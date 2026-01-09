Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general

Golazo.ro, 9 ianuarie 2026 17:30

Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah, care pilotează pentru echipa Dacia Sandriders a urcat pe locul 1 în clasamentul general al Raliului Dakar, după ce a fost cel mai rapid în etapa #6.

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
17:50
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș Golazo.ro
Andre Duarte a debutat vineri la FCSB în amicalul împotriva lui Beșiktaș. Un joc solid, sigur, combativ.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”  Golazo.ro
Dinamo se pregătește de demolarea arenei din Ștefan cel Mare, care e programată să înceapă pe 19 ianuarie
17:00
Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut” Golazo.ro
Ryan Lochte (41 de ani), fostul campion american la înot, a decis să scoată la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur câștigate în cariera sa.
Acum 2 ore
16:40
„Mai mult de 15 milioane de euro” Negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin: „Roma și încă un club, dar nu din Italia” + Ce ar fi ales fundașul Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, este aproape de un transfer la o altă echipă.
16:10
Caio și-a forțat plecarea Primarul din Pitești iese la atac: „Nu îi mai stătea mintea aici. Și-a închis telefonul!” Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, susține că brazilianul Caio Ferreira ar fi forțat plecarea de la FC Argeș.
Acum 4 ore
15:40
Programul etapei #23 din Liga 1  Când se joacă FCSB - CFR Cluj și Universitatea Craiova - FC Botoșani Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Liga 1.
15:30
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.
15:20
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA Golazo.ro
Jesse Ventura, un fost membru SEAL și luptător de wrestling, ca rezervist, din 1973 până în 1975, a criticat dur acțiunea agenților ICE și administrația condusă de Donald Trump.
14:50
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei Golazo.ro
Roy Keane (54 de ani), fostul căpitan al lui Manchester United, a lansat critici dure la adresa conducerii clubului și a implicării lui Sir Alex Ferguson (84 de ani) în luarea deciziilor. Fostul mijlocaș susține că legendarul antrenor a avut un rol semnificativ în declinul echipei de pe Old Trafford.
14:30
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut  investiții record în 2025 Golazo.ro
Rinat Ahmetov (59 de ani), miliardarul ucrainean și proprietarul clubului Șahtior Donețk, s-a remarcat în 2025 drept cel mai activ investitor în energie solară din România.
14:00
Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul Golazo.ro
Antoine Semenyo a fost prezentat oficial de Manchester City. Ghanezul a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola.
Acum 6 ore
13:50
FCSB - Beșiktaș LIVE de la ora 16:00 » Singurul amical al campioanei în cantonamentul din Antalya Golazo.ro
FCSB întâlnește Beșiktaș în primul și singurul amical pe care îl are programat în cantonamentul din Turcia.
13:40
Pe urmele lui Horațiu Moldovan Portarul român, dorit de revelația dintr-un campionat important al Europei. Nu e singura ofertă Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) traversează o nouă perioadă decisivă în carieră. Portarul român urmează să părăsească Real Oviedo, după o jumătate de sezon dificil.
13:30
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează Golazo.ro
O analiză realizată de Ziarul Financiar arată că în doar 5 ani, 2020-2025, Primăriile din România aproape că și-au dublat cheltuielile. Același lucru s-a întâmplat cu cluburile din Liga 1 conectate la rețeaua de bani publici locali.
13:10
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum Golazo.ro
Radu Voina a fost internat și operat la spitalul Monza din București. Medicii au intervenit pe cord, iar acum starea fostului campion mondial este stabilă.
12:40
Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026? Golazo.ro
În Formula 1, viteza de pe circuit este dublată de cifrele amețitoare din conturile bancare
12:30
Stanciu, pus la zid în Italia Nu au avut milă de român după „șutul teribil” din meciul cu AC Milan: „Genoa, trădată de protejatul patronului” Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Presa din Italia a reacționat după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu (32 de ani), joi, în minutul 90+9 al duelului de pe „San Siro”.
Acum 8 ore
11:50
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile” Golazo.ro
Jucătorii Nigeriei au amenințat că vor boicota meciul din sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, cu Algeria. De la ce a pornit totul.
11:30
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!” Golazo.ro
ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1-2. Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.
11:10
Vrea să revină în Superliga Fostul campion se autopropune la CFR Cluj: „Sunt pregătit” Golazo.ro
Ricardo Cadu (44 de ani), fost fundaș al CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă revenire în fotbalul românesc. Retras din activitate în 2021, portughezul și-ar dori să revină în fotbal în rolul de director sportiv.
10:40
Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător de perspectivă la o adversară din Liga 1 Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei. Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.
