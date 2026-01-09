Ger năprasnic în Banat: până la –18,5°C, cea mai rece noapte a iernii
Timis Online, 9 ianuarie 2026 12:50
Gerul a pus stăpânire pe Banat în noaptea trecută, când au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din această iarnă, cu minime care au coborât local până la –18,5°C, iar meteorologii avertizează că frigul persistă și în această noapte, chiar dacă valorile nu vor mai atinge aceleași extreme.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 5 minute
13:10
Pacienți cu râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. A fost demarată o anchetă epidemiologică # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a fost informată, în data de 8 ianuarie, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel cu privire la confirmarea a trei cazuri de infestare cu scabie, cunoscută și ca râie, în rândul pacienților internați. Potrivit autorităților sanitare, cazurile au fost confirmate în 30 decembrie 2025.
Acum 30 minute
12:50
Gerul a pus stăpânire pe Banat în noaptea trecută, când au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din această iarnă, cu minime care au coborât local până la –18,5°C, iar meteorologii avertizează că frigul persistă și în această noapte, chiar dacă valorile nu vor mai atinge aceleași extreme.
Acum 2 ore
11:50
FOTO. Acțiunile de deszăpezire au continuat și vineri dimineață. Au fost scoși pe teren și deținuți # Timis Online
Primăria Timișoara a continuat deszăpezirea și în noaptea de joi spre vineri, după ninsorile de 16 cm care au blocat orașul cu 24 de ore în urmă. Pe străzi au acționat 350 de angajați, 20 de utilaje și, suplimentar, 20 de persoane private de libertate, fiind împrăștiate 90 de tone de material antiderapant.
11:30
Cum vă puteți programa pentru analize medicale gratuite la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Analizele medicale au un rol esențial în stabilirea diagnosticului și în monitorizarea stării de sănătate, fiind necesare pentru identificarea infecțiilor, inflamațiilor sau a altor dezechilibre din organism. Acestea pot fi realizate corect doar prin investigații de laborator.
Acum 4 ore
10:50
Scandal în aer: Președintele Dan publică înregistrarea escortei elvețiene. Gestul de apreciere, contestat # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care se aude că avionul său Spartan urma să fie escortat de avioane elvețiene F-18 „în semn de apreciere” pentru sprijinul României la Crans-Montana”. Ministerul Apărării elvețian a spus însă că escorta a fost o misiune de rutină, iar Nicușor Dan a criticat dezinformarea presei.
10:30
Trump amenință cu atacuri terestre împotriva cartelurilor și provoacă un nou val de tensiuni în America Latină # Timis Online
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va extinde lupta împotriva cartelurilor de droguri prin atacuri „terestre” și a cerut Mexicului cooperare militară, propunere respinsă de președinta Claudia Sheinbaum. Declarațiile au generat tensiuni regionale și critici internaționale.
10:20
NASA pregătește o revenire medicală de urgență de pe Stația Spațială Internațională, o premieră în istoria stației # Timis Online
NASA analizează lansarea mai devreme a unei noi misiuni pentru a înlocui echipajul de pe Stația Spațială Internațională, din cauza unei probleme medicale grave a unui astronaut, stabilă, dar imposibil de tratat la bord.
09:40
Muzeul Național al Banatului marchează Ziua Culturii Naționale printr-un gest de apropiere față de patrimoniu. Astfel, oferă publicului tururi ghidate gratuite joi, 15 ianuarie.
Acum 6 ore
09:10
ContiTech anunță numirea lui Vasile Roșca în funcția de director al fabricii din Timișoara. El îl înlocuiește în funcție pe Ernesto Flores, care a ocupat această poziție timp de trei ani și care își continuă activitatea în noul rol de Head of Operations Cluster EMEA East BA OESL la noul centru Technology Excellence Center Eastern Europe, tot în cadrul companiei din Timișoara.
Acum 12 ore
00:20
Vineri puteți merge la spectacole și expoziții.
Acum 24 ore
23:30
Un tânăr șofer a fost rănit după ce mașina lui a fost complet distrusă de o locomotivă, pe un drum comunal din Timiș # Timis Online
Un accident rutier grav a avut loc joi seară, pe drumul comunal DC 113, între Făget și Bătești, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu o locomotivă izolată, la o trecere la nivel cu calea ferată.
22:00
Un bărbat și fiica sa accidentați pe trecerea de pietoni în Calea Torontalului din Timișoara # Timis Online
Un băbat și fiica sa au fost accidentați pe trecerea de pietoni în Calea Torontalului din Timișoara joi seara.
