SUA și Venezuela fac primii pași către restabilirea relațiilor după demiterea lui Maduro
G4Media, 9 ianuarie 2026 23:10
Statele Unite, dar și Venezuela au anunțat, vineri, că explorează posibilitatea restabilirii relațiilor diplomatice, în urma vizitei oficiale a unor diplomați SUA în Venzuela, transmite Mediafax. O echipă restrânsă de diplomați americani, însoțiți de o echipă de securitate, s-au deplasat în Venezuela pentru a realiza o evaluare preliminară cu privire la posibila redeschidere a Ambasadei […] © G4Media.ro.
Acum o oră
23:10
23:00
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune nucleară # G4Media
Reactorul EAST de fuziune nucleară, supranumit „Soarele” artificial al Chinei, a reuşit să menţină stabilă plasma superfierbinte la densităţi extreme, depăşind o barieră majoră pe drumul eficientizării tehnologiei de fuziune nucleară care promite să ofere omenirii energie curată nelimitată, transmite Live Science care citează un material publicat la 1 ianuarie în revista Science Advances, potrivit […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:50
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a primit aprobarea vineri, după 25 de ani de negocieri. A fost nevoie de multă muncă, sudoare, lacrimi și discuții chinuitoare pentru a ajunge la acest rezultat, dar țările UE au susținut în cele din urmă acordul cu blocul Mercosur, deschizând calea către crearea unei zone de […] © G4Media.ro.
22:40
Donald Trump anunţă că preşedintele Columbiei va face o vizită la Casa Albă la începutul lui februarie # G4Media
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo Petro „în prima săptămână din februarie”, într-un moment în care relaţia dintre Washington şi Bogota pare să se amelioreze, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. ”Sunt sigur că totul va ieşi foarte bine pentru Columbia şi […] © G4Media.ro.
22:40
Radu Miruţă: Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete / Acordul UE – Mercosur este un câştig pentru România # G4Media
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE – Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră, transmite Agerpres. „Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre în avantajul […] © G4Media.ro.
22:20
MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o nouă avertizare de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor să evite călătoriile în această țară, pe fondul continuării protestelor de amploare, trasmite Mediafax. „În contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește că pentru această ţară este […] © G4Media.ro.
22:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus vineri seara că nu a știut că România va vota acordul UE-Mercosur, transmite Mediafax. Ministrul Agriculturii a fost întrebat vineri seara la Digi24 când a aflat că România va vota acordul. „Nu am aflat. Nu am știut de acest lucru”, a spus Florin Barbu. El spune că în ultimele […] © G4Media.ro.
22:00
Premierul Franței a solicitat ministrului de interne să pregătească eventualele alegeri legislative în același timp cu alegerile municipale din martie # G4Media
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, i-a dat instrucțiuni ministrului de Interne Laurent Nuñez să pregătească organizarea unor eventuale alegeri legislative la datele alegerilor municipale din 15 și 22 martie, transmite BFMTV. Depunerea unei moțiuni de cenzură de către Rassemblement National împotriva tratatului de liber schimb Mercosur, urmată de o altă moțiune semnată de France Insoumise, l-a […] © G4Media.ro.
22:00
Prințul moștenitor al Iranului, aflat în exil, îi cere lui Donald Trump să intervină în sprijinul protestatarilor # G4Media
Prințul Moștenitor Reza Pahlavi a lansat un apel către președintele american Donald Trump, cerând intervenția acestuia, în contextul protestelor care au cuprins Iranul și a întreruperii totale a comunicațiilor, transmite Mediafax. Într-un mesaj publicat pe platforma X, prințul moștenitor al Iranului a atras atenția asupra protestelor din Iran, dar și asupra măsurile de reprimare a […] © G4Media.ro.
