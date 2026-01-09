Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026
PSNews.ro, 9 ianuarie 2026 14:20
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, ceea ce ridică riscul ca Produsul Intern Brut să înregistreze o reducere și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior, putând astfel apărea o recesiune tehnică, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlaşu. „Avem o creştere trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024 de 1,7%.
Acum o oră
14:20
Ninsorile abundente și temperaturile scăzute au afectat circulația pe șoselele din Bulgaria, ducând la restricții și închideri temporare de drumuri. Condițiile de trafic din Bulgaria continuă să fie dificile după episoadele recente de ninsoare, care au afectat circulația rutieră în întreaga țară. Din cauza viscolului, a vizibilității reduse și a vehiculelor rămase blocate în zăpadă,
14:20
Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026
14:20
Abrudean: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. "Într-o lume marcată de o instabilitate
14:20
Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea politică europeană e în pericol # PSNews.ro
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol", a declarat vineri șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, în discursul său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, informează Agerpres și AFP. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume imprevizibilă, în pofida
14:20
Bulgaria a lansat oficial un program de vize pentru nomazii digitali, oferind străinilor posibilitatea de a locui și lucra în țară pentru perioade extinse, potrivit Euronews, preluat de agenția Nivinite. Noile permise de rezidență sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, informează Agerpres. Vizele se adresează cetățenilor din afara
14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, vineri la prânz, că la ora actuală, doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică, din cele aproape 95.000 de gospodării afectate de ninsoarea şi viscolul din ultimele zile. Potrivit ministrului, joi seară, la ora 17.45, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, iar Sistemul Energetic Naţional
Acum 2 ore
13:20
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către
13:20
Ministrul Agriculturii refuză semnarea Memorandumului UE-Mercosur și cere garanții pentru fermierii români # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români și menținerea unei Politici Agricole Comune (PAC) echitabile, precizând că nu a semnat Memorandumul transmis de Ministerul Economiei privind Acordul UE-Mercosur, potrivit declarațiilor sale pe Facebook. „Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul
13:20
Investigație: Petrolierul reținut de SUA, legături cu Ilan Șor și un aliat al Kremlinului # PSNews.ro
Petrolierul Marinera, reținut de forțele americane, are legături cu doi aliați ai Kremlinului: oligarhul fugar Ilan Șor și fostul parlamentar ucrainean Viktor Baranski, potrivit unei investigații RFE/RL (Europa Liberă), precizează Adevărul. Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema" al RFE/RL (Europa Liberă), petrolierul, redenumit din Bella 1 în Marinera, și-a schimbat și proprietarul. Astfel, în locul unei
13:20
Tensiunile cresc în mai multe localități din nordul țării, după ce locuitorii s-au trezit cu majorări consistente ale taxelor și impozitelor pentru anul 2026. Joi, la Salcea, județul Suceava, oamenii s-au prezentat în număr mare la o întâlnire cu primarul, cerând explicații pentru noile sume trecute în evidențele fiscale. Proteste au fost și la Vlădeni,
13:20
Gaura neagră din energie: statul are datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților # PSNews.ro
Datele furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la cererea publicației „Adevărul", evidențiază o situație alarmantă în sectorul energetic: datoriile statului către furnizorii de energie depășesc 9,57 miliarde de lei. Specialiștii atrag atenția că acest blocaj financiar nu doar că întârzie investițiile în surse regenerabile, dar va genera și costuri suplimentare care,
13:20
George Simion îl atenționează pe Nicușor Dan că „va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”.” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi acordul
13:20
PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai
13:20
Joi, agricultorii și crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat un protest în fața Parlamentului European de la Bruxelles, instalând un stand cu cartofi prăjiți pentru a promova producția locală. Aceștia au cerut eurodeputaților să se opună acordului comercial cu Mercosur, pe care îl consideră „incorect", argumentând că va afecta negativ sectorul agricol
