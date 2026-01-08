Petrolierul rus reţinut de SUA are legături cu oligarhul Ilan Şor, potrivit unei investigaţii Sistema/Europa Liberă

18:00

Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au crezut că fotografiile sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu-Mureş, a suferit leziuni în urma impactului şi a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate.