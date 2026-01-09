La ora 17:45, Bianca a luat trenul din București și trebuia să ajungă în Ploiești în 37 de minute. Câte ore a durat călătoria, de fapt
Gândul, 9 ianuarie 2026 15:50
Mii de călători au rămas blocați, miercuri seară, în trenuri care circulau între București și Ploiești, pe ambele sensuri, după un incident produs pe calea ferată. Întârzierile au ajuns până la patru ore, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte în gări sau chiar pe câmp, fără explicații clare. Tocmai asta au acuzat și călătorii, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:10
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului # Gândul
Primul turneu de snooker din 2026 și al doilea din seria „Triple Crown” al sezonului este în direct la TV, pe Eurosport și pe HBO Max în perioada 11-18 ianuarie. Mastersul de la Londra (The Masters) este considerat unul dintre cele mai râvnite titluri din calendarul competițional, dar și unul dintre turneele de tradiție, alături […]
16:10
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius # Gândul
Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme rece, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii au prelugit, vineri dimineață, și avertizările cod galben de ger și vânt puternic. Conform specialiștilor, în mai multe zone din […]
Acum 30 minute
16:00
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota # Gândul
Protestele violente din Iran au atins un nou apogeu, după ce un clip arată cum zeci de iranieini împușcați de forțele de securitate islamice zac la pământ într-o cameră, înconjurați de sânge În imagini se poate vedea cum oamenii vin în ajutorul victimelor, pentru a verifica dacă mai există persoane care sunt în viață. Filmarea […]
15:50
La ora 17:45, Bianca a luat trenul din București și trebuia să ajungă în Ploiești în 37 de minute. Câte ore a durat călătoria, de fapt # Gândul
Mii de călători au rămas blocați, miercuri seară, în trenuri care circulau între București și Ploiești, pe ambele sensuri, după un incident produs pe calea ferată. Întârzierile au ajuns până la patru ore, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte în gări sau chiar pe câmp, fără explicații clare. Tocmai asta au acuzat și călătorii, […]
Acum o oră
15:40
Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a mărturisit că una dintre marile ei dorințe pentru acest an este să revină în televiziune. Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf. La […]
15:40
O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară # Gândul
O şoferiţă din judeţul Alba a fost sancționată cu 1.800 de lei după ce a fost prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară. Totodată, polițiștii i-au reținut și certificatul de înmatriculare al maşinii. Femeia de 30 de ani a fost oprită de Poliţie joi, 8 ianuarie, […]
15:40
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români” # Gândul
Scandal de proporții la Bruxelles, în colțul României, după acordul UE-Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a semnat memorandumul trimis și Ministerul de Externe și de Ministerul Economiei, astfel că, pentru moment, România nu și-a pus semnătura pe documentul european. Florin Barbu susține că MAE nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile […]
15:30
Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi # Gândul
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit vineri pe Bulevardul Bucureștii Noi din Capitală după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul de 41 de ani l-a accidentat mortal pe pieton după ce a încercat să evite un alt autoturism. Traficul a fost restricționat pe Bulevardul Bucureștii Noi, banda 1 de […]
15:20
„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026 # Gândul
„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat din clasamentul de pe platforma de streaming, iar primul loc al popularității îl ocupă, acum, o miniserie cu 8 episoade. Acum, la o săptămână de la începutul anului 2026, primul mare blockbuster al Netflix a reușit să ajungă în top, după premiera de […]
15:20
Folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Specialiștii vorbesc deja de o amnezie digitală # Gândul
Specialiștii au avertizat mereu că tehnologia ne face viața mai ușoară, dar și creierul mai leneş. În timp, folosirea excesivă a acesteia poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Astfel, cercetătorii vorbesc un fenomen nou apărut: amnezia digitală. Practic, ne lăsăm telefoanele să țină minte tot în locul nostru, iar când memoria nu mai e folosită, […]
Acum 2 ore
15:10
Comunică-ți sentimentele celor apropiați. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Berbec Este posibil să fie necesar să completați astăzi niște documente referitoare la un bonus, o tranzacție sau un dividend. Probabil va fi plictisitor, dar veți reuși să terminați. Ideile, revelațiile sau fanteziile neașteptate vă pot inspira în activitățile […]
