. Autoturismul condus de Daniel Chiţoiu a intrat în coliziune cu un altul, al cărui […]
17:40
Oamenii de știință au prezentat unele dintre cele mai interesante plante și ciuperci denumite pentru prima dată în 2025 # Rador
Oamenii de știință au prezentat unele dintre cele mai interesante plante și ciuperci denumite pentru prima dată în 2025, inclusiv o ciupercă ce se hrănește cu păianjeni și o orhidee care pare pătată de sânge. Lista a fost publicată și făcută publică de Royal Botanic Gardens, Kew din Londra. Printre primele zece se află un […]
Acum 12 ore
16:50
Europa discută despre un posibil răspuns la amenințarea SUA privind Groenlanda, a declarat Kaja Kallas # Rador
UE a discutat despre modul în care ar arăta un răspuns european dacă amenințarea SUA privind achiziționarea Groenlandei, un teritoriu semi-autonom danez, ar fi reală, a declarat joi coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Mesajele pe care le auzim cu privire la Groenlanda sunt extrem de îngrijorătoare„, a declarat dna Kallas la o […]
16:00
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat că în Venezuela e loc atât pentru Statele Unite, cât și pentru China, pentru a permite comerțul şi a echilibra rolurile, dar că administraţia de la Washington nu va permite guvernului de la Beijing să deţină controlul asupra țării latino-americane. Într-un interviu acordat Fox Business Network, dl […]
15:30
Preşedintele Trump a semnat un memorandum prin care ordonă retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale.Conform administraţiei de la Casa Albă, acestea acţionează contrar intereselor SUA. Printre organizaţiile vizate se numără Convenţia Cadru a ONU privind modificările climatice. Acest acord reprezintă baza Acordului de la Paris şi a tuturor celorlalte eforturi de combatere a modificărilor […]
15:10
Cancelarul german a avansat ideea creșterii prețului războiului din Ucraina ca formă de presiune asupra Rusiei # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Europa trebuie să crească prețul războiului din Ucraina pentru a forța Rusia să accepte un armistițiu. „Un armistițiu nu este încă pe ordinea de zi, evident, pentru că Rusia nu îl dorește„, a spus dl Merz după discuțiile de la conferința partidului bavarez CSU. „Prin urmare, va […]
14:50
Trupele străine trimise în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru forţele ruseşti, au anunţat autorităţile de la Moscova # Rador
Autorităţile de la Moscova au transmis joi că orice trupe trimise în Ucraina de guvernele occidentale vor fi „obiective legitime de luptă”, după ce Marea Britanie și Franța şi-au anunțat planurile de a desfășura acolo o forță multinațională în eventualitatea unei încetări a focului. Într-un comunicat al Ministerului rus de Externe se precizează că „declarațiile […]
14:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, pe fondul atacului rusesc din 7 ianuarie asupra obiectivelor energetice ucrainene, că discuțiile diplomatice nu pot fi un pretext pentru încetinirea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană și de echipamente pentru protejarea vieților ucrainenilor. „Este important ca partenerii noștri din lume să reacționeze la acest act de cruzime al Rusiei […]
14:20
Maria Zaharova: Documentul Occidentului cu privire la „garanțiile de securitate” pentru Ucraina este orientat spre militarizare # Rador
El (Documentul Occidentului cu privire la ‘garanțiile de securitate’ pentru Ucraina, n.r.) este extrem de departe de o reglementare pașnică, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe. Documentul ‘Coaliției de Voinţă’ și al Kievului privind ‘garanțiile de securitate’ este extrem de departe de o reglementare pașnică și este orientate spre o militarizare […]
13:20
Forțele Armate Ucrainene au raportat că Rusia a atacat Ucraina noaptea trecută cu aproximativ 100 de drone rusești. Forţele ruse au atacat Ucraina cu 97 de drone în noaptea de joi, 70 dintre acestea fiind ‘doborâte sau suprimate’ până joi, la ora 8:00, au anunțat Forțele Aeriene Ucrainene. În total, 27 de drone de atac […]
12:50
Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30 # Rador
ICR lansează apelul pentru parteneriate locale cu instituții și operatori culturali din țară Institutul Cultural Român invită instituțiile și operatorii culturali din diverse orașe ale țării să se alăture demersului de organizare a edițiilor locale ale Festivalului Filmului European, desfășurate în afara Bucureștiului. În anul 2026, festivalul va marca cea de-a 30-a ediție, un moment […]
12:50
8 ianuarie 1959 – Franța se reinventeează: Charles de Gaulle și nașterea celei de-a Cincea Republici # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci „Franța nu poate fi Franța fără măreție.” – Charles de Gaulle Introducere La 8 ianuarie 1959, Franța intra într-o nouă epocă a istoriei sale politice. În acea zi, Charles de Gaulle era proclamat primul președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze, într-un moment de ruptură profundă, dar și de reconstrucție instituțională. Evenimentul […]
12:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de coduri galbene și portocalii pentru intervalul 08.01.2026, ora 10:00 – 09.01.2026, ora 15:00, care vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger, fenomene care în mod cumulat determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a […]
Acum 24 ore
12:00
Compozitor, dirijor, organist, violonist și un excepțional clavecinist și pianist, Mozart a fost un muzician complet. În doar 35 de ani de viață, a creat un număr impresionant de lucrări – peste 600 – în toate genurile muzicale ale timpului său: 41 de simfonii, 26 de cvartete de coarde, 17 sonate pentru pian, 42 de […]
11:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat în această dimineaţă Comandamentul Energetic Naţional, având în vedere evoluţia vremii din această perioadă. Şedinţa este programată pentru ora 10:30, la sediul Dispeceratului Energetic Naţional./cvanatoru (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 8 ianuarie)
11:00
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat ieri din zona înaltă a Masivului Ceahlău, după o intervenţie a salvamontiştilor de la baza din Durău care a durat aproape patru ore. El a fost găsit inconştient la circa 1.600 de metri altitudine. Salvatorii montani i-au acordat tânărului primul ajutor şi l-au […]
10:00
China a afirmat că măsura Statelor Unite de a confisca nave străine încalcă dreptul internațional # Rador
Măsura Statelor Unite de a confisca nave străine în apele internaționale încalcă grav dreptul internațional, a declarat joi Ministerul chinez de Externe. „China s-a opus întotdeauna sancțiunilor unilaterale ilegale, fără bază în dreptul internațional și fără autorizarea Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtătoarea de cuvânt Mao Ning la o conferință de presă. SUA […]
09:20
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Madrid: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită oficială în Spania: întrevedere cu omologul spaniol, Monica Garcia Gomez consultări cu comisarul pentru sănătate mintală, Belen Gonzalez Callado, şi cu delegatul Guvernului pentru Planul Naţional privind Drogurile, Francisca Sureda Llull – la sediul Ministerului Sănătăţii, Paseo del Prado 18 – 20 […]
09:20
Lucrările de reparaţie capitală pe Podul Ruse-Giurgiu se reiau, începând de joi, pe un tronson de 320 de metri pe banda de circulaţie în direcţia Bulgaria, informează Agenţia pentru Infrastructură Rutieră (API). Pe 17 decembrie anul trecut, lucrările au fost suspendate temporar, pentru a permite trecerea fără restricţii a tuturor tipurilor de vehicule pe pod, […]
09:20
Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial pe care Uniunea Europeană este pe cale să îl semneze cu țări din America de Sud și față de alte nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au convocat proteste la Paris, pe fondul furiei […]
08:10
Vremea rea continuă să facă probleme în ţară. Sunt în continuare localităţi fără energie electrică, mai multe şcoli sunt închise iar la munte riscul de avalanşe este ridicat. Speciliaştii menţin avertizările de precipitaţii abundente şi de inundaţii până mâine. Reporter: Adriana Leu – În judeţul Alba, cel mai afectat de intemperiile din ultimele zile, sunt […]
06:20
Intervenția americană în Venezuela și raporturile transatlantice în contextul chestiunii Groenlandei și al războiului din Ucraina sunt principalele teme dezbătute astăzi în presa internațională. Secretarul de stat Marco Rubio ne-a lămurit în sfârșit care e planul Washingtonului pentru Venezuela, transmite agenția Reuters. Planul are trei etape; prima a început prin arestarea dictatorului Maduro și continuă […]
06:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că administrația prezidențială și-a redus bugetul pe 2025 cu 30% – cam 30 de milioane de lei (6 milioane de euro) – depășindu-și promisiunea inițială de reducere a cheltuielilor la Palatul Cotroceni. Anunțul făcut pe rețelele sociale se încadrează în planul mai amplu de austeritate al lui Dan care […]
Ieri
01:00
Potrivit unor rapoarte, Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah (TimesofIsrael) # Rador
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a spus miniștrilor cabinetului că președintele american Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah în Liban, relatează Kan News, fără a cita surse. Potrivit relatării Kan News, atât Ierusalimul, cât și Washingtonul sunt nemulțumite de eforturile guvernului libanez de a combate amenințarea Hezbollah. Kan nu menționează dacă […]
00:30
Este anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce a fost internat în urma unui accident rutier, cu o fractură închisă de femur. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat aseară că la unitatea medicală va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de […]
00:30
Venezuela își poate vinde petrolul doar dacă servește intereselor SUA, declară vicepreședintele american JD Vance # Rador
Vicepreședintele american JD Vance, a declarat, într-un interviu care va fi difuzat miercuri, că Venezuela își poate vinde petrolul doar dacă servește intereselor Statelor Unite. Vance a declarat pentru emisiunea „Jesse Waters Primetime” de la Fox News că Statele Unite – care au efectuat atacuri împotriva țării sud-americane și l-au capturat pe președintele acesteia în […]
00:30
Ucraina anunță că regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără electricitate în urma atacurilor rusești # Rador
Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat miercuri seară că atacurile rusești au întrerupt aproape complet alimentarea cu energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjia din sud-estul Ucrainei. „În urma atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără electricitate”, a precizat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă”./cstoica/dstanesc (REUTERS […]
00:20
Alimentarea cu energie a fost restabilităt în totalitate pentru gospodării și unități economice în sud-vestul Berlinului, după un presupus atac prin incendiere care a vizat o centrală electrică și care s-a soldat cu pene de curent. Aproximativ 100 de mii de persoane au rămas fără electricitate în condiții de îngheț încă de sâmbătă. O grupare […]