10:20
Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Nicolae Stanciu (32 de ani) putea fi eroul oaspeților, dar a irosit o lovitură de pedeapsă la una dintre ultimele faze ale meciului.
10:00
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum  îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), fost component al echipei naționale și actual antrenor în Superliga, a analizat șansele „tricolorilor” înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Acum 12 ore
09:40
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya Golazo.ro
Assad Al-Hamlawi, 25 de ani, despre universul Craiova, schimbul de replici incredibile cu tatăl său în timpul unui meci mare pentru Universitatea, relația cu antrenorii Rădoi și Coelho
09:00
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume Golazo.ro
CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit car ar fi adevărata cotă de piață a acestora.
Acum 24 ore
00:40
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a fost împrumutat în Liga 2. Jucătorul a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
00:30
„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...” Golazo.ro
Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea imensă pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.
8 ianuarie 2026
23:50
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică Golazo.ro
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1.
23:30
Supercupa Franței FOTO. PSG a cucerit trofeul după o finală dramatică cu OM, decisă la penalty-uri » A egalat în minutul 90+5! Golazo.ro
PSG - OM 2-2, 4-1 d.l.d. Elevii lui Luis Enrique își păstrează, dramatic, trofeul de supercampioană a Franței.
23:10
Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump Golazo.ro
Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.
22:50
Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă Golazo.ro
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
22:40
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia” Golazo.ro
Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai importanți comentatori din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.
22:30
Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la  Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul Golazo.ro
Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.
22:10
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta Golazo.ro
Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
22:00
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
21:40
Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker Golazo.ro
Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, ca urmare a unui schimb de prizonieri.
21:00
Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar  Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general Golazo.ro
Lucas Moraes (36 de ani), pilotul Dacia, a fost aproape de a ocupa un loc pe podiumul etapei #5 a Raliului Dakar.
21:00
Rareș Pop pleacă de la Rapid?  Mijlocașul s-ar putea transfera la una dintre marile rivale ale giuleștenilor » Toate detaliile Golazo.ro
Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul Rapidului, ar putea ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale grupării giuleștene, Petrolul Ploiești.
19:50
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat suma pe care o va cheltui pentru înlocuitorul lui Adrian Șut.
19:30
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani), cel care nu a fost luat în cantonamentul din această iarnă.
19:00
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea reveni în Italia, la AS Roma.
18:30
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!” Golazo.ro
Arbitrii au fost anunțați că în cadrul cursului de instruire de la Cheile Grădiștei, luni vor fi puși să susțină și testele fizice.
18:30
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat Golazo.ro
Sarah Pitkowski (50 de ani), fostul număr #29 în clasamentul WTA, l-a criticat dur pe Nick Kyrgios (30 de ani, #670 ATP), după meciul cu Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
18:10
„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii  au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii Golazo.ro
Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.
18:00
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan:  „Vreau să dau totul!” Golazo.ro
Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre posibila sa plecare de la echipă, în această iarnă.
Ieri
17:30
Înlocuitor pentru Șut Patronul FCSB a anunțat un nou transfer:  „E cu cinci clase peste!” » A dezvăluit și suma încasată pentru Șut Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv. Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
17:00
Sceptic în privința lui Țicu  Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă” Golazo.ro
Ioan Andone, fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la „câini”.
16:50
Tensiuni la Tottenham  FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth Golazo.ro
Bournemouth - Tottenham 3-2. Micky van de Ven, fundașul oaspeților, a fost implicat într-un conflict cu fanii propriei echipe, după fluierul final al partidei.
16:40
Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid Golazo.ro
Franz Stolz (24 de ani), fostul portar al Rapidului, și-a găsit o nouă echipă.
