România va găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 din 2026
Primasport.ro, 9 ianuarie 2026 14:20
România va găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 din 2026
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
14:50
FCSB, lăudată înainte de amicalul cu Beşiktaş: „Una dintre cele mai de succes şi istorice echipe din România” # Primasport.ro
FCSB, lăudată înainte de amicalul cu Beşiktaş: „Una dintre cele mai de succes şi istorice echipe din România”
Acum o oră
14:20
România va găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 din 2026
14:20
LPF a anunţat programul etapei 23. Când se va disputa confruntarea FCSB – CFR Cluj
14:10
Stanciu şi-a semnat sentinţa şi e pe picior de plecare de la Genoa!
Acum 2 ore
13:30
Un nou club este interesat de Radu Drăguşin! Florin Manea: „Nu este din Italia”
13:10
Lovitură de teatru la CFR! Cadu, la un pas să revină: "Îl aştept să discutăm"
13:00
Ştefan Baiaram vrea să scape de FCSB în lupta la titlu: „Îmi doresc să nu prindă play-off-ul” # Primasport.ro
Ştefan Baiaram vrea să scape de FCSB în lupta la titlu: „Îmi doresc să nu prindă play-off-ul”
Acum 4 ore
12:40
Ionuţ Lupescu o vede pe Dinamo cu şanse la titlu: „Ar trebui să se bată la campionat” # Primasport.ro
Ionuţ Lupescu o vede pe Dinamo cu şanse la titlu: „Ar trebui să se bată la campionat”
12:40
A căzut transferul la Dinamo! Negocierile dintre "câini" şi atacantul din România s-au oprit # Primasport.ro
A căzut transferul la Dinamo! Negocierile dintre "câini" şi atacantul din România s-au oprit
12:00
Roberto De Zerbi după înfrângerea OM împotriva PSG în Supercupa Franţei: „Am plâns în vestiar” # Primasport.ro
Roberto De Zerbi după înfrângerea OM împotriva PSG în Supercupa Franţei: „Am plâns în vestiar”
11:50
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open în ultimul său sezon în circuit # Primasport.ro
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open în ultimul său sezon în circuit
11:50
Brazilia, Franţa şi alte naţionale planifică meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale în SUA # Primasport.ro
Brazilia, Franţa şi alte naţionale planifică meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale în SUA
11:30
Fostul şef al lui Nicolae Stanciu sare în apărarea mijlocaşului: „Dan Şucu trebuie să fie un român bun. Să îl împrumute la Rapid” # Primasport.ro
Fostul şef al lui Nicolae Stanciu sare în apărarea mijlocaşului: „Dan Şucu trebuie să fie un român bun. Să îl împrumute la Rapid”
11:30
Încă un club a intrat în cursa pentru semnătura lui Horaţiu Moldovan! Cine a pus ochii pe goalkeeper # Primasport.ro
Încă un club a intrat în cursa pentru semnătura lui Horaţiu Moldovan! Cine a pus ochii pe goalkeeper
11:00
Rapid e la un pas să-şi piardă stâlpul defensivei! Negocierile sunt avansate
Acum 6 ore
10:50
LIVE VIDEO | Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci decisiv pentru campioana României # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci decisiv pentru campioana României
10:20
Louis Munteanu, scos din calculele naţionalei pentru barajul Campionatului Mondial după transferul în MLS: „Campionatul de acolo e sub al nostru” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Louis Munteanu, scos din calculele naţionalei pentru barajul Campionatului Mondial după transferul în MLS: „Campionatul de acolo e sub al nostru” | EXCLUSIV
10:20
Prima reacţie a lui Filipe Coelho după propunerea de la Pafos: "Niciun fel de dubiu" # Primasport.ro
Prima reacţie a lui Filipe Coelho după propunerea de la Pafos: "Niciun fel de dubiu"
10:10
„Poate nici nu a fost corect să bată el”! Criticat în presa italiană, Nicolae Stanciu şi-a făcut mea culpa: „Îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei şi fanilor Genoa” # Primasport.ro
„Poate nici nu a fost corect să bată el”! Criticat în presa italiană, Nicolae Stanciu şi-a făcut mea culpa: „Îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei şi fanilor Genoa”
09:50
Jucătorul Rapidului pleacă din cantonament şi semnează cu o rivală din Superligă!
