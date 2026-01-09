Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general

17:30

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv. Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.