22:00
Imagini filmate de agentul ICE în timp ce împușca mortal femeia din Minneapolis, publicate de presa americană # G4Media
Publicația Alpha News din Minnesota a obținut imagini filmate cu telefonul mobil al agentului ICE care a împușcat mortal o femeie în orașul Minneapolis. Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good a fost împușcată în Minneapolis în timpul unei altercații cu agenții federali. De la incident, mai multe videoclipuri cu ceea ce s-a întâmplat, filmate din […] © G4Media.ro.
22:00
Dormitorul lui David Bowie ar putea deveni în curând cea mai nouă atracție turistică din Londra, scrie Associated Press. Casa în care muzicianul a crescut de la școlar de suburbie la star rock ‘n’ roll a fost cumpărată de o organizație caritabilă care intenționează să o deschidă publicului. Organizația Heritage of London Trust a anunțat […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:50
Selecţionata de fotbal a Senegalului s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins reprezentativa Mali cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, la Tanger, în primul sfert de finală, transmit agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.Unicul gol al partidei a fost reuşit de Iliman Ndiaye […] © G4Media.ro.
21:40
Olguța Vasilescu susține că premierul Bolojan le-a spus primarilor că surplusul din taxele locale majorate va merge la bugetul național: ”Ne-a spus că pe asta e fundamentat bugetul” # G4Media
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri seară, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan le-a spus primarilor că surplusul din taxele locale majorate va merge la bugetul național și nu va rămâne în bugetele administrațiilor locale. Vasilescu susține că discuția a avut loc la întâlnirea premierului cu Asociația Municipiilor din România, atunci când […] © G4Media.ro.
21:30
Venezuela afirmă că președinta interimară Rodriguez nu are în plan călătorii în străinătate # G4Media
Guvernul venezuelean a declarat vineri că președinta interimară Delcy Rodriguez nu are în program niciun deplasare internațională în viitorul apropiat, după ce președintele columbian Gustavo Petro a sugerat că ar putea avea loc o întâlnire în țara sa, scrie Reuters. Administrația lui Rodriguez „se concentrează, ca guvern, pe agenda internă”, a declarat ministrul comunicațiilor Freddy […] © G4Media.ro.
21:30
Vaccinarea împotriva varicelei devine obligatorie în Bulgaria de la vară / În România, rămâne doar cu titlu de recomandare # G4Media
Din iulie 2026, Bulgaria introduce cu titlu obligatoriu vaccinarea împotriva varicelei la copii. În Regatul Unit al Marii Britanii, vaccinarea împotriva varicelei a devenit gratuită, începând cu ianuarie 2026. În România, vaccinarea împotriva varicelei rămâne doar cu titlu de recomandare, transmite Mediafax. Bulgaria urmează să impună cu titlu de obligativitate vaccinarea împotriva varicelei, începând cu […] © G4Media.ro.
21:20
Muzeul Național Cotroceni, superba bijuterie arhitectonică înălțată de Șerban Cantacuzino în sec. al XVII-lea, permite vizitarea gratuită, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, transmite Mediafax. Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat gratuit miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, de către toți cei care aleg varianta de vizitare individuală, fără ghid, potrivit unei relatări postate […] © G4Media.ro.
21:20
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol naţional, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Krajewski a declarat într-o conferinţă de presă că […] © G4Media.ro.
21:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunţă programe de educație alimentară, răspunzând la o întrebare a G4Food # G4Media
Alimentaţia corectă va fi printre prioritățile Ministerului Sănătății, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete, răspunzând unei întrebări a G4Food. „Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educaţiei au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenţie, pe lângă componenta […] © G4Media.ro.
21:10
Singurul locuitor al unui sat din județul Alba a rămas izolat din cauza zăpezii / Polițiștii i-au dus medicamente # G4Media
Singurul locuitor al unui sat din județul Alba a rămas izolat din cauza zăpezii din ultimele zile, transmite Mediafax. Pentru că avea nevoie de medicamente pentru tensiune, polițiștii au străbătut pe jos doi kilometri ca să îl ajute. Este vorba de polițiștii din cadrul Postului din Mogoș, care au fost sesizați joi că singurul cetățean […] © G4Media.ro.
