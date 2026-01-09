Anul Brâncuși este deschis la Radio România Cultural de Ziua Culturii Naționale
9 ianuarie 2026
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Dan Perjovschi: „În muzeu, Brâncuși e mort” „Am senzația că vrem să-l îngropăm pe Brâncuși în mămăligă. Ar trebui deschis spre lumea internațională, pentru a fi pus alături de marii artiști ai lumii.” Declarația îi aparține artistului vizual Dan Perjovschi și a fost făcută în cadrul dezbaterii „Brâncuși 150. […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Bursa de Valori Bucureşti a început anul 2026 cu noi maxime istorice. Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, s-a apreciat cu 1,41%, până la 25.240 de puncte. După primele două zile de tranzacţionare ale anului, indicele cumulează un avans de peste […]
Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent ICE a împuşcat mortal o femeie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent al serviciului de imigraţie, cunoscut după acronimul său ICE, a împuşcat mortal, miercuri, o femeie în vârstă de 37 de ani. În oraş au avut loc mai multe proteste şi s-au înregistrat chiar şi ciocniri cu agenţii federali, […]
Rusia a afirmat că a lansat o rachetă Oreshnik asupra Ucrainei ca ripostă la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Armata rusă a afirmat vineri că a tras racheta hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca parte a ceea ce a descris drept un atac masiv asupra unor instalații energetice și a unor locații de producție de drone. Ministerul Apărării a afirmat într-un comunicat că lovitura a fost […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 anuarie) – În pofida insistențelor repetate ale Danemarcei că Groenlanda nu este de vânzare, președintele SUA Donald Trump și echipa sa „discută despre cum ar putea arăta o eventuală achiziție”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casa Albă, citată în această săptămână. Însă, chiar și ca exercițiu teoretic care pornește de […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Racheta balistică trasă de armata Federației Ruse în timpul atacului de la Lvov din seara de 8 ianuarie s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră – potrivit Comandamentului Aerian „Vest” al Forțelor Aeriene ucrainene. Militarii din armata Ucrainei afirmă că rușii au lansat o […]
Comisia pentru Protecţia Consumatorilor continuă controalele în unităţi comerciale din Bulgaria în legătură cu introducerea euro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Comisia pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţile fiscale continuă, vineri dimineaţă, controalele comune în centre comerciale, unităţi care prestează activităţi de agrement, săli de sport, saloane de înfrumuseţare. Inspectorii monitorizează respectarea Legii privind introducerea monedei euro în Bulgaria de către comercianţi. De asemenea, Agenţia Naţională pentru Venituri a demarat acţiunea […]
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Spania: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită oficială la Madrid Întrevedere cu secretarul de stat pentru Industrie, Jordi Garcia Brustenga (sediul Ministerului Industriei şi Turismului, Paseo de la Castellana 160, sala 02, etaj 11) Vizită la Reţeaua Comunitară de Sănătate Mintală din Leganes, alături de comisarul pentru […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – La această oră se circulă în condiții de iarnă în țară, iar temperaturile scăzute pot duce la formarea poleiului. Polițiștii le recomandă în continuare șoferilor să aibă mașinile echipate corespunzător. Rămâne închis în această dimineață și un drum național din județul Botoșani. Ramona Tudor, Centrul […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 anuarie) – Atacuri israeliene au ucis cel puțin 11 palestinieni în atacuri separate în Fâșia Gaza, joi, au declarat cadre medicale, într-un context pe care armata l-a descris ca răspuns la un atac eșuat cu rachetă al militanților din enclavă. Medicii au declarat că un atac aerian israelian a ucis cel […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Protestele au continuat ieri, în Iran, pentru a 12-a zi la rând, cea mai mare manifestaţie având loc la Teheran. Autorităţile au blocat internetul în întreaga ţară, în timp ce la Washington fiul fostului şah le-a cerut iranienilor să iasă în stradă, […]
