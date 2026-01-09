Schimbari majore la biletele de analize MONITOR din 2026. Cine mai beneficiaza de prioritate
PSNews.ro, 9 ianuarie 2026 17:20
Sistemul de sănătate va intra în 2026 cu reguli noi privind decontarea analizelor medicale, schimbări care îi vor afecta în mod direct pe pacienții cu boli cronice. Modificările stabilesc clar cine va beneficia în continuare de prioritate și cine riscă întârzieri semnificative la efectuarea investigațiilor. Potrivit unei informări transmise de Patronatul Medicilor de Familie Cluj, […] Articolul Schimbari majore la biletele de analize MONITOR din 2026. Cine mai beneficiaza de prioritate apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
17:20
Schimbari majore la biletele de analize MONITOR din 2026. Cine mai beneficiaza de prioritate # PSNews.ro
Sistemul de sănătate va intra în 2026 cu reguli noi privind decontarea analizelor medicale, schimbări care îi vor afecta în mod direct pe pacienții cu boli cronice. Modificările stabilesc clar cine va beneficia în continuare de prioritate și cine riscă întârzieri semnificative la efectuarea investigațiilor. Potrivit unei informări transmise de Patronatul Medicilor de Familie Cluj, […] Articolul Schimbari majore la biletele de analize MONITOR din 2026. Cine mai beneficiaza de prioritate apare prima dată în PS News.
17:20
Val de revoltă după noile impozite: românii plătesc pentru casă și mașină ca în Germania, dar cu salarii de România # PSNews.ro
Valul de nemulțumiri din mediul online a explodat după ce românii au început să vadă noile impozite pe mașini și locuințe, stabilite în urma reformei fiscale adoptate de Guvern la finalul anului trecut. Creșterea valorilor impozabile pentru clădiri, introducerea componentei de poluare la autoturisme și eliminarea facilităților pentru mașinile electrice și hibride au produs un […] Articolul Val de revoltă după noile impozite: românii plătesc pentru casă și mașină ca în Germania, dar cu salarii de România apare prima dată în PS News.
17:20
PSD: Decizia MAE de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală, un act de trădare a intereselor fermierilor români # PSNews.ro
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat […] Articolul PSD: Decizia MAE de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală, un act de trădare a intereselor fermierilor români apare prima dată în PS News.
17:20
Bolojan: Investiţiile publice făcute în 2025 reprezintă cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă a României # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Potrivit acestuia, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene. Premierul […] Articolul Bolojan: Investiţiile publice făcute în 2025 reprezintă cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă a României apare prima dată în PS News.
17:20
Proteste faţă de acordul UE-Mercosur. Trafic blocat la Milano şi pe Podul Europei din Strasbourg, marş la Varşovia # PSNews.ro
Tractoarele au blocat vineri traficul din Milano, în cadrul unui protest contra propusului acord comercial al Uniunii Europene cu Mercosur. Aproximativ 50 de tractoare aparținând unor fermieri francezi, susținuți de colegii lor germani, au blocat vineri Podul Europei din Strasbourg, care leagă orașul francez de orașul german Kehl, de cealaltă parte a Rinului, potrivit TVR […] Articolul Proteste faţă de acordul UE-Mercosur. Trafic blocat la Milano şi pe Podul Europei din Strasbourg, marş la Varşovia apare prima dată în PS News.
17:20
INSP: Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Topul județelor cu risc ridicat # PSNews.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, vineri, că în ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe – nouă – fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani. Potrivit sursei citate, în această săptămână s-au […] Articolul INSP: Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Topul județelor cu risc ridicat apare prima dată în PS News.
