Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile”
Gândul, 9 ianuarie 2026 14:30
Beniamin Cojocaru, prieten apropiat al Rodicăi Stănoiu, a fost unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de fosta ministră a Justiției. Bărbatul a povestit, pentru Cancan, un episod care ar putea influența cursul anchetei. Totodată, acesta a pus deja la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile. Beniamin Cojocaru, rezident la Nisa, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:40
Irina Fodor a dezvăluit cum procedează atunci când Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor, mai greșește. ”Asta e pedeapsa”, a explicat vedeta. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar […]
14:40
Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea # Gândul
Civilii palestinieni au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ” în Cisiordania și în Fâșia Gaza, a declarat Papa Leon al XIV-lea, vineri, 9 ianuarie, în discursul adresat corpului diplomatic, reiterând sprijinul Sfântului Scaun pentru soluția celor două state. „Din păcate, asistăm la o creștere a violenței în Cisiordania împotriva populației civile […]
14:40
Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford # Gândul
Sunt oferite joburi bine plătite în industria auto, în SUA, însă angajatorii se confruntă cu un fenomen. Și anume, dificultățile majore în recrutarea forței de muncă calificate în companie. De pildă, la Ford, există circa 5.000 de posturi de mecanici, la momentul actual. Însă mulți cetățeni americani se arată dezinteresați și nu vor „să se […]
Acum 15 minute
14:30
Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile” # Gândul
Beniamin Cojocaru, prieten apropiat al Rodicăi Stănoiu, a fost unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de fosta ministră a Justiției. Bărbatul a povestit, pentru Cancan, un episod care ar putea influența cursul anchetei. Totodată, acesta a pus deja la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile. Beniamin Cojocaru, rezident la Nisa, […]
Acum 30 minute
14:20
Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 # Gândul
Situație bizară în județul Caraș-Severin! Un bărbat din orașul Bocșa a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel la 112, relatează Mediafax. Un bărbat din județul Caraș-Severin a mușcat trei agenți de poliție Conform informațiilor transmise de Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru […]
14:20
Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial # Gândul
Potrivit unei legi din 1952, forțele militare ale Danemarcei sunt obligate să deschidă imediat focul în cazul unei invazii pe teritoriul țării, arată publicația daneză Berlingske, care citează un ordin din 1952. Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat ziarului că soldații vor fi nevoiți să tragă dacă trupele americane ar lansa un atac asupra Groenlandei. […]
Acum o oră
14:10
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţa joi că viscolul din ultima vreme a pus la pământ reţeaua de electricitate din mai multe judeţe şi a lăsat fără curent aproape 95.000 de locuinţe. Vineri, acesta revine cu o actualizare şi anunţă că doar 4.000 de gospodării nu au putut fi încă reconectate la reţea. Doar 4.000 de […]
14:00
Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți # Gândul
O zonă din Nepal se află în centrul atenției pentru aeroportul considerat a fi cel mai periculos la nivel de mapamond. Aici, pentru că pista este extrem de scurtă, nu orice pilot se încumetă să aterizeze. Este o provocare extremă pentru profesioniștii care activează în aviație. iar pista se află la o altitudine de circa […]
14:00
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului # Gândul
Agenți federali ai Serviciul de Imigrare și Control Vamal american au împușcat, joi, două persoane în Portland, Oregon, în timpul unui control rutier, la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, relatează The New York Times. O purtătoare de cuvânt a Departamentului Securității Interne a declarat că agenții […]
13:50
Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin # Gândul
Președintele american Donald Trump a refuzat să răspundă, într-un interviu acordat joi seară pentru Fox News, dacă liderul rus Vladimir Putin l-a sunat după ce forțele americane au capturat petrolierul Marinera. De asemenea, liderul de la Casa Albă a eliberat doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului. Ministerul de Externe din Rusia a salutat decizia lui […]
Acum 2 ore
13:40
Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea” # Gândul
Monica Davidescu, în vârstă de 52 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan, cel care îi este soț de foarte mulți ani. Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în […]