Ninsorile vor continua în mai multe regiuni, iar vremea se va răci, potrivit prognozei meteorologilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Meteorologii spun că va mai continua să ningă în mai multe regiuni, dar vremea se va și răci. Mihai Huștiu, de la Administrația Națională de Meteorologie: Avem parte de vreme autentic de iarnă. Au fost emise mai multe alerte privind ninsorile și intensificările […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – 3.500 de imobile din capitală nu au apă caldă şi căldură în parametri normali, cele mai afectate fiind cele din sectoarele 2 şi 3, unde sunt peste 3.300. Probleme sunt şi în sectorul 4 şi 5, potrivit Termoenergetica. Abia la începutul săptămânii […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat pentru BBC că vede o amenințare reală de acțiune militară americană în țara sa, după loviturile SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele Trump a afirmat că perspectiva unei operațiuni militare în Columbia […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Potrivit corespondenților Serviciului Ucrainean al BBC, canalele de monitorizare ucrainene au raportat în urmă cu şase ore că este vorba despre o amenințare cu atacuri cu racheta balistică rusească Oreşnik, care este concepută pentru atacuri cu rază medie. O confirmare oficială că exact acest sistem a fost folosit de […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că este alegerea preşedintelui chinez, Xi Jinping, în legătură cu „ce va face cu Taiwanul”, pe care China îl consideră o provincie separatistă. Într-un interviu pe teme diverse, acordat New York Times, la Casa Albă, Donald Trump a negat că operaţiunea sa din […]
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, de asemenea, că Centrul Logistic România pentru sprijinirea Ucrainei de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii este ‘deja operațional’. România nu intenționează să trimită trupe în Ucraina, a confirmat președintele Nicușor Dan, la o conferință de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, în urma unei […]
Numai timpul va putea spune cât vor mai supraveghea Statele Unite Venezuela”, ar fi declarat președintele american, Donald Trump, citat de ziarul The New York Times. Altminteri, planurile președintelui Trump în privința Venezuelei par mai degrabă optimiste or, cel puțin așa reiese din interviul pe care președintele Trump l-a acordat, ieri, prestigiosului ziar american și […]
Senatul SUA a votat o rezoluţie prin care Donald Trump este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice acţiune militară în Venezuela # Rador
În cadrul unei luări de poziţie neobişnuite faţă de preşedintele Donald Trump, Senatul Statelor Unite a convenit să voteze o rezoluţie prin care preşedintele este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice viitoare operaţiuni militare în Venezuela. Cinci republicani au votat alături de democraţi pentru adoptarea acestei măsuri. /mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 ianuarie
România ar trebui să dețină un avion pentru deplasările Administrației Prezidențiale (Radu Miruță) # Rador
Președintele Nicușor Dan a revenit ieri la București cu o întârziere de aproape 24 de ore, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroportul din Paris din cauza vremii nefavorabile. Președintele trebuia să se întoarcă încă de marți seară de la reuniunea șefilor de state și guverne ai Coaliției de Voință a țărilor […]
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT # Rador
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT, care se va încheia pe 2 martie. Dosarele de candidatură pot fi depuse pana pe 9 februarie, iar pe 16 februarie va fi afişa lista celor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi la interviu, care se […]
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica. “Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său, Adrian Ştefan Jurca. “Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel […]
Aproape 62.000 de elevi și preșcolari din 186 de școli au învățat astăzi online sau au avut cursurile suspendate din cauza vremii nefavorabile, a anunțat Ministerul Educației. Trei sferturi dintre aceștia au fost din județul Hunedoara, unde cursurile rămân suspendate și mâine, în municipiile Deva și Hunedoara. De asemenea, nu se vor ține ore cu […]
Grupuri pentru drepturile omului au acuzat autorităţile iraniene că recurg la forţă excesivă, inclusiv muniţie reală, pentru a-i dispersa pe protestatari. Organizaţia Iran Human Rights Group, cu sediul în Norvegia, a transmis că forţele de securitate au deschis focul împotriva demonstranţilor, au folosit gaze lacrimogene şi i-au agresat violent pe civili, miercuri, în oraşul Kerman, […]
Cercetătorul francez Laurent Vinatier este liber și s-a întors în Franța, a anunţat preşedintele Macron # Rador
Laurent Vinatier, un cercetător francez care executa o pedeapsă de trei ani de închisoare în Rusia pentru încălcarea legilor ruseşti privind „agenții străini”, este liber și s-a întors în Franța, a anunţat joi președintele Emmanuel Macron. „Compatriotul nostru Laurent Vinatier este liber și s-a întors în Franța. Împărtășesc ușurarea simțită de familia și cei dragi […]
Fostul ministru al finanţelor, Daniel Chiţoiu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă # Rador