21:00
O femeie de 79 de ani din Germania a rănit o vecină de 88 de ani cu bradul de Crăciun aruncat de la balcon # G4Media
O femeie vârstnică din sudul Germaniei şi-a rănit o vecină în timp ce încerca să scape de bradul de Crăciun aruncându-l de la balconul său aflat la etajul şase, a anunţat vineri poliţia bavareză, citată de agenţia DPA, transmite Agerpres.Vecina a suferit o fractură la braţ după ce a fost lovită de bradul aruncat de […] © G4Media.ro.
21:00
Zelenski afirmă că atacul rus cu racheta Oreşnik a fost ‘demonstrativ’ de aproape de frontiera cu UE # G4Media
Atacul rusesc în care a fost folosită o rachetă balistică hipersonică Oreşnik a avut loc ”demonstrativ” de aproape de frontiera Ucrainei cu Uniunea Europeană, a declarat vineri seară preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit agenției Reuters, transmite Agerpres. În mesajul zilnic adresat conaţionalilor săi, Zelenski a sugerat că rachetele balistice cu rază medie de acţiune reprezintă […] © G4Media.ro.
20:40
Ministrul Rogobete spune, după o vizită în Spania, că spitalele spaniole au probleme cu gărzile la fel ca în România # G4Media
Ministrul Sănătăți, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, într-o conferință de presă de la finalul vizitei de lucru în Spania că ambele țări se confruntă cu acceași problematică a gărzilor în spitale, transmite Mediafax. Rogobete a precizat că a discutat alături de omologul spaniol, Mónica García Gómez, despre problematica gărzilor și mecanismul de realizare a gărzilor […] © G4Media.ro.
20:30
Prim-ministrul guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat vineri, 9 ianuarie, că „a sosit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, pledând pentru crearea unui „trimis special” european care să permită o discuție cu o singură voce, potrivit Le Figaro. „Întrebarea este cine ar trebui să facă acest lucru. Pentru că, dacă am face greșeala […] © G4Media.ro.
20:30
Turnul Sfatului: Un bărbat a murit într-un autobuz din Sibiu. Șoferul sustine ca nu a fost avertizat decât la finalul cursei. „N-am văzut atâta indiferență în 46 de ani de când sunt șofer” # G4Media
Un barbat a murit într-un autobuz din Sibiu, iar șoferul sustine că nu a fost avertizat decât la finalul cursei, pentru că pasagerii nu voiau să-și întrerupă călătoria: „N-am văzut atâta indiferență în 46 de ani de când sunt șofer”, spune bărbatul citat de publicația locală Turnul Sfatului. Un bărbat de 43 de ani a murit […] © G4Media.ro.
20:20
Rusia acuzată de denaturarea Holocaustului în legătură cu ziua comemorativă a „Genocidului poporului sovietic” # G4Media
Yad Vashem, Centrul Mondial de Comemorare a Holocaustului de la Ierusalim, a acuzat Rusia de denaturarea Holocaustului, după ce Moscova a instituit o nouă zi anuală de comemorare a „genocidului poporului sovietic” la mâna naziștilor, fără a menționa victimele evreiești ale Holocaustului, scrie Times of Israel. Președintele Vladimir Putin a semnat luna trecută o lege […] © G4Media.ro.
20:00
Atenționare MAE: Restricții de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria # G4Media
Au fost impuse restricții temporare de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria, potrivit unui atenționări de călătorie emise vineri seara de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Mediafax. MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost introduse […] © G4Media.ro.