13:30
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață # Gândul
Un caz revoltător având în centru simbolul păcii, porumbelul, zguduie Spania. Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce polițiștii au descoperit porumbei prinși pe stradă, pregătiți să fie serviți clienților drept carne de rață. Imaginile din bucătărie dezvăluite de tabloiul britanic The Sun arată o situație incredibilă. Polițiștii madrileni au făcut razie […]
13:30
Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă # Gândul
A fost demarată o anchetă epidemiologică de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş la Spitalul de Psihiarie din Jebel, după ce trei dintre persoanele internate au fost depistate cu scabie (râie). Trei cazuri de scrabie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel Vineri, Marius-Ciprian Olaru, managerul Spitalului de Psihiatrie, a confirmat, pentru Agerpres, că DPS […]
13:20
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López # Gândul
Un atac terorist a avut loc în apropierea clădirii Congresului Național din Honduras, unde vicepreședintele Congresului Național, Gladys Aurora López, a fost lovită în cap de un obiect exploziv care i-a provocat fracturi multiple. Incidentul s-a produs în timpul unei conferințe de presă transmise în direct, în timp ce politiciana vorbea cu reporterii. Un dispozitiv […]
13:10
Ion Cristoiu: „În imaginile de pe aeroport cu Nicușor Dan nu se vede în niciun moment grija” # Gândul
În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat imaginile apărute din aeroport cu președintele României, Nicușor Dan, afirmând că acestea nu transmit niciun indiciu de responsabilitate sau preocupare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că, dincolo de declarații, limbajul nonverbal și atitudinea publică sunt […]
13:00
Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă # Gândul
Există o multitudine de rețete pregătite la mănăstiri, de către măicuțe, precum și de călugării de pe Muntele Athos, majoritatea dintre acestea având la bază legume proaspete. Iată în articol, mai jos rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Preparatul este unul sățios, gustos și poate fi pregătit rapid. Călugării […]
13:00
A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani # Gândul
Dănuț Iacob, unul dintre cei care în 1987 a avut curajul să strige, alături de alți brașoveni, „Jos comunismul”, a murit joi, în urma unui infarct. Anul acesta, el ar fi împlinit vârsta de 58 de ani. În 1997, reprezentanții Primăriei din orașul-martir l-au numit „unul dintre eroii Brașovului” și i-au acordat titlul de Cetățean […]
13:00
Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate # Gândul
Mai mulți elevi din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Microbuzele a trei școli n-au putut efectua transportul copiilor. Conform Inspectoratului Școlar, vineri dimineața s-a reluat activitatea în școlile cu lecții suspendate cu o zi în urmă, respectiv școlile din Vârciorog, Husasău de Tinca și Școala 11 din […]
12:50
Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei” # Gândul
Utilajele Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova îmbină utilul cu bucuria zăpezii care a căzut pe drumurile naţionale. Drumarii au postat şi câteva video cu peisajele impresionante, din timpul activităţii de deszăpezire. Imaginile sunt de pe Drumul Naţional 67 C, chiar la ieşirea din Rânca spre Transsalpina, în zona în care nu sunt cabane […]
Acum 4 ore
12:40
Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre mama sa. Prezentatorul TV a dat detalii și despre frații săi. Mădălin Ionescu este căsătorit în prezent cu Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, Petra. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, […]
12:40
Deputatul USR, Claudiu Năsui, cunoscut pentru intervențiile sale recente tranșante, comentează extrem de critic nivelul halucinant al noilor taxe si impozite stabilit de Executiv, care i-au îngrozit pe români din primele zile ale anului 2026. Din 2026 cresc taxele pentru persoane fizice: impozitul pe dividende și criptomonede urcă la 16%, iar câștigurile bursiere la 3%–6%. […]
12:40
Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, Patrick Andre de Hillerin a transmis că, în ciuda disputei, de la distanță, cu Nicușor Dan, pe tema controversei în care șeful statului a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene […]
12:30
Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat” # Gândul
PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai […]
12:10
Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore” # Gândul