Fostul ministru al finanţelor în guvernarea Ponta, Daniel Chiţoiu, a fost condamnat, astăzi, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă. În 2019, el a fost implicat într-un grav accident de circulaţie pe DN 7, în judeţul Argeş. Autoturismul condus de Daniel Chiţoiu a intrat în coliziune cu un altul, al cărui […]
Oamenii de știință au prezentat unele dintre cele mai interesante plante și ciuperci denumite pentru prima dată în 2025 # Rador
Oamenii de știință au prezentat unele dintre cele mai interesante plante și ciuperci denumite pentru prima dată în 2025, inclusiv o ciupercă ce se hrănește cu păianjeni și o orhidee care pare pătată de sânge. Lista a fost publicată și făcută publică de Royal Botanic Gardens, Kew din Londra. Printre primele zece se află un […]
Europa discută despre un posibil răspuns la amenințarea SUA privind Groenlanda, a declarat Kaja Kallas # Rador
UE a discutat despre modul în care ar arăta un răspuns european dacă amenințarea SUA privind achiziționarea Groenlandei, un teritoriu semi-autonom danez, ar fi reală, a declarat joi coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Mesajele pe care le auzim cu privire la Groenlanda sunt extrem de îngrijorătoare„, a declarat dna Kallas la o […]
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat că în Venezuela e loc atât pentru Statele Unite, cât și pentru China, pentru a permite comerțul şi a echilibra rolurile, dar că administraţia de la Washington nu va permite guvernului de la Beijing să deţină controlul asupra țării latino-americane. Într-un interviu acordat Fox Business Network, dl […]
Preşedintele Trump a semnat un memorandum prin care ordonă retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale.Conform administraţiei de la Casa Albă, acestea acţionează contrar intereselor SUA. Printre organizaţiile vizate se numără Convenţia Cadru a ONU privind modificările climatice. Acest acord reprezintă baza Acordului de la Paris şi a tuturor celorlalte eforturi de combatere a modificărilor […]
Cancelarul german a avansat ideea creșterii prețului războiului din Ucraina ca formă de presiune asupra Rusiei # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Europa trebuie să crească prețul războiului din Ucraina pentru a forța Rusia să accepte un armistițiu. „Un armistițiu nu este încă pe ordinea de zi, evident, pentru că Rusia nu îl dorește„, a spus dl Merz după discuțiile de la conferința partidului bavarez CSU. „Prin urmare, va […]
Trupele străine trimise în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru forţele ruseşti, au anunţat autorităţile de la Moscova # Rador
Autorităţile de la Moscova au transmis joi că orice trupe trimise în Ucraina de guvernele occidentale vor fi „obiective legitime de luptă”, după ce Marea Britanie și Franța şi-au anunțat planurile de a desfășura acolo o forță multinațională în eventualitatea unei încetări a focului. Într-un comunicat al Ministerului rus de Externe se precizează că „declarațiile […]
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, pe fondul atacului rusesc din 7 ianuarie asupra obiectivelor energetice ucrainene, că discuțiile diplomatice nu pot fi un pretext pentru încetinirea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană și de echipamente pentru protejarea vieților ucrainenilor. „Este important ca partenerii noștri din lume să reacționeze la acest act de cruzime al Rusiei […]
Maria Zaharova: Documentul Occidentului cu privire la „garanțiile de securitate” pentru Ucraina este orientat spre militarizare # Rador
El (Documentul Occidentului cu privire la ‘garanțiile de securitate’ pentru Ucraina, n.r.) este extrem de departe de o reglementare pașnică, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe. Documentul ‘Coaliției de Voinţă’ și al Kievului privind ‘garanțiile de securitate’ este extrem de departe de o reglementare pașnică și este orientate spre o militarizare […]
Forțele Armate Ucrainene au raportat că Rusia a atacat Ucraina noaptea trecută cu aproximativ 100 de drone rusești. Forţele ruse au atacat Ucraina cu 97 de drone în noaptea de joi, 70 dintre acestea fiind ‘doborâte sau suprimate’ până joi, la ora 8:00, au anunțat Forțele Aeriene Ucrainene. În total, 27 de drone de atac […]
Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30 # Rador
ICR lansează apelul pentru parteneriate locale cu instituții și operatori culturali din țară Institutul Cultural Român invită instituțiile și operatorii culturali din diverse orașe ale țării să se alăture demersului de organizare a edițiilor locale ale Festivalului Filmului European, desfășurate în afara Bucureștiului. În anul 2026, festivalul va marca cea de-a 30-a ediție, un moment […]
