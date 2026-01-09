Larisa Udilă a vorbit despre numele pe care i-l va da fiicei ei! Acesta provine de la o persoană specială
SpyNews, 9 ianuarie 2026 09:50
Larisa Udilă i-a liniștit pe curioși! Influencerița a vorbit despre numele pe care i-l va da fiicei ei, care este pe cale să se nască. Bruneta nu mai are mult și își va ține copila în brațe, însă, între timp, s-a apucat de o activitate cel puțin interesantă.
• • •
Acum 5 minute
10:10
Proprietarul clubului de noapte din Elveția ar fi fugit cu bani și ar fi distrus dovezi, după ce 40 de persoane au murit în incendiul de Revelion # SpyNews
Tragedia din Elveția a șocat întreaga lume! 40 de persoane și-au pierdut viața în incendiul care a izbucnit în clubul de noapte în noaptea de Anul Nou, iar ancheta capătă acum o turnură șocantă. Proprietarul localului ar fi fugit cu bani și ar fi distrus dovezi.
Acum 15 minute
10:00
Ce se întâmplă cu cei care apelează la injecțiile de slăbit, la doi ani după ce se opresc. Medicii trag un semnal de alarmă # SpyNews
Injecțiile de slăbit au devenit tot mai populare, mai ales în rândul celor care vor să scape de multe kilograme în plus sau au încercat mai multe diete. Specialiștii avertizează cu privire la posibilele efecte, inclusiv după doi ani de când oamenii renunță la injecțiile de slăbit.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Așteptarea a luat sfârșit! Survivor România începe astăzi, 9 ianuarie, iar telespectatorii pot urmări noul sezon la Antena 1, într-un format care promite mai multă tensiune, competiție și momente surprinzătoare. Show-ul revine cu o distribuție nouă și probe spectaculoase. La ce ora începe! Merită să dai pe Antena 1.
09:20
Imagini cutremurătoare dintr-un tren din România. Zăpada a pătruns în interior: „De când au băgat vagon frigorific?” # SpyNews
Imagini halucinante, dintr-un tren din România, au apărut în mediul online! Un pasager a filmat cum zăpada și-a făcut serios cuib în interiorul mijlocului de transport feroviar, iar cadrele surprinse vorbesc de la sine. Comentariile oamenilor au fost savuroase!
09:20
Florin Salam face lumină, după scandalul de la concertul său. Cum a reacționat manelistul, după ce s-a spus că a fost umilit de managerul locației # SpyNews
Florin Salam a susținut de curând un concert într-o locație cunoscută din București, acolo unde manelistul ar fi fost umilit de manager. Cântărețului i s-ar fi smuls microfonul din mână și ar fi fost înjurat, scene care i-a uimit pe oameni. Florin Salam neagă, însă, scandalul cu managerul.
Acum 2 ore
09:10
Monica Gabor își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare i-a făcut fiica ei, Irina Columbeanu # SpyNews
Monica Gabor își sărbătorește ziua de naștere într-un cadru discret, așa cum și-a obișnuit admiratorii în ultimii ani. Chiar dacă preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a avut parte de un moment special, căci fiica ei, Irina Columbeanu, i-a făcut o urare emoționantă.
08:50
Halucinant! O tânără cere ajutor cu disperare: „Trec printr-un iad din cauza unui șef care lucrează la Ministerul Afacerilor Interne” # SpyNews
Caz halucinant! O nouă tânără cere ajutor pe Internet. Aceasta a făcut un apel disperat către toți oamenii care îi vor viziona povestea. Potrivit datelor, ea ar fi fost victima abuzului de putere, iar din acest motiv și-ar fi pierdut inclusiv locul de muncă. Iată mărturisirile cutremurătoare!
08:50
Laura Cosoi, la spital în vacanța din Thailanda. Ce s-a întâmplat cu vedeta, însărcinată a cincea oară # SpyNews
Laura Cosoi a anunțat, în urmă cu o săptămână, că este însărcinată din nou, la aproape doi ani de când a născut-o pe Aida. Vedeta și familia ei se află în continuare în Thailanda, iar de curând, prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă a ajuns la spital.