Acum 4 ore
12:10
România a obținut cel de-al 18-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat joi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. „Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE – am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba despre Comitetul pentru Chimicale și
12:00
INS: Economia României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025, pe fondul revizuirilor ușoare în sus ale PIB # PSNews.ro
Produsul Intern Brut al României a consemnat o creștere anuală de 1,7% în trimestrul al III-lea din 2025, calculată pe seria brută, și de 1,5% în termeni ajustați sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit estimărilor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). La nivelul primelor nouă luni din 2025, economia a
12:00
Daniel Băluţă lansează acuzaţii grave: „Am fost otrăvit cu arsenic!”. Cine este principalul suspect # PSNews.ro
Un document anonim apărut recent în Sectorul 4 a generat un scandal de amploare, după ce o investigație jurnalistică indică faptul că acesta ar fi fost folosit ca instrument de presiune cu potențial financiar. În centrul controversei se află primarul Daniel Băluță, care susține că a fost ținta unor tentative de șantaj și afirmă că
12:00
Horațiu Potra se prezintă vineri în fața instanței, unde procurorii solicită prelungirea arestului preventiv atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru Potra. Cei trei sunt cercetați pentru fapte extrem de grave, printre care tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice
12:00
Avocatul Poporului și CES, sesizate cu privire la OUG ce stabilește plata primei zile de concediu medical # PSNews.ro
Asociația Responsabilă cu Informarea și Protejarea Asiguraților (ARIPA) a anunțat că a sesizat Avocatul Poporului și Consiliul Economic și Social (CES), considerând că Ordonanța de Urgență nr. 91/2025 reprezintă un atac la drepturile fundamentale ale asiguraților în sistemul de sănătate și că a fost adoptată cu vicii de procedură. Potrivit ARIPA, noile prevederi stabilesc ca prima
12:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat dur ceea ce a numit „noul colonialism și noul imperialism" din relațiile internaționale, cu referiri directe la politica externă a Statelor Unite sub conducerea președintelui Donald Trump. Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului anual adresat ambasadorilor francezi. Macron a afirmat că marile puteri manifestă tot mai clar „tentația
12:00
Ce crede ministrul Energiei despre posibila preluare a activelor Lukoil din România de către Chevron # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a declarat susținător al unei investiții americane pentru a prelua operațiunile rușilor de la Lukoil, care au în România o rafinărie și o rețea de aproximativ 300 de benzinării, pe lângă alte afaceri, una chiar în parteneriat cu compania de stat Romgaz. Preluarea activelor Lukoil de o companie americană reprezintă un
12:00
Studenții îl acuză pe Bolojan că „distruge învățământul superior”: „Vă e frică de un popor educat?” # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul că, prin politicile de austeritate, subminează grav învățământul superior și limitează accesul tinerilor la educație. Într-un comunicat public, reprezentanții studenților afirmă că măsurile adoptate afectează direct șansele unei generații întregi. Potrivit ANOSR, studenții au intrat în
11:00
Blocaj politic plătit de bucureșteni: Mii de apartamente în frig, instituțiile „se joacă de-a șoarecele și pisica” # PSNews.ro
În plină iarnă, mii de bucureșteni se confruntă din nou cu lipsa căldurii și a apei calde, situație agravată de avariile repetate, precum cea recentă de la CET București Sud. În timp ce caloriferele rămân reci, soluția pe termen lung — fuziunea dintre producătorul ELCEN și distribuitorul Termoenergetica — rămâne blocată în discuții politice și
11:00
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat joi noapte înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului Spartan care l-a adus de la Paris la București. Gestul președintelui vine după ce declarația sa inițială – conform căreia aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru ajutorul
11:00
Nicușor Dan acuzat de capital politic pe seama unei tragedii. Prezența escortei militare este doar un protocol standard # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan este vizat de critici dure după revenirea de la Paris, jurnalistul Patrick André de Hillerin acuzându-l că a orchestrat o manevră de imagine bazată pe informații false. Deși șeful statului a susținut că aeronava Spartan în care se afla a fost escortată de avioane F-18 în semn de „recunoștință" pentru sprijinul oferit
