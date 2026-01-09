Zi de doliu național în Elveția pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Alpi
Jurnalul.ro, 9 ianuarie 2026 21:50
În Elveția are loc vineri o slujbă de comemorare, ca parte a unei zile naționale de doliu, pentru a onora cele 40 de persoane care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din Alpi în timpul sărbătorilor de Anul Nou.
Acum 10 minute
22:20
Bulgaria e țara din regiune considerată cea mai sigură de către Statele Unite. România și alte state din Europa de Est sunt și ele considerate sigure, însă necesită un nivel de vigilență al turiștilor ceva mai ridicat.
22:20
Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok # Jurnalul.ro
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, a anunțat joi că guvernul Regatului Unit va lua măsuri împotriva platformei X, deținută de Elon Musk, după ce asistentul său I.A., Grok, a generat imagini sexuale fără consimțământ, informează Politico.
Acum 30 minute
22:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Groenlanda este „critică” pentru apărarea Statelor Unite și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și susține că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în securizarea zonei, relatează BBC.
22:00
O eroare administrativă a sistemului belgian și lipsa de comunicare între instituțiile belgiene au făcut ca un român să fie condamnat la doi ani și jumătate de pușcărie degeaba. La 25 de ani, tânărul cu nevastă și doi copii și-a petrecut sărbătorile după gratii.
Acum o oră
21:50
Compania Națională Aeroporturi București, entitate care operează cu rezultate financiare consistente aerogările Otopeni și Băneasa, urmează să fie din nou controlată integral de stat, conform deciziei de vineri a acționarilor.
21:50
21:40
Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30 # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român invită instituțiile și operatorii culturali din diverse orașe ale țării să se alăture demersului de organizare a edițiilor locale ale Festivalului Filmului European, desfășurate în afara Bucureștiului.
21:40
Din iulie 2026, Bulgaria introduce cu titlu obligatoriu vaccinarea împotriva varicelei la copii. În Regatul Unit al Marii Britanii, vaccinarea împotriva varicelei a devenit gratuită, începând cu ianuarie 2026. În România, vaccinarea împotriva varicelei rămâne doar cu titlu de recomandare.
21:30
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a spus vineri seara că nu a știut că România va vota acordul UE-Mercosur.
Acum 2 ore
21:20
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova au determinat tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene să depună cereri într-un timp scurt, înainte ca legea să intre în vigoare.
21:20
Anul Nou Chinezesc are impact în întreaga lume, nu doar în Asia de Est. Calul de Foc aduce energie, ambiție și schimbări radicale.
21:10
Rogobete, despre gărzile din spitalele spaniole: Sunt probleme asemănătoare cu cele din România # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății a declarat, vineri, îtr-o conferință de presă de la finalul vizitei de lucru în Spania că ambele țări se confruntă cu acceași problematică a gărzilor în spitale.
20:50
Atenționare MAE: Restricții de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria # Jurnalul.ro
Au fost impuse restricții temporare de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria, potrivit unui atenționări de călătorie emise vineri seara de Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
20:40
Un bărbat din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a mușcat trei agenți de poliție care au venit în apartamentul său în urma unui apel la 112.
20:40
Alarmă! Rezerviștii chemați la război în 15 zile – ce zice noua lege militară promulgată de Nicușor Dan? # Jurnalul.ro
Descoperă noua lege promulgată de Nicușor Dan: indemnizație de 3 salarii medii pentru pregătire militară voluntară, obligații rezerviști în război și mobilizare rapidă. Detalii despre programul 18-35 ani și excepții pentru cei din străinătate.
Acum 4 ore
20:20
Donald Trump îi urează „mult succes” premierului ungar Viktor Orban în campania lui electorală # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a urat "mult succes" prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook, informează Reuters.
20:10
Ministrul Muncii cere rapoarte cu privire la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a cerut ITM rapoarte privind abuzurile din piața muncii împotriva femeilor și ANOFM o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare și formare profesională.
20:10
Sector 4 din Capitală vrea să plătească până la 19 milioane de euro pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal # Jurnalul.ro
Primăria Sectorului 4 a lansat o licitație pentru achiziționarea serviciilor de ridicare a mașinilor parcate ilegal și de blocare-deblocare roți.
19:50
Franța va respinge acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările din blocul sud-american Mercosur la votul programat vineri, informează Politico.
19:40
Ministerul Sănătății a semnat un contract de peste 34 de milioane de lei pentru digitalizarea instituției.
19:20
Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog # Jurnalul.ro
Papa Leon a condamnat ferm utilizarea forței militare de către statele care urmăresc atingerea unor obiective diplomatice, avertizând că această practică subminează pacea globală și slăbește rolul instituțiilor internaționale.
19:10
Mai multe avalanșe spontane s-au produs în Munții Făgăraș. Avertismentul salvamontiștilor # Jurnalul.ro
Câteva avalanșe spontane de dimensiuni considerabile au avut loc în ultimele zile în Munții Făgăraș. Salvamontiștii atrag atenția că nu este recomandată deplasarea în zonele înalte fără experiență și echipament.
18:50
Dacă visezi la o escapadă europeană care să nu-ți golească contul bancar, Kosovo este destinația perfectă.
18:40
Larry Page, cofondatorul Google și al doilea cel mai bogat om din lume, își ia adio de la California, statul care găzduiește Silicon Valley, pe fondul unei inițiative legislative ce vizează introducerea unei taxe pe avere pentru miliardari.
Acum 6 ore
18:20
Acordul UE-Ucraina din 2025 promite comerț, dar standardele agricole riscă pierderi de 2,5 mld €/an. Expert: „O țară, două sisteme” salvează fermierii. Descoperă soluțiile pentru integrare fără dezastru.
