Meciul din Bundesliga dintre St. Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente

Primasport.ro, 9 ianuarie 2026 23:20

Meciul din Bundesliga dintre St. Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente

Acum 30 minute
23:40
Lovitura zilei! Fostul mijlocaş de la Sporting Lisabona a bătut palma cu un club din SuperLiga Primasport.ro
Lovitura zilei! Fostul mijlocaş de la Sporting Lisabona a bătut palma cu un club din SuperLiga
Acum o oră
23:20
23:10
Nu a stat pe gânduri, după ce a văzut că Şut a plecat de la FCSB: ”Trec anii şi nu poţi să prinzi un tren!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a stat pe gânduri, după ce a văzut că Şut a plecat de la FCSB: ”Trec anii şi nu poţi să prinzi un tren!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
Surpriză mare! Atacantul care a rupt plasele la Fiorentina se află în negocieri cu un club din SuperLiga Primasport.ro
Surpriză mare! Atacantul care a rupt plasele la Fiorentina se află în negocieri cu un club din SuperLiga
23:00
Ce trebuie să facă FCSB chiar înainte de reînceperea campionatului: ”Au încercat să rezolve!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Ce trebuie să facă FCSB chiar înainte de reînceperea campionatului: ”Au încercat să rezolve!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:20
Şoc la FCSB! După Adrian Şut, Gigi Becali mai vinde un titular: „5 milioane” Primasport.ro
Şoc la FCSB! După Adrian Şut, Gigi Becali mai vinde un titular: „5 milioane”
22:00
Lovitură de proporţii! Gigi Becali a dezvăluit următorul transfer de la FCSB: „Negociem acum” Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Gigi Becali a dezvăluit următorul transfer de la FCSB: „Negociem acum”
Acum 4 ore
21:50
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026 Primasport.ro
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026
21:30
Răsturnare de situaţie la FCSB! Becali a anunţat că transferul a picat: ”Vorbisem, era stabilit!” Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Becali a anunţat că transferul a picat: ”Vorbisem, era stabilit!”
21:10
21:00
Radu Drăguşin, OUT de la Tottenham! Fundaşul român pleacă din Premier League şi semnează cu un gigant din fotbalul italian! Contract până în 2030 Primasport.ro
Radu Drăguşin, OUT de la Tottenham! Fundaşul român pleacă din Premier League şi semnează cu un gigant din fotbalul italian! Contract până în 2030
20:40
S-a aflat cine este înlocuitorul lui Adrian Şut! Vine de la o rivală din play-off şi e la un pas să semneze cu FCSB Primasport.ro
S-a aflat cine este înlocuitorul lui Adrian Şut! Vine de la o rivală din play-off şi e la un pas să semneze cu FCSB
20:10
Jucătorul cu 9 meciuri europene în acest sezon şi-a reziliat contractul şi semnează cu o forţă din SuperLiga! Vine de la o campioana din Europa Primasport.ro
Jucătorul cu 9 meciuri europene în acest sezon şi-a reziliat contractul şi semnează cu o forţă din SuperLiga! Vine de la o campioana din Europa
Acum 6 ore
19:40
Ciprian Deac, aşteptat cu braţele deschise la un club din SuperLiga: „Sunt convins că ne-ar ajuta” Primasport.ro
Ciprian Deac, aşteptat cu braţele deschise la un club din SuperLiga: „Sunt convins că ne-ar ajuta”
19:40
Final de drum la Steaua pentru jucătorul francez! Daniel Opriţa confirmă: ”Nu mai avem nevoie de el!” Primasport.ro
Final de drum la Steaua pentru jucătorul francez! Daniel Opriţa confirmă: ”Nu mai avem nevoie de el!”
19:20
Surpriză de proporţii! Ibrahima Tandia este aşteptat să semneze în SuperLiga Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Ibrahima Tandia este aşteptat să semneze în SuperLiga
19:20
A venit anunţul oficial! A plecat din SuperLiga şi a fost prezentat într-un campionat puternic: „Bun venit” Primasport.ro
A venit anunţul oficial! A plecat din SuperLiga şi a fost prezentat într-un campionat puternic: „Bun venit”
19:00
E gata! Pancu a anunţat transferurile la CFR: ”E un băiat extraordinar!” Primasport.ro
E gata! Pancu a anunţat transferurile la CFR: ”E un băiat extraordinar!”
18:40
FCSB a pierdut cu turcii, dar Thiam nu s-a abţinut: ”O să câştigăm campionatul!” Primasport.ro
FCSB a pierdut cu turcii, dar Thiam nu s-a abţinut: ”O să câştigăm campionatul!”
Acum 8 ore
17:50
Minut de reculegere pentru victimele tragediei din Crans-Montana la meciurile din cupele europene Primasport.ro
Minut de reculegere pentru victimele tragediei din Crans-Montana la meciurile din cupele europene
17:50
Înfrângere pentru FCSB în super-amicalul cu Besiktas! A fost singurul test de pregătire pe care campioana României l-a disputat în cantonamentul de iarnă din Antalya Primasport.ro
Înfrângere pentru FCSB în super-amicalul cu Besiktas! A fost singurul test de pregătire pe care campioana României l-a disputat în cantonamentul de iarnă din Antalya
17:40
Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia Primasport.ro
Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia
17:10
Dezastru pentru un club de tradiţie cu pretenţii din România! Data de 25 ianuarie ar putea fi ultima zi a echipei în fotbalul românesc Primasport.ro
Dezastru pentru un club de tradiţie cu pretenţii din România! Data de 25 ianuarie ar putea fi ultima zi a echipei în fotbalul românesc
17:10
Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şasea la Dakar Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şasea la Dakar
16:40
E gata! Dorit de toată SuperLiga, Andrei Coubiş a fost prezentat oficial: „Bine ai venit!” Primasport.ro
E gata! Dorit de toată SuperLiga, Andrei Coubiş a fost prezentat oficial: „Bine ai venit!”
16:30
Surpriză mare! Răzvan Trif a semnat în SuperLiga şi a fost prezentat oficial: „Mult succes” Primasport.ro
Surpriză mare! Răzvan Trif a semnat în SuperLiga şi a fost prezentat oficial: „Mult succes”
16:20
OFICIAL | Atacantul unei forţe din SuperLiga a fost dat afară şi a semnat cu o echipă din Italia: „Bine ai revenit” Primasport.ro
OFICIAL | Atacantul unei forţe din SuperLiga a fost dat afară şi a semnat cu o echipă din Italia: „Bine ai revenit”
Acum 12 ore
15:50
Înfrângere pentru CFR în primul amical al iernii! Primasport.ro
Înfrângere pentru CFR în primul amical al iernii!
15:30
Mario Tudose nu vrea să mai audă despre subiectul FCSB: „E puţin enervant” Primasport.ro
Mario Tudose nu vrea să mai audă despre subiectul FCSB: „E puţin enervant”
15:10
Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga a 2-a! Primasport.ro
Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga a 2-a!
14:50
FCSB, lăudată înainte de amicalul cu Beşiktaş: „Una dintre cele mai de succes şi istorice echipe din România” Primasport.ro
FCSB, lăudată înainte de amicalul cu Beşiktaş: „Una dintre cele mai de succes şi istorice echipe din România”
14:20
România va găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 din 2026 Primasport.ro
România va găzdui Campionatul Mondial de Handbal Feminin U18 din 2026
14:20
LPF a anunţat programul etapei 23. Când se va disputa confruntarea FCSB – CFR Cluj Primasport.ro
LPF a anunţat programul etapei 23. Când se va disputa confruntarea FCSB – CFR Cluj
14:10
Stanciu şi-a semnat sentinţa şi e pe picior de plecare de la Genoa! Primasport.ro
Stanciu şi-a semnat sentinţa şi e pe picior de plecare de la Genoa!