11:00
România, sub asediul iernii: viscol, ger și drumuri blocate în mai multe județe. Locuințe fără căldură în Capitală # PSNews.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, marcat de vânt puternic, ninsori viscolite și temperaturi extrem de scăzute. Vineri dimineață, autoritățile au anunțat primele măsuri în zonele aflate sub avertizări meteo, în contextul în care traficul rutier este îngreunat în mai multe județe, iar unele unități de învățământ și-au suspendat cursurile. Meteorologii avertizează
11:00
TOP 5 partide în spațiul online românesc. Interes scăzut pentru politică, la început de an # PSNews.ro
Primele zile ale anului 2026 aduc o vizibilitate redusă pentru partidele politice în spațiul online. Potrivit datelor agregate și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media în timp real, în prima săptămână a anului niciun partid nu a reușit să depășească pragul de 1.000 de mențiuni în cele mai relevante surse online. Clasamentul
11:00
Autoritatea Electorală Permanentă cere ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regândită # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vrea ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regîndită și promovată ca act normativ distinct. Obiectivul este consolidarea rolului AEP în arhitectura democratică a României,
Acum 6 ore
10:00
Impozitele pe clădiri, o nouă creștere în 2026: Sistemul e-Proprietatea va alinia taxele la valoarea de piață # PSNews.ro
Proprietarii de imobile din România s-ar putea confrunta cu o a doua majorare a impozitelor în cursul anului 2026, odată cu implementarea sistemului digital e-Proprietatea. Această platformă nouă este concepută să centralizeze toate datele despre apartamente, case și terenuri, având ca scop declarat eficientizarea colectării taxelor și digitalizarea proceselor administrative. Deși prezentat ca un instrument […] Articolul Impozitele pe clădiri, o nouă creștere în 2026: Sistemul e-Proprietatea va alinia taxele la valoarea de piață apare prima dată în PS News.
10:00
Varianta lui Nicușor Dan pentru șefia SRI, respinsă în coaliție. Care sunt numele propuse # PSNews.ro
PNL își calibrează strategia privind conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), susținând acum două nume cu o experiență politică solidă: actualul ministru de interne, Cătălin Predoiu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Această mișcare marchează o schimbare de direcție în negocierile de la vârful coaliției, partidul optând pentru profiluri de lideri cu greutate care dețin deja […] Articolul Varianta lui Nicușor Dan pentru șefia SRI, respinsă în coaliție. Care sunt numele propuse apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:30
Statul român va continua și în 2026 să se împrumute de la populație prin programele TEZAUR și FIDELIS, potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor citate de ȘtiripeSurse.ro. Conform acelorași surse, primele emisiuni din noul an sunt programate chiar din prima parte a lunii ianuarie. Lansări rapide după Anul Nou Surse din Ministerul Finanțelor au declarat că […] Articolul Programele de titluri de stat Fidelis și Tezaur continuă și în 2026. Când se dă startul apare prima dată în PS News.
19:30
Ministrul Apărării a numit operațiunea din Venezuela „invazie” și a comparat-o cu întoarcerea lui Nicușor Dan în țară # PSNews.ro
Ministrul USR Radu Miruță a stârnit controverse joi, într-o conferință de presă susținută pe fondul scandalului legat de folosirea avionului militar C-27J Spartan al Armatei Române pentru deplasarea lui Nicușor Dan la Paris, după ce a recurs la o comparație forțată și considerată deplasată. Încercând să justifice întârzierea revenirii în țară a președintelui Dan prin […] Articolul Ministrul Apărării a numit operațiunea din Venezuela „invazie” și a comparat-o cu întoarcerea lui Nicușor Dan în țară apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Accident spectaculos la Predeal: O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni # PSNews.ro
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au […] Articolul VIDEO Accident spectaculos la Predeal: O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni apare prima dată în PS News.
19:30
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor # PSNews.ro
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor. Vineri, vremea se va menţine rece în vestul, nordul şi centrul ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 şi -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei şi izolat în Transilvania, unde se vor […] Articolul Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor apare prima dată în PS News.