În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu l-a criticat președintele României, Nicușor Dan, subliniind că nu poți să te rupi de comunicarea cu țara timp de 5 ore. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a afirmat că, analizând comportamentul președintelui din ultimele luni, există semne clare […]
12:00
În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum # Gândul
În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul […]
12:00
Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări” # Gândul
Postul de televiziune de stat iranian a difuzat, vineri, primul discurs susținut de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în contextul tulburărilor din Teheran și din alte orașe ale țării. Khamenei i-a cerut președintelui american Donald Trump să se concentreze asupra problemelor din Statele Unite, relatează Hindustan Times. După începerea protestelor, Trump a amenințat guvernul iranian […]
12:00
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică # Gândul
Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat, oficial, procedura de numire a șefilor marilor parchete. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 – și ministrul Justiției va trimite către Nicușor Dan, ulterior, propunerile […]
11:50
Un bărbat de 23 de ani din comuna Tarcea, județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin. „Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, […]
11:50
În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile lângă o pădure, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum # Gândul
În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul […]
11:40
Binecunoscuta cântăreață Andra, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că există un stil muzical pe care evită să îl abordeze. ””Nu e punctul meu forte”, a spus artista. Andra este cunoscută pentru faptul că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Cu toate acestea, artista mărturisește că există un stil muzical pe care îl […]
11:40
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi […]
11:40
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție discursul lui Emmanuel Macron. A mai menționat că nu ar fi vorba despre „sfere de influență”, iar „Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump”. „În discursul său, anual, adresat ambasadorilor Franței, deci discursul […]
11:40
Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune # Gândul
Țările Uniunii Europene se pregătesc să decidă soarta controversatului acord comercial de liber schimb UE – Mercosur. Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a inclus oficial votul asupra acordului pe ordinea de zi de vineri. Statele membre UE vor vota în scris. Dacă va întruni suficiente voturi, acordul comercial cu țările […]
11:30
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență # Gândul
Vineri, 9 ianuarie, mai mulți deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși să dea zăpada de pe străzile din Alba Iulia. Deținuții au de executat pedepse mici și sunt încadrați la regim deschis. Deținuții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au ajutat la deszăpezit De multe ori acesția presteză muncă fizică în folosul […]
11:20
Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor începe să efectueze atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. „Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum să atacăm pe uscat”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News. „Vom începe acum să atacăm cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul. Este […]
11:10
Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteorologică de vreme rece – cod portocaliu -, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. În această dimineață au fost minus 16 grade la Timișoara, minus 13 grade la Arad și […]
11:10
Inteligența artificială, între mit și realitate. De ce nu „gândește” AI și cum ne induc în eroare „metaforele digitale” # Gândul
Inteligența artificială nu este doar o tehnologie, ci și o poveste pe care societatea o spune despre ea însăși. Metaforele precum „creiere digitale” sau „mașini care gândesc” distorsionează realitatea, creează temeri nejustificate și influențează greșit reglementarea și utilizarea AI. Un expert în gândire critică explică de ce actuala narațiune este înșelătoare și de ce este […]
11:10
În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie # Gândul
Unii dintre specialiști susțin faptul că organismul poate beneficia de efecte favorabile în urma consumului de ceai verde. De altfel, această băutură este utilizată și de unele dintre persoanele care se află în proces de pierdere în greutate. Dr. Laura Ene a oferit mai multe informații legate de consumul acestui tip de ceai. De altfel, […]
11:00
Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical # Gândul