00:20
Marco Rubio anunță că va avea o întrevedere cu oficiali danezi, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre Groenlanda # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că va avea o întrevedere cu oficiali danezi săptămâna viitoare pentru a discuta despre Groenlanda. Dl Rubio a declarat pentru jurnaliști că întâlnirea va avea loc la solicitarea Danemarcei./cstoica/amirea (BBC SERVICIUL MONDIAL – 7 ianuarie)
00:20
Donald Trump a semnat miercuri o proclamație prin care retrage SUA din mai multe organizații, transmite Casa Albă # Rador
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri o proclamație prin care retrage Statele Unite din 35 de organizații care nu aparțin Națiunilor Unite și 31 de entități ONU care „operează contrar intereselor naționale ale SUA”, a anunțat Casa Albă într-un comunicat. Casa Albă nu a furnizat o listă a organizațiilor vizate./cstoica/amirea (REUTERS – 8 ianuarie)
7 ianuarie 2026
23:40
Atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă în părți din sud-estul Ucrainei, anunță oficiali regionali # Rador
Atacurile rusești de miercuri seară au declanșat întreruperi masive de curent electric și apă în anumite părți din sud-estul Ucrainei, au declarat oficiali regionali și presa locală. Postul public de radio și televiziune Suspilne a declarat că pene de curent au afectat orașul Dnipro, unde metroul a încetat să funcționeze, și alte părți ale regiunii. […]
23:10
Siria – Peste 45 de mii de oameni au părăsit orașul Alep în ultimele zile din cauza confruntărilor violente # Rador
Oficiali din Siria anunță că peste 45 de mii de oameni au fugit în ultimele zile din orașul Alep, în urma cunfruntărilor violente dintre forțele guvernamentale siriene și luptători kurzi. Corespondentul BBC transmite că potrivit unui acord convenit după alungarea președintelui Bashar al-Assad, gruparea SDF urma să se integreze într-o forță unificată, aflată sub controlul […]
22:50
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, Centrul Național […]
22:50
Moscova a denunțat confiscarea de către SUA a unui petrolier ce naviga sub pavilion rusesc, anunțând că niciun stat nu are dreptul de a folosi forța împotriva navelor înregistrate corespunzător în jursidicția altor țări. Rusia a solicitat, de asemenea, ca SUA să trateze în mod corespunzător rușii aflați la bordul petrolierului și să le permită […]
21:20
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București # Rador
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București acum aproximativ 30 de minute. Președintele, delegația oficială și echipa de jurnaliști au fost nevoiți să rămână în capitala Franței circa o jumătate de zi în plus din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, întrucât în regiunea pariziană ningea abundent, iar […]
20:40
Administraţia SUA va interzice investitorilor să cumpere case unifamiliale, a anunțat Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a anunţat miercuri că administrația sa ia măsuri pentru a interzice marilor investitori instituționali să cumpere locuințe unifamiliale (proprietăți dedicate exclusiv unei singure gospodării, oferind intimitate, spațiu și adesea curte proprie – n.r.) în încercarea de a reduce prețurile locuințelor. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, dl Trump a […]
20:40
Guvernul ucrainean a salutat confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA, în Atlanticul de Nord # Rador
Ministrul ucrainean de externe a afirmat miercuri că guvernul de la Kiev salută confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc având legătură cu Venezuela de către forţele SUA, adăugând că acţiunea este un bun exemplu de acțiune împotriva Rusiei. „Confiscarea unei nave sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord subliniază conducerea fermă a SUA și a […]
20:30
O persoană a murit după ce ofițeri ai Agenţiei pentru Imigrație și Control Vamal al Statelor Unite – ICE – aflați într-o operațiune din Minneapolis privind imigraţia pe scară largă au împușcat o persoană despre care Departamentul de Securitate Internă al SUA a precizat că „îşi transformase vehiculul în armă”, potrivit purtătoarei de cuvânt a […]
20:00
SUA are un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele Nicolas Maduro, continuând cu supravegherea redresării țării și, în final, cu o tranziție, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio. „Nu vrem ca aceasta să se prăbușească în haos”, a […]
19:50
Comisia Europeană îi notifică de miercuri pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025 # Rador
Comisia Europeană îi notifică de astăzi pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025, prin care tinerii de 18 ani din statele membre s-au înscris pentru a obține un permis de călătorie gratuit și un card care oferă reduceri la activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii. Sunt distribuite […]
19:40
Autorităţile de la Moscova au reacţionat după ce forţele SUA au confiscat un petrolier rusesc # Rador
Guvernul rus a transmis miercuri că acţiunea de confiscare a unui petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord de către forţele SUA a fost o încălcare a dreptului maritim, iar un parlamentar de rang înalt a descris-o drept „pur şi simplu piraterie”. Ministerul rus al Transporturilor a comunicat că orice contact cu nava „Marinera” […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.