Acum 12 ore
00:30
Au apărut imaginile care surprind scandalul de la concertul lui Florin Salam! Cum a răspuns managerul acuzat # SpyNews
Spynews Live a publicat primele imagini care surprind scandalul de la concertul lui Florin Salam. Manelistul a fost întrerupt de managerul localului în timp ce cânta, ar fi fost înjurat și i s-ar fi spus că va fi dat jos de pe scenă.
8 ianuarie 2026
23:50
Cornel Păsat l-a pus la punct, în direct, pe bărbatul care o apără pe soția lui: “E nevasta ta?” # SpyNews
Schimb de replici acide între Cornel Păsat și bărbatul care i-a apărat soția, în direct, la Spynews Live. Coregraful a dezvăluit de ce a fost deranjat de atitudinea lui Giuliano față de căsnicia lui cu Bianca.
23:20
Cornel Păsat a fost bătut de soție! Confesiunile coregrafului! Cum s-a întâmplat să fie agresat # SpyNews
Cornel Păsat a decis să facă lumină în ceea ce privește toate afirmațiile controversate despre căsnicia lui cu Bianca Păsat. Coregraful a mărturisit că au fost momente în care a existat violență din partea ei în relația cu soția lui.
23:00
Cătălin Cazacu vorbeşte despre despărțirea de iubita sa! Motociclistul face declarații tranșante # SpyNews
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa. Motociclistul face declarații tranșante pentru Spynews.ro. Prezentatorul TV vorbește despre încredere și independență în cuplu și despre cum petrec cei doi în vacanță.
22:50
22:40
Este sau nu Cornel Păsat dependent de alcool. Un martor cheie a vorbit despre presupusele lui probleme cu băutura # SpyNews
Cornel Păsat a fost acuzat că ar fi dependent de alcool și ar consuma foarte des, motiv pentru care soția lui, Bianca, s-ar fi îndepărtat de el. Un martor-cheie a vorbit, astăzi, despre presupusele probleme ale dansatorului.
22:20
Cine e iubitul tinerel al Elenei Ionescu! Între cântăreață și noul partener e o diferență de 13 ani. Informații exclusive! # SpyNews
Elena Ionescu trăiește de puțin timp o frumoasă poveste de iubire, iar reporterii Spynews.ro au aflat cine este noul partener al cântăreței. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni artista ne-a vorbit despre noua relație, acum Spynews.ro a obținut informații despre iubitul tânăr cu care se afișează.
22:20
Irinel Columbeanu vrea ca Irina, fiica lui și a Monicăi Gabor, să-și schimbe religia! De ce îşi doreşte asta! Interviu exclusiv! # SpyNews
Irinel Columbeanu își dorește ca fiica sa, Irina, să-i urmeze exemplul! Fostul milionar, care locuiește de doi ani într-un azil, face declarații exclusive și ne spune motivele pentru care își dorește ca tânăra să-și schimbe religia, așa cum a făcut și el în urmă cu o lună.
22:20
Andrei Bănuță, interviu exclusiv pentru Spynews.ro! Vorbește pe șleau despre relația specială pe care o are cu Theo Rose # SpyNews
Andrei Bănuță a vorbit, în exclusivitate, despre relația pe care o are cu Theo Rose! Artistul și vedeta se cunosc de foarte mulți ani, iar timpul nu a făcut altceva decât să consolideze relația strânsă dintre ei doi. Iată ce nu știai până acum!
22:20
22:20
Otniela Sandu, primele declaraţii despre virusul periculos care a pus-o la pat, în vacanța din Bali! Care este starea influenceriței. Exclusiv # SpyNews
Otniela Sandu face primele declarații despre virusul periculos care a pus-o la pat în vacanță. Cu ce problemă se confruntă influencerița, care este starea ei de sănătate în momentul de față, dar și ce i-au recomandat medicii.
22:20
22:20
22:20
22:10
O regulă din România comunistă ar putea fi aplicată într-o capitală din Europa. Este menită să rezolve o mare problemă # SpyNews
O capitală din Europa ia în calcul să adopte o regulă care a existat și în România, în perioada regimului comunist. Aceasta ar trebui să rezolve problema traficului rutier, care le dă bătăi de cap șoferilor zilnic.
