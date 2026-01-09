Ce vor vedea telespectatorii în această seară, la Survivor. Adi Vasile: ”Au început alianțe”
SpyNews, 9 ianuarie 2026 18:50
Adi Vasile a fost invitatul lui Alex Delea, în emisiunea Survivor - Povești din junglă. Prezentatorul celui mai așteptat show de la Antena 1 a făcut declarații despre ce urmează să vadă telespectatorii peste doar câteva ore.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
19:00
Informații EXCLUSIVE despre starea de sănătate a tiktokeriței din Constanța. Ce s-a întâmplat cu Bee în ultimele ore # SpyNews
Au apărut noi detalii în cazul tiktokeriței care a fost scoasă cu forța de prieteni, din Spitalul din Constanța. Bee a acuzat unitatea medicală de nepăsare, iar persoanele apropiate i-au sărit în ajutor și au transferat-o pe tânără într-un spital privat din Capitală. Iată, totuși, ce s-a întâmplat în ultimele ore!
Acum o oră
18:50
Ce vor vedea telespectatorii în această seară, la Survivor. Adi Vasile: ”Au început alianțe” # SpyNews
Adi Vasile a fost invitatul lui Alex Delea, în emisiunea Survivor - Povești din junglă. Prezentatorul celui mai așteptat show de la Antena 1 a făcut declarații despre ce urmează să vadă telespectatorii peste doar câteva ore.
Acum 2 ore
18:20
Viviana Sposub a plecat în vacanță alături de noul iubit! Ce sacrificii face Iustin Chiroiu pentru ea # SpyNews
Viviana Sposub trăiește o nouă poveste de iubire și pare foarte fericită alături de iubitul ei! Influencerița a plecat în vacanță alături de Iustin Chiroiu, într-un oraș superb din Europa. Iată cum reușește noul iubit al vedetei să o facă fericită.
17:50
S-a aflat când va fi înmormântat Gabriel din Buzău. Familia lui se pregătește să își ia adio de la el # SpyNews
S-a aflat data la care Gabriel Bumbăcea va fi înmormântat. Familia tânărului de 25 de ani din Buzău se pregătește pentru cea mai sfâșietoare zi. Părinții, iubita și prietenii lui Gabriel Bumbăcea își vor lua adio de la el.
17:30
Adevăratele motive care au provocat divorţul între Bianca şi Cornel Păsat, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, 11 ianuarie, de la ora 13.00, pe Antena Stars, "Spynews TV" revine cu un nou sezon plin de subiecte fierbinți, povești de viață impresionante și dezvăluiri în exclusivitate. Mara Bănică și Marius Niță redeschid dosarele mondene ale vedetelor și aduc în fața telespectatorilor cele mai discutate subiecte ale momentului.
Acum 4 ore
17:20
Imagini incredibile dintr-un oraș din Europa! Un roz neobișnuit a colorat cerul. Oamenii s-au temut că vin extratereștri # SpyNews
Un fenomen spectaculos a avut loc în orașul Birmingham din Marea Britanie. Un roz unic a colorat tot cerul și a creat o atmosferă specifică serialelor SF. Oamenii s-au temut că vin extratereștri, iar teoriile au întrecut orice imaginație.
16:40
Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din culise cu Raluca Preda și Andreea Frățilă vin cu sezoane noi, pe Antena Stars și AntenaPLAY, începând cu 12 și 13 ianuarie # SpyNews
Începând cu 12 ianuarie, aftershow-ul Mireasa. Capriciile iubirii, prezentat de Raluca Preda și difuzat de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Antena Stars, intră într-o etapă complet nouă, marcată de emoții intense și momente surprinzătoare.
16:20
Accident extrem de grav în București! Un pieton a fost lovit mortal de un șofer, care a evitat impactul cu o altă mașină # SpyNews
Un accident foarte grav a avut loc, vineri după-amiază, în Bucureștii Noi. Un șofer a evitat impactul cu o mașină, însă a accidentat mortal un pieton. Victima a fost resuscitată de medici, dar fără succes.
16:10
Cât de devreme ar trebui să direcționăm copiii spre specializare? Un studiu al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României analizează cum se construiește performanța # SpyNews
Ideea că un copil trebuie „să se specializeze devreme” pentru a reuși a devenit aproape o regulă nescrisă. Fie că este vorba despre sport, muzică, informatică sau matematică, mulți părinți cred că performanța se obține doar prin concentrare exclusivă asupra unei singure direcții, încă din primii ani de viață.
