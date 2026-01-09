Italia vrea primul centru de pregătire a piloților F-35 din Europa. România poate profita

Newsweek.ro, 9 ianuarie 2026 17:30

Italia se ocupă deja de asamblarea avioanelor de vânătoare F-35, așa că acum a început dificila sarc...

Acum 10 minute
17:40
Tragedia din barul elvețian: Jacques Moretti, reținut la Sion din cauza riscului de a părăsi țara Newsweek.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost reţinut în Sion din cauza ...
Acum 30 minute
17:30
Italia vrea primul centru de pregătire a piloților F-35 din Europa. România poate profita Newsweek.ro
Italia se ocupă deja de asamblarea avioanelor de vânătoare F-35, așa că acum a început dificila sarc...
17:20
Rogobete respinge „strategiile pompoase”. Centre de sănătate mintală ca în Madrid pot fi realizate și în țară Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după vizita pe care a făcut-o la Centrul de Sănătat...
Acum o oră
17:10
România susține acordul UE–Mercosur după negocieri pentru protejarea fermierilor: acces la o piață majoră Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre ...
17:10
Raliul Dakar 2026, Ziua 6: Dublă Dacia, „Regele deșertului” pe 1 la general. Mani Gyenes, pe 5 la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a 6 zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o premieră pentru echipa Dacia Sandriders. Nasse...
16:50
Prim-ministrul italian Meloni spune că este timpul ca Europa să discute cu Rusia Newsweek.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a reiterat sprijinul pentru Ucraina , recunoscând că există...
Acum 2 ore
16:40
Scandal la guvernare. PSD acuză Ministerul de Externe condus de USR că a votat acordul Mercosur Newsweek.ro
PSD critică dur Ministerul Afacerilor de Exerne care a dat un vor în favoarea acordului de liber sch...
16:30
Antrenorul român Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia Newsweek.ro
Antrenorul român Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia. Cristian Chivu scrie...
16:20
Horațiu Potra, alături de fiul său, și nepotul său rămân în arest preventiv pentru 30 de zile Newsweek.ro
Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra și nepotul său Alexandru Cosmin Potra rămân în ares...
16:10
Noi taxe pentru camioane în 2026, în 8 țări din Europa, inclusiv România. Ungaria e „campioană” regională Newsweek.ro
Pentru camioane, 2026 înseamnă kilometri mai scumpi în 8 țări din Europa, inclusiv România. Noile ta...
16:00
De ce își urmează pisicile stăpânii peste tot? Experții dezvăluie motive neașteptate Newsweek.ro
Dacă ai o pisică și observi că te urmărește peste tot, nu trebuie să-ți faci griji. Pisicile își urm...
15:50
Antifrauda bate la ușa tuturor comercianților: plata cu cardul a devenit obligatorie. „Vor fi controale” Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ...
15:50
Cercetătorii au făcut o descoperire bizară: Emitem o lumină vizibilă care dispare când murim. Cum e posibil? Newsweek.ro
Potrivit unui experiment realizat de cercetători de la Universitatea din Calgary și de la Consiliul ...
15:50
Oamenii de ştiinţă au identificat o „defecţiune” în ADN asociată cu îmbătrânirea care creşte riscul unor boli Newsweek.ro
Un studiu genetic de referinţă arată că anumite secvenţe foarte scurte de ADN, repetate de multe ori...
Acum 4 ore
15:40
Au oprit mașina ca să-și facă nevoile după chef și au și tăiat șase copaci cu drujba Newsweek.ro
Un ieșean s-ar putea întoarce în spatele gratiilor după un gest fără sens. Când șoferul mașinii în c...
15:20
Lanțul de fast-food care a „reinventat” cel mai ieftin pui la rotisor a dat faliment. Care e motivul? Newsweek.ro
În anii 1980, puiul la rotisor poate că exista, dar nu era un aliment de bază așa cum a devenit astă...
15:20
Cum va evolua IT-ul ieșean în 2026? Previziuni din piață, între ajustări și pariuri pe tehnologiile emergente Newsweek.ro
După un an de corecții și prudență, industria IT din Iași intră în 2026 cu un amestec de realism și ...
15:00
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat după 25 de ani de negocieri. Ce spune ministrul Agriculturii Newsweek.ro
Acordul comercial UE-Mercosur a fost aprobat vineri de majoritatea statelor membre, după peste 25 de...
15:00
SUA „ar putea alege” între a anexa Groenlanda sau a păstra NATO. Trump: „N-am nevoie de drept internațional” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că SUA ar putea fi nevoite să aleagă între ambiția de a prelua ...
14:50
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul? Newsweek.ro
O speță revoltătoare - „După mulți ani de muncă și cu un salariu de aproximativ 7.000 de lei în ulti...
14:40
Mercedes investește milioane de euro în uzina din Ungaria, pierdută de România din cauza infrastructurii Newsweek.ro
Mercedes investește milioane de euro în uzina sa din Ungaria, pierdută de România în 2008 din cauza ...
14:30
1.800 lei amendă unei șoferițe. A circulat pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară Newsweek.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism ...
14:20
Bolojan, anunț care ar putea pune capăt austerității. „Investiții de 15.000.000.000€ de la UE. Un record” Newsweek.ro
Premierul Bolojan dă vești bune. El spune că valoarea investițiilor a atins un nivel record, așa că ...
14:10
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 ambulanţe noi. Investiţia, finanţată prin PNRR Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lun...
14:00