13:30
Un nou club este interesat de Radu Drăguşin! Florin Manea: „Nu este din Italia” Primasport.ro
Un nou club este interesat de Radu Drăguşin! Florin Manea: „Nu este din Italia”
13:10
Lovitură de teatru la CFR! Cadu, la un pas să revină: "Îl aştept să discutăm" Primasport.ro
Lovitură de teatru la CFR! Cadu, la un pas să revină: "Îl aştept să discutăm"
13:00
Ştefan Baiaram vrea să scape de FCSB în lupta la titlu: „Îmi doresc să nu prindă play-off-ul” Primasport.ro
Ştefan Baiaram vrea să scape de FCSB în lupta la titlu: „Îmi doresc să nu prindă play-off-ul”
12:40
Ionuţ Lupescu o vede pe Dinamo cu şanse la titlu: „Ar trebui să se bată la campionat” Primasport.ro
Ionuţ Lupescu o vede pe Dinamo cu şanse la titlu: „Ar trebui să se bată la campionat”
12:40
A căzut transferul la Dinamo! Negocierile dintre "câini" şi atacantul din România s-au oprit Primasport.ro
A căzut transferul la Dinamo! Negocierile dintre "câini" şi atacantul din România s-au oprit
12:00
Roberto De Zerbi după înfrângerea OM împotriva PSG în Supercupa Franţei: „Am plâns în vestiar” Primasport.ro
Roberto De Zerbi după înfrângerea OM împotriva PSG în Supercupa Franţei: „Am plâns în vestiar”
11:50
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open în ultimul său sezon în circuit Primasport.ro
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open în ultimul său sezon în circuit
11:50
Brazilia, Franţa şi alte naţionale planifică meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale în SUA Primasport.ro
Brazilia, Franţa şi alte naţionale planifică meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale în SUA
11:30
Fostul şef al lui Nicolae Stanciu sare în apărarea mijlocaşului: „Dan Şucu trebuie să fie un român bun. Să îl împrumute la Rapid” Primasport.ro
Fostul şef al lui Nicolae Stanciu sare în apărarea mijlocaşului: „Dan Şucu trebuie să fie un român bun. Să îl împrumute la Rapid”
11:30
Încă un club a intrat în cursa pentru semnătura lui Horaţiu Moldovan! Cine a pus ochii pe goalkeeper Primasport.ro
Încă un club a intrat în cursa pentru semnătura lui Horaţiu Moldovan! Cine a pus ochii pe goalkeeper
11:00
Rapid e la un pas să-şi piardă stâlpul defensivei! Negocierile sunt avansate Primasport.ro
Rapid e la un pas să-şi piardă stâlpul defensivei! Negocierile sunt avansate
Acum 24 ore
10:50
LIVE VIDEO | Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci decisiv pentru campioana României Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci decisiv pentru campioana României
10:20
Louis Munteanu, scos din calculele naţionalei pentru barajul Campionatului Mondial după transferul în MLS: „Campionatul de acolo e sub al nostru” | EXCLUSIV Primasport.ro
Louis Munteanu, scos din calculele naţionalei pentru barajul Campionatului Mondial după transferul în MLS: „Campionatul de acolo e sub al nostru” | EXCLUSIV
10:20
Prima reacţie a lui Filipe Coelho după propunerea de la Pafos: "Niciun fel de dubiu" Primasport.ro
Prima reacţie a lui Filipe Coelho după propunerea de la Pafos: "Niciun fel de dubiu"
10:10
„Poate nici nu a fost corect să bată el”! Criticat în presa italiană, Nicolae Stanciu şi-a făcut mea culpa: „Îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei şi fanilor Genoa” Primasport.ro
„Poate nici nu a fost corect să bată el”! Criticat în presa italiană, Nicolae Stanciu şi-a făcut mea culpa: „Îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei şi fanilor Genoa”
09:50
Jucătorul Rapidului pleacă din cantonament şi semnează cu o rivală din Superligă! Primasport.ro
Jucătorul Rapidului pleacă din cantonament şi semnează cu o rivală din Superligă!