18:20
Bolojan: Investițiile publice din 2025 au atins „cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă” # Jurnalul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că investițiile publice realizate în 2025 au atins 137,5 miliarde de lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu doar din ultimii cinci ani, „ci din istoria postdecembristă a României”.
18:10
Pacienții cronici avertizează că noile criterii de încadrare în handicap pot duce la pierderea indemnizațiilor. Experții cer explicații și transparență.
17:50
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români și condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
17:40
Sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii se vede începând de luni, 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Mireasa vine cu o nouă provocare, dar și o lecție de curaj, noul sezon aflându-se sub influența numărului 13, care, în numerologie, înseamnă echilibru și transformare. În anul în care toți ochii se îndreaptă către lumea fotbalului, emisiunea transformă spiritul competiției într-o metaforă a celui mai pur sentiment, dragostea.
17:40
Bogdan Ivan: 4000 de gospodării încă fără energie electrică, sistemul energetic funcționează fără probleme # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță vineri că majoritatea gospodăriilor afectate de avariile din rețea au fost reconectate, iar Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali.
17:40
Nicușor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporește accesul țării la materii prime critice # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur și arată ce beneficii vor avea fermierii și producătorii români de pe urma semnării acestui document.
17:40
Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din culise cu Raluca Preda și Andreea Frățilă vin cu sezoane noi, pe Antena Stars și AntenaPLAY, începând cu 12 și 13 ianuarie # Jurnalul.ro
Începând cu 12 ianuarie, aftershow-ul Mireasa. Capriciile iubirii, prezentat de Raluca Preda și difuzat de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Antena Stars, intră într-o etapă complet nouă, marcată de emoții intense și momente surprinzătoare.
17:20
Experiența gătirii nu înseamnă doar combinarea unor elemente, ci și interpretarea lor, în funcție de modul în care se comportă atunci când sunt supuse căldurii, timpului și tehnicilor potrivite.
17:10
Cursurile au fost suspendate sau s-au desfășurat online, vineri, în zeci de școli din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Arad, Iași, Maramureș, Mehedinți, Alba, Dolj și Botoșani.
16:50
Cercetătorii francezi au constatat că conservanții alimentari, considerați siguri și folosiți în mod obișnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor, pot duce la apariția mai multor tipuri de cancer și a diabetului de tip 2, potrivit unei cercetări numită NutriNet-Santé.
16:40
Șoc și groază pentru români: Erori de calcul inadmisibile. Impozite halucinate la apartamentele din Capitală # Jurnalul.ro
Bătaia de joc a Guvernului Ilie Bolojan a atins cote inimaginabile. Majorările de impozite pe proprietate introduse pe repede înainte au dus la erori de calcul inadmisibile, care îi îngrozesc pe români.
Acum 8 ore
16:20
Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI! # Jurnalul.ro
Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire. În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.
16:20
Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce polițiștii au descoperit porumbei prinși pe stradă, pregătiți să fie serviți clienților drept carne de rață. Imaginile din bucătărie arată o situație revoltătoare.
16:10
Pot fi personaje drăguțe de cărți și filme, dar șoarecii care aleargă prin casa ta cu siguranță nu sunt drăgălași. Și poate fi greu să scap de ei. Dovezile prezenței lor în sertarele de bucătărie și în întâlnirile nocturne pot face proprietarii de case agitați.
16:10
Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, rămân în arest preventiv pentru 30 de zile, a decis, vineri, Curtea de Apel București.
15:50
Florin Barbu, despre acordul Mercosur: Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri # Jurnalul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că România cere garanții clare pentru fermieri în acordul UE-Mercosur și în viitoarea Politică Agricolă Comună.
15:40
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli (LAPAR) cere Guvernului condus de Ilie Bolojan să recunoască agricultura ca sector strategic de interes național, iar deciziile care se vor lua în acest sector să fie fundamentate pe studii de impact economico-social.
15:20
În secolele XIX și începutul secolului XX, cumpărarea de teritorii era un instrument obișnuit de extindere a granițelor, inclusiv pentru SUA.
15:10
Horoscop de weekend, 10–11 ianuarie 2026: Berbecii au nevoie de liniște, iar Racii trăiesc emoții intense # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 10–11 ianuarie 2026: Gemenii sunt gânditori, Balanțele pun familia pe primul loc, iar Scorpionii au nevoie de mișcare
15:10
Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția, într-o postare publicată pe blogul său, asupra importanței unei abordări realiste și lucide în definirea obiectivelor României pentru anul 2026. Pornind de la un principiu de bază al stoicismului – schimbarea raportării la evenimente, nu a evenimentelor în sine – acesta susține că adevărata forță a unei societăți constă în capacitatea de a acționa eficient asupra a ceea ce poate controla.
14:50
Pensionarii, nemulțumiți de recalcularea pensiilor: Majorări modeste și întârzieri în obținerea veniturilor # Jurnalul.ro
Pensionarii întâmpină dificultăți legate de recalcularea pensiilor. În timp ce autoritățle susțin că mecanismul este mai simplu, vârstnicii semnalează întârzieri, documente depuse și neluate în seamă și majorări foarte mici.
14:40
Tarifele pentru tranzitul gazelor în Europa Centrală și de Est au diferit brusc pentru 2026.
Acum 12 ore
14:20
Produsul intern brut al României a crescut cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier în trimestrul III 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
14:10
Piața IT continuă să evolueze rapid, iar limbajele de programare se adaptează constant nevoilor industriei.
13:50
Rusia spune că a atacat Ucraina cu racheta hipersonică Oreshnik, ca reacție la un presupus atac ucrainean cu drone asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin.