8 ianuarie 1959 – Franța se reinventeează: Charles de Gaulle și nașterea celei de-a Cincea Republici # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci „Franța nu poate fi Franța fără măreție.” – Charles de Gaulle Introducere La 8 ianuarie 1959, Franța intra într-o nouă epocă a istoriei sale politice. În acea zi, Charles de Gaulle era proclamat primul președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze, într-un moment de ruptură profundă, dar și de reconstrucție instituțională. Evenimentul […]
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de coduri galbene și portocalii pentru intervalul 08.01.2026, ora 10:00 – 09.01.2026, ora 15:00, care vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger, fenomene care în mod cumulat determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a […]
Compozitor, dirijor, organist, violonist și un excepțional clavecinist și pianist, Mozart a fost un muzician complet. În doar 35 de ani de viață, a creat un număr impresionant de lucrări – peste 600 – în toate genurile muzicale ale timpului său: 41 de simfonii, 26 de cvartete de coarde, 17 sonate pentru pian, 42 de […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat în această dimineaţă Comandamentul Energetic Naţional, având în vedere evoluţia vremii din această perioadă. Şedinţa este programată pentru ora 10:30, la sediul Dispeceratului Energetic Naţional./cvanatoru (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 8 ianuarie)
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat ieri din zona înaltă a Masivului Ceahlău, după o intervenţie a salvamontiştilor de la baza din Durău care a durat aproape patru ore. El a fost găsit inconştient la circa 1.600 de metri altitudine. Salvatorii montani i-au acordat tânărului primul ajutor şi l-au […]
China a afirmat că măsura Statelor Unite de a confisca nave străine încalcă dreptul internațional # Rador
Măsura Statelor Unite de a confisca nave străine în apele internaționale încalcă grav dreptul internațional, a declarat joi Ministerul chinez de Externe. „China s-a opus întotdeauna sancțiunilor unilaterale ilegale, fără bază în dreptul internațional și fără autorizarea Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtătoarea de cuvânt Mao Ning la o conferință de presă. SUA […]
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Madrid: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită oficială în Spania: întrevedere cu omologul spaniol, Monica Garcia Gomez consultări cu comisarul pentru sănătate mintală, Belen Gonzalez Callado, şi cu delegatul Guvernului pentru Planul Naţional privind Drogurile, Francisca Sureda Llull – la sediul Ministerului Sănătăţii, Paseo del Prado 18 – 20 […]
Lucrările de reparaţie capitală pe Podul Ruse-Giurgiu se reiau, începând de joi, pe un tronson de 320 de metri pe banda de circulaţie în direcţia Bulgaria, informează Agenţia pentru Infrastructură Rutieră (API). Pe 17 decembrie anul trecut, lucrările au fost suspendate temporar, pentru a permite trecerea fără restricţii a tuturor tipurilor de vehicule pe pod, […]
Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial pe care Uniunea Europeană este pe cale să îl semneze cu țări din America de Sud și față de alte nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au convocat proteste la Paris, pe fondul furiei […]
Vremea rea continuă să facă probleme în ţară. Sunt în continuare localităţi fără energie electrică, mai multe şcoli sunt închise iar la munte riscul de avalanşe este ridicat. Speciliaştii menţin avertizările de precipitaţii abundente şi de inundaţii până mâine. Reporter: Adriana Leu – În judeţul Alba, cel mai afectat de intemperiile din ultimele zile, sunt […]
Intervenția americană în Venezuela și raporturile transatlantice în contextul chestiunii Groenlandei și al războiului din Ucraina sunt principalele teme dezbătute astăzi în presa internațională. Secretarul de stat Marco Rubio ne-a lămurit în sfârșit care e planul Washingtonului pentru Venezuela, transmite agenția Reuters. Planul are trei etape; prima a început prin arestarea dictatorului Maduro și continuă […]
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că administrația prezidențială și-a redus bugetul pe 2025 cu 30% – cam 30 de milioane de lei (6 milioane de euro) – depășindu-și promisiunea inițială de reducere a cheltuielilor la Palatul Cotroceni. Anunțul făcut pe rețelele sociale se încadrează în planul mai amplu de austeritate al lui Dan care […]
Potrivit unor rapoarte, Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah (TimesofIsrael) # Rador
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a spus miniștrilor cabinetului că președintele american Donald Trump a dat undă verde unei noi ofensive israeliene împotriva Hezbollah în Liban, relatează Kan News, fără a cita surse. Potrivit relatării Kan News, atât Ierusalimul, cât și Washingtonul sunt nemulțumite de eforturile guvernului libanez de a combate amenințarea Hezbollah. Kan nu menționează dacă […]
