Trump a respins cererea de graţiere pentru starul hip-hop P. Diddy
Cotidianul de Hunedoara, 9 ianuarie 2026 17:30
Judecătorul a asigurat la finalul procesului că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. The post Trump a respins cererea de graţiere pentru starul hip-hop P. Diddy appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
17:40
Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei anunță că doar 4.000 de gospodării mai sunt fără curent după ninsori și viscol. Sistemul Energetic Național funcționează fără probleme. The post Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:30
Judecătorul a asigurat la finalul procesului că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. The post Trump a respins cererea de graţiere pentru starul hip-hop P. Diddy appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:10
În răspăr cu PSD, Nicușor Dan explică ce avantaje aduce acordul MERCOSUR pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante”. The post În răspăr cu PSD, Nicușor Dan explică ce avantaje aduce acordul MERCOSUR pentru România appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ce le-a cerut Florin Barbu în decembrie miniștrilor USR legat de MERCOSUR – DOCUMENT # Cotidianul de Hunedoara
Un document transmis în luna decembrie de Ministerul Agriculturii către Ministerul de Externe și Ministerul Economiei arată că România nu avea, cel puțin la acel moment, o poziție unitară în privința acordului UE-Mercosur. The post Ce le-a cerut Florin Barbu în decembrie miniștrilor USR legat de MERCOSUR – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:50
Ordinul care aprobă programele pentru învățământul liceal, publicat în Monitor # Cotidianul de Hunedoara
Reforma curriculumului pentru învăţământul liceal este un proces complicat, pe care l-am început eu, era normal să-l închei tot eu, arată ministrul. The post Ordinul care aprobă programele pentru învățământul liceal, publicat în Monitor appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Președintele Donald Trump nu poate avea încredere în aliații care au mizat de la bun început pe dispariția sa politică The post O chestiune de încredere pentru Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:50
„Extremiștii vă vor adormiți cu povești de doi lei, nu cumva să vă gândiți la problemele mari, reale”, a scris europarlamentarul despre retorica AUR de după controversa iscată de avioanele elvețiene care au escortat zborul în care se afla președintele României. The post Ștefănuță, către AUR: De ce urâți România așa mult? appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul Agriculturii torpilează votul României pe Mercosur: „O decizie regretabilă. Este o zi tristă” # Cotidianul de Hunedoara
„Normal că trebuie să ne protejăm fermierii, pentru că noi nu știm ce standard aplică în aceste țări pe produsele agroalimentare”. The post Ministrul Agriculturii torpilează votul României pe Mercosur: „O decizie regretabilă. Este o zi tristă” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi. Vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit # Cotidianul de Hunedoara
Europenii sunt alarmaţi de puseuri ale unor violenţe intercomunitare care au afectat în ultimul an minorităţile alawită, din care provine Bashar al-Assad, druză şi kurdă din Siria. The post Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi. Vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit appeared first on Cotidianul RO.
16:00
România conduce clasamentul negativ din UE la scăderea vânzărilor cu amănuntul potrivit Eurostat pe fondul inflației și al reducerii consumului. The post România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE appeared first on Cotidianul RO.
16:00
UE a adoptat tratatul cu MERCOSUR în ciuda protestelor fermierilor europeni # Cotidianul de Hunedoara
Din perspectiva Bruxellesului, acordul este un pas înainte făcut într-o piață în care influența Chinei este în plină creștere. Totuși, fermierii europeni sunt alarmați de posibilele consecințe ale acordului, care le-ar putea face munca nesustenabilă. The post UE a adoptat tratatul cu MERCOSUR în ciuda protestelor fermierilor europeni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:40
Comisionar vamal, arestat după ce a introdus în sistemul vamal documente false # Cotidianul de Hunedoara
Au vrut să obţină beneficii materiale din transportul ilegal, fără timbru fiscal de accizareși și fără acte de provenienţă pentru export. The post Comisionar vamal, arestat după ce a introdus în sistemul vamal documente false appeared first on Cotidianul RO.