17:20
Maia Sandu, despre atacul cu Oreșnik în Liov: Acest act de teroare urmărește să intimideze Ucraina și partenerii săi # PSNews.ro
Republica Moldova condamnă cu fermitate atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în urma căruia mai multe orașe au rămas fără electricitate și apă. Reacția vine după ce Rusia a folosit, pentru a doua oară în acest război, racheta balistică hipersonică „Oreșnik”, transmite tvrmoldova.md. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu au condamnat […] Articolul Maia Sandu, despre atacul cu Oreșnik în Liov: Acest act de teroare urmărește să intimideze Ucraina și partenerii săi apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:20
Scandal uriaș în Guvern: Externele au trecut peste Agricultură și au semnat acordul UE-Mercosur # PSNews.ro
Situația tensionată din Uniunea Europeană se reflectă și la București. Acordul UE-Mercosur a fost aprobat de majoritatea statelor membre, însă în Guvernul României au apărut dispute între ministere. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a semnat memorandumul înaintat de Ministerul Economiei și de Ministerul Afacerilor Externe, astfel că România nu și-a pus oficial semnătura pe documentul […] Articolul Scandal uriaș în Guvern: Externele au trecut peste Agricultură și au semnat acordul UE-Mercosur apare prima dată în PS News.
16:20
Programele școlare pentru liceu, aprobate oficial: ordinul Ministerului Educației a fost publicat în Monitorul Oficial # PSNews.ro
Ordinul de ministru care aprobă programele școlare pentru învățământul liceal a fost publicat în Monitorul Oficial, a informat, vineri, Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării, publicarea programelor, ce vor intra în vigoare începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2026 – 2027, este urmată, ca etape […] Articolul Programele școlare pentru liceu, aprobate oficial: ordinul Ministerului Educației a fost publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în PS News.
16:20
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025 # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a publicat lista actualizată a proiectelor de investiţii publice semnificative, un document care centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecţie şi prioritizare. Potrivit MF, În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul […] Articolul Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025 apare prima dată în PS News.
16:20
Ruptură politică majoră: George Simion critică acordul comercial cu MERCOSUR, sprijinit de Giorgia Meloni # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a criticat vineri acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din America Latină reunite în blocul MERCOSUR, aprobat cu votul majorității statelor membre, printre care și Italia. Susținerea acordului de către guvernul condus de Giorgia Meloni a fost decisivă pentru obținerea majorității necesare, marcând o diferență clară de poziție între liderul […] Articolul Ruptură politică majoră: George Simion critică acordul comercial cu MERCOSUR, sprijinit de Giorgia Meloni apare prima dată în PS News.
16:20
Franța amână summitul G7 ca să nu se suprapună cu gala UFC organizată de ziua lui Trump la Casa Albă # PSNews.ro
Franța va amâna cu o zi summitul G7 din acest an pentru a evita o suprapunere cu evenimentul UFC planificat la Casa Albă pe 14 iunie, afirmă surse citate de Politico și Mediafax. Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 va avea loc între 14 și 16 iunie, la Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva, date care coincid atât […] Articolul Franța amână summitul G7 ca să nu se suprapună cu gala UFC organizată de ziua lui Trump la Casa Albă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:20
Impozit de 30.000 de lei pe o proprietate. Și nu e o eroare! Categoria ce are de achitat impozite de 25 de ori mai mari # PSNews.ro
De la impozit de 1.200 de lei în 2025 la impozit de 30.000 de lei în 2026 pe aceeași clădire deținută de o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată. Totul este perfect legal și nu este vorba de nicio greșeală a administrației publice. Taxa pe lux aplicată de la 1 ianuarie a crescut de […] Articolul Impozit de 30.000 de lei pe o proprietate. Și nu e o eroare! Categoria ce are de achitat impozite de 25 de ori mai mari apare prima dată în PS News.
15:20
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum în Ucraina, în cadrul lotului 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Proiectul este strategic și va fi finanțat prin programul SAFE. Investiția are un dublu rol, civil și militar, iar fondurile SAFE acordate de Uniunea Europeană se justifică numai dacă proiectele construite pe teritoriul unui stat […] Articolul România va moderniza mai mulți kilometri de drum din Ucraina. CNAIR: Avem tot interesul apare prima dată în PS News.
15:20
Iran: Khamenei acuză protestatarii că ajută interesele lui Trump, prințul moștenitor îi îndeamnă să continue revolta # PSNews.ro
Protestele din Iran au continuat și vineri, în ciuda unei pene aproape totale de internet și telefonie impusă de autorități, pe fondul apelurilor la mobilizare lansate de fostul prinț moștenitor Reza Pahlavi. Regimul de la Teheran se confruntă cu una dintre cele mai grave crize interne din ultimii ani, iar liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, […] Articolul Iran: Khamenei acuză protestatarii că ajută interesele lui Trump, prințul moștenitor îi îndeamnă să continue revolta apare prima dată în PS News.