16:00
O recunoști pe fetița din imagine? Acum este una dintre cele mai sexy artiste de la noi din țară # SpyNews
Acum se bucură de un succes colosal și este o femeie împlinită, pe absolut toate planurie. Are un soț care o adoră, trei copii minunați și o carieră impresionantă. Trăsăturile feței i-au rămas neschimbate, deși timpul a trecut. Tu ai ghicit cine este fetița din imagine? Dacă nu, îți spunem noi!
15:40
Răzbunare fără margine. Un tânăr de 25 de ani și-a atacat tatăl cu o lamă, în închisoare. Cum și-a explicat gestul # SpyNews
Un tânăr de 25 de ani și-a atacat tatăl, cu care nu se mai întâlnise înainte niciodată, cu o lamă, în închisoare. Tânărul avea mai multe fapte pentru care era cercetat și a fost cercetat și pentru tentativă de omor, după incidentul din închisoare.
Acum 6 ore
15:00
Alina Marymar i-a dat, din nou, peste nas Lambadei! Cum s-a pozat bruneta cu mama lui Tzancă Uraganu și ce declarație siropoasă i-a făcut # SpyNews
Alina Marymar face cărțile cum vrea! Bruneta lui Tzancă Uraganu nu ratează nicio ocazie să îi dea peste nas Lambadei, prima iubire a manelistului. Recent, Alina Marymar s-a postat alături de mama iubitului său, iar vorbele pe care i le-a spus nu au fost deloc de nebăgat în seamă. Iată mai multe detalii!
14:50
Fiica Teodorei Marcu, surprinsă în primul story publicat de Alex. Cât de mult seamănă micuța cu mama ei # SpyNews
Fiica Teodorei Marcu a apărut pentru prima dată într-un story publicat de Alex Marcu, un moment discret, dar profund emoționant, care a atras imediat atenția celor care au urmărit povestea dureroasă a familiei. Micuța seamănă izbitor cu mămica ei.
14:50
Alina de la Mireasa, declarații tulburătoare, după ce Valentin i-ar fi vandalizat casa. Ce pretenții ar fi avut el pentru a divorța la notar # SpyNews
Alina de la Mireasa susține că Valentin i-ar fi spart unul dintre geamurile casei aflate la vânzare. Cei doi nu ar fi divorțat încă, iar fosta concurentă susține că au avut probleme în căsnicie încă de când ea era însărcinată. Alina îl acuză pe Valentin și că a încălcat ordinul de protecție.
14:40
Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI! # SpyNews
Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire. În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.
14:20
Adi Vasile, interviu exclusiv, direct din inima Dominicanei! Ce a transmis prezentatorul Survivor, chiar înainte de primul episod al noului sezon # SpyNews
Mult a fost, puțin a mai rămas! Emisiunea fenomen „Survivor” este pe cale să înceapă, iar câteva ore ne mai despart de marea premieră a noului sezon. Adi Vasile, prezentatorul show-ului, ne-a oferit un interviu, în exclusivitate, direct din Republica Dominicană. Iată ce ne-a mărturisit!
14:10
Alice Peneacă și partenerul ei, Dragoș Caliminte, se căsătoresc! Când vor face nunta. Video emoționant # SpyNews
Alice Peneacă și partenerul ei, Dragoș Caliminte, au făcut marele anunț, la începutul lui 2026! Cei doi se căsătoresc. Fotomodelul și iubitul ei sunt împreună de câțiva ani, iar în 2023 au devenit părinți de fetiță.
13:50
Un focar de râie a fost depistat într-un spital din România. Mai mulți pacienți și membri ai personalului medical au fost izolați. Autoritățile sanitare au intervenit prompt pentru a limita răspândirea infecției și pentru a proteja atât pacienții, cât și angajații unității medicale.
13:30
Schimbări importante pentru trei zodii de mâine, 10 ianuarie. Nativii scapă de momentele dificile # SpyNews
Veste bună pentru nativii a trei zodii: perioadele dificile se încheie, iar astrele aduc oportunități și energii pozitive în viața lor. Începând de 10 ianuarie, anumite aspecte astrologice vor susține schimbări benefice, oferind mai multă claritate și armonie în relații, carieră și viața personală.
