Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de serviciile ucrainene cu câteva ore

16:30

Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre mariajul său cu Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI. În […]