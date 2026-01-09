Armata elvețiană explică escortarea avionului lui Nicușor Dan de două F-18

13:50

Un tânăr din Italia a pierdut 3.000 de euro la păcănele și a sunat la 112 pentru ajutor, recunoscându-și dependența de jocuri de noroc. Carabinierii l-au sprijinit, iar tatăl său a fost alertat și a venit să-l ajute. Această poveste scoate în evidență efectele devastatoare ale ludopatiei. Un tânăr din nordul Italiei a pierdut 3.000