13:30
Iubita lui Cătălin Cazacu, uimită de sărăcia din Africa. Ce i s-a întâmplat Roxanei când a intrat într-un salon de înfrumusețare # SpyNews
Cătălin Cazacu și iubita lui și-au început anul cu o vacanță în Africa. Fostul campion la motociclism și Roxana sunt obișnuiți cu destinațiile exotice, însă iubita lui a fost uimită de sărăcia din mijlocul Africii.
Acum 8 ore
13:20
Cine este iubita lui Gabriel Bumbăcea, tânărul decedat din Buzău. Denisa Avram deține o afacere # SpyNews
Cazul lui Gabriel, tânărul decedat la Spitalul de Urgență Buzău, a șocat întreaga țară. Iubita lui, Denisa Avram, este devastată, iar clipurile video postate de ea au devenit virale extrem de rapid. Faptul că l-a iubit enorm pe Gabriel estte clar ca lumina zilei, dar cine este ea cu adevărat și cu ce se ocupă? Haideți să aflați!
12:40
Iubita tânărului decedat la spitalul din Buzău, mesaj plin de durere. Denisa Avram a ajuns la capătul puterilor: „Fă, Doamne, o minune” # SpyNews
Iubita tânărului decedat la Spitalul de Urgență Buzău a ajuns la capătul puterilor. Denisa Avram este sfâșiată de durere și speră ca tot ce trăiește de o săptămână să fie doar un coșmar. Din păcate, este realitatea cruntă pe care nu o poate schimba. Femeia îndoliată a transmis un nou mesaj plin de emoție.
12:40
Iubitul Andreei Bostănică, acuzat că a înșelat-o pe influenceriță. Cum a reacționat, atunci când i s-a spus că bărbatul a fost văzut alături de o blondă # SpyNews
Andreea Bostănică a primit mai multe mesaje de la urmăritoare în care i se spune că iubitul a înșelat-o. Bărbatul ar fi fost văzut deseori în compania unei blonde și a fost acuzat că i-ar face cadouri pentru ca ea să nu observe că ar fi împreună cu o altă femeie.
12:10
Cât a plătit Alex Bodi pentru patru ceaiuri într-o locație din Courchevel. Nu oricine ar da o astfel de sumă # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui, Anca, se află în vacanță, Courchevel, una dintre cele mai renumite și scumpe stațiuni de schi. Afaceristul a comandat aseară patru ceaiuri pe care a plătit o sumă impresionantă.
12:00
Un preot cunoscut a murit la 30 de ani! Avea un copil de doar 3 ani. Mesajul sfâșietor al familiei # SpyNews
Tragedie mare pentru comunitatea din localitatea Licurici, județul Gorj! Un preot cunoscut a murit la vârsta de 30 de ani, la o zi de la decesul bunicului său matern. Suferința este cu atât mai mare cu cât un copil de numai trei ani a rămas orfan de tată.
11:40
Andreea Tonciu a vorbit deschis despre temerile sale într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars. Vedeta a povestit ce anume o sperie cu adevărat și cum încearcă să facă față acestor frici în viața de zi cu zi.
11:30
Dorian Popa, reacție nervoasă după ce a aflat că Parchetul a cerut condamnarea la închisoare: „Eu am pledat vinovat” # SpyNews
Au trecut doi ani și jumătate de când Dorian Popa a fost prins drogat la volan, iar pe 19 ianuarie, are loc ultimul termen în acest proces. Parchetul a cerut o pedeapsă mai dură, mai exact condamnarea la închisoare în cazul lui.
11:30
Oana Lis a scăpat, în sfârșit, de ghips! Totuși, starea ei nu este tocmai bună. Blondina a făcut dezvăluiri impresionante despre felul în care se simte în prezent. Aceasta a așteptat cu nerăbdare ca mâna sa să se vindece, însă mai are de tras. Iată ce a povestit!
Acum 12 ore
11:10
Chiar de la începutul anului, emisiunile de weekend ale staţiei Antena Stars, Vacanţă de vedetă, Petrecem în familie, Visul românesc - Succes american, Lumea nevăzută, Infiltraţi în culise şi Spynews TV revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant.