15:30
INTERVIU Vor mai merge românii în vacanță în Bulgaria după trecerea la euro? Economist: „Vom vedea niște scumpiri” # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă România dorește, cu adevărat, dacă cetățenii români și politicienii români doresc, cu adevărat, să trecem la moneda euro, lucrul acesta se poate întâmpla. Noi am mai avut parametrii sau au fost foarte aproape de a avea parametrii necesari ca să putem să luăm decizia politică de a face acest lucru și am optat pentru o altă cale”. The post INTERVIU Vor mai merge românii în vacanță în Bulgaria după trecerea la euro? Economist: „Vom vedea niște scumpiri” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Trump vrea să cumpere locuitorii din Groenlanda și le plătește între 10.000 și 100.000 de dolari # Cotidianul de Hunedoara
SUA iau în calcul plăți către locuitorii Groenlandei pentru a obține sprijin politic în vederea unei apropieri a insulei strategice, într-un plan controversat respins de autoritățile locale și daneze. The post Trump vrea să cumpere locuitorii din Groenlanda și le plătește între 10.000 și 100.000 de dolari appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Polițiști mușcați în timpul unei intervenții. Nu de un câine, ci chiar de scandalagiu # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei şi urmează să fie luate măsurile legale ce se impun. The post Polițiști mușcați în timpul unei intervenții. Nu de un câine, ci chiar de scandalagiu appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Un bărbat din Hunedoara a cerut ajutorul poliției după ce a fost agresat fizic de propria soție. The post Și bărbații plâng, la poliție appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB # Cotidianul de Hunedoara
În 2025 România a înregistrat cele mai mari investiții publice din istoria post-decembristă, susținute în mare parte din fonduri europene. The post Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„La fiecare termen de judecată am pe rol cel puţin un dosar cu abuzuri sexuale. Şi da, de cele mai multe ori, ale părinţilor, victime fiind proprii copii”, a spus Stoicescu. The post Judecătoarea Stoicescu o „cutremură” pe Alina Gorghiu appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie # Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor legale privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie. The post Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran # Cotidianul de Hunedoara
Amir Kiarash vede trei posibile scenarii pentru finalul protestelor izbucnite pe străzile din Iran împotriva regimului teocratic. Dintre cele trei posibilități, cel mai frică îi este de o intervenție externă pe teritoriul țării, a declarat jurnalistul la emisiunea „Proiect de Țară” de la Prima News. The post Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Jebel au fost diagnosticați cu scabie și izolați pentru tratament. Direcția de Sănătate Publică Timiș a trimis o echipă de control pentru a verifica situația. Cazurile au fost confirmate inițial pe 30 decembrie. The post Focar de infecție în spital. Pacienți, diagnosticați cu râie appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE a fost extins în cinci puncte de trecere din România, pentru verificări mai rapide și digitale. The post Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:40
Suveranul Pontif critică „diplomația forței” și avertizează că lumea e cuprinsă de o „febră războinică”, pacea fiind căutată acum doar prin arme și dominație. The post Papa, îngrijorat de posibilitatea unui război appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au arătat că femeia a fost lovită cu picioarele, în mod repetat, de concubin, și că leziunile suferite se pot vindeca după 22 - 24 de zile de îngrijiri medicale. The post Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep # Cotidianul de Hunedoara
În doar câteva zile, deși toate semnalele fuseseră trase, arhitectura lumii în care trăim s-a modificat, odată cu intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul puterilor revizioniste, pliat pe validarea unui curent autoritarist pe care societatea americană l-a ținut până acum la cote joase, așa cum remarcă istoricul Cosmin Popa. Regimul de teocrație din Iran […] The post Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep appeared first on Cotidianul RO.
13:10
După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a început să coopereze cu forţele de ordine după ce a fost informat că se va pătrunde în forţă în casă. The post După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„Poziţia mea şi a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur”, spune Florin Barbu. The post Modificările cerute de ministrul Agriculturii la acordul UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
13:00
INS: sosirile turiștilor în structurile de cazare din România au scăzut cu 2,2% în primele 11 luni din 2025, ajungând la 13,01 milioane de persoane. The post Turismul din România în 2025 a fost în scădere appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Mandatele actualului Birou Național expiră în iunie. The post Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:00
PIB-ul României a ajuns la 518,092 miliarde lei în trimestrul III 2025, în creștere cu 1,7% față de 2024, potrivit datelor INS, cu o ușoară încetinire trimestrială. The post PIB-ul României a crescut cu 1,7% în trimestrul III din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Pe 8 ianuarie, în urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reţinerea unui tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, judeţul Bihor. Acesta se află pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Tânărul va fi cercetat ”pentru săvârşirea infracţiunii […] The post Reținut de poliție după ce a omorât cu o bâtă câinele unui localnic appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator # Cotidianul de Hunedoara
UNSAR a anunțat că cea mai mare despăgubire plătită recent pentru greutatea zăpezii a depășit 30.000 de euro. Asigurările facultative acoperă prăbușirea acoperișurilor sau daunele produse vecinilor de țurțuri și gheață. The post Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii # Cotidianul de Hunedoara
Așadar, atunci când te gândești la un cadou pentru o aniversare sau o sărbătoare, pijamalele pentru copii pot fi o alegere minunată. The post Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu # Cotidianul de Hunedoara
Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park. The post Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Prea mult am ascultat de politicieni care aruncă cu etichete precum „soroșiști”, „extremiști”, „drogați”, „pleava societății” sau orice alt apelativ menit doar să ne întoarcă unii împotriva altora.” The post Război între „favoriții” tinerilor din politică. Motivul: Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Conformunei noi cercetări LinkedIn, 47% ar face acest pas, însă 77% se arată nepregătiți pentru acest lucru. The post Jumătate dintre europeni vor să își caute un nou loc de muncă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:40
„Un Premiu Nobel nu poate fi revocat sau transferat altora. Odată ce laureatul sau laureaţii au fost anunţaţi, decizia este definitivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Institulului Nobel Erik Aasheim după ce Machado a declarat că ar vrea să împartă premiul cu Donald Trump. The post Trump ar accepta cu brațele deschise Nobelul lui Machado appeared first on Cotidianul RO.
