Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran

PSD ar putea răsturna negocierile de la Cotroceni pentru șefia celor două servicii de informații. Potrivit unor surse politice, înțelegerea inițială de la Cotroceni, ar fi fost ca PSD să rămână cu șefia SIE, iar PNL să ia șefia SRI. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că de fapt nu există nicio înțelegere, iar PSD ar putea să ceară șefia Serviciului Român de Informații, mergând pe principiul rotației care s-a mai practicat în trecut. De exemplu, atunci când Eduard Hellvig de la PNL i-a urmat lui George Maior, de la PSD.