Întârzierea banilor pentru prima de carieră didactică face măsura ineficientă

22:40

Un număr de trei autobaze, dotate cu zeci de autobuze electrice, vor fi construite pentru a deservi locuitorii judeţului Ilfov, iar în acest sens se vor semna contracte de finanţare între Asociaţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov şi primăriile Buftea, Chitila şi Voluntari, prin care se vor aloca 40 de milioane de euro, a anunţat vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Ştefan Rădulescu.