20:40
Primarul Moșniței Nouă avertizează: tractarea copiilor cu sania pe drumurile publice, periculoasă și sancționată # Timis Online
Gerald Simonis, primarul comunei Moșnița Nouă, a transmis, joi, un avertisment către locuitori privind practicile periculoase de iarnă. Este vorba despre tractarea copiilor minori cu sania după mașină pe drumurile publice.
19:40
Trei răniți, printre care și un copil de cinci ani, într-un accident rutier pe strada General Ion Dragalina din Timișoara # Timis Online
Trei persoane, printre care și un copil de 5 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs joi după-amiază, pe strada General Ion Dragalina.
17:30
VIDEO. Se deszăpezește și nordul Timișoarei. Pregătiri pentru încă o noapte cu zăpadă, dar și cu ger cumplit # Timis Online
Primăria Timișoara continuă intervențiile pentru deszăpezire și se pregătește pentru încă o noapte dificilă de iarnă. Utilajele rămân pe străzi, mai ales în zona de nord a orașului, iar Colterm va crește temperaturile în rețea, pe fondul gerului anunțat.
16:20
Aquatim avertizează: măsuri esențiale pentru prevenirea înghețului instalațiilor de apă # Timis Online
În contextul prognozei meteo care anunță, pentru noaptea de joi spre vineri, temperaturi ce pot coborî până la -14 grade Celsius la Timișoara, Aquatim readuce în atenția clienților o serie de recomandări esențiale pentru protejarea instalațiilor de apă în sezonul rece.
16:20
Poliția nu a iertat: 18 amenzi, un permis reținut și patru certificate retrase pentru mașinile neechipate de iarnă la Timișoara # Timis Online
18 amenzi aplicate și un permis reținut în Timișoara, după o acțiune a poliției pe drumurile orașului pentru verificarea autovehiculelor și a dotării cu anvelope de iarnă.
16:20
Winter Sale a început în Iulius Town: multe branduri te așteaptă cu promoții de neratat # Timis Online
În Iulius Town a început Winter Sale, cu reduceri spectaculoase la multe dintre brandurile tale preferate de fashion, încălțăminte, bijuterii și beauty. ZARA, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Calvin Klein, Douglas și multe alte magazine au pregătit pentru tine promoții pe tot parcursul lunii ianuarie. Pentru sesiuni de shopping eficiente, consultă catalogul Winter Sale, postat pe site-ul Iulius Town.
16:10
Zăpada aduce bucurie aproape de casă: Giroc și Dumbrăvița, destinații preferate pentru săniuș # Timis Online
Codul galben de ninsori care a cuprins Timișoara și împrejurimile nu aduce doar probleme și drumuri blocate ori greu practicabile. Pentru mulți timișeni care nu pot ajunge la munte, zăpada de acasă a devenit o oportunitate de distracție și relaxare.
16:10
Mama și copilul de 2 ani s-au autoevacuat dintr-o casă cuprinsă de flăcări în Iecea Mare # Timis Online
O casă din Iecea Mare a fost cuprinsă de flăcări joi, iar o femeie și un copil s-au autoevacuat înainte ca pompierii să stingă incendiul, care ar fi pornit de la un cablu defect al unui uscător de rufe.
15:40
Trafic îngreunat între Caransebeș și Armeniș: coadă de kilometri pe drumul acoperit de zăpadă # Timis Online
Șoferii care circulă între Caransebeș și Armeniș înaintează cu mare greutate din cauza zăpezii, formând coadă de kilometri, unii așteptând chiar și șapte ore pentru a-și continua drumul.
15:10
Garda Națională, în alertă după uciderea unei femei de către un agent ICE la Minneapolis # Timis Online
Guvernatorul Tim Walz a pus în alertă Garda Națională din Minnesota după protestele declanșate de uciderea unei femei de 37 de ani de către un agent ICE, la Minneapolis. Autoritățile locale contestă versiunea administrației Donald Trump, care susține că agentul a acționat în legitimă apărare, iar Walz cere retragerea forțelor federale din stat.
15:00
ADVERTORIAL. Când vine vorba de confortul personal, un halat de baie bun poate face toată diferența. Fie că te relaxezi după o baie lungă sau te pregătești pentru o zi aglomerată, un halat de calitate îți poate adăuga acea senzație de lux în rutina zilnică. Dar cum alegi halatul perfect pentru tine? Materialul și sezonul în care îl vei folosi sunt esențiale pentru o alegere potrivită. Hai să descoperim câteva sfaturi simple pentru a te ajuta să alegi halatul ideal.
14:40
ADVERTORIAL. Așezările din jurul Reșiței, în special sate ca Văliug, Brebu Nou și Gărâna, s-au dezvoltat în contextul colonizărilor austriece din secolele XVIII–XIX. Zona a avut mereu o mare diversitate etnică, dat fiind că mai târziu minele de aici au atras lucrători din toate colțurile țării a căror amprentă culturală rămâne vizibilă și în zilele noastre. Localnicii au știut să profite de prezența apelor, mai întâi pentru exploatări forestiere și plutărit (sec. XVIII), iar apoi ca sursă de energie (sec. XIX).