15:10
Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă # Gândul
Statele Unite au confiscat petrolierul Olina în Caraibe, lângă Trinidad, ca parte a eforturilor Washingtonului de a controla exporturile de petrol din Venezuela, a declarat, vineri, un oficial american, relatează Reuters. Potrivit acestuia, nava a plecat din Venezuela. Aceasta este a cincea acțiune de acest fel din ultimele săptămâni. Conform bazei de date publice de […]
15:10
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez # Gândul
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-a întâlnit cu ambasadorul chinez Lan Hu, într-un context ce a marcat un moment diplomatic crucial în urma intervenției militare a Statelor Unite în Venezuela de săptămâna trecută. După capturarea lui Nicolas Maduro de către americani, vicepreședintele Delcy Rodríguez a preluat conducerea țării pe 5 ianuarie, fiind imediat recunoscută […]
15:00
Armata din Elveția face noi precizări cu privire la escortarea aeronavei în care se afla Nicușor Dan: ”Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul lor” # Gândul
Vineri, Armata din Elveția a confirmat că angajații serviciului civil de control al traficului aerian au folosit ocazia unei misiuni obișnuite a celor două avioane de vânătoare F-18 pentru a mulțumi delegației române pentru susținerea acordată de țara noastră în cazul tragediei din Elveția, relatează HotNews.ro. Precizările Armatei din Elveția cu privire la escortarea aeronavei […]
15:00
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreshnik: O încălcare gravă a dreptului internațional umanitar # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat în urma teribilului atac rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina. Oficialul a transmis, vineri, că România îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Mesajul a fost transmis vineri pe platforma X de ministrul de Externe al României. România respinge „atacurile lașe” ale Rusiei împotriva Ucrainei Astfel, România […]
14:50
Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan i-au cam murit lăudătorii, în ultima vreme, aşa că a reapărut cu o postare în care se laudă singur. Acesta scris că România a făcut „cele mai multe investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani.” Potrivit lui Bolojan, „investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din […]
14:40
Irina Fodor a dezvăluit cum procedează atunci când Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor, mai greșește. ”Asta e pedeapsa”, a explicat vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar […]
14:40
Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea # Gândul
Civilii palestinieni au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ” în Cisiordania și în Fâșia Gaza, a declarat Papa Leon al XIV-lea, vineri, 9 ianuarie, în discursul adresat corpului diplomatic, reiterând sprijinul Sfântului Scaun pentru soluția celor două state. „Din păcate, asistăm la o creștere a violenței în Cisiordania împotriva populației civile […]
14:40
Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford # Gândul
Sunt oferite joburi bine plătite în industria auto, în SUA, însă angajatorii se confruntă cu un fenomen. Și anume, dificultățile majore în recrutarea forței de muncă calificate în companie. De pildă, la Ford, există circa 5.000 de posturi de mecanici, la momentul actual. Însă mulți cetățeni americani se arată dezinteresați și nu vor „să se […]
14:30
Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile” # Gândul
Beniamin Cojocaru, prieten apropiat al Rodicăi Stănoiu, a fost unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de fosta ministră a Justiției. Bărbatul a povestit, pentru Cancan, un episod care ar putea influența cursul anchetei. Totodată, acesta a pus deja la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile. Beniamin Cojocaru, rezident la Nisa, […]
14:20
Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 # Gândul
Situație bizară în județul Caraș-Severin! Un bărbat din orașul Bocșa a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel la 112, relatează Mediafax. Un bărbat din județul Caraș-Severin a mușcat trei agenți de poliție Conform informațiilor transmise de Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru […]
14:20
Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial # Gândul
Potrivit unei legi din 1952, forțele militare ale Danemarcei sunt obligate să deschidă imediat focul în cazul unei invazii pe teritoriul țării, arată publicația daneză Berlingske, care citează un ordin din 1952. Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat ziarului că soldații vor fi nevoiți să tragă dacă trupele americane ar lansa un atac asupra Groenlandei. […]