11:00
Vanessa a îmbrăcat rochia de mireasă! Noua iubită a lui Bogdan de la Ploiești a apărut în ipostaze care au stârnit curiozitatea tuturor internauților. Bruneta i-a demonstrat Cristinei Pucean că nu e nevoie de prea mult timp pentru a-l face pe manelist bărbat de casă!
11:00
Temperaturi de până la -18 grade celsius în România! Meteorologii au emis coduri galbene de viscol și temperaturi scăzute # SpyNews
România îngheață! Meteorologii au emis cod galben de viscol și temperaturi scăzute, care pot ajunge până la -18°C în mai multe zone.
10:40
Cât costă un sejur în complexul unde s-a cazat Georgiana Lobonț, în Zanzibar. Cântăreața și familia ei se vor bucura de încă cinci zile de vacanță # SpyNews
Georgiana Lobonț și familia ei se află în Zanzibar, acolo unde vor mai sta cinci zile. Cântăreața a făcut turul locației, situată pe coasta de nord-est. Complexul unde stau cei patru este considerat unul de lux.
10:30
Se vede că s-au despărțit! Cristina Pucean s-a apucat serios de treabă. Ce mesaj a transmis dansatoarea # SpyNews
Cristina Pucean a revenit la vechile obiceiuri! Se pare că despărțirea de Bogdan de la Ploiești i-a dat un „reset”, căci dansatoarea uitase, în ultima vreme, pentru ce s-a făcut cunoscută. Aceasta a postat și un mesaj pe rețelele de socializare prin care a făcut marele anunț.
10:30
Ruxandra Luca îi pune la punct pe curioși! Mesajul tranșant pentru cei care o întreabă despre viața personală # SpyNews
Ruxandra Luca pare să fi ajuns la limită! Prezentatoarea TV a transmis un mesaj clar și fără menajamente tuturor celor care încearcă să afle detalii despre viața ei personală. Vedeta a decis să pună capăt speculațiilor și întrebărilor indiscrete, arătând că există limite atunci când vine vorba despre intimitatea sa.
10:10
Proprietarul clubului de noapte din Elveția ar fi fugit cu bani și ar fi distrus dovezi, după ce 40 de persoane au murit în incendiul de Revelion # SpyNews
Tragedia din Elveția a șocat întreaga lume! 40 de persoane și-au pierdut viața în incendiul care a izbucnit în clubul de noapte în noaptea de Anul Nou, iar ancheta capătă acum o turnură șocantă. Proprietarul localului ar fi fugit cu bani și ar fi distrus dovezi.
10:00
Ce se întâmplă cu cei care apelează la injecțiile de slăbit, la doi ani după ce se opresc. Medicii trag un semnal de alarmă # SpyNews
Injecțiile de slăbit au devenit tot mai populare, mai ales în rândul celor care vor să scape de multe kilograme în plus sau au încercat mai multe diete. Specialiștii avertizează cu privire la posibilele efecte, inclusiv după doi ani de când oamenii renunță la injecțiile de slăbit.
09:50
Larisa Udilă a vorbit despre numele pe care i-l va da fiicei ei! Acesta provine de la o persoană specială # SpyNews
Larisa Udilă i-a liniștit pe curioși! Influencerița a vorbit despre numele pe care i-l va da fiicei ei, care este pe cale să se nască. Bruneta nu mai are mult și își va ține copila în brațe, însă, între timp, s-a apucat de o activitate cel puțin interesantă.
09:40
Așteptarea a luat sfârșit! Survivor România începe astăzi, 9 ianuarie, iar telespectatorii pot urmări noul sezon la Antena 1, într-un format care promite mai multă tensiune, competiție și momente surprinzătoare. Show-ul revine cu o distribuție nouă și probe spectaculoase. La ce ora începe! Merită să dai pe Antena 1.
09:20
Imagini cutremurătoare dintr-un tren din România. Zăpada a pătruns în interior: „De când au băgat vagon frigorific?” # SpyNews
Imagini halucinante, dintr-un tren din România, au apărut în mediul online! Un pasager a filmat cum zăpada și-a făcut serios cuib în interiorul mijlocului de transport feroviar, iar cadrele surprinse vorbesc de la sine. Comentariile oamenilor au fost savuroase!
09:20
Florin Salam face lumină, după scandalul de la concertul său. Cum a reacționat manelistul, după ce s-a spus că a fost umilit de managerul locației # SpyNews
Florin Salam a susținut de curând un concert într-o locație cunoscută din București, acolo unde manelistul ar fi fost umilit de manager. Cântărețului i s-ar fi smuls microfonul din mână și ar fi fost înjurat, scene care i-a uimit pe oameni. Florin Salam neagă, însă, scandalul cu managerul.