Actrița Marcia Rodd a murit anul trecut, pe 27 decembrie, la vârsta de 87 de ani, dar familia sa a făcut abia acum anunțul. Fiind unul dintre cei trei copii ai familiei Rodd, Marcia s-a născut pe 8 iulie 1938, în Lyons, Kansas, și a crescut în Tulsa, Oklahoma, și Wichita, Kansas. Printre multe alte […]
Acum 6 ore
10:40
Două joburi inedite și „intense” pe o insulă pustie din Irlanda. Salariul, masa și cazarea, asigurate. Ce trebuie să facă noii angajați # Gândul
Insula Great Blasket, situată în largul coastelor Irlanda, caută doi îngrijitori care să administreze o cafenea și trei cabane de vacanță în sezonul aprilie – octombrie 2026. Postul vine cu salariu, masă și cazare incluse, însă angajatorii avertizează că munca este „intensă”, iar resursele de pe insulă sunt extrem de limitate. Situată în apropiere de […]
10:30
Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi” # Gândul
Toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ofere și posibilitatea de plată electronică, de la 1 ianuarie 2026. Plata în numerar nu este interzisă, dar comerciantul trebuie să pună la dispoziția clienților cel puțin o alternativă modernă de plată precum POS, aplicații de plată sau transfer instant, scrie ziaruldeiasi.ro. Legea nr. […]
10:30
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv # Gândul
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aflați în arest la Penitenciarul Rahova, vor fi aduși vineri în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii vor decide dacă prelungesc mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Este prima apariție publică a lui Potra din acest an, după presiunile la care ar fi […]
10:30
IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică # Gândul
Efectele condițiilor meteo din ultimele 24 de ore s-au resimțit în 32 de localităţi, din 15 judeţe, anunţă IGSU, care precizează că, în judeţul Hunedoara a fost necesară intervenţia cu şenilata pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, în timp ce în Botoşani zece persoane, printre care şi trei copii, au fost salvate după ce […]
10:30
Florin Salam a fost umilit pe scena unui local din București chiar de managerul localului. Artistul a reacționat: „Îl iert” # Gândul
Florin Salam a fost umilit pe scena unui local celebru din București, injuriile venind chiar din partea managerului localului. „Regele Manelelor” a venit cu o reacție categorică, după incidentul din local, iar întreaga întâmplare a fost relatată, pe internet, de Adriana Bahmuțeanu. Un moment petrecut în localul Berăria H din București i-a lăsat uimiți atât […]
10:20
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de wingsuit din lume, Brendan Weinstein, a murit după un accident șocant produs în timpul unui salt extrem de periculos de pe Table Mountain. Sportivul în vârstă de 32 de ani s-a prăbușit cu o viteză de aproximativ 193 km/h, sub privirile îngrozite ale turiștilor aflați în zonă. La […]
10:20
Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile # Gândul
British Airways a anulat 25 de plecări și 27 de sosiri programate pentru vineri pe aeroportul Heathrow din Londra. Marea majoritate a zborurilor afectate au fost, însă, pe rute scurte, relatează agenția de știri PA, citată de The Guardian. Aeroportul din Birmingham, care și-a suspendat operațiunile pe pistă joi seara din cauza ninsorilor abundente, a […]
10:10
În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că actualul șef al statului a depășit zona criticabilului și a intrat într-o zonă „rizibilă” pentru funcția pe care o ocupă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a […]
10:10
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024 # Gândul
Datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia României a crescut modest în trimestrul III din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Produsul Intern Brut (PIB), principala măsură a activității economice, a ajuns la 518,092 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,7% față de trimestrul III din […]
10:00
Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil # Gândul
Prețurile de pe piața imobiliară continuă să crească, dar o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil, fiind considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în Capitală, scrie Cancan. Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu […]
10:00
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă # Gândul
Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în anul 2026. Acest aspect se va întâmpla în cazul modelelor mai vechi de dispozitive, pe listă aflându-se și câteva care operează pe Android și iOS. Vezi mai jos, în articol, ce să faci pentru a nu pierde datele, imaginile și alte fișiere din […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.