15:20
Greu de oprit: Un bărbat a mușcat 3 agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 # PSNews.ro
Situație ieșită din comun în județul Caraș-Severin! Un bărbat din orașul Bocșa a mușcat trei agenți de poliție care s-au prezentat la locuința sa ca urmare a unui apel la 112, informează Mediafax. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, iar procurorii au dispus reținerea […] Articolul Greu de oprit: Un bărbat a mușcat 3 agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 apare prima dată în PS News.
15:20
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, în pofida opoziției intense din partea unor țări. Decizia preliminară a fost luată de ambasadorii UE, deschizând calea pentru semnarea celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de blocul comunitar. Pentru validare, acordul avea nevoie de aprobarea a 15 țări, […] Articolul Acordul UE-Mercosur, aprobat după 25 de ani de negocieri. Ce țări s-au opus apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele american Donald Trump a declarat joi că forțele americane vor începe operațiuni terestre împotriva cartelurilor de droguri, după luni de atacuri navale asupra navelor suspectate că transportă narcotice. Într‑un interviu pentru Fox News, Trump a anunțat că SUA își vor extinde campania împotriva organizațiilor criminale „pe uscat”, afirmând că „cartelurile conduc Mexicul” și că […] Articolul După Venezuela, Trump anunță următoarea țară peste care se duc trupele americane apare prima dată în PS News.
14:20
Ninsorile abundente și temperaturile scăzute au afectat circulația pe șoselele din Bulgaria, ducând la restricții și închideri temporare de drumuri. Condițiile de trafic din Bulgaria continuă să fie dificile după episoadele recente de ninsoare, care au afectat circulația rutieră în întreaga țară. Din cauza viscolului, a vizibilității reduse și a vehiculelor rămase blocate în zăpadă, […] Articolul Mai multe drumuri din Bulgaria, închise temporar din cauza zăpezii apare prima dată în PS News.
14:20
Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026 # PSNews.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, ceea ce ridică riscul ca Produsul Intern Brut să înregistreze o reducere și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior, putând astfel apărea o recesiune tehnică, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlaşu. „Avem o creştere trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024 de 1,7%. […] Articolul Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026 apare prima dată în PS News.
14:20
Abrudean: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. ”Într-o lume marcată de o instabilitate […] Articolul Abrudean: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice apare prima dată în PS News.
14:20
Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea politică europeană e în pericol # PSNews.ro
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol”, a declarat vineri șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, în discursul său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, informează Agerpres și AFP. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume imprevizibilă, în pofida […] Articolul Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea politică europeană e în pericol apare prima dată în PS News.
14:20
Bulgaria a lansat oficial un program de vize pentru nomazii digitali, oferind străinilor posibilitatea de a locui și lucra în țară pentru perioade extinse, potrivit Euronews, preluat de agenția Nivinite. Noile permise de rezidență sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, informează Agerpres. Vizele se adresează cetățenilor din afara […] Articolul Bulgaria lansează programul „Viză pentru Nomazi Digitali”. Ce avantaje oferă apare prima dată în PS News.
14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, vineri la prânz, că la ora actuală, doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică, din cele aproape 95.000 de gospodării afectate de ninsoarea şi viscolul din ultimele zile. Potrivit ministrului, joi seară, la ora 17.45, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, iar Sistemul Energetic Naţional […] Articolul Ministrul Energiei anunță că 4.000 de gospodării sunt încă fără energie electrică apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:20
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către […] Articolul Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT apare prima dată în PS News.
13:20
Ministrul Agriculturii refuză semnarea Memorandumului UE-Mercosur și cere garanții pentru fermierii români # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români și menținerea unei Politici Agricole Comune (PAC) echitabile, precizând că nu a semnat Memorandumul transmis de Ministerul Economiei privind Acordul UE-Mercosur, potrivit declarațiilor sale pe Facebook. „Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul […] Articolul Ministrul Agriculturii refuză semnarea Memorandumului UE-Mercosur și cere garanții pentru fermierii români apare prima dată în PS News.