09:10
Monica Gabor își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare i-a făcut fiica ei, Irina Columbeanu # SpyNews
Monica Gabor își sărbătorește ziua de naștere într-un cadru discret, așa cum și-a obișnuit admiratorii în ultimii ani. Chiar dacă preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a avut parte de un moment special, căci fiica ei, Irina Columbeanu, i-a făcut o urare emoționantă.
08:50
Halucinant! O tânără cere ajutor cu disperare: „Trec printr-un iad din cauza unui șef care lucrează la Ministerul Afacerilor Interne” # SpyNews
Caz halucinant! O nouă tânără cere ajutor pe Internet. Aceasta a făcut un apel disperat către toți oamenii care îi vor viziona povestea. Potrivit datelor, ea ar fi fost victima abuzului de putere, iar din acest motiv și-ar fi pierdut inclusiv locul de muncă. Iată mărturisirile cutremurătoare!
08:50
Laura Cosoi, la spital în vacanța din Thailanda. Ce s-a întâmplat cu vedeta, însărcinată a cincea oară # SpyNews
Laura Cosoi a anunțat, în urmă cu o săptămână, că este însărcinată din nou, la aproape doi ani de când a născut-o pe Aida. Vedeta și familia ei se află în continuare în Thailanda, iar de curând, prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă a ajuns la spital.
Acum 24 ore
00:30
Au apărut imaginile care surprind scandalul de la concertul lui Florin Salam! Cum a răspuns managerul acuzat # SpyNews
Spynews Live a publicat primele imagini care surprind scandalul de la concertul lui Florin Salam. Manelistul a fost întrerupt de managerul localului în timp ce cânta, ar fi fost înjurat și i s-ar fi spus că va fi dat jos de pe scenă.
8 ianuarie 2026
23:50
Cornel Păsat l-a pus la punct, în direct, pe bărbatul care o apără pe soția lui: “E nevasta ta?” # SpyNews
Schimb de replici acide între Cornel Păsat și bărbatul care i-a apărat soția, în direct, la Spynews Live. Coregraful a dezvăluit de ce a fost deranjat de atitudinea lui Giuliano față de căsnicia lui cu Bianca.
23:20
Cornel Păsat a fost bătut de soție! Confesiunile coregrafului! Cum s-a întâmplat să fie agresat # SpyNews
Cornel Păsat a decis să facă lumină în ceea ce privește toate afirmațiile controversate despre căsnicia lui cu Bianca Păsat. Coregraful a mărturisit că au fost momente în care a existat violență din partea ei în relația cu soția lui.
23:00
Cătălin Cazacu vorbeşte despre despărțirea de iubita sa! Motociclistul face declarații tranșante # SpyNews
Cătălin Cazacu lămurește presupusa despărțire de iubita sa. Motociclistul face declarații tranșante pentru Spynews.ro. Prezentatorul TV vorbește despre încredere și independență în cuplu și despre cum petrec cei doi în vacanță.
22:50
După explozia cruntă cu 40 de morți, Elveția ar putea să primească o nouă lovitură! Medicii sunt în alertă și se tem că sezonul gripal din anul 2026 ar putea să fie cel mai dificil din istorie. Iată de unde a pornit această îngrijorare.
22:40
Este sau nu Cornel Păsat dependent de alcool. Un martor cheie a vorbit despre presupusele lui probleme cu băutura # SpyNews
Cornel Păsat a fost acuzat că ar fi dependent de alcool și ar consuma foarte des, motiv pentru care soția lui, Bianca, s-ar fi îndepărtat de el. Un martor-cheie a vorbit, astăzi, despre presupusele probleme ale dansatorului.
22:20
Cine e iubitul tinerel al Elenei Ionescu! Între cântăreață și noul partener e o diferență de 13 ani. Informații exclusive! # SpyNews
Elena Ionescu trăiește de puțin timp o frumoasă poveste de iubire, iar reporterii Spynews.ro au aflat cine este noul partener al cântăreței. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni artista ne-a vorbit despre noua relație, acum Spynews.ro a obținut informații despre iubitul tânăr cu care se afișează.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.