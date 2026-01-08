Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record”
B365.ro, 8 ianuarie 2026 14:10
Autostrada A0, centura de ocolire a Bucureștiului, se apropie de finalizare. Circulația completă depinde de ritmul lucrărilor pe sectoarele nordice. Termenele parțiale sunt în primăvară și toamnă. Asociația Pro Infrastructură menționează ce alte inaugurări se […] Articolul Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
14:20
O nouă stație apare pe traseul liniei STV 409, de mâine. Autobuzele vor opri și la „Pădurii” # B365.ro
De mâine, 9 ianuarie, pe traseul liniei 409 va apărea o nouă stație. Autobuzele vor opri șa „Stația Pădurii”. Măsura este luată pentru a facilita accesul la transportul public pentru locuitorii zonei și pentru a […] Articolul O nouă stație apare pe traseul liniei STV 409, de mâine. Autobuzele vor opri și la „Pădurii” apare prima dată în B365.
Acum 15 minute
14:10
Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record” # B365.ro
Autostrada A0, centura de ocolire a Bucureștiului, se apropie de finalizare. Circulația completă depinde de ritmul lucrărilor pe sectoarele nordice. Termenele parțiale sunt în primăvară și toamnă. Asociația Pro Infrastructură menționează ce alte inaugurări se […] Articolul Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record” apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
14:00
Avaria de la CET Sud s-a rezolvat, dar caloriferele din peste 3.500 de blocuri sunt în continuare reci. ELCEN dă vina pe Termoenergetica pentru „eventualele disfuncționalități” # B365.ro
Încă o zi cu apă călâie la duș și calorifere reci în București, după avaria de la CET Sud. ELCEN anunța marți că avaria a fost rezolvată, iar agentul termic trebuia livrat încă de miercuri […] Articolul Avaria de la CET Sud s-a rezolvat, dar caloriferele din peste 3.500 de blocuri sunt în continuare reci. ELCEN dă vina pe Termoenergetica pentru „eventualele disfuncționalități” apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
13:00
Un incendiu minor a izbucnit la Ministerul Finanțelor, cu degajări de fum la acoperiș. Angajații nu au fost evacuați din clădire # B365.ro
Un incendiu minor s-a produs joi, 8 ianuarie, la sediul Ministerului Finanțelor. Echipajele de intervenție intervin la fața locului. Incendiu la Ministerul Finanțelor La sediul Ministerului Finanțelor s-a produs o degajare de fum la un […] Articolul Un incendiu minor a izbucnit la Ministerul Finanțelor, cu degajări de fum la acoperiș. Angajații nu au fost evacuați din clădire apare prima dată în B365.
12:30
Ninsorile pun în dificultate circulația mai multor trenuri care vin spre București. CFR Călători: Trenul dinspre Curtici are o întârziere de peste patru ore # B365.ro
CFR Călători anunță că mai multe trenuri care vin spre București circulă cu dificultate din cauza vremii rele. O garnitură care vine din vest are o întârziere de patru ore. Ninsorile provoacă întârzieri în Gara […] Articolul Ninsorile pun în dificultate circulația mai multor trenuri care vin spre București. CFR Călători: Trenul dinspre Curtici are o întârziere de peste patru ore apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
12:00
FOTO | Ziua în care Parcul IOR arată minunat și îți aduce aminte ce mare plămân verde al Bucureștiului era # B365.ro
Datorită ninsorii neașteptate de astăzi din Capitală, Parcul IOR a fost acoperit de un strat subțire de zăpadă și a fost transformat într-un tablou de iarnă. Un bucureștean a ieșit la plimbare și a imortalizat […] Articolul FOTO | Ziua în care Parcul IOR arată minunat și îți aduce aminte ce mare plămân verde al Bucureștiului era apare prima dată în B365.
12:00
Actualizare METEO | Zăpada a venit pe neașteptate în Capitală. Temperatura maximă va ajunge la 2 grade Celsius, iar minima la -6. Prognoza specială, emisă de ANM # B365.ro
Astăzi, 8 ianuarie, bucureștenii au fost luați prin surprindere de fulgi de zăpadă. Vremea s-a răcit în Capitală. Ne întoarcem la mănușile pufoase și la geci călduroase. ANM a emis prognoza meteorologică specială pentru București […] Articolul Actualizare METEO | Zăpada a venit pe neașteptate în Capitală. Temperatura maximă va ajunge la 2 grade Celsius, iar minima la -6. Prognoza specială, emisă de ANM apare prima dată în B365.