21:30
Cum arată locul prin care concurenții Survivor intră în inima junglei. Anamaria Prodan: ”Peisajele îți taie respirația” # SpyNews
Anamaria Prodan i-a primit pe fanii Survivor în culisele filmărilor primului sezon. Vedeta a prezentat locul prin care se ajunge în inima junglei din Republica Dominicană, acolo unde au loc filmările.
Acum 24 ore
21:00
20:30
Am aflat ce vedete s-au prezentat la castingul Survivor, de la Antena 1! Cine a fost refuzat # SpyNews
Telespectatorii au aflat cine sunt vedetele care fac parte din tribul Faimoșilor, la Survivor. Însă, ce nu știu multe persoane sunt numele celebrităților din România care s-au prezentat la casting. Iată despre cine este vorba.
19:50
Cum a fost încurajată Raluca Bădulescu de fiu și de Florin Stamin, înainte de plecarea la Survivor: ”O să ne fie dor, dar o să ne fie și bine” # SpyNews
Moment emoționant în prima ediție a emisiunii ”Survivor - Povești din Junglă”, difuzată la Antena 1. Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Raluca Bădulescu a fost însoțită la aeroport de fiul ei și de Florin Stamin, fostul soț.
19:10
Ce mesaje a trimis Gabriel de pe patul de spital, înainte să moară. Când trebuia să fie operat, de fapt # SpyNews
Un prieten a dezvăluit la Acces Direct ce mesaje i-a transmis Gabriel de pe patul de spital. Băiatul se pregătea de operație, însă doar câteva momente mai târziu s-a stins din viață, în ciuda faptului că starea lui de sănătate s-ar fi îmbunătățit.
18:30
Momentul 0 al morții lui Gabriel. Băiatul din Buzău ar fi făcut două stopuri cardio-respiratorii: ”Nimeni nu a știut nimic” # SpyNews
Gabriel Bumbăcea ar fi dat semne că este în stare gravă înainte să ajungă la spital. Băiatul din Buzău ar fi intrat de două ori în stop cardio-respirator în timp ce era scos din mașină și când se afla în ambulanță, însă familia lui ar fi fost anunțată abia după ce acesta a murit.
18:00
Sicriul lui Gabriel a ajuns acasă. Ambulanța a intervenit de urgență, după ce familia și iubita au cedat # SpyNews
Zi cumplită pentru familia lui Gabriel Bumbăcea. Sicriul băiatului mort pe patul spitalului din Buzău a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Ambulanța a fost nevoită să intervină de urgență, după ce tata și sora lui au cedat din cauza suferinței.
17:50
Sicriul lui Gabriel a ajuns acasă. Ambulanța a intervenit de urgență, după ce mama și iubita au cedat # SpyNews
Zi cumplită pentru familia lui Gabriel Bumbăcea. Sicriul băiatului mort pe patul spitalului din Buzău a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Ambulanța a fost nevoită să intervină de urgență, după ce mama și sora lui au cedat din cauza suferinței.
17:20
16:40
16:10
Andra Volos, portret de familie alături de sora mai mare și fratele mai mic. Cât de mult seamănă soția lui Robert Lele cu Mădălina # SpyNews
Andra Volos s-a revăzut de curând cu sora ei mai mare și fratele mai mic. Au fost puține momentele în care șatena s-a afișat alături de frații ei. Fratele ei mai mic, Vlad, are aproape 19 ani.
16:00
16:00
Interviu în premieră cu Ion Ţiriac, direct din America! Dezvăluri emoţionante sâmbătă, la “Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan # SpyNews
“Visul românesc – Succes american”, cu Mădălina Bălan, se mută la Washington. De pe treptele unuia dintre cele mai emblematice simboluri ale Statelor Unite ale Americii, Capitoliul, dăm tartul unui nou sezon al emisiunii, dedicat poveștilor de viață care inspiră și demonstrează că visurile pot deveni realitate.
16:00
De ce a murit, de fapt, tânărul din Buzău! Ce arată rezultatele autopsiei în cazul lui Gabriel # SpyNews
Au apărut noi informații în cazul morții tânărului din Buzău! Medicii legiști au stabilit cauza decesului lui Gabriel. Ce arată rezultatele autopsiei.
16:00
“Lumea nevăzută”, cu Dana Bălăceanu, propune o ediție specială alături de astrologul Barbara Băcăuanu, dedicată unuia dintre cei mai tulburători ani ai vremurilor noastre. 2026 nu va semăna cu niciun alt an, fiind un punct de cotitură major, un final de ciclu și începutul unei lumi noi.
