Donald Trump se va întâlni cu preşedintele columbian în luna februarie
Rador, 9 ianuarie 2026 22:20
Donald Trump se va întâlni cu omologul său columbian la Casa Albă la începutul lunii viitoare, a precizat vineri președintele SUA, după ce cei doi lideri au vorbit anterior la telefon în urma amenințărilor dlui Trump la adresa națiunii latino-americane. „Sunt sigur că va funcționa foarte bine pentru Columbia și pentru SUA, dar cocaina și […]
• • •
Acum 15 minute
22:20
Ministerul de Externe român le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie în Iran # Rador
Ministerul de Externe le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie pentru întreg teritoriul iranian, în contextul demonstrațiilor din Republica Islamică și a riscului crescut de escaladare. Comunicatul Ministerului reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în această țară din cauza situației de securitate. În eventualitatea în care cetățeni […]
Acum 30 minute
22:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apreciază că atacul rusesc cu rachetă hipersonică Oreșnik de azi-noapte a fost efectuat demonstrativ, aproape de granița Ucrainei cu Uniunea Europeană. În discursul său zilnic, liderul de la Kiev a atras atenția în această seară că această rachetă balistică cu rază medie de acțiune poate fi, de asemenea, o provocare pentru […]
Acum 4 ore
20:20
Mark Rutte a discutat cu secretarul american de stat despre importanţa regiunii arctice pentru securitatea comună # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat vineri cu secretarul american de stat Marco Rubio despre importanța zonei arctice pentru securitatea comună a alianței, a previzat un purtător de cuvânt într-o postare pe platforma socială X. Mai mulți membri NATO și-au exprimat îngrijorarea după ce administraţia de la Casa Albă a anunţat marți că […]
20:20
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă # Rador
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet. El scrie că totalul a fost de 137,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 7,2% din Produsul Intern Brut, iar mai bine de jumătate din această sumă, 55 de procente, a fost […]
Acum 6 ore
17:40
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că săptămâna viitoare va da mandat coaliției de centru-dreapta GERB-SDS pentru a forma un guvern, deși analiștii spun că este puțin probabil ca aceasta să obțină suficient sprijin și că alegerile anticipate sunt aproape inevitabile. Guvernul de coaliție al premierului Rosen Zeliakov, susținut de GERB-SDS, a demisionat luna […]
17:40
Belgia va sacrifica aproximativ 55.000 de pui după ce a detectat un focar de gripă aviară H5N1 înalt patogenă într-o provincie din vestul țării, lângă granița cu Franța, a anunțat vineri agenția federală pentru siguranța alimentară, AFSCA. O mare parte din zonele de protecție și supraveghere stabilite în legătură cu focarul se suprapun cu zonele […]
17:30
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile # Rador
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel București. În noiembrie, cei trei au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care au fost acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Horaţiu […]
17:30
Președintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR, organizație din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce țara noastră a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest acord, […]
Acum 12 ore
13:50
Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane reunite în Mercosur. Acordul întâmpină însă opoziţia sau rezervele unor ţări cu agricultură puternică, în frunte cu Franţa. Bogdan Isopescu ne spune mai multe. Reporter: Parafarea acordului comercial Mercosur nu are nevoie de […]
13:50
Băncile bulgare schimbă bancnote şi monede din leva în euro la cursul fix, fără comisioane, până la sfârşitul lunii iunie, respectând cerinţele legale şi Legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria, inclusiv la depunerea de leva în conturi în euro. Nu au fost înregistrate cazuri de percepere a unor comisioane legate de schimbul valutar. Schimbul […]
12:50
ANOSR acuză executivul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil # Rador
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România acuză guvernul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil şi centrat pe nevoile reale ale studenţilor. În contextul discuţiilor privind numirea unui nou ministru al educaţiei şi bugetul pe 2026, aceştia solicită revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern pe toate […]
12:50
La microfon, Angelica Dan
12:40
