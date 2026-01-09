Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran
Cotidianul de Hunedoara, 9 ianuarie 2026 14:20
Amir Kiarash vede trei posibile scenarii pentru finalul protestelor izbucnite pe străzile din Iran împotriva regimului teocratic. Dintre cele trei posibilități, cel mai frică îi este de o intervenție externă pe teritoriul țării, a declarat jurnalistul la emisiunea „Proiect de Țară” de la Prima News. The post Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB # Cotidianul de Hunedoara
În 2025 România a înregistrat cele mai mari investiții publice din istoria post-decembristă, susținute în mare parte din fonduri europene. The post Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„La fiecare termen de judecată am pe rol cel puţin un dosar cu abuzuri sexuale. Şi da, de cele mai multe ori, ale părinţilor, victime fiind proprii copii”, a spus Stoicescu. The post Judecătoarea Stoicescu o „cutremură” pe Alina Gorghiu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:40
Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie # Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor legale privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie. The post Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:20
14:10
Trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Jebel au fost diagnosticați cu scabie și izolați pentru tratament. Direcția de Sănătate Publică Timiș a trimis o echipă de control pentru a verifica situația. Cazurile au fost confirmate inițial pe 30 decembrie. The post Focar de infecție în spital. Pacienți, diagnosticați cu râie appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE a fost extins în cinci puncte de trecere din România, pentru verificări mai rapide și digitale. The post Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:40
Suveranul Pontif critică „diplomația forței” și avertizează că lumea e cuprinsă de o „febră războinică”, pacea fiind căutată acum doar prin arme și dominație. The post Papa, îngrijorat de posibilitatea unui război appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au arătat că femeia a fost lovită cu picioarele, în mod repetat, de concubin, și că leziunile suferite se pot vindeca după 22 - 24 de zile de îngrijiri medicale. The post Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep # Cotidianul de Hunedoara
În doar câteva zile, deși toate semnalele fuseseră trase, arhitectura lumii în care trăim s-a modificat, odată cu intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul puterilor revizioniste, pliat pe validarea unui curent autoritarist pe care societatea americană l-a ținut până acum la cote joase, așa cum remarcă istoricul Cosmin Popa. Regimul de teocrație din Iran […] The post Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep appeared first on Cotidianul RO.
13:10
După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a început să coopereze cu forţele de ordine după ce a fost informat că se va pătrunde în forţă în casă. The post După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„Poziţia mea şi a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur”, spune Florin Barbu. The post Modificările cerute de ministrul Agriculturii la acordul UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
13:00
INS: sosirile turiștilor în structurile de cazare din România au scăzut cu 2,2% în primele 11 luni din 2025, ajungând la 13,01 milioane de persoane. The post Turismul din România în 2025 a fost în scădere appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Mandatele actualului Birou Național expiră în iunie. The post Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:00
PIB-ul României a ajuns la 518,092 miliarde lei în trimestrul III 2025, în creștere cu 1,7% față de 2024, potrivit datelor INS, cu o ușoară încetinire trimestrială. The post PIB-ul României a crescut cu 1,7% în trimestrul III din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:40
Pe 8 ianuarie, în urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reţinerea unui tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, judeţul Bihor. Acesta se află pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Tânărul va fi cercetat ”pentru săvârşirea infracţiunii […] The post Reținut de poliție după ce a omorât cu o bâtă câinele unui localnic appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator # Cotidianul de Hunedoara
UNSAR a anunțat că cea mai mare despăgubire plătită recent pentru greutatea zăpezii a depășit 30.000 de euro. Asigurările facultative acoperă prăbușirea acoperișurilor sau daunele produse vecinilor de țurțuri și gheață. The post Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii # Cotidianul de Hunedoara
Așadar, atunci când te gândești la un cadou pentru o aniversare sau o sărbătoare, pijamalele pentru copii pot fi o alegere minunată. The post Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu # Cotidianul de Hunedoara
Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park. The post Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Prea mult am ascultat de politicieni care aruncă cu etichete precum „soroșiști”, „extremiști”, „drogați”, „pleava societății” sau orice alt apelativ menit doar să ne întoarcă unii împotriva altora.” The post Război între „favoriții” tinerilor din politică. Motivul: Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Conformunei noi cercetări LinkedIn, 47% ar face acest pas, însă 77% se arată nepregătiți pentru acest lucru. The post Jumătate dintre europeni vor să își caute un nou loc de muncă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Un Premiu Nobel nu poate fi revocat sau transferat altora. Odată ce laureatul sau laureaţii au fost anunţaţi, decizia este definitivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Institulului Nobel Erik Aasheim după ce Machado a declarat că ar vrea să împartă premiul cu Donald Trump. The post Trump ar accepta cu brațele deschise Nobelul lui Machado appeared first on Cotidianul RO.