11:10
A început să ningă în București și Ilfov. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să aibă cauciucuri de iarnă # B365.ro
A început să ningă în București și Ilfov. Șoferii sunt sfătuiți să circule încet, să păstreze distanța și să folosească anvelope de iarnă. Recomandări pentru șoferii din București și Ilfov pe ninsoare Ninge ca în […] Articolul A început să ningă în București și Ilfov. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să aibă cauciucuri de iarnă apare prima dată în B365.
11:00
TikToker din București, anchetat pentru abuz sexual asupra fiicei sale. Minora a povestit totul la 5 ani distanță, după despărțirea părinților # B365.ro
Un bucureștean cunoscut pe TikTok este anchetat după ce și-ar fi violat propria fetiță. Actul s-ar fi întâmplat în mod repetat, când copilul ar fi avut 8 ani. Minora i-a povestit mamei după 5 ani […] Articolul TikToker din București, anchetat pentru abuz sexual asupra fiicei sale. Minora a povestit totul la 5 ani distanță, după despărțirea părinților apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
10:20
FOTO | La stația de metrou Jiului bucureștenii abia pot să treacă de băltoacelor uriașe. „Vin temperaturi scăzute, îngheț și nimeni nu ia masuri” # B365.ro
La stația de metrou Jiului de ani de zile atunci când plouă se adună băltoacele. Bucureștenii au făcut sesizări de ani de zile, dar situația a rămas aceeași. Băltoace mari la intrare în stația de […] Articolul FOTO | La stația de metrou Jiului bucureștenii abia pot să treacă de băltoacelor uriașe. „Vin temperaturi scăzute, îngheț și nimeni nu ia masuri” apare prima dată în B365.
10:00
VIDEO | Ninsoarea, surpriza de dimineață pentru bucureșteni. „Incredibil, fulgii se fac gigantici sub ochii tăi”. Ce spune prognoza meteo despre vremea de azi din oraș # B365.ro
În această dimineață de joi, ninsoarea i-a luat prin surprindere pe bucureștenii din întreaga Capitală. Deși ANM nu a anunțat ninsoare în București, locuitorii au fost surprinși de fulgi mari de zăpadă. Ninge în toată […] Articolul VIDEO | Ninsoarea, surpriza de dimineață pentru bucureșteni. „Incredibil, fulgii se fac gigantici sub ochii tăi”. Ce spune prognoza meteo despre vremea de azi din oraș apare prima dată în B365.
09:30
Mai multe trenurile CFR au ajuns cu întârziere în Gara de Nord. O firmă a tăiat accidental cablurile de semnalizare pe linia Periș – Buftea # B365.ro
Miercuri seară, trenurile CFR au avut întârzieri pentru că o firmă a tăiat din greșeală cablurile de semnalizare pe linia Periș – Buftea, la kilometrul 22+110. Problema a fost remediată într-un final. Incident tehnic pe […] Articolul Mai multe trenurile CFR au ajuns cu întârziere în Gara de Nord. O firmă a tăiat accidental cablurile de semnalizare pe linia Periș – Buftea apare prima dată în B365.
09:00
Șoc pe Ghișeul.ro: 800.000 de lei impozit pentru un apartament de 3 camere din Colentina. Bucureștean: Ce mă distrează cel mai tare e că, dacă plăteam, mi-ar fi luat banii # B365.ro
Un Bucureștean a fost surprins de un impozit de 800 de mii de lei pentru un apartament de 3 camere. Toată situația a fost din cauza unor calcule incomplete ale noii grile de taxe. Autoritățile […] Articolul Șoc pe Ghișeul.ro: 800.000 de lei impozit pentru un apartament de 3 camere din Colentina. Bucureștean: Ce mă distrează cel mai tare e că, dacă plăteam, mi-ar fi luat banii apare prima dată în B365.