17:40
Nou mecanism de compensare pentru consumatorii vulnerabili, anunțat de Ministerul Energiei # PSNews.ro
Ministerul Energiei intenționează să schimbe modul de acordare a voucherului de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili, astfel încât sprijinul să fie aplicat automat, prin scădere directă din factura de energie electrică. Anunțul a fost făcut joi, 8 ianuarie, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național. Potrivit ministrului, instituția colaborează cu […] Articolul Nou mecanism de compensare pentru consumatorii vulnerabili, anunțat de Ministerul Energiei apare prima dată în PS News.
17:40
Zelenski anunță finalizarea noului acord cu Europa și SUA: Va ajunge direct pe masa lui Trump # PSNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de garanții de securitate dintre Ucraina și SUA este aproape finalizat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că proiectul acordului privind garanțiile de securitate dintre Ucraina și Statele Unite se află „în esență gata” și mai are nevoie doar de o aprobare din partea președintelui Donald Trump. […] Articolul Zelenski anunță finalizarea noului acord cu Europa și SUA: Va ajunge direct pe masa lui Trump apare prima dată în PS News.
17:40
CSM anunță demersuri pentru eficientizarea activității instanțelor. Calendarul schimbărilor # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii anunță demersuri pentrub eficientizarea activității instanțelor, în condițiile creșterii volumului de activitate și a insuficienței resurselor umane. Potrivit unui comunicat dat publicității joi de CSM, Secția pentru judecători și membrii reprezentanți ai societății civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activității […] Articolul CSM anunță demersuri pentru eficientizarea activității instanțelor. Calendarul schimbărilor apare prima dată în PS News.
17:40
Remus Ștefureac: Majoritatea americanilor cred că țara merge într-o direcție greșită, Trump – mai degrabă dezaprobat # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a publicat o analiză a celor mai recente date agregate de RealClearPolling, care arată o deteriorare a percepției publice în Statele Unite atât asupra direcției țării, cât și asupra activității președintelui Donald Trump. Potrivit cifrelor citate, majoritatea americanilor consideră că SUA se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 37,9% dintre […] Articolul Remus Ștefureac: Majoritatea americanilor cred că țara merge într-o direcție greșită, Trump – mai degrabă dezaprobat apare prima dată în PS News.
17:40
Fost șef din IGPR și soția sa, judecați pentru acces ilegal la informații confidențiale, respectiv instigare # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au decis trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane, printre care un fost comisar-șef de poliție și două angajate ale unei instituții bancare, într-un dosar ce vizează accesarea neautorizată a sistemelor informatice, divulgarea de informații confidențiale și obținerea unor beneficii economice […] Articolul Fost șef din IGPR și soția sa, judecați pentru acces ilegal la informații confidențiale, respectiv instigare apare prima dată în PS News.
17:40
Un restaurant chinezesc a fost închis după ce s-a descoperit că pentru „rața la cuptor” se foloseau porumbei din stradă # PSNews.ro
Un restaurant cu specific chinezesc a fost închis de autorități după ce s-a descoperit că servea clienților porumbei capturați de pe stradă, prezentați în meniu drept rață. Este vorba despre restaurantul Jin Gu, situat în cartierul Usera, care a fost percheziționat de poliție pe 25 martie. Descoperirile făcute în interior au fost considerate extrem de […] Articolul Un restaurant chinezesc a fost închis după ce s-a descoperit că pentru „rața la cuptor” se foloseau porumbei din stradă apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Macron acuză SUA că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale” # PSNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron acuză joi Statele Unite, la Conferinţa ambasadorilor, de faptul că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale”, relatează AFP. Şeful statului francez denunţă, de asemenea, o ”adevărată tentaţie de împărţire a lumii” între ”marile puteri”. EN DIRECT | Intervention devant les Ambassadrices et Ambassadeurs de France. […] Articolul VIDEO Macron acuză SUA că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale” apare prima dată în PS News.
16:40
După cinci ani, Emma Răducanu, locul 29 mondial, se întoarce la Cluj, unde va participa la turneul Cu origini româneşti, Emma se bucură de o susţinere aparte din partea publicului din ţară. Tabloul principal va include şi alte jucătoare românce, precum Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan şi Gabriela Ruse, toate aflate într-un parcurs ascendent. […] Articolul După cinci ani, Emma Răducanu revine la Transylvania Open apare prima dată în PS News.