11:40
PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
PSD ar putea răsturna negocierile de la Cotroceni pentru șefia celor două servicii de informații. Potrivit unor surse politice, înțelegerea inițială de la Cotroceni, ar fi fost ca PSD să rămână cu șefia SIE, iar PNL să ia șefia SRI. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că de fapt nu există nicio înțelegere, iar PSD ar putea să ceară șefia Serviciului Român de Informații, mergând pe principiul rotației care s-a mai practicat în trecut. De exemplu, atunci când Eduard Hellvig de la PNL i-a urmat lui George Maior, de la PSD. The post PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Dacia impresionează și la această ediție a celebrului Raliu Dakar. Echipajele Dacia Sandriders se numără printre performeri, atât în clasamentele de etapă, cât și la general. The post Dacia Sandriders e pe podium la Dakar appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Interesul SUA pentru Groenlanda reflect, așadar, o realitate geopolitică dură: Arctica devine centrul de greutate al competiției globale. The post De ce este Groenlanda o miză strategică majoră pentru SUA appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză. The post O ceartă izbucnită de la bulgări de zăpadă s-a terminat cu un deces appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Doi soți au fost împușcați de agenți federali în Portland, la doar o zi după un incident mortal similar în Minneapolis. The post Tensiuni extreme în SUA. Nou incident armat cu agenți federali appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Numele premierului Ilie Bolojan apare într-un dosarul al afaceristului Fănel Bogos, cercetat în prezent de DNA. The post DNA face lista corupților anchetați în luna cadourilor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Jandarmii din Hunedoara au străbătut nămeți uriași pentru a ajunge la Schitul Bujoara și a ajuta măicuțele izolate de zăpadă cu alimente și produse esențiale. The post Solidaritate pentru măicuțele izolate de la Schitul Bujoara appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:40
„Chiar dacă aparent o inflație mare poate părea tentantă pentru guvern, deoarece ajută la creșterea artificială a veniturilor bugetare, în realitate inflația este profund dăunătoare pentru economie și pentru veniturile cetățenilor și firmelor și compromite perspectivele de creștere economică pe termen mediu și lung”, a explicat Orban. The post Orban, sfaturi pentru Bolojan: Gata cu austeritatea appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Genoa a primit penalti la ultima fază şi Nicolae Stanciu, care intrase în minutul 83, a executat în al nouălea minut de prelungire. The post Nicolae Stanciu, oaia neagră a celor de la Genoa în meciul cu AC Milan appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Gmail renunță la inboxul clasic pentru o interfață bazată pe AI. The post Google introduce inteligența artificială în Gmail appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Cine sunt oamenii care au stabilit noii șefi din instituțiile-cheie de cultură # Cotidianul de Hunedoara
Pentru Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Bran, dar și alte instituții de cultură, au fost organizate concursuri pentru a stabili o nouă conducere. The post Cine sunt oamenii care au stabilit noii șefi din instituțiile-cheie de cultură appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Atât Rusia, cât și Ucraina, au întreprins atacuri notabile pe parcursul serii de joi spre vineri. Cât timp negocierile de pace sunt în plină desfășurare, cele două țări par că vor să arate că încă pot duce conflictul mai departe. The post Rusia și Ucraina își arată mușchii în luptă, deși negociază pacea appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc soarta lui Horațiu Potra. Judecătorii decid vineri dacă fostul mercenar va rămâne în arest sau va fi pus în libertate. În paralel, avocații săi reclamă vicii de procedură. The post Horațiu Potra, fiul și nepotul află dacă mai rămân în arest appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Furtună fără precedent în vestul Europei. 380.000 de locuințe, fără electricitate. Vântul a bătut cu peste 200 de km la oră # Cotidianul de Hunedoara
Furtuna Goretti a lăsat în urmă 380.000 de gospodării fără electricitate. Deși alerta roșie a fost ridicată, pericolul persistă în 21 de departamente și în sudul Marii Britanii. The post Furtună fără precedent în vestul Europei. 380.000 de locuințe, fără electricitate. Vântul a bătut cu peste 200 de km la oră appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Profiturile nete cumulate ale companiilor din județul Ialomița au crescut cu aproape 280% între 2008 și 2024. The post Județul din România cu 280% profit mai mare pentru firme appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:50
Din cele peste 25.000 de posturi desființate în cinci luni, aproape 18.000 au fost tăiate din învățământ. The post Guvernul Bolojan taie în carne vie. Educația plătește factura reformei appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Europa se mobilizează pentru a opri planul lui Trump de a prelua Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Sub amenințarea SUA, Europa a activat un plan de criză. Oficialii danezi exclud cedarea teritoriului, iar diplomații speră că măsurile de securitate vor calma Casa Albă. The post Europa se mobilizează pentru a opri planul lui Trump de a prelua Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:40