Acum 4 ore
14:10
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţa joi că viscolul din ultima vreme a pus la pământ reţeaua de electricitate din mai multe judeţe şi a lăsat fără curent aproape 95.000 de locuinţe. Vineri, acesta revine cu o actualizare şi anunţă că doar 4.000 de gospodării nu au putut fi încă reconectate la reţea. Doar 4.000 de […]
14:00
Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți # Gândul
O zonă din Nepal se află în centrul atenției pentru aeroportul considerat a fi cel mai periculos la nivel de mapamond. Aici, pentru că pista este extrem de scurtă, nu orice pilot se încumetă să aterizeze. Este o provocare extremă pentru profesioniștii care activează în aviație. iar pista se află la o altitudine de circa […]
14:00
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului # Gândul
Agenți federali ai Serviciul de Imigrare și Control Vamal american au împușcat, joi, două persoane în Portland, Oregon, în timpul unui control rutier, la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, relatează The New York Times. O purtătoare de cuvânt a Departamentului Securității Interne a declarat că agenții […]
13:50
Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin # Gândul
Președintele american Donald Trump a refuzat să răspundă, într-un interviu acordat joi seară pentru Fox News, dacă liderul rus Vladimir Putin l-a sunat după ce forțele americane au capturat petrolierul Marinera. De asemenea, liderul de la Casa Albă a eliberat doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului. Ministerul de Externe din Rusia a salutat decizia lui […]
13:40
Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea” # Gândul
Monica Davidescu, în vârstă de 52 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan, cel care îi este soț de foarte mulți ani. Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în […]
13:30
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață # Gândul
Un caz revoltător având în centru simbolul păcii, porumbelul, zguduie Spania. Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce polițiștii au descoperit porumbei prinși pe stradă, pregătiți să fie serviți clienților drept carne de rață. Imaginile din bucătărie dezvăluite de tabloiul britanic The Sun arată o situație incredibilă. Polițiștii madrileni au făcut razie […]
13:30
Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă # Gândul
A fost demarată o anchetă epidemiologică de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş la Spitalul de Psihiarie din Jebel, după ce trei dintre persoanele internate au fost depistate cu scabie (râie). Trei cazuri de scrabie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel Vineri, Marius-Ciprian Olaru, managerul Spitalului de Psihiatrie, a confirmat, pentru Agerpres, că DPS […]
13:20
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López # Gândul
Un atac terorist a avut loc în apropierea clădirii Congresului Național din Honduras, unde vicepreședintele Congresului Național, Gladys Aurora López, a fost lovită în cap de un obiect exploziv care i-a provocat fracturi multiple. Incidentul s-a produs în timpul unei conferințe de presă transmise în direct, în timp ce politiciana vorbea cu reporterii. Un dispozitiv […]
13:10
Ion Cristoiu: „În imaginile de pe aeroport cu Nicușor Dan nu se vede în niciun moment grija” # Gândul
În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat imaginile apărute din aeroport cu președintele României, Nicușor Dan, afirmând că acestea nu transmit niciun indiciu de responsabilitate sau preocupare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că, dincolo de declarații, limbajul nonverbal și atitudinea publică sunt […]
13:00
Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă # Gândul
Există o multitudine de rețete pregătite la mănăstiri, de către măicuțe, precum și de călugării de pe Muntele Athos, majoritatea dintre acestea având la bază legume proaspete. Iată în articol, mai jos rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Preparatul este unul sățios, gustos și poate fi pregătit rapid. Călugării […]
13:00
A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani # Gândul
Dănuț Iacob, unul dintre cei care în 1987 a avut curajul să strige, alături de alți brașoveni, „Jos comunismul”, a murit joi, în urma unui infarct. Anul acesta, el ar fi împlinit vârsta de 58 de ani. În 1997, reprezentanții Primăriei din orașul-martir l-au numit „unul dintre eroii Brașovului” și i-au acordat titlul de Cetățean […]
13:00
Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate # Gândul
Mai mulți elevi din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Microbuzele a trei școli n-au putut efectua transportul copiilor. Conform Inspectoratului Școlar, vineri dimineața s-a reluat activitatea în școlile cu lecții suspendate cu o zi în urmă, respectiv școlile din Vârciorog, Husasău de Tinca și Școala 11 din […]
