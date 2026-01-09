Ghișeul.ro, atacat de hackeri: Românii nu pot plăti taxe și impozite

02:00

Un polițist din Arad este judecat pentru abuz în serviciu, după ce a refuzat să investigheze un caz de viol asupra unui minor. Procurorii au descoperit că agentul nu a întocmit actele necesare privind sesizarea din oficiu și deținea ilegal 17 cartușe de vânătoare. Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Lipova. Un poliţist din Arad a … Articolul Polițist din Arad, acuzat că a încercat să mușamalizeze un caz de viol infantil apare prima dată în Main News.