Nicușor Dan demonstrează că piloții elvețieni l-au escortat ca să mulțumească României # Cotidianul de Hunedoara
Acuzat de un jurnalist că președintele a exagerat când s-a lăudat că piloții elvețieni au escortat pentru un timp avionul Spartan care îl aducea acasă, în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în incendiul de la Crans Montana, președintele a publicat târziu în noapte un clip pe Facebook. Este o înregistrare audio între controlorul de trafic elvețian și pilotul român. The post Nicușor Dan demonstrează că piloții elvețieni l-au escortat ca să mulțumească României appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cotidianul a realizat o listă cu zece pisici ale politicii românești, personaje care au reușit mereu să aterizeze într-o funcție călduță, indiferent cât de brutală a părut căzătura din funcție. The post Politicieni cu viață veșnică: cad guvernele, ei rămân la ciolan appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Toate manevrele privind pensiile speciale ale magistraților. Privilegiații luptă din răsputeri – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Opt categorii de speciali așteaptă cu sufletul la gură decizia CCR privind pensiile speciale. Dacă va fi favorabil, verdictul ar putea fi extins apoi la polițiști, militari, angajații serviciilor de informații, Curtea de Conturi și alte categorii de privilegiați. Nu neapărat în privința cuantumului pensiei, cât în privința vârstei de pensionare. Premierul Bolojan a atras de multe ori atenția că România nu mai poate susține fenomentul pensionărilor la 48 de ani. The post Toate manevrele privind pensiile speciale ale magistraților. Privilegiații luptă din răsputeri – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:40
Fermierii francezi blochează Parisul în semn de protest față de acordul UE – Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Fermierii francezi au protestat la Paris împotriva acordului UE - Mercosur, temându-se de importuri ieftine, iar Franța va vota împotriva tratatului, care ar putea fi totuși aprobat la Bruxelles. The post Fermierii francezi blochează Parisul în semn de protest față de acordul UE – Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
23:30
Statul continuă să se împrumute de la populație și-n 2026. Cât e de generos la dobânzi # Cotidianul de Hunedoara
Programele TEZAUR și FIDELIS continuă și în 2026. Statul are de gând să se împrumute și în acest an de la populație. Primele emisiuni sunt așteptate să debuteze în prima jumătate a lunii ianuarie. The post Statul continuă să se împrumute de la populație și-n 2026. Cât e de generos la dobânzi appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Ana Birchall: Pe Lia Savonea am bătut-o măr de fiecare dată cu argumente. E toxică și malefică # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall o acuză pe Lia Savonea că este „toxică”, nu puternică, și susține că influența sa a afectat negativ sistemul judiciar, afirmând că a contracarat-o de fiecare dată cu argumente juridice, inclusiv la CCR. The post Ana Birchall: Pe Lia Savonea am bătut-o măr de fiecare dată cu argumente. E toxică și malefică appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Orice înființare SRL sau înființare firmă implică de acum, în mod obligatoriu, deschiderea unui cont bancar pe numele societății. The post Românii obligați de stat să-și deschidă cont bancar în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Expert: Locuințele nu se vor ieftini! 6 din 10 achizțtii se fac cu bani cash, nu e speculă # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, piața imobiliară din România se ajustează: Legea Nordis protejează cumpărătorii, TVA-ul majorat favorizează tranzacțiile second-hand, iar dobânzile fixe se stabilizează și cele variabile scad, arată o analiză OferteBancare.ro. The post Expert: Locuințele nu se vor ieftini! 6 din 10 achizțtii se fac cu bani cash, nu e speculă appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Intervenționism, tarife, antisemitism, socialism, corupție, cursa înarmării. Bun venit în politica SUA de la 1900, scrie istoricul Niall Ferguson The post SUA, înapoi în viitor sub conducerea lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech și-a deschis o filială la Bacău, România, și produce echipamente și piese de precizie pentru mașini industriale, industria auto, semiconductori și echipamente medicale, majoritatea destinate exportului în SUA, Japonia și Germania, potrivit Profit.ro. The post Gigantul asiatic care a intrat pe piața din România neobservat de nimeni appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Motorul economic al UE bate obrazul americanilor: Nemții acuză SUA de distrugerea ordinii mondiale # Cotidianul de Hunedoara
Frank-Walter Steinmeier avertizează că politica externă a SUA sub Donald Trump amenință ordinea mondială și cere o intervenție activă pentru protejarea democrației globale. The post Motorul economic al UE bate obrazul americanilor: Nemții acuză SUA de distrugerea ordinii mondiale appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este de părere că românii și antreprenorii cinstiți au reușit să țină economia țării în spate, în pofida provocărilor de ordin fiscal-bugetar. The post Șeful Finanțelor: Economia României rezistă datorită românilor cinstiți appeared first on Cotidianul RO.