08:50
ESENȚIAL | Incredibila aroganța de la șeful taxelor și impozitelor S2, care a făcut praf calculele pe 2026. Zice că oamenii nu se pricep să folosească internetul # B365.ro
Mai mulți locuitori din Sectorul 2 s-au trezit cu impozite diferite afișate pe Ghiseul.ro, la doar câteva zile distanță. . Directorul Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 2, Cristian Duțu, a intrat în […] Articolul ESENȚIAL | Incredibila aroganța de la șeful taxelor și impozitelor S2, care a făcut praf calculele pe 2026. Zice că oamenii nu se pricep să folosească internetul apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:30
ASPA revine la programul normal de mâine. Adăposturile de câini din Bragadiru și Mihăilești vor fi deschise pentru iubitorii de animale. Când încep târgurile de adopții # B365.ro
ASPA București anunță că adăposturile vor reveni la programul normal, începând de ziua de mâine. De asemenea, iubitorii de animale sunt informați în legătură cu programul târgurilor de adopții de căței. Adăposturile sunt deschise de […] Articolul ASPA revine la programul normal de mâine. Adăposturile de câini din Bragadiru și Mihăilești vor fi deschise pentru iubitorii de animale. Când încep târgurile de adopții apare prima dată în B365.
18:10
„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2 este inacceptabilă”, Hopincă după ce mai mulți bucureșteni au primit sume greșite de plată. Responsabilii vor fi sancționați # B365.ro
Primarul Rareș Hopincă a transmis că se va face o cercetare disciplinară după problemele de la Direcția Generale de Impozite și Taxe Sector 2. Bucureștenii dădeau de sume diferite pe platformă pentru același tip de […] Articolul „Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2 este inacceptabilă”, Hopincă după ce mai mulți bucureșteni au primit sume greșite de plată. Responsabilii vor fi sancționați apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Trotuarul-uliță este pe Șoseaua Alexandriei. Bucureștean: „Mulțumesc că de două luni este mizeria aici” # B365.ro
Un bucureștean este nemulțumit de felul cum arată un trotuar din zona Șoseaua Alexandriei de mai mult de două luni. În imaginile publicate, drumul pentru pietoni este acoprită cu noroaie și mormane de pâmânt. Situație […] Articolul FOTO | Trotuarul-uliță este pe Șoseaua Alexandriei. Bucureștean: „Mulțumesc că de două luni este mizeria aici” apare prima dată în B365.
17:00
Nicușor Dan se întoarce la București după ce a fost blocat la Paris. Aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Franța # B365.ro
Avionul Spartan cu care Nicușor Dan a plecat la Paris a decolat într-un final de pe aeroportul din Franța. Președintele României se întoarce acasă după ce a fost blocat în Franța din cauza condițiilor meteo […] Articolul Nicușor Dan se întoarce la București după ce a fost blocat la Paris. Aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Franța apare prima dată în B365.
16:30
Automatul-surpriză apărut la Kaufland, în Bucureștii Noi. Bagi telefonul și-l scoți „blindat” # B365.ro
La magazinul Kaufland, a apărut un automat de folos pentru bucureșteni. Acesta poate pune folia peste telefonul utilizatorilor în câteva momente. Ceva util a apăut în Kauflandul din Bucureștii Noi Un bucureștean a dat de […] Articolul Automatul-surpriză apărut la Kaufland, în Bucureștii Noi. Bagi telefonul și-l scoți „blindat” apare prima dată în B365.
16:00
Un bărbat din Sectorul 2 și-a ucis fratele în bătaie. S-a predat singur la cea mai apropiată secție de poliție # B365.ro
O ceartă între doi frați din Sectorul 2 al Capitalei s-a terminat tragic cu moartea unuia dintre ei. Amândoi consumaseră alcool. Bărbatul s-a dus singur la secția de poliție și a mărturisit fapta. Crimă în […] Articolul Un bărbat din Sectorul 2 și-a ucis fratele în bătaie. S-a predat singur la cea mai apropiată secție de poliție apare prima dată în B365.
15:40
Începe balamucul! Traficul aglomerat de pe DN1 testează răbdarea șoferilor care se întorc în București din mini-vacanță # B365.ro
Traficul rutier este îngreunat pe DN1, pe sensul spre București. Coloana de mașini s-a format la Predeal, Azuga și Bușteni. Poliția recomandă șoferilor să-și planifice traseul și să ia în calcul rute alternative. Traficul este […] Articolul Începe balamucul! Traficul aglomerat de pe DN1 testează răbdarea șoferilor care se întorc în București din mini-vacanță apare prima dată în B365.