13:20
Investigație: Petrolierul reținut de SUA, legături cu Ilan Șor și un aliat al Kremlinului # PSNews.ro
Petrolierul Marinera, reținut de forțele americane, are legături cu doi aliați ai Kremlinului: oligarhul fugar Ilan Șor și fostul parlamentar ucrainean Viktor Baranski, potrivit unei investigații RFE/RL (Europa Liberă), precizează Adevărul. Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema” al RFE/RL (Europa Liberă), petrolierul, redenumit din Bella 1 în Marinera, și-a schimbat și proprietarul. Astfel, în locul unei […] Articolul Investigație: Petrolierul reținut de SUA, legături cu Ilan Șor și un aliat al Kremlinului apare prima dată în PS News.
13:20
Tensiunile cresc în mai multe localități din nordul țării, după ce locuitorii s-au trezit cu majorări consistente ale taxelor și impozitelor pentru anul 2026. Joi, la Salcea, județul Suceava, oamenii s-au prezentat în număr mare la o întâlnire cu primarul, cerând explicații pentru noile sume trecute în evidențele fiscale. Proteste au fost și la Vlădeni, […] Articolul Revolte în Suceava și Botoșani după majorarea taxelor și impozitelor pentru 2026 apare prima dată în PS News.
13:20
Gaura neagră din energie: statul are datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților # PSNews.ro
Datele furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la cererea publicației „Adevărul”, evidențiază o situație alarmantă în sectorul energetic: datoriile statului către furnizorii de energie depășesc 9,57 miliarde de lei. Specialiștii atrag atenția că acest blocaj financiar nu doar că întârzie investițiile în surse regenerabile, dar va genera și costuri suplimentare care, […] Articolul Gaura neagră din energie: statul are datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților apare prima dată în PS News.
13:20
George Simion îl atenționează pe Nicușor Dan că „va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”.” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi acordul […] Articolul George Simion îl atenționează pe Nicușor Dan că „va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”.” apare prima dată în PS News.
13:20
PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai […] Articolul Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze” apare prima dată în PS News.
13:20
Joi, agricultorii și crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat un protest în fața Parlamentului European de la Bruxelles, instalând un stand cu cartofi prăjiți pentru a promova producția locală. Aceștia au cerut eurodeputaților să se opună acordului comercial cu Mercosur, pe care îl consideră „incorect”, argumentând că va afecta negativ sectorul agricol […] Articolul Fermierii belgieni protestează la Bruxelles față de acordul UE–Mercosur apare prima dată în PS News.
12:10
România a obținut cel de-al 18-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat joi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. „Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE – am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba despre Comitetul pentru Chimicale și […] Articolul Luca Niculescu anunță cel de-al 18-lea aviz pozitiv pentru drumul României către OCDE apare prima dată în PS News.
12:00
INS: Economia României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025, pe fondul revizuirilor ușoare în sus ale PIB # PSNews.ro
Produsul Intern Brut al României a consemnat o creștere anuală de 1,7% în trimestrul al III-lea din 2025, calculată pe seria brută, și de 1,5% în termeni ajustați sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit estimărilor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). La nivelul primelor nouă luni din 2025, economia a […] Articolul INS: Economia României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025, pe fondul revizuirilor ușoare în sus ale PIB apare prima dată în PS News.
12:00
Daniel Băluţă lansează acuzaţii grave: „Am fost otrăvit cu arsenic!”. Cine este principalul suspect # PSNews.ro
Un document anonim apărut recent în Sectorul 4 a generat un scandal de amploare, după ce o investigație jurnalistică indică faptul că acesta ar fi fost folosit ca instrument de presiune cu potențial financiar. În centrul controversei se află primarul Daniel Băluță, care susține că a fost ținta unor tentative de șantaj și afirmă că […] Articolul Daniel Băluţă lansează acuzaţii grave: „Am fost otrăvit cu arsenic!”. Cine este principalul suspect apare prima dată în PS News.