Partidele de extremă dreapta și extremă stânga din Franța vor depune moțiuni de cenzură împotriva fragilului guvern minoritar al țării, ca reacție la probabilul acord de vineri privind tratatul comercial UE–Mercosur. Partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) a anunțat că va depune o moțiune de cenzură vineri dimineață, în timp ce extrema dreaptă Adunarea […]
12:40
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,1% pe an, de la 6,12% pe an în şedinţa precedentă, conform Băncii Naţionale a României. IRCC – Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor – a scăzut şi el la începutul acestui […]
12:30
În 58 din cele 81 de provincii ale Turciei orașele sunt clasificate ca având o „populație foarte îmbătrânită”, potrivit celor mai recente date prezentate de ministrul familiei și serviciilor sociale, Mahinur Özdemir Göktaş. Cifrele evidențiază o schimbare demografică bruscă determinată de scăderea natalității, căsătoriile târzii și îmbătrânirea societății. Numărul provinciilor „foarte în vârstă” s-a triplat […]
12:10
După sărbători, organismul are nevoie mai degrabă de sprijin pentru digestie decât de restricţii, pentru a face faţă alimentelor variate şi grele consumate. În acest caz, condimentele au un rol esenţial: nu dau doar gust mâncării, ci ajută stomacul să elimine senzaţia de greutate şi disconfort după mesele copioase. În multe culturi, ele sunt folosite […]
12:00
Chatbotul de inteligență artificială al lui Elon Musk, Grok, a blocat majoritatea utilizatorilor să mai genereze imagini # Rador
Chatbotul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de Elon Musk, a oprit posibilitatea de a genera imagini pentru majoritatea utilizatorilor, pe fondul unei controverse tot mai mari legate de folosirea sa pentru a „nudifica” persoane – adică pentru a crea imagini în care acestea apar fără haine. Printre victime s-au numărat și minori. Grok a anunțat […]
12:00
Iarna, aerul din locuinţe devine adesea uscat şi închis. Deşi oferă căldură, caloriferele reduc adesea prospeţimea din încăperi. În lipsa unui umidificator, există o metodă simplă şi eficientă pentru a menţine aerul la un nivel optim de umiditate – frunzele de dafin. Aşezate pe calorifer, acestea reprezintă o metodă simplă, dar puternică, pentru a crea […]
11:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 8 spre 9 ianuarie, a fost avariată clădirea ambasadei Qatarului. „Pe lângă infrastructura civilă obișnuită și obiectivele energetice, în această noapte, o dronă rusească a avariat clădirea ambasadei Qatarului – un stat care face foarte mult pentru […]
11:30
9 ianuarie 1968: Nașterea Organizației Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC). Petrolul ca instrument de putere globală # Rador
Introducere La 9 ianuarie 1968, într-un context internațional tensionat și marcat de confruntări geopolitice majore, lua naștere Organizația Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC), o structură regională destinată să coordoneze interesele statelor arabe producătoare de petrol și să consolideze controlul acestora asupra uneia dintre cele mai strategice resurse ale lumii moderne. Contextul internațional și regional […]
11:30
Meteorologii prognozează o răcire accentuată a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, centrul şi estul ţării. Au fost emise o serie de alerte în acest sens. O informare fără cod arată că vremea va fi rece vineri şi sâmbătă în jumătatea de nord a României cu maxime preponderent negative, cuprinse între minus […]
10:40
Ninsorile şi viscolul au provocat probleme în 32 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ninsorile şi viscolul au provocat probleme în 32 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În ultimele 24 de ore, pompierii au evacuat apa din trei locuinţe, au îndepărtat 18 copaci şi doi stâlpi de electricitate căzuţi, care au avariat șase autoturisme. Ei […]
10:40
Franţa va vota împotriva acordului comercial cu state din America de Sud, reunite în aşa-numitul Mercosur # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Franţa va vota împotriva acordului comercial cu state din America de Sud, reunite în aşa-numitul Mercosur, a anunţat ieri preşedintele Emmanuel Macron, după ce la Paris au avut loc proteste ale agricultorilor francezi, care au blocat mai multe artere principale. Şi alte state cu agriculturi puternice din cadrul Uniunii şi-au exprimat […]
10:40
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat vineri că Statele Unite au dreptul să își reevalueze relațiile cu aliații europeni, dar că și Europa are dreptul să refuze dacă Washingtonul înaintează o propunere inacceptabilă. „În doar câteva luni, noua administrație americană a decis să reconsidere legăturile care ne unesc. Este dreptul ei. Iar noi […]