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | AC Milan - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat din penalty în minutul 90+9! Rezultatul e perfect pentru Cristi Chivu # Primasport.ro
VIDEO | AC Milan - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat din penalty în minutul 90+9! Rezultatul e perfect pentru Cristi Chivu
00:00
VIDEO | AC Milan - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat din penalty în minutul 90+9! Rezultat e perfect pentru Cristi Chivu # Primasport.ro
VIDEO | AC Milan - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat din penalty în minutul 90+9! Rezultat e perfect pentru Cristi Chivu
8 ianuarie 2026
23:30
Volei Alba Blaj a bifat a treia înfrângere în grupa A din Liga Campionilor
23:30
Real Madrid a trecut de Atletico Madrid şi va juca o finală stelară a Supercupei Spaniei cu Barcelona # Primasport.ro
Real Madrid a trecut de Atletico Madrid şi va juca o finală stelară a Supercupei Spaniei cu Barcelona
22:40
Dramatism în Supercupa Franţei! Trofeul s-a decis la lovituri de departajare
22:30
Mirel Rădoi şi-a găsit echipă! În scurt timp va fi prezentat oficial
22:20
Ricardo Cadu şi-a anunţat revenirea în Superliga. ”Iubesc România”
22:00
Penalizare pentru Tosha Schareina, care a coborât două locuri în clasamentul general al Dakar, la categoria moto # Primasport.ro
Penalizare pentru Tosha Schareina, care a coborât două locuri în clasamentul general al Dakar, la categoria moto
21:50
VIDEO | Cremonese - Cagliari 2-2. Gazdele nu au putut specula avantajul de două goluri # Primasport.ro
VIDEO | Cremonese - Cagliari 2-2. Gazdele nu au putut specula avantajul de două goluri
21:20
Mohammed Kudus va fi indisponibil până în aprilie din cauza unei accidentări
21:20
Federaţia kenyană îşi recunoaşte greşeala, după ce o jucătoare a dat impresia că nu ştie juca tenis. ”Acest wild card nu ar fi trebuit acordat” # Primasport.ro
Federaţia kenyană îşi recunoaşte greşeala, după ce o jucătoare a dat impresia că nu ştie juca tenis. ”Acest wild card nu ar fi trebuit acordat”
21:20
Claudiu Petrila a confirmat interesul din Emiratele Arabe Unite pentru transferul său: „Avem o viaţă scurtă de fotbalist şi trebuie să profităm. Nu putem să jucăm până la 45 de ani” # Primasport.ro
Claudiu Petrila a confirmat interesul din Emiratele Arabe Unite pentru transferul său: „Avem o viaţă scurtă de fotbalist şi trebuie să profităm. Nu putem să jucăm până la 45 de ani”
21:10
FCSB poate încasa încă o lovitură după transferul lui Adrian Şut! Un om de bază al „roş-albaştrilor” a stârnit interesul cluburilor din zona arabă # Primasport.ro
FCSB poate încasa încă o lovitură după transferul lui Adrian Şut! Un om de bază al „roş-albaştrilor” a stârnit interesul cluburilor din zona arabă
21:10
Jucătorii Nigeriei continuă ameninţarea cu boicotul, înainte de meciul cu Algeria din sferturile CAN # Primasport.ro
Jucătorii Nigeriei continuă ameninţarea cu boicotul, înainte de meciul cu Algeria din sferturile CAN
20:40
Robert Bădescu, cedat de Rapid la alt club din Superliga
20:20
Două jucătoare din naţionala Ungariei, la campioana CSM Bucureşti
20:10
Aryna Sabalenka va lipsi de la unele turnee în 2026 pentru a-şi proteja sănătatea
20:10
Fostul dinamovist Andreas Mihaiu, prezentat de un club cu mari ambiţii din Liga 3
20:00
Scandal la CFR Cluj! Ioan Varga a ameninţat că se retrage din acţionariat
19:50
Destinaţie surprinzătoare! Răzvan Oaidă, negocieri cu un club din Liga 2
19:40
Numărul turneelor obligatorii pentru cei mai buni jucători redus de ATP
19:40
Fostul arbitru David Coote, condamnat la închisoare cu suspendare pentru deţinerea unui videoclip cu pornografie infantilă # Primasport.ro
Fostul arbitru David Coote, condamnat la închisoare cu suspendare pentru deţinerea unui videoclip cu pornografie infantilă
19:40
Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat de Moscova în schimbul unui baschetbalist rus deţinut în Franţa # Primasport.ro
Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat de Moscova în schimbul unui baschetbalist rus deţinut în Franţa
19:30
Adrian Şut, înlocuit de „noul Rădoi” la FCSB! Gigi Becali a anunţat transferul mijlocaşului care va betona mijlocul Campioanei României: „Este profilul pe care îl vreau eu, agresiv. Dacă zice MM că e bun, bun dădeam oricât pe el” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Adrian Şut, înlocuit de „noul Rădoi” la FCSB! Gigi Becali a anunţat transferul mijlocaşului care va betona mijlocul Campioanei României: „Este profilul pe care îl vreau eu, agresiv. Dacă zice MM că e bun, bun dădeam oricât pe el” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
De ce a fost lăsat să plece Adrian Şut la Al-Ain! Gigi Becali nu a mai avut răbdare cu mijlocaşul: „Eu ori dau lovitura, ori du-te, mă, pe un milion jumate” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
De ce a fost lăsat să plece Adrian Şut la Al-Ain! Gigi Becali nu a mai avut răbdare cu mijlocaşul: „Eu ori dau lovitura, ori du-te, mă, pe un milion jumate” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Sorin Cârţu, verdict clar despre transferul lui Adrian Şut la Al Ain: „O pierdere pentru ei” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Sorin Cârţu, verdict clar despre transferul lui Adrian Şut la Al Ain: „O pierdere pentru ei” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
Un nou împrumut pentru Raul Rotund! Dinamo s-a înţeles cu o formaţie din Liga 2
17:40
Mirel Rădoi, gata să se arunce într-o nouă provocare! Fostul antrenor al Universităţii Craiova negociază cu o echipă aflată pe ultimul loc în clasament # Primasport.ro
Mirel Rădoi, gata să se arunce într-o nouă provocare! Fostul antrenor al Universităţii Craiova negociază cu o echipă aflată pe ultimul loc în clasament
17:20
După nouă luni de la accidentare, Joyskim Dawa este gata de revenire: „Voi fi la un nivel top! Sper să fie ultima dată când se întâmplă” # Primasport.ro
După nouă luni de la accidentare, Joyskim Dawa este gata de revenire: „Voi fi la un nivel top! Sper să fie ultima dată când se întâmplă”
16:50
Mai puţin de 2 milioane de euro! Gigi Becali a anunţat suma reală pe care o va încasa din transferul lui Adrian Şut # Primasport.ro
Mai puţin de 2 milioane de euro! Gigi Becali a anunţat suma reală pe care o va încasa din transferul lui Adrian Şut
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.