15:30
Faimos profesor universitar din București, cetățean Sector 2, și surpriza trăită a doua zi după ce și plătit taxele și impozitele. „Sper că inegalabilul primar să nu mai calculeze încă o dată până mâine” # B365.ro
Anul 2026 a venit încărcat cu multe schimbări. Din păcate, impozitele pe locuințe au crescut semnificativ în acest an, iar mai mulți bucureșteni sunt nemulțumiți de acest aspect. Surpriza trăită de bucureștenii din Sectorul 2 […] Articolul Faimos profesor universitar din București, cetățean Sector 2, și surpriza trăită a doua zi după ce și plătit taxele și impozitele. „Sper că inegalabilul primar să nu mai calculeze încă o dată până mâine” apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Fosta platformă Malaxa din București se transformă într-un cartier. Terenul aparține de Hils Republica # B365.ro
Cândva un simbol al industriei grele bucureștene, platforma Faur-Republica, cunoscută drept Uzinele Malaxa sau „23 August”, astăzi traversează o schimbare: de la ruinele industriale la un nou cartier urban modern. Ionuț Negoiță va ridica Hils […] Articolul VIDEO | Fosta platformă Malaxa din București se transformă într-un cartier. Terenul aparține de Hils Republica apare prima dată în B365.
14:30
PS2 explică erorile afișate pe platforma Ghiseul.ro. Toate taxele vor fi corect calculate și comunicate bucureștenilor până pe 31 martie # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a explicat ce s-a întâmplat cu taxele și impozitele afișate pe Ghiseul.ro. Unele valori afișate între 1 și 6 ianuarie erau provizorii și au fost corectate, iar sumele finale vor fi comunicate […] Articolul PS2 explică erorile afișate pe platforma Ghiseul.ro. Toate taxele vor fi corect calculate și comunicate bucureștenilor până pe 31 martie apare prima dată în B365.
Ieri
14:10
FOTO | Mai sunt doar 5 zile cu „Steaua speranței” la La Mița Biciclista. Din 12 ianuarie, clădirea revine la fațada sa istorică # B365.ro
Steaua de pe fațada Casei Mița Biciclista va mai străluci doar 5 zile. Bucureștenii se mai pot bucura și poza în frumosul aranjament de pe clădirea istorică până pe 12 ianuarie. Tematica a fost „întâlnirea […] Articolul FOTO | Mai sunt doar 5 zile cu „Steaua speranței” la La Mița Biciclista. Din 12 ianuarie, clădirea revine la fațada sa istorică apare prima dată în B365.
13:40
VegFair revine în Capitală, în perioada 23-25 ianuarie. Bucureștenii se pot bucura de delicatese vegane și multe alte surprize # B365.ro
VegFair revine în Capitală cu o nouă ediție. Între 23 și 25 ianuarie, la The Ark, pe bucureșteni îi așteaptă mâncare vegană gustoasă, workshopuri, activități pentru copii și muzică bună. Intrarea se face pe bază […] Articolul VegFair revine în Capitală, în perioada 23-25 ianuarie. Bucureștenii se pot bucura de delicatese vegane și multe alte surprize apare prima dată în B365.
13:30
Apare o nouă stație STB pe traseul liniei 343. Autobuzele vor opri, de vineri, și la „Câmpul Pipera” # B365.ro
Începând de vineri, 9 ianuarie, autobuzele liniei STB 343 vor opri într-o stație nou înființată pe Strada Câmpul Pipera. Bucureștenii au cerut o nouă oprire pentru a facilita accesul la transportul public. Stația se va […] Articolul Apare o nouă stație STB pe traseul liniei 343. Autobuzele vor opri, de vineri, și la „Câmpul Pipera” apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | O groapă periculoasă a apărut în Sectorul 1. Bucureșteancă: „Nu știu de ce se insistă în căutarea găurilor negre prin cosmos” # B365.ro
În Capitală străzile sunt presărate cu experiențe unice pentru șoferi. Fie că vorbim de parcări interesante și de-a dreptul neregulamentare, de cuvintele mai puțin frumoase auzite de la șoferii din trafic sau chiar de gropi. […] Articolul FOTO | O groapă periculoasă a apărut în Sectorul 1. Bucureșteancă: „Nu știu de ce se insistă în căutarea găurilor negre prin cosmos” apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Tânăr blocat câteva zile într-un canal din București. Niște bucureșteni care treceau pe stradă l-au auzit cum strigă și au sunat la 112 # B365.ro
Un tânăr de 21 de ani a stat blocat aproape două zile într-un canal adânc de aproximativ 6 metri în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta a fost salvat după ce trecătorii i-au auzit țipetele și […] Articolul FOTO | Tânăr blocat câteva zile într-un canal din București. Niște bucureșteni care treceau pe stradă l-au auzit cum strigă și au sunat la 112 apare prima dată în B365.