20:00
Iranul era în mare parte izolat de lumea exterioară vineri, după ce autoritățile Republicii Islamice au decis să întrerupă conexiunea la internet, în contextul unei valuri de proteste în toată țara și al unor noi apeluri la manifestații, potrivit agenției Reuters. Apelurile telefonice din străinătate nu erau preluate, zborurile aeriene au fost anulate, iar site-urile […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
EXCLUSIV Vama Constanța s-a transformat în ”Grup de interese personale”, unii vameși dau liber mărfurilor după controale de formă, în timpul lor liber: Raport de o duritate fără precedent al corpului de control al Ministerului Finanțelor după anchetele G4Media și ISE (I) # G4Media
Un draft al raportului întocmit de inspectorii Ministerului Finanțelor după controlul din Vama Constanța care a durat mai multe luni scoate la iveală o serie de nereguli grave în activitatea vameșilor. Documentul cu nr. 260274 este înregistrat în 22 decembrie 2025. Perioada verificată de corpul de control este 1 martie – 25 iunie 2025. Notă: […] © G4Media.ro.
19:00
Alertă de copil dispărut din orașul Sibiu: o fată de 14 ani cu înălțime 140 cm, păr șaten lung, ochi verzi / La momentul dispariției era îmbrăcată cu o geacă albă, pantaloni jeans negru și avea un ghiozdan negru # G4Media
Autoritățile au emis, vineri seara, o alertă de copil dispărut din orașul Sibiu. Este vorba despre o fată de 14 ani cu înălțime 140 cm, păr șaten lung, ochi verzi. La momentul dispariției era îmbrăcată cu o geacă albă, pantaloni jeans negru, căciulă bej și avea un ghiozdan negru. Cetățenii care pot furniza informații sunt […] © G4Media.ro.
18:50
Videoclipuri tulburătoare din Iran arată corpuri nemișcate întinse pe jos în orașul Fardis și într-un spital din Teheran # G4Media
Un videoclip tulburător care circulă pe rețelele de socializare arată mai multe persoane întinse nemișcate pe jos, în urma protestelor masive care au avut loc joi seara în Fardis, la 40 km vest de Teheran, scrie publicația de opoziție Iran International. Imaginile au fost analizate de platforma iraniană de verificare a faptelor Factnameh, care a […] © G4Media.ro.
18:40
Salvamontiştii avertizează turiştii – la Bâlea Lac au avut loc „câteva avalanşe de dimensiuni considerabile” # G4Media
Salvamontiştii sibieni avertizează turiştii să nu se deplaseze la Bâlea Lac sau la altitudine mai mare, în Munţii Făgăraş, în drumeţii pe munte şi în niciun caz fără echipament adecvat, după ce aici au avut loc „câteva avalanşe de dimensiuni considerabile”, transmite Agerpres. Una din aceste avalanşe a avut loc în noaptea de joi spre […] © G4Media.ro.
18:00
Germania pregătește măsuri pentru combaterea utilizării inteligenței artificiale în manipularea imaginilor # G4Media
Guvernul Germaniei urmează să prezinte un set de reglementări care să permită autorităților să combată mai eficient utilizarea inteligenței artificiale pentru manipularea imaginilor ce încalcă drepturile personale, informează agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. „Este inacceptabil ca manipularea la scară largă să fie folosită pentru încălcări sistematice ale drepturilor personale. Prin urmare, dorim să […] © G4Media.ro.
18:00
Preşedintele Bulgariei anunţă că va mandata luni coaliţia de centru-dreapta GERB-SDS cu formarea noului guvern # G4Media
Preşedintele bulgar Rumen Radev a anunţat vineri că săptămâna viitoare va înmâna coaliţiei de centru-dreapta GERB-SDS mandatul de a forma un nou guvern, însă analiştii prevăd un eşec ce ar conduce la noi alegeri anticipate, transmite agenția de știri Reuters. Guvernul de coaliţie condus de Rosen Jeliazkov, sprijinit de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:50
Premierul Bolojan: Investițiile publice din anul 2025, cele mai mari din istoria postdecembristă a României / Peste jumătate din valoarea investițiilor de anul trecut a fost din fonduri europene # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. „Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a subliniat premierul într-o postare pe Facebook. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de […] © G4Media.ro.