12:00
Horațiu Potra se prezintă vineri în fața instanței, unde procurorii solicită prelungirea arestului preventiv atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru Potra. Cei trei sunt cercetați pentru fapte extrem de grave, printre care tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice […] Articolul Horațiu Potra, fiul și nepotul său află azi dacă rămân după gratii apare prima dată în PS News.
12:00
Avocatul Poporului și CES, sesizate cu privire la OUG ce stabilește plata primei zile de concediu medical # PSNews.ro
Asociația Responsabilă cu Informarea și Protejarea Asiguraților (ARIPA) a anunțat că a sesizat Avocatul Poporului și Consiliul Economic și Social (CES), considerând că Ordonanța de Urgență nr. 91/2025 reprezintă un atac la drepturile fundamentale ale asiguraților în sistemul de sănătate și că a fost adoptată cu vicii de procedură. Potrivit ARIPA, noile prevederi stabilesc ca prima […] Articolul Avocatul Poporului și CES, sesizate cu privire la OUG ce stabilește plata primei zile de concediu medical apare prima dată în PS News.
12:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat dur ceea ce a numit „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, cu referiri directe la politica externă a Statelor Unite sub conducerea președintelui Donald Trump. Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului anual adresat ambasadorilor francezi. Macron a afirmat că marile puteri manifestă tot mai clar „tentația […] Articolul Macron îl acuză pe Trump de tentație de a-și împărți lumea și un nou colonialism apare prima dată în PS News.
12:00
Ce crede ministrul Energiei despre posibila preluare a activelor Lukoil din România de către Chevron # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a declarat susținător al unei investiții americane pentru a prelua operațiunile rușilor de la Lukoil, care au în România o rafinărie și o rețea de aproximativ 300 de benzinării, pe lângă alte afaceri, una chiar în parteneriat cu compania de stat Romgaz. Preluarea activelor Lukoil de o companie americană reprezintă un […] Articolul Ce crede ministrul Energiei despre posibila preluare a activelor Lukoil din România de către Chevron apare prima dată în PS News.
12:00
Studenții îl acuză pe Bolojan că „distruge învățământul superior”: „Vă e frică de un popor educat?” # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul că, prin politicile de austeritate, subminează grav învățământul superior și limitează accesul tinerilor la educație. Într-un comunicat public, reprezentanții studenților afirmă că măsurile adoptate afectează direct șansele unei generații întregi. Potrivit ANOSR, studenții au intrat în […] Articolul Studenții îl acuză pe Bolojan că „distruge învățământul superior”: „Vă e frică de un popor educat?” apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:00
Blocaj politic plătit de bucureșteni: Mii de apartamente în frig, instituțiile „se joacă de-a șoarecele și pisica” # PSNews.ro
În plină iarnă, mii de bucureșteni se confruntă din nou cu lipsa căldurii și a apei calde, situație agravată de avariile repetate, precum cea recentă de la CET București Sud. În timp ce caloriferele rămân reci, soluția pe termen lung — fuziunea dintre producătorul ELCEN și distribuitorul Termoenergetica — rămâne blocată în discuții politice și […] Articolul Blocaj politic plătit de bucureșteni: Mii de apartamente în frig, instituțiile „se joacă de-a șoarecele și pisica” apare prima dată în PS News.
11:00
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat joi noapte înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului Spartan care l-a adus de la Paris la București. Gestul președintelui vine după ce declarația sa inițială – conform căreia aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru ajutorul […] Articolul Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului apare prima dată în PS News.
11:00
Nicușor Dan acuzat de capital politic pe seama unei tragedii. Prezența escortei militare este doar un protocol standard # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan este vizat de critici dure după revenirea de la Paris, jurnalistul Patrick André de Hillerin acuzându-l că a orchestrat o manevră de imagine bazată pe informații false. Deși șeful statului a susținut că aeronava Spartan în care se afla a fost escortată de avioane F-18 în semn de „recunoștință” pentru sprijinul oferit […] Articolul Nicușor Dan acuzat de capital politic pe seama unei tragedii. Prezența escortei militare este doar un protocol standard apare prima dată în PS News.