10:30
O coloană de TIR-uri de trei kilometri s-a format la Punctul de Trecere a Frontierei Kulata – Promachonas dintre Bulgaria şi Grecia, unde se aplică restricţia de trecere pentru camioane. Vineri, continuă pentru a doua zi blocada de la graniţa bulgaro-elenă. Producătorii agricoli din zona oraşelor Drama şi Serres din Grecia au blocat circulaţia doar […]
10:30
Ucraina convoacă o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a atacat cu o rachetă Oreşnik # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a anunţat că Ucraina inițiază o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU ca răspuns la atacul rusesc cu racheta balistică Oreşnik asupra regiunii Lviv. Sibiha a subliniat că lumea trebuie să răspundă acestui nou act de terorism rusesc. Potrivit ministrului, utilizarea rachetelor balistice împotriva regiunilor civile […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Dan Perjovschi: „În muzeu, Brâncuși e mort” „Am senzația că vrem să-l îngropăm pe Brâncuși în mămăligă. Ar trebui deschis spre lumea internațională, pentru a fi pus alături de marii artiști ai lumii.” Declarația îi aparține artistului vizual Dan Perjovschi și a fost făcută în cadrul dezbaterii „Brâncuși 150. […]
Acum 24 ore
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Bursa de Valori Bucureşti a început anul 2026 cu noi maxime istorice. Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, s-a apreciat cu 1,41%, până la 25.240 de puncte. După primele două zile de tranzacţionare ale anului, indicele cumulează un avans de peste […]
09:30
Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent ICE a împuşcat mortal o femeie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent al serviciului de imigraţie, cunoscut după acronimul său ICE, a împuşcat mortal, miercuri, o femeie în vârstă de 37 de ani. În oraş au avut loc mai multe proteste şi s-au înregistrat chiar şi ciocniri cu agenţii federali, […]
08:50
Rusia a afirmat că a lansat o rachetă Oreshnik asupra Ucrainei ca ripostă la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Armata rusă a afirmat vineri că a tras racheta hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca parte a ceea ce a descris drept un atac masiv asupra unor instalații energetice și a unor locații de producție de drone. Ministerul Apărării a afirmat într-un comunicat că lovitura a fost […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 anuarie) – În pofida insistențelor repetate ale Danemarcei că Groenlanda nu este de vânzare, președintele SUA Donald Trump și echipa sa „discută despre cum ar putea arăta o eventuală achiziție”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casa Albă, citată în această săptămână. Însă, chiar și ca exercițiu teoretic care pornește de […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Racheta balistică trasă de armata Federației Ruse în timpul atacului de la Lvov din seara de 8 ianuarie s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră – potrivit Comandamentului Aerian „Vest” al Forțelor Aeriene ucrainene. Militarii din armata Ucrainei afirmă că rușii au lansat o […]
08:40
Comisia pentru Protecţia Consumatorilor continuă controalele în unităţi comerciale din Bulgaria în legătură cu introducerea euro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Comisia pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţile fiscale continuă, vineri dimineaţă, controalele comune în centre comerciale, unităţi care prestează activităţi de agrement, săli de sport, saloane de înfrumuseţare. Inspectorii monitorizează respectarea Legii privind introducerea monedei euro în Bulgaria de către comercianţi. De asemenea, Agenţia Naţională pentru Venituri a demarat acţiunea […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Spania: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită oficială la Madrid Întrevedere cu secretarul de stat pentru Industrie, Jordi Garcia Brustenga (sediul Ministerului Industriei şi Turismului, Paseo de la Castellana 160, sala 02, etaj 11) Vizită la Reţeaua Comunitară de Sănătate Mintală din Leganes, alături de comisarul pentru […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – La această oră se circulă în condiții de iarnă în țară, iar temperaturile scăzute pot duce la formarea poleiului. Polițiștii le recomandă în continuare șoferilor să aibă mașinile echipate corespunzător. Rămâne închis în această dimineață și un drum național din județul Botoșani. Ramona Tudor, Centrul […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 anuarie) – Atacuri israeliene au ucis cel puțin 11 palestinieni în atacuri separate în Fâșia Gaza, joi, au declarat cadre medicale, într-un context pe care armata l-a descris ca răspuns la un atac eșuat cu rachetă al militanților din enclavă. Medicii au declarat că un atac aerian israelian a ucis cel […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Protestele au continuat ieri, în Iran, pentru a 12-a zi la rând, cea mai mare manifestaţie având loc la Teheran. Autorităţile au blocat internetul în întreaga ţară, în timp ce la Washington fiul fostului şah le-a cerut iranienilor să iasă în stradă, […]