17:50
Impozitele locale în București sar puternic în 2026 cu majorări între +78% și +167% la apartamente (2025 vs 2026), în funcție de zonele A–D # G4Media
Impozitele locale vor crește în aproape toate cazurile în 2026 în București, iar diferențele dintre proprietari vor fi semnificative, în funcție de zona în care se află locuința și de vechimea clădirii. Analiza comparativă 2025–2026, realizată pe baza datelor centralizate de Sectoarele 1 și 3, și puse la dispoziția G4Media, arată că aceeași locuință poate […] © G4Media.ro.
17:50
La o săptămână după raidul dramatic în urma căruia a fost capturat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, detaliile operațiunii de informații devin mai clare, dar unele mistere rămân încă nerezolvate, scrie BBC. Informațiile Misiunea a necesitat luni de planificare și culegere de informații. Se crede că, în august, CIA a trimis o echipă de ofițeri sub […] © G4Media.ro.
17:40
O goarnă de război veche de 2.000 de ani, posibil legată de regina celtică Boudica, a fost descoperită în Anglia # G4Media
O echipă de arheologi a descoperit în Anglia o goarnă de război veche de 2000 de ani care ar fi putut fi folosită în războiul purtat de regina celtică Boudica împotriva expansiunii romane, transmite vineri revista Live Science, citată de Agerpres. Goarna celtică de luptă, cunoscută sub denumirea de „carnix”, face parte dintr-un tezaur de […] © G4Media.ro.
17:30
Doi oficiali americani au confirmat că operațiunea a avut loc în timpul nopții și a fost condusă de Paza de Coastă și de Forța Operativă Comună Southern Spear, scrie Mediafax. Nava plecase anterior din Venezuela, adaugă agenția de știri Reuters. Nava, numită petrolierul Olina, este confiscată în apropiere de Trinidad și este a cincea interdicție […] © G4Media.ro.
17:30
Peste 50% din coletele intrate în țară după 1 ianuarie se încadrează la plata taxei de 25 de lei, potrivit uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească # G4Media
Datele uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească arată că mai mult de jumătate din coletele intrate în țară de la 1 ianuarie, când a intrat în vigoare „taxa Temu”, sunt pasibile pentru plata acesteia, transmite MEDIAFAX. Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 […] © G4Media.ro.
17:20
NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul-şef al Alianţei în contextul ameninţărilor SUA privind Groenlanda # G4Media
NATO este departe de a fi în criză şi este pregătită să-şi apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Până acum, acest […] © G4Media.ro.
17:20
Proprietarul barului elvețian în care un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane în noaptea de Revelion a fost arestat # G4Media
Managerul barului Le Constellation din Crans-Montana, în care 40 de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion, a fost arestat în urma unui ordin emis de procurorii elvețieni, potrivit Sky News. Jacques Moretti a fost reținut din cauza unui risc potențial de fugă, potrivit ziarului elvețian 24 Heures. Procurorii anchetează proprietarii francezi ai barului […] © G4Media.ro.
16:50
Primarul Rădăuțiului, în conflict cu arhiepiscopul Calinic al Sucevei și prefectul județului, din cauza unui teren / Edilul a renunțat la Ordinul Bucovinei și îi cere lui Calinic să ”elibereze preoții de presiunile administrative și materiale” # G4Media
Bogdan-Andrei Loghin, primarul Rădăuțiului, a intrat în conflict cu arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților și cu Traian Andronachi, prefectul județului, din cauza unui teren, transmite edilul într-o postare pe Facebook. Primarul mai spune și că a renunțat la Ordinul Bucovinei primit de la arhiepiscopie: ”Ca simplu creștin ortodox, nu mă așteptam ca Arhiepiscopia să […] © G4Media.ro.