16:40
Curtea de Apel Pitești l-a condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în care au murit două persoane. Decizia este definitivă. Curtea de Apel Pitești a majorat de la 3 la 4 ani pedeapsa inițială pronunțată de Judecătoria Pitești, arată G4Media.ro Procurorii au început urmărirea penală […] Articolul Decizia momentului: Fost ministru, condamnat definitiv la închisoare pentru un accident apare prima dată în PS News.
16:40
Ministrul Energiei: România e în siguranţă din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune și de gaz # PSNews.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE. ”Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, să asigurări ministrul. ”România este […] Articolul Ministrul Energiei: România e în siguranţă din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune și de gaz apare prima dată în PS News.
16:40
Toate școlile vor fi închise vineri în orașul Bistrița, în contextul avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața. Decizia a fost luată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, convocat în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore. „În urma analizării situației operative și a evaluării riscurilor generate de […] Articolul Orașul din România în care toate școlile vor fi închise vineri din cauza ninsorii apare prima dată în PS News.
16:40
2026, anul marilor riscuri globale: 10 amenințări care pot schimba ordinea mondială, potrivit TIME # PSNews.ro
Anul 2026 se anunță ca o etapă de instabilitate geopolitică accentuată, definită de competiția dură dintre marile puteri, erodarea regulilor internaționale și apariția unor riscuri sistemice tot mai greu de controlat. Aceasta este evaluarea analistului de politică internațională Ian Bremmer, care identifică zece amenințări majore capabile să schimbe fundamental echilibrul global, într-o analiză publicată de […] Articolul 2026, anul marilor riscuri globale: 10 amenințări care pot schimba ordinea mondială, potrivit TIME apare prima dată în PS News.
15:40
România trebuie să își definească urgent o poziție coerentă în domeniul cercetării și inovării, în contextul negocierilor europene care vor avea loc în 2026 pentru bugetul Uniunii Europene aferent perioadei 2028–2034, a declarat președintele României, Nicușor Dan, marți, 6 ianuarie 2026, la Ambasada României de la Paris. Declarațiile au fost făcute după participarea la reuniunea șefilor […] Articolul Nicușor Dan avertizează că România ratează fondurile europene pentru cercetare-inovare apare prima dată în PS News.
15:40
Zelenski spune că europenii nu i-au “răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns miercuri că ”nu a primit un răspuns clar” din partea aliaţilor săi europeni cu privire la felul în care vor reacţiona – în mod concret – în cazul unui nou atac rus în Ucraina, după o eventual încheiere a războiului, relatează Le Monde. ”Este o problemă foarte dificilă (…). […] Articolul Zelenski spune că europenii nu i-au “răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război apare prima dată în PS News.
15:40
Ghișeul.ro ar fi fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele # PSNews.ro
Ghișeul.ro, platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, are din nou probleme. După ce s-a blocat de mai multe ori în ultimele zile, autoritățile suspectează că platforma a fost ținta unor atacuri cibernetice. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității Române pentru Digitalizare, a spus la Digi24 că nu este vorba despre furt […] Articolul Ghișeul.ro ar fi fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele apare prima dată în PS News.
15:40
România impozitelor dublate și condițiilor medievale: 70% fără gaz, 60% fără canalizare, 30% fără apă curentă # PSNews.ro
Guvernul a decis să dubleze sau chiar să tripleze impozitele pe locuințele românilor, dar localitățile sunt în continuare într-o stare deplorabilă. Mărirea de taxe nu aduce o îmbunătățire a serviciilor oferite cetățenilor, mai ales că același Guvern a decis să renunțe la unele proiecte din PNRR, tocmai pentru a nu mai plăti contribuția pentru respectivele […] Articolul România impozitelor dublate și condițiilor medievale: 70% fără gaz, 60% fără canalizare, 30% fără apă curentă apare prima dată în PS News.