12:30
Vreme mai degrabă hâdă în București, în acest weekend. Cer noros, lapoviță și ninsoare, anunță ANM în prognoza specială pentru 9-11 ianuarie # B365.ro
Vremea se schimbă în București în acest weekend. Vom avea parte de temperaturi scăzute și există chiar șanse să ningă în oraș. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea […] Articolul Vreme mai degrabă hâdă în București, în acest weekend. Cer noros, lapoviță și ninsoare, anunță ANM în prognoza specială pentru 9-11 ianuarie apare prima dată în B365.
12:20
Bucureștean din Berceni, furios pe primarul Băluță pe motiv de „taxă pentru dezvoltare”, acum și mai mare: Plătim, primim promisiuni, dar nu și rezultate # B365.ro
Acest domn bucureștean din Berceni este, cu siguranță, doar unul dintre miile de concitadini furioși pe Taxa Băluță și anul acesta, și de când s-a inventat această „contribuție cetățenească la un bine viitor”. Taxa Băluță, […] Articolul Bucureștean din Berceni, furios pe primarul Băluță pe motiv de „taxă pentru dezvoltare”, acum și mai mare: Plătim, primim promisiuni, dar nu și rezultate apare prima dată în B365.
11:50
Alertă alimentară în supermarketuri și hipermarketuri. Mai multe formule de lapte praf Nestle, retrase de la raft. Pericol de contaminare cu o substanță toxică # B365.ro
Nestle România, Selgros și Carrefour recheamă de la clienții din București și din țară o cantitate limitată de lapte praf pentru bebeluși, din cauza posibilei prezențe în loturile vizate a cereulidei. Nestle România recheamă de […] Articolul Alertă alimentară în supermarketuri și hipermarketuri. Mai multe formule de lapte praf Nestle, retrase de la raft. Pericol de contaminare cu o substanță toxică apare prima dată în B365.
11:00
Marele și Adevăratul Miracol pe care îl vom trăi în București și 2026 și pe care l-am nesocotit până azi, probabil din cauza balamucului cu noile taxe și impozite locale # B365.ro
Dincolo de străzile și bulevardele încă aproape ireal de goale, dincolo de prelungirea unei minunate stări de calm în oraș, există Marele și Adevăratul Miracol pe care îl vom trăi cu toți în București și […] Articolul Marele și Adevăratul Miracol pe care îl vom trăi în București și 2026 și pe care l-am nesocotit până azi, probabil din cauza balamucului cu noile taxe și impozite locale apare prima dată în B365.
10:50
FOTO | El e Fido, cățel de negăsit de la Revelion, de când s-a speriat de artificii și a fugit de-acasă, din Mogoșoaia. Stăpâna lui oferă acum recompensă pentru găsirea lui # B365.ro
Fido este un pudel de 3 ani și jumătate care, speriat de artificiile de Anul Nou, a reușit să se strecoare pe ușă. De atunci stăpâna lui îl caută prin Mogoșoaia, Buftea și Chitila și […] Articolul FOTO | El e Fido, cățel de negăsit de la Revelion, de când s-a speriat de artificii și a fugit de-acasă, din Mogoșoaia. Stăpâna lui oferă acum recompensă pentru găsirea lui apare prima dată în B365.
10:00
Noile tarife pentru parcarea de reședință în București. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii în 2026 față de anul trecut # B365.ro
În ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București din anul 2025 s-a votat o majorare a taxelor pentru locurile de parcare de reședință. Astfel că bucureștenii plătesc mai mult cu 5,6% pentru locurile de […] Articolul Noile tarife pentru parcarea de reședință în București. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii în 2026 față de anul trecut apare prima dată în B365.