11:00
România, sub asediul iernii: viscol, ger și drumuri blocate în mai multe județe. Locuințe fără căldură în Capitală # PSNews.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, marcat de vânt puternic, ninsori viscolite și temperaturi extrem de scăzute. Vineri dimineață, autoritățile au anunțat primele măsuri în zonele aflate sub avertizări meteo, în contextul în care traficul rutier este îngreunat în mai multe județe, iar unele unități de învățământ și-au suspendat cursurile. Meteorologii avertizează […] Articolul România, sub asediul iernii: viscol, ger și drumuri blocate în mai multe județe. Locuințe fără căldură în Capitală apare prima dată în PS News.
11:00
TOP 5 partide în spațiul online românesc. Interes scăzut pentru politică, la început de an # PSNews.ro
Primele zile ale anului 2026 aduc o vizibilitate redusă pentru partidele politice în spațiul online. Potrivit datelor agregate și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media în timp real, în prima săptămână a anului niciun partid nu a reușit să depășească pragul de 1.000 de mențiuni în cele mai relevante surse online. Clasamentul […] Articolul TOP 5 partide în spațiul online românesc. Interes scăzut pentru politică, la început de an apare prima dată în PS News.
11:00
Autoritatea Electorală Permanentă cere ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regândită # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vrea ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regîndită și promovată ca act normativ distinct. Obiectivul este consolidarea rolului AEP în arhitectura democratică a României, potrivit reprezentanților instituției. Conducerea AEP a stabilit, joi, în cadrul unei ședințe, principalele direcții de acțiune pe termen scurt și mediu, având ca […] Articolul Autoritatea Electorală Permanentă cere ca legea de organizare și funcționare a instituției să fie regândită apare prima dată în PS News.
10:00
Impozitele pe clădiri, o nouă creștere în 2026: Sistemul e-Proprietatea va alinia taxele la valoarea de piață # PSNews.ro
Proprietarii de imobile din România s-ar putea confrunta cu o a doua majorare a impozitelor în cursul anului 2026, odată cu implementarea sistemului digital e-Proprietatea. Această platformă nouă este concepută să centralizeze toate datele despre apartamente, case și terenuri, având ca scop declarat eficientizarea colectării taxelor și digitalizarea proceselor administrative. Deși prezentat ca un instrument […] Articolul Impozitele pe clădiri, o nouă creștere în 2026: Sistemul e-Proprietatea va alinia taxele la valoarea de piață apare prima dată în PS News.
10:00
Varianta lui Nicușor Dan pentru șefia SRI, respinsă în coaliție. Care sunt numele propuse # PSNews.ro
PNL își calibrează strategia privind conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), susținând acum două nume cu o experiență politică solidă: actualul ministru de interne, Cătălin Predoiu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Această mișcare marchează o schimbare de direcție în negocierile de la vârful coaliției, partidul optând pentru profiluri de lideri cu greutate care dețin deja […] Articolul Varianta lui Nicușor Dan pentru șefia SRI, respinsă în coaliție. Care sunt numele propuse apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:30
Statul român va continua și în 2026 să se împrumute de la populație prin programele TEZAUR și FIDELIS, potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor citate de ȘtiripeSurse.ro. Conform acelorași surse, primele emisiuni din noul an sunt programate chiar din prima parte a lunii ianuarie. Lansări rapide după Anul Nou Surse din Ministerul Finanțelor au declarat că […] Articolul Programele de titluri de stat Fidelis și Tezaur continuă și în 2026. Când se dă startul apare prima dată în PS News.
19:30
Ministrul Apărării a numit operațiunea din Venezuela „invazie” și a comparat-o cu întoarcerea lui Nicușor Dan în țară # PSNews.ro
Ministrul USR Radu Miruță a stârnit controverse joi, într-o conferință de presă susținută pe fondul scandalului legat de folosirea avionului militar C-27J Spartan al Armatei Române pentru deplasarea lui Nicușor Dan la Paris, după ce a recurs la o comparație forțată și considerată deplasată. Încercând să justifice întârzierea revenirii în țară a președintelui Dan prin […] Articolul Ministrul Apărării a numit operațiunea din Venezuela „invazie” și a comparat-o cu întoarcerea lui Nicușor Dan în țară apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.