08:10
Ninsorile vor continua în mai multe regiuni, iar vremea se va răci, potrivit prognozei meteorologilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Meteorologii spun că va mai continua să ningă în mai multe regiuni, dar vremea se va și răci. Mihai Huștiu, de la Administrația Națională de Meteorologie: Avem parte de vreme autentic de iarnă. Au fost emise mai multe alerte privind ninsorile și intensificările […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (9 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – 3.500 de imobile din capitală nu au apă caldă şi căldură în parametri normali, cele mai afectate fiind cele din sectoarele 2 şi 3, unde sunt peste 3.300. Probleme sunt şi în sectorul 4 şi 5, potrivit Termoenergetica. Abia la începutul săptămânii […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat pentru BBC că vede o amenințare reală de acțiune militară americană în țara sa, după loviturile SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele Trump a afirmat că perspectiva unei operațiuni militare în Columbia […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Potrivit corespondenților Serviciului Ucrainean al BBC, canalele de monitorizare ucrainene au raportat în urmă cu şase ore că este vorba despre o amenințare cu atacuri cu racheta balistică rusească Oreşnik, care este concepută pentru atacuri cu rază medie. O confirmare oficială că exact acest sistem a fost folosit de […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că este alegerea preşedintelui chinez, Xi Jinping, în legătură cu „ce va face cu Taiwanul”, pe care China îl consideră o provincie separatistă. Într-un interviu pe teme diverse, acordat New York Times, la Casa Albă, Donald Trump a negat că operaţiunea sa din […]
03:10
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, de asemenea, că Centrul Logistic România pentru sprijinirea Ucrainei de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii este ‘deja operațional’. România nu intenționează să trimită trupe în Ucraina, a confirmat președintele Nicușor Dan, la o conferință de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, în urma unei […]
00:20
Numai timpul va putea spune cât vor mai supraveghea Statele Unite Venezuela”, ar fi declarat președintele american, Donald Trump, citat de ziarul The New York Times. Altminteri, planurile președintelui Trump în privința Venezuelei par mai degrabă optimiste or, cel puțin așa reiese din interviul pe care președintele Trump l-a acordat, ieri, prestigiosului ziar american și […]
00:10
Senatul SUA a votat o rezoluţie prin care Donald Trump este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice acţiune militară în Venezuela # Rador
În cadrul unei luări de poziţie neobişnuite faţă de preşedintele Donald Trump, Senatul Statelor Unite a convenit să voteze o rezoluţie prin care preşedintele este somat să ceară aprobarea Congresului pentru orice viitoare operaţiuni militare în Venezuela. Cinci republicani au votat alături de democraţi pentru adoptarea acestei măsuri. /mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 ianuarie
8 ianuarie 2026
23:40
România ar trebui să dețină un avion pentru deplasările Administrației Prezidențiale (Radu Miruță) # Rador
Președintele Nicușor Dan a revenit ieri la București cu o întârziere de aproape 24 de ore, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroportul din Paris din cauza vremii nefavorabile. Președintele trebuia să se întoarcă încă de marți seară de la reuniunea șefilor de state și guverne ai Coaliției de Voință a țărilor […]
Ieri
19:40
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT # Rador
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT, care se va încheia pe 2 martie. Dosarele de candidatură pot fi depuse pana pe 9 februarie, iar pe 16 februarie va fi afişa lista celor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi la interviu, care se […]
19:40
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica. “Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său, Adrian Ştefan Jurca. “Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel […]