09:50
Numai necazuri pentru Nicușor Dan la început de an. Azi-noapte a fost blocat la Paris, după ce a stat treaz de Revelion până la 3 dimineața și nu și-a revenit până la Bobotează # B365.ro
Aparent, președintele Nicușor Dan are un început de an dificil, cu tot tot felul de necazuri bătute asupra domniei sale. Sunt și dese, și diverse, iar cea mai recenta e aceasta cu blocajul la Paris, […] Articolul Numai necazuri pentru Nicușor Dan la început de an. Azi-noapte a fost blocat la Paris, după ce a stat treaz de Revelion până la 3 dimineața și nu și-a revenit până la Bobotează apare prima dată în B365.
09:00
ESENȚIAL | Avaria de la CET Sud s-a rezolvat, dar mai durează până când apa caldă ajunge în calorifere și la duș. Neprețuitul Agent Termic și-ar putea face simțită prezența abia diseară # B365.ro
ELCEN a anunțat marți, 6 ianuarie, că a finalizat intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud. Problema s-a rezolvat, în teorie, întrucât este necesar un interval de aproximativ 24 de […] Articolul ESENȚIAL | Avaria de la CET Sud s-a rezolvat, dar mai durează până când apa caldă ajunge în calorifere și la duș. Neprețuitul Agent Termic și-ar putea face simțită prezența abia diseară apare prima dată în B365.
6 ianuarie 2026
19:50
Avem „Candy Land Show” în acest weekend, în Herăstrău. Cu mic cu mare, bucureștenii se pot bucura de vată de zahăr, baloane și multe alte surprize # B365.ro
Bucureștenii sunt invitați duminică, 11 ianuarie, de la ora 10 la „Candy Land Show” la Restaurant Pescăruș, pentru o dimineață plină de vată de zahăr, jocuri și multă distracție alături de Ella Acadella și Micul […] Articolul Avem „Candy Land Show” în acest weekend, în Herăstrău. Cu mic cu mare, bucureștenii se pot bucura de vată de zahăr, baloane și multe alte surprize apare prima dată în B365.
19:20
Trafic îngreunat pe A1 spre București. O mașină cu remorcă s-a răsturnat și a blocat a doua bandă # B365.ro
Trafic blocat pe A1 spre București. Un autoturism cu remorcă s-a răsturnat la kilometrul 87, în apropiere de Rătești, județul Dâmbovița, și a ocupat a doua bandă de circulație. Polițiștii dirijează traficul. Trafic îngreunat pe […] Articolul Trafic îngreunat pe A1 spre București. O mașină cu remorcă s-a răsturnat și a blocat a doua bandă apare prima dată în B365.
18:50
VIDEO | Winter Wonderland, Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia, se-nchide curând, anunță Negoiță. („În sfârșit!!”, spun bucureștenii din cartier, căpiați o lună de zbumți-zbumți) # B365.ro
Winter Wonderland, Târgul de Craciun din Piața Alba Iulia, din Sectorul 3 al Capitalei se apropie de final. Ultima zi a acestui târg va fi 7 ianuarie. Târgul de Crăciun din Sectorul 3 s-a mutat […] Articolul VIDEO | Winter Wonderland, Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia, se-nchide curând, anunță Negoiță. („În sfârșit!!”, spun bucureștenii din cartier, căpiați o lună de zbumți-zbumți) apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | S-a prăbușit stejarul martor al Codrilor Vlăsiei. Se afla la intersecția Bulevardului Ferdinand I cu Strada Horei și avea în jur de 300 de ani # B365.ro
Un vechi simbol al Bucureștiului s-a prăbușit. Stejarul de la intersecția Bulevardului Ferdinand I cu Strada Horei, care avea în jur de 300 de ani, a căzut. S-a prăbușit un stejar vechi de 300 de […] Articolul FOTO | S-a prăbușit stejarul martor al Codrilor Vlăsiei. Se afla la intersecția Bulevardului Ferdinand I cu Strada Horei și avea în jur de 300 de ani apare prima dată în B365.
17:40
Molly este prima cățelușă adoptată de la ASPA în acest an. Are acum o familie iubitoare, la sute de kilometri de București # B365.ro
Prima adopție din 2026 de la ASPA a fost a lui Molly,o cățelușă de aproximativ 5-6luni.Povestea ei este una emoționantă. A fost salvată de pe străzi și ajunsă în adăpostul ASPA Bragadiru în decembrie. Iar după […] Articolul Molly este prima cățelușă adoptată de la ASPA în acest an. Are acum o familie iubitoare, la sute de kilometri de București apare prima dată în B365.