12:50
Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei” # Gândul
Utilajele Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova îmbină utilul cu bucuria zăpezii care a căzut pe drumurile naţionale. Drumarii au postat şi câteva video cu peisajele impresionante, din timpul activităţii de deszăpezire. Imaginile sunt de pe Drumul Naţional 67 C, chiar la ieşirea din Rânca spre Transsalpina, în zona în care nu sunt cabane […]
12:40
Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre mama sa. Prezentatorul TV a dat detalii și despre frații săi. Mădălin Ionescu este căsătorit în prezent cu Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, Petra. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, […]
12:40
Deputatul USR, Claudiu Năsui, cunoscut pentru intervențiile sale recente tranșante, comentează extrem de critic nivelul halucinant al noilor taxe si impozite stabilit de Executiv, care i-au îngrozit pe români din primele zile ale anului 2026. Din 2026 cresc taxele pentru persoane fizice: impozitul pe dividende și criptomonede urcă la 16%, iar câștigurile bursiere la 3%–6%. […]
12:40
Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, Patrick Andre de Hillerin a transmis că, în ciuda disputei, de la distanță, cu Nicușor Dan, pe tema controversei în care șeful statului a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene […]
12:30
Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat” # Gândul
PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai […]
Acum 6 ore
12:10
Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore” # Gândul
În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu l-a criticat președintele României, Nicușor Dan, subliniind că nu poți să te rupi de comunicarea cu țara timp de 5 ore. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a afirmat că, analizând comportamentul președintelui din ultimele luni, există semne clare […]
12:00
În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum # Gândul
În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul […]
12:00
Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări” # Gândul
Postul de televiziune de stat iranian a difuzat, vineri, primul discurs susținut de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în contextul tulburărilor din Teheran și din alte orașe ale țării. Khamenei i-a cerut președintelui american Donald Trump să se concentreze asupra problemelor din Statele Unite, relatează Hindustan Times. După începerea protestelor, Trump a amenințat guvernul iranian […]
12:00
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică # Gândul
Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat, oficial, procedura de numire a șefilor marilor parchete. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 – și ministrul Justiției va trimite către Nicușor Dan, ulterior, propunerile […]
11:50
Un bărbat de 23 de ani din comuna Tarcea, județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin. „Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, […]
11:50
În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile lângă o pădure, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum # Gândul
În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul […]
11:40
Binecunoscuta cântăreață Andra, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că există un stil muzical pe care evită să îl abordeze. ””Nu e punctul meu forte”, a spus artista. Andra este cunoscută pentru faptul că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Cu toate acestea, artista mărturisește că există un stil muzical pe care îl […]
11:40
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi […]
11:40
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție discursul lui Emmanuel Macron. A mai menționat că nu ar fi vorba despre „sfere de influență”, iar „Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump”. „În discursul său, anual, adresat ambasadorilor Franței, deci discursul […]
11:40
Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune # Gândul
Țările Uniunii Europene se pregătesc să decidă soarta controversatului acord comercial de liber schimb UE – Mercosur. Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a inclus oficial votul asupra acordului pe ordinea de zi de vineri. Statele membre UE vor vota în scris. Dacă va întruni suficiente voturi, acordul comercial cu țările […]
11:30
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență # Gândul
Vineri, 9 ianuarie, mai mulți deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși să dea zăpada de pe străzile din Alba Iulia. Deținuții au de executat pedepse mici și sunt încadrați la regim deschis. Deținuții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au ajutat la deszăpezit De multe ori acesția presteză muncă fizică în folosul […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.