11:40
PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
PSD ar putea răsturna negocierile de la Cotroceni pentru șefia celor două servicii de informații. Potrivit unor surse politice, înțelegerea inițială de la Cotroceni, ar fi fost ca PSD să rămână cu șefia SIE, iar PNL să ia șefia SRI. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că de fapt nu există nicio înțelegere, iar PSD ar putea să ceară șefia Serviciului Român de Informații, mergând pe principiul rotației care s-a mai practicat în trecut. De exemplu, atunci când Eduard Hellvig de la PNL i-a urmat lui George Maior, de la PSD. The post PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Dacia impresionează și la această ediție a celebrului Raliu Dakar. Echipajele Dacia Sandriders se numără printre performeri, atât în clasamentele de etapă, cât și la general. The post Dacia Sandriders e pe podium la Dakar appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Interesul SUA pentru Groenlanda reflect, așadar, o realitate geopolitică dură: Arctica devine centrul de greutate al competiției globale. The post De ce este Groenlanda o miză strategică majoră pentru SUA appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză. The post O ceartă izbucnită de la bulgări de zăpadă s-a terminat cu un deces appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Doi soți au fost împușcați de agenți federali în Portland, la doar o zi după un incident mortal similar în Minneapolis. The post Tensiuni extreme în SUA. Nou incident armat cu agenți federali appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Numele premierului Ilie Bolojan apare într-un dosarul al afaceristului Fănel Bogos, cercetat în prezent de DNA. The post DNA face lista corupților anchetați în luna cadourilor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Jandarmii din Hunedoara au străbătut nămeți uriași pentru a ajunge la Schitul Bujoara și a ajuta măicuțele izolate de zăpadă cu alimente și produse esențiale. The post Solidaritate pentru măicuțele izolate de la Schitul Bujoara appeared first on Cotidianul RO.
10:40
„Chiar dacă aparent o inflație mare poate părea tentantă pentru guvern, deoarece ajută la creșterea artificială a veniturilor bugetare, în realitate inflația este profund dăunătoare pentru economie și pentru veniturile cetățenilor și firmelor și compromite perspectivele de creștere economică pe termen mediu și lung”, a explicat Orban. The post Orban, sfaturi pentru Bolojan: Gata cu austeritatea appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Genoa a primit penalti la ultima fază şi Nicolae Stanciu, care intrase în minutul 83, a executat în al nouălea minut de prelungire. The post Nicolae Stanciu, oaia neagră a celor de la Genoa în meciul cu AC Milan appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Gmail renunță la inboxul clasic pentru o interfață bazată pe AI. The post Google introduce inteligența artificială în Gmail appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Cine sunt oamenii care au stabilit noii șefi din instituțiile-cheie de cultură # Cotidianul de Hunedoara
Pentru Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Bran, dar și alte instituții de cultură, au fost organizate concursuri pentru a stabili o nouă conducere. The post Cine sunt oamenii care au stabilit noii șefi din instituțiile-cheie de cultură appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:50
Atât Rusia, cât și Ucraina, au întreprins atacuri notabile pe parcursul serii de joi spre vineri. Cât timp negocierile de pace sunt în plină desfășurare, cele două țări par că vor să arate că încă pot duce conflictul mai departe. The post Rusia și Ucraina își arată mușchii în luptă, deși negociază pacea appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc soarta lui Horațiu Potra. Judecătorii decid vineri dacă fostul mercenar va rămâne în arest sau va fi pus în libertate. În paralel, avocații săi reclamă vicii de procedură. The post Horațiu Potra, fiul și nepotul află dacă mai rămân în arest appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.