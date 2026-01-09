09:00

Un Bucureștean a fost surprins de un impozit de 800 de mii de lei pentru un apartament de 3 camere. Toată situația a fost din cauza unor calcule incomplete ale noii grile de taxe. Autoritățile […] Articolul Șoc pe Ghișeul.ro: 800.000 de lei impozit pentru un apartament de 3 camere din Colentina. Bucureștean: Ce mă distrează cel mai tare e că, dacă plăteam, mi-ar fi luat banii