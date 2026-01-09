Ce facem astăzi, 10 ianuarie 2026, în Timișoara?

15:00

ADVERTORIAL. Când vine vorba de confortul personal, un halat de baie bun poate face toată diferența. Fie că te relaxezi după o baie lungă sau te pregătești pentru o zi aglomerată, un halat de calitate îți poate adăuga acea senzație de lux în rutina zilnică. Dar cum alegi halatul perfect pentru tine? Materialul și sezonul în care îl vei folosi sunt esențiale pentru o alegere potrivită. Hai să descoperim câteva sfaturi simple pentru a te ajuta să alegi halatul ideal.