13:40
Timotion 12 deschide înscrierile. Puteți propune proiecte pentru ediția din 2026 a evenimentului caritabil # Timis Online
Organizațiile neguvernamentale, grupurile de inițiativă și școlile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara pot înscrie proiecte în cadrul Timotion 12, cel mai mare eveniment sportiv cu scop caritabil din vestul României.
Ieri
13:00
VIDEO. Șoferi „păcăliți” de o schimbare de sens pe o stradă din Jimbolia. Nu s-au uitat la indicatoare și au intrat pe interzis # Timis Online
Schimbarea sensului de mers pe strada Lorena din Jimbolia a creat confuzie în prima zi de școală după vacanță, mai mulți șoferi intrând pe interzis din obișnuință. Autoritățile spun că măsura a fost luată pentru siguranța copiilor și anunță indicatoare suplimentare și prezența poliției pentru informarea conducătorilor auto.
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița au descoperit, în 7 ianuarie, un autoturism căutat de autoritățile franceze, în timpul unui control efectuat pe sensul de intrare în România.
12:20
Un șofer băut a provocat un accident la Pișchia, după ce a lovit o mașină pe contrasens # Timis Online
Un accident rutier fără victime a avut loc joi în localitatea Pișchia, după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism. Unul dintre conducătorii auto a fost depistat sub influența alcoolului.
12:10
Un tipar medieval pentru diademe, exponatul lunii ianuarie la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Muzeul Național al Banatului propune publicului, în luna ianuarie, un exponat de patrimoniu cu o valoare istorică și simbolică deosebită. Este vorba despre un tipar din bronz pentru aplice de diademe, datat în secolele XIII–XIV, piesă rară din colecțiile instituției.
12:10
Municipiul Lugoj se confruntă cu efectele ninsorilor abundente din ultimele zile, care au dus la depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 30 de centimetri. În intervalul 6–7 ianuarie, carosabilul a fost acoperit integral, iar autoritățile locale au intervenit constant pentru prevenirea blocajelor în trafic.
12:00
FOTO. Copac căzut peste mai multe mașini, în zona Dâmbovița. Intervenții în lanț ale pompierilor timișeni # Timis Online
Ninsorile din ultimele ore au provocat primele probleme serioase în Timișoara. Un copac îngreunat de zăpadă s-a prăbușit peste patru autoturisme parcate în zona Dâmbovița, fără a provoca victime. Pe fondul vremii severe, pompierii timișeni au intervenit în zeci de situații de urgență în întreg județul.
11:50
PROGRAM. Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, marcată luna aceasta în Dieceza de Timișoara # Timis Online
În perioada 18–25 ianuarie, creștinii din întreaga lume sunt invitați să participe la Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, desfășurată anul acesta sub tema: „Este un (singur) trup şi un (singur) Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o (singură) speranţă, aceea a chemării voastre”. (Efeseni 4,4).
11:30
FOTO. Șoferi nemulțumiți și tramvaie deviate, la Timișoara, după ninsoarea din noaptea de miercuri spre joi # Timis Online
Ninsorile abundente din noaptea de miercuri spre joi au pus Timișoara în dificultate: străzi secundare necurățate, intervenții slabe pe artere principale, trafic îngreunat și transport public afectat. Șoferii au reclamat haosul, în timp ce primăria susține că echipele au fost mobilizate încă din timpul nopții.
10:20
Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale, inclusiv mai multe agenții ONU # Timis Online
Donald Trump a semnat un ordin prin care SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv mai multe agenții ONU, invocând costuri mari și conflicte cu prioritățile „America First”, relatează HotNews.
10:10
Aproape 5.000 de consumatori din Alba, fără curent. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național # Timis Online
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat joi dimineață Comandamentul Energetic Național, pe fondul condițiilor meteo. În județul Alba, aproape 5.000 de consumatori sunt fără energie electrică, zece echipe fiind mobilizate pentru remedierea avariilor, după ce numărul celor afectați fusese redus semnificativ miercuri seara.
10:00
Prima zi de școală după vacanța de iarnă, 8 ianuarie, a venit cu probleme în județul Timiș, unde două unități de învățământ nu au putut relua cursurile din cauza temperaturilor foarte scăzute din interiorul clădirilor.
00:10
Joi puteți merge la expoziții și la o piesă de teatru.