15:50
Cămășile cu dungi atrag rapid atenția în garderoba masculină, deoarece oferă atât rafinament, cât și lejeritate, în funcție de modul în care le porți. Mulți bărbați caută să se remarce fără efort și să transforme simplu o ținută de zi într-una de birou sau invers. Cu alegerile potrivite, aceste cămăși pot construi look-uri diverse, adaptate fiecărui moment.
15:50
„Vacanță de vedetă” revine cu povești de călătorie și destinații de vis. Sâmbătă, Roxana Blagu şi Manuela Lupaşcu # SpyNews
Noul sezon al emisiunii „Vacanță de vedetă” debutează în forță, avându-le ca protagoniste ale primei ediții pe Roxana Blagu și Manuela Lupașcu, două pasionate de călătorii, fiecare cu propriul stil de a explora lumea.
15:30
Sandra Mutu, urare siropoasă de dragoste pentru Adrian Mutu. Briliantul împlinește 47 de ani # SpyNews
Sandra Mutu i-a transmis un mesaj plin de iubire lui Adrian Mutu, cu ocazia aniversării de 47 de ani. Soția fostului mare fotbalist a publicat o urare emoționantă, în care și-a exprimat dragostea și aprecierea pentru Briliant.
15:30
Babs, surpriză de proporții, de ziua ei de naștere. Cum au surprins-o pe brunetă cele mai bune prietene # SpyNews
Babs își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Bruneta a împlinit 43 de ani și a fost surprinsă la miezul nopții de două dintre cele mai bune prietene, care au intrat în casa ei. Claudia Iosif a primit și un buchet superb de trandafiri, de ziua ei de naștere.
14:30
Oana Roman, probleme după ce s-a întors acasă din vacanță. De ce și-a început ziua foarte rău # SpyNews
Oana Roman s-a întors ieri din vacanța petrecută alături de fiica ei pe Coasta de Azur. Prima zi acasă a început foarte rău pentru vedetă, căci s-a trezit că a fost întrerupt curentul electric. Deși a crezut că este ceva de moment, problema nu a fost rezolvată.
14:20
Ultima postare a tânărului din Buzău, decedat din cauza unei fracturi la femur. Ce mesaj a transmis Gabriel # SpyNews
Ți se taie răsuflarea! Gabriel, tânărul din Buzău, care a decedat în urmă cu câteva zile la spitalul județean, nu s-ar fi gândit niciodată la ce avea să pățească. Ultima postare a acestuia este dovada clară. Iată ce mesaj a transmis, chiar în ziua de Crăciun!
14:20
Vedetă, acuzată că a otrăvit-o pe fiica iubitului său cu ciocolată și zmeură. Copila a murit. Cum se apără femeia # SpyNews
Un caz șocant a zguduit opinia publică, după ce o vedetă a fost acuzată că ar fi otrăvit-o pe fiica partenerului său, oferindu-i ciocolată și zmeură. Din păcate, copila nu a mai putut fi salvată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
13:50
Nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce face Larisa Udilă cu câteva zile înainte să nască: „Nu am de ales” # SpyNews
Nu te-ai fi gândit la asta! Larisa Udilă a recurs la un gest pe care nu foarte multe femei însărcinate ar fi avut curajul să îl facă, mai ales că totul se petrece cu câteva zile înainte de data la care ea ar trebui să nască. Iată mai multe detalii!
13:40
Cine era femeia împușcată în cap de agenții ICE, în America. Oamenii au ieșit în stradă, după tragedia din Minneapolis # SpyNews
Miercuri, o femeie a fost împușcată în cap de agenții ICE, în America. Agenții ar fi declarat că femeia ar fi vrut să îi calce cu mașina și că de aceea au tras focuri de armă. Tragedia din Minneapolis a scos lumea în stradă și a împărțit oamenii în două tabere.
13:10
13:00
Cum arată locul unde sunt cazate Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, la Survivor. Cele două vedete au făcut turul casei # SpyNews
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu se află deja de câteva zile, în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor. Astăzi, are loc premiera Survivor - Povești din junglă, proiectul pentru care cele două se află acolo. Vedetele au fost cazate într-o locație de lux, cu piscină.