Cine este agentul ICE care a împușcat mortal pe Renee Good în Minneapolis. Extremist MAGA cu soție imigrant Newsweek.ro
Agentul Immigration and Customs Enforcement (ICE) care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în ...
13:50
Propunere revoluționară ca dosarele politicienilor să nu mai ajungă la prescripție. „Să dea termene la o zi” Newsweek.ro
Numeroase dosare de politicieni și oameni de afaceri dubioși ajung să se prescrie pentru că avocații...
Acum 6 ore
13:40
Zi de doliu național, în Elveția, pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Crans-Montana Newsweek.ro
În Elveția are loc vineri o slujbă de comemorare, ca parte a unei zile naționale de doliu, pentru a ...
13:20
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume” Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume”. Suveranul Pontif avert...
13:10
SUA: Compania aeriană americană Avelo Airlines va suspenda zborurile de expulzare a migranţilor Newsweek.ro
Compania aeriană americană low-cost Avelo Airlines va înceta până la sfârşitul lunii zborurile de ex...
12:50
Fotbal: FIFA a semnat un acord cu TikTok pentru acoperirea CM 2026. Va transmite unele părți ale meciurilor Newsweek.ro
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat joi că a semnat un acord cu platforma de diverti...
12:40
Constanţa: Tânăr băut la volan şi fără permis, urmărit şi blocat în trafic de poliţişti Newsweek.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a opr...
12:30
Petrolierul Rusiei, reținut de SUA, legat de Ilan Șor. Rețeaua oligarhului, mobilizată să-l voteze pe Simion Newsweek.ro
Petrolierul din „flota fantomă” a Rusiei reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a SUA în Atlantic,...
12:10
Rusia: Peste 500.000 de persoane fără electricitate în urma unui atac ucrainean în regiunea Belgorod Newsweek.ro
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ru...
12:00
Armistițiu în orașul Alep, după 3 zile de confruntări între armata siriană şi kurzi soldate cu 21 de morți Newsweek.ro
Autoritățile de la Damasc au anunțat urmistițiu în orașul Alep, după 3 zile de confruntări între arm...
11:50
Bancă adusă iarna în scara blocului a încăierat o Asociație de Proprietari: E furt? E ilegal? Să vină poliția Newsweek.ro
O bancă primită de la primărie și adăpostită în scara blocului a încăierat o Asociație de Proprietar...
Acum 8 ore
11:40
„Bulgăreală” mortală, în Olanda. Un bărbat de 60 de ani a murit, doi tineri arestați. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O banală „bulgăreala” a degenerat într-o altercație mortală în Olanda. Un bărbat de 60 de ani a muri...
11:20
Şeful Rolls-Royce: Clienții vor motor V12 pe benzină, nu mașina electrică. Motivul? Nu e colecționabilă Newsweek.ro
Vânzările primei mașini electrice Rolls-Royce s-au prăbușit cu 45% în 2025, iar șeful mărcii a afirm...
11:10
Falimente pe bandă rulantă în cea mai mare economie a Europei. S-au făcut 170.000 de concedieri Newsweek.ro
Numărul falimentelor în Germania a ajuns la 17.605 anul trecut, cel mai ridicat nivel din 2005, afec...
11:00
Atac sângeros în Fâșia Gaza. 13 morți, între care și mai mulți copii Newsweek.ro
Cel puţin 13 persoane - inclusiv cinci copii - au fost ucise în atacuri israeliene în Fâşia Gaza, an...
10:50
Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut anul trecut. Ce produse s-au vândut cel mai mult? Newsweek.ro
Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu i...
10:40
METEO Vreme extrem de rece în perioada următoare. Ce avertisment au transmis autoritățile pentru populație Newsweek.ro
Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara în acest sfârșit de săptămână. Vor fi temperaturi de...
10:30
Ce s-a întâmplat cu PIB-ul României, în primele 9 luni ale anului trecut? Cele mai recente date de la INS Newsweek.ro
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport privind Produsul intern brut al Românie...
10:10
Escrocheria care lovește cu viteză uimitoare. Oprește conexiunea mobilă și golește contul bancar în 3 minute Newsweek.ro
O escrocherie simplă se extinde cu viteză amețitoare. Hackerii opresc conexiunea mobilă și goșesc co...
10:10
Povestea tristă a celei mai tinere persoane diagnosticate vreodată cu Alzheimer. „Își rătăcea mereu lucrurile” Newsweek.ro
Un tânăr de 19 ani a fost diagnosticat cu Alzheimer, fiind cea mai tânără persoană diagnosticată vre...
10:00
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? Newsweek.ro
Când intră indemnizațiile de handicap în conturi, în luna ianuarie? Ce sume vor fi virate? În luna i...
09:50
Atac cu rachete asupra infrastructurii energetice din Rusia. Blackout în Belgorod. Orel fără curent și căldură Newsweek.ro
Un atac cu rachete a lovit infrastructura energetică din vestul Rusia, provocând pene masive de cure...
Acum 12 ore
09:40
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card? Newsweek.ro
Casa de Pensii aduce prima veste bună pentru pensionari pe anul 2026. Filialele județene ale Casei d...
09:30
The Times: Germania analizează trimiterea de trupe în România. Berlinul vrea să blindeze flancul estic Newsweek.ro
Statele europene își revizuiesc planurile privind o posibilă prezență militară în contextul negocier...
09:20
Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu Newsweek.ro
Renate Weber are mandatul de șef al Avocatului Poporului expirat de peste un an și jumătate. Ea ar p...
09:10
Trump, cuprins de vria războiului: „Vom ataca terestru cartelurile de droguri care conduc Mexicul” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lansa „lovituri terestre” împotriva cartel...