7 ianuarie 2026
18:10
RAPORT. Educația de calitate rămâne cel mai slab domeniu pentru România, mult sub media UE # Timis Online
Educația este domeniul în care România se află cel mai departe de obiectivele asumate la nivel european și internațional, potrivit Raportului anual de monitorizare pentru anul 2024 al Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.
18:00
FOTO. Mitropolitul Banatului și-a serbat onomastica la Spitalul de Psihiatrie Jebel. A mers cu daruri la pacienți # Timis Online
Miercuri a fost zi de sărbătoare și binecuvântare la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel. Piatra de temelie a viitoarei bisericii a fost sfințită de Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan. Ca în fiecare an, acesta a decis să-și serbeze onomastica printre semeni de-ai săi năpăstuiți de soartă.
17:30
O femeie a fost rănită în această după-amiază într-un accident pe DJ595B, drumul județean care leagă Banloc de Partoș, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un alt autoturism care circula din sens opus.
14:50
Elevii din Timișoara, așteptați la prima proiecție „after school” din acest an, la Cinema Studio # Timis Online
Pentru prima dată în acest an, Cinema Studio invită liceenii din Timișoara la „Film After School”, un cineclub în care elevii vizionează un film o dată pe lună, pe care ulterior îl vor dezbate împreună.
14:40
Județul Timiș se află sub atenționare cod galben de vreme rea, iar efectele se resimt încă în mai multe localități, unde alimentarea cu energie electrică nu a fost complet reluată. Zeci de echipe sunt mobilizate în teren pentru remedierea avariilor, în timp ce autoritățile monitorizează situația și recomandă prudență.
13:20
Roboți, realitate virtuală și ateliere interactive. SYNC Festival 2026 vă invită să descoperiți educația STEAM, la Timișoara # Timis Online
Timișoara va deveni, în acest weekend, un punct de întâlnire pentru educație, tehnologie și creativitate, odată cu desfășurarea evenimentului SYNC Festival 2026 - Science, Youth, Network, Creativity. Evenimentul va avea loc duminică, 11 ianuarie, la Sala Polivalentă „Constantin Jude” (Sala Olimpia), între orele 11 și 17, iar accesul publicului va fi gratuit.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Viitor incert pentru Aerodromul Cioca. Singura școală de zbor din vestul țării cere transparență și consultare reală # Timis Online
Soarta Aeroportului Utilitar Timișoara, cunoscut drept Aerodromul Cioca, rămâne sub semnul întrebării, în condițiile în care Consiliul Județean Timiș nu dispune, în prezent, de fonduri pentru o investiție majoră în zonă. După această relatare, Iulian Lascu, co-proprietar al Banat Aviation Training, ne-a transmis că respinge ideea potrivit căreia activitatea desfășurată pe aerodromul din Calea Torontalului ar fi una marginală.
11:50
Gata vacanța! Elevii revin mâine în bănci. Cât durează modulul trei și când este următoarea vacanță # Timis Online
Joi, 8 ianuarie, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară se întorc în bănci după peste două săptămâni de vacanță. Vacanța de Crăciun a marcat finalul modulului doi, iar acum elevii vor începe modulul trei, în care cursurile se vor desfășura doar o lună pentru cei din Timiș.
11:50
Un singur aviz și taxe în avans. Noi reguli pentru comercianții stradali din Timișoara în 2026 # Timis Online
Începând cu 1 ianuarie, Primăria Timișoara a introdus noi reguli pentru comerțul stradal, menite să reducă birocrația și să simplifice autorizarea. Comercianții vor avea nevoie de un singur aviz anual pentru evenimente, iar taxele vor fi achitate în avans.
11:10
Donald Trump și echipa sa analizează activ opțiuni pentru dobândirea Groenlandei, considerată o prioritate de securitate națională a SUA, iar folosirea armatei nu este exclusă, potrivit Casei Albe. Deși Washingtonul preferă soluții diplomatice sau o eventuală achiziție, Groenlanda respinge ideea de a deveni parte a SUA, iar liderii europeni și Canada și-au exprimat sprijinul pentru dreptul insulei de a decide singură.
10:50
Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii # Timis Online
Aeronava cu care președintele Nicușor Dan urma să revină din Franța a fost blocată pe aeroportul din Paris din cauza ninsorilor și a vântului puternic. Plecarea a fost amânată, după ce și în noaptea precedentă revenirea în țară a fost imposibilă din cauza ceții de la București. Autoritățile franceze au emis cod portocaliu de ninsori, iar traficul aerian este grav afectat.
09:10
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut ca rod al rugăciunilor și al postului părinților săi, Zaharia și Elisabeta, cu șase luni înainte de Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind încă de la început destinat unei misiuni aparte în istoria mântuirii.
00:10
Miercuri puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei, să vă bucurați de ultima zi la târgul de Crăciun.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.