Nicușor Dan: Acordul UE-Mercosur este o oportunitate pentru România

21:10

De la „Un an al progresului” până la „cel mai greu an”, 2025 rămâne în memoria noastră. Mai multe personalități au răspuns invitației Q Magazine de a rememora ceea ce a fost și ceea ce n-ar fi vrut să fie. „Din 2025 voi păstra, înainte de toate, progresul. A fost un an în care am […]