17:10
ELCEN a transmis că intervenția tehnică de la CET București Sud a fost finalizată. Cazanul de abur nr. 4 funcționează din nou în condiții de siguranță. Compania precizează că nu a fost vorba despre o […] Articolul ELCEN clarifică situația de la CET București Sud. A explicat care a fost cauza avariei apare prima dată în B365.
16:50
Mâine, 7 ianuarie, de Sfântul Ion va avea loc un eveniment la Berăria H. Evenimentul „Jazzy Wednesday de Sf. Ion” va avea loc la ora 12:00. Intrarea este liberă. Jazzy Wednesday de Sf. Ion, concert […] Articolul Concert de Sfântul Ion, mâine, în București. Pe scena de la Berăria H va urca Jazz Trio apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | Trotuarul distrus de pe Strada Jiului din Sectorul 1. Bucureșteancă: „Arată ca după război” # B365.ro
Străzile din Capitală au detalii de-a dreptul unice. Fie că vorbim de gropi extrem de mari sau adânci, fie că vorbim de felul în care arată trotuarul. De această dată, în atenția internauților a intrat […] Articolul FOTO | Trotuarul distrus de pe Strada Jiului din Sectorul 1. Bucureșteancă: „Arată ca după război” apare prima dată în B365.
15:50
Femeie moartă găsită în casa ei din Ferentari. Victima ar fi fost mușcată de unul dintre câinii ei # B365.ro
Polițiștii au găsit o femeie moartă în casa ei, în această dimineață. Victima avea urmele unei mușcături de câine care i-ar fi provocat decesul. Autoritățile fac cercetări. Femeia a fost găsită moartă în locuința ei […] Articolul Femeie moartă găsită în casa ei din Ferentari. Victima ar fi fost mușcată de unul dintre câinii ei apare prima dată în B365.
14:50
„Facem și noi ceva cu căldura? Desigur, o așteptăm și, între timp, plătim facturi!” Haz de necazul termo din București, după avaria de la CET Sud # B365.ro
Pentru mai mulți bucureșteni, căldura a devenit un concept abstract: se discută despre ea din amintiri, se plătește regulat, dar se simte mai frig în case decât afară. Este a 3-a zi de avarie Bucureștiul […] Articolul „Facem și noi ceva cu căldura? Desigur, o așteptăm și, între timp, plătim facturi!” Haz de necazul termo din București, după avaria de la CET Sud apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
FOTO | Trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord, furat bucată cu bucată. Imaginea dezolantă de dezmembrării, după 10 ani de abandon # B365.ro
Trotuarul rulant care leagă Gara Basarab de Gara de Nord pare mai mult o ruină. Construcția este de mai bine de 10 ani într-o stare deplorabilă, având gunoaie și rugină. Mai multe elemente ale structurii […] Articolul FOTO | Trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord, furat bucată cu bucată. Imaginea dezolantă de dezmembrării, după 10 ani de abandon apare prima dată în B365.
13:50
Bucureștiul este într-un nou clasament al orașelor europene. Capitala este tot mai căutată pentru city-break-uri ieftine # B365.ro
Capitala României se află în topul celor mai ieftine destinații europene de city-break ăn 2026. Clasamentul este bazat pe costul mediu al meselor la restaurante, transport și cazări. Bucureștiul este în topul celor mai accesibile […] Articolul Bucureștiul este într-un nou clasament al orașelor europene. Capitala este tot mai căutată pentru city-break-uri ieftine apare prima dată în B365.
13:40
O bucureșteancă voia să plătească locul de parcare pe Ghișeul.ro, dar a dat peste Taxa Băluță. „Mai pățește cineva așa?” # B365.ro
O bucureșteancă vrea să plătească taxa pentru locul de parcare pe Ghișeul.ro, dar îi apare doar Taxa Băluță disponibilă. Platforma Mobilitate Urbană Sector 4 nu funționează pentru încă două zile. Femeia a apelat la internauți […] Articolul O bucureșteancă voia să plătească locul de parcare pe Ghișeul.ro, dar a dat peste Taxa Băluță. „Mai pățește cineva așa?” apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.