16:50
„Revoltă împotriva sistemului”, cel puțin 45 de morți: Ce este mișcarea de protest care destabilizează regimul iranian? # G4Media
„Jos dictatorul”, „moarte lui Khamenei”… Începând cu 28 decembrie, sloganuri anti-regim se aud pe străzile mai multor orașe iraniene. Pe fondul crizei economice, iranienii ies în stradă pentru a-și manifesta încă o dată opoziția față de Republica Islamică și regimul mollahilor, considerat corupt, prea represiv și prea rigorist, întruchipat de liderul suprem Ali Khamenei, la […] © G4Media.ro.
16:50
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu ale țării unor investitori legați de Trump # G4Media
Ucraina a selectat un consorțiu condus de TechMet, o companie energetică deținută în coproprietate de o agenție de investiții a guvernului american înființată în timpul primului mandat al lui Donald Trump, ca fiind câștigătorul unei licitații pentru un acord de partajare a producției care acoperă un sit de litiu din regiunea Kirovohrad, în centrul Ucrainei, […] © G4Media.ro.
16:50
Nicușor Dan: Acordul UE – Mercosur este o oportunitate pentru România. Protejează producătorii români, va genera creșterea exporturilor de servicii către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că Acordul UE – Mercosur este o oportunitate pentru România. Șeful statului a subliniat că acesta protejează producătorii români, va genera creșterea exporturilor de servicii către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică. România a votat în favoarea Acordului […] © G4Media.ro.
16:50
Acordul UE-Mercosur: O victorie geopolitică împotriva influenței Chinei și un răspuns la protecționismul SUA, plus acces la metale rare. Analiza Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) # G4Media
După mai bine de un sfert de secol de negocieri intense, Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au ajuns la un consens privind acordul de liber schimb. Dincolo de controversele din sectorul agricol, finalizarea acestui pact reprezintă o mișcare strategică de calibru pentru poziționarea Europei pe scena globală. Într-o analiză transmisă […] © G4Media.ro.
16:20
Lovitură financiară pentru Sinner și Alcaraz în Coreea de Sud, cu ocazia unui meci demonstrativ # G4Media
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, primii doi jucători de tenis din circuitul ATP, se vor întâlni sâmbătă la Incheon, în cadrul unui meci demonstrativ. Duelul este unul care le va umple conturile celor doi sportivi. Conform Gazzetta dello Sport, fiecare dintre cei doi va încasa aproximativ două milioane de euro. Sinner și Alcaraz, încasări de […] © G4Media.ro.
16:20
BREAKING: PSD acuză Ministerul de Externe că ”a trădat interesele fermierilor români” pentru că a votat acordul comercial UE-Mercosur / Ministerul de Externe e condus de Oana Țoiu de la USR / Poziția PSD, similară cu AUR # G4Media
PSD a condamnat dur într-un comunicat de presă Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu de la USR, pentru că ar fi ”trădat interesele fermierilor români” după ce România a votat acordul comercial UE-Mercosur în Consiliul UE. E al doilea atac dur al PSD la un ministru USR după cel înregistrat la adresa ministrei Mediului, […] © G4Media.ro.
16:10
Președintele american Donald Trump a declarat joi că forțele americane vor începe operațiuni terestre în Mexic, vizând cartelurile de droguri, după luni de atacuri navale asupra navelor suspectate că transportau narcotice, scrie Mediafax. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Fox News, fără a oferi detalii despre momentul exact sau amploarea acestor operațiuni. „Vom începe […] © G4Media.ro.
16:00
Cererile de azil în Suedia au scăzut cu 30% în ultimul an, a declarat vineri ministrul suedez al Migrației, cu mai puțin de un an înainte de alegerile parlamentare din țară, potrivit Le Figaro. Johan Forssell a enumerat, în cadrul unei conferințe de presă, reformele întreprinse de la venirea la putere a guvernului conservator susținut […] © G4Media.ro.
