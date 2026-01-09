Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Golazo.ro, 9 ianuarie 2026 17:30
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah, care pilotează pentru echipa Dacia Sandriders a urcat pe locul 1 în clasamentul general al Raliului Dakar, după ce a fost cel mai rapid în etapa #6.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
17:50
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș # Golazo.ro
Andre Duarte a debutat vineri la FCSB în amicalul împotriva lui Beșiktaș. Un joc solid, sigur, combativ.
Acum 30 minute
17:30
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general # Golazo.ro
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah, care pilotează pentru echipa Dacia Sandriders a urcat pe locul 1 în clasamentul general al Raliului Dakar, după ce a fost cel mai rapid în etapa #6.
Acum o oră
17:00
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” # Golazo.ro
Dinamo se pregătește de demolarea arenei din Ștefan cel Mare, care e programată să înceapă pe 19 ianuarie
17:00
Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut” # Golazo.ro
Ryan Lochte (41 de ani), fostul campion american la înot, a decis să scoată la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur câștigate în cariera sa.
Acum 2 ore
16:40
„Mai mult de 15 milioane de euro” Negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin: „Roma și încă un club, dar nu din Italia” + Ce ar fi ales fundașul # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, este aproape de un transfer la o altă echipă.
16:10
Caio și-a forțat plecarea Primarul din Pitești iese la atac: „Nu îi mai stătea mintea aici. Și-a închis telefonul!” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, susține că brazilianul Caio Ferreira ar fi forțat plecarea de la FC Argeș.
Acum 4 ore
15:40
Programul etapei #23 din Liga 1 Când se joacă FCSB - CFR Cluj și Universitatea Craiova - FC Botoșani # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Liga 1.
15:30
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.
15:20
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA # Golazo.ro
Jesse Ventura, un fost membru SEAL și luptător de wrestling, ca rezervist, din 1973 până în 1975, a criticat dur acțiunea agenților ICE și administrația condusă de Donald Trump.
14:50
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei # Golazo.ro
Roy Keane (54 de ani), fostul căpitan al lui Manchester United, a lansat critici dure la adresa conducerii clubului și a implicării lui Sir Alex Ferguson (84 de ani) în luarea deciziilor. Fostul mijlocaș susține că legendarul antrenor a avut un rol semnificativ în declinul echipei de pe Old Trafford.
14:30
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025 # Golazo.ro
Rinat Ahmetov (59 de ani), miliardarul ucrainean și proprietarul clubului Șahtior Donețk, s-a remarcat în 2025 drept cel mai activ investitor în energie solară din România.
14:00
Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul # Golazo.ro
Antoine Semenyo a fost prezentat oficial de Manchester City. Ghanezul a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola.
Acum 6 ore
13:50
FCSB - Beșiktaș LIVE de la ora 16:00 » Singurul amical al campioanei în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
FCSB întâlnește Beșiktaș în primul și singurul amical pe care îl are programat în cantonamentul din Turcia.
13:40
Pe urmele lui Horațiu Moldovan Portarul român, dorit de revelația dintr-un campionat important al Europei. Nu e singura ofertă # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) traversează o nouă perioadă decisivă în carieră. Portarul român urmează să părăsească Real Oviedo, după o jumătate de sezon dificil.
13:30
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează # Golazo.ro
O analiză realizată de Ziarul Financiar arată că în doar 5 ani, 2020-2025, Primăriile din România aproape că și-au dublat cheltuielile. Același lucru s-a întâmplat cu cluburile din Liga 1 conectate la rețeaua de bani publici locali.
13:10
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum # Golazo.ro
Radu Voina a fost internat și operat la spitalul Monza din București. Medicii au intervenit pe cord, iar acum starea fostului campion mondial este stabilă.
12:40
Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026? # Golazo.ro
În Formula 1, viteza de pe circuit este dublată de cifrele amețitoare din conturile bancare
12:30
Stanciu, pus la zid în Italia Nu au avut milă de român după „șutul teribil” din meciul cu AC Milan: „Genoa, trădată de protejatul patronului” # Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Presa din Italia a reacționat după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu (32 de ani), joi, în minutul 90+9 al duelului de pe „San Siro”.
Acum 8 ore
11:50
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile” # Golazo.ro
Jucătorii Nigeriei au amenințat că vor boicota meciul din sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, cu Algeria. De la ce a pornit totul.
11:30
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!” # Golazo.ro
ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1-2. Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.
11:10
Ricardo Cadu (44 de ani), fost fundaș al CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă revenire în fotbalul românesc. Retras din activitate în 2021, portughezul și-ar dori să revină în fotbal în rolul de director sportiv.
10:40
Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător de perspectivă la o adversară din Liga 1 # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei. Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.
10:20
Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului # Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Nicolae Stanciu (32 de ani) putea fi eroul oaspeților, dar a irosit o lovitură de pedeapsă la una dintre ultimele faze ale meciului.
10:00
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), fost component al echipei naționale și actual antrenor în Superliga, a analizat șansele „tricolorilor” înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Acum 12 ore
09:40
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya # Golazo.ro
Assad Al-Hamlawi, 25 de ani, despre universul Craiova, schimbul de replici incredibile cu tatăl său în timpul unui meci mare pentru Universitatea, relația cu antrenorii Rădoi și Coelho
09:00
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume # Golazo.ro
CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit car ar fi adevărata cotă de piață a acestora.
Acum 24 ore
00:40
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja # Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a fost împrumutat în Liga 2. Jucătorul a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
00:30
„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...” # Golazo.ro
Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea imensă pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.
8 ianuarie 2026
23:50
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică # Golazo.ro
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1.
23:30
Supercupa Franței FOTO. PSG a cucerit trofeul după o finală dramatică cu OM, decisă la penalty-uri » A egalat în minutul 90+5! # Golazo.ro
PSG - OM 2-2, 4-1 d.l.d. Elevii lui Luis Enrique își păstrează, dramatic, trofeul de supercampioană a Franței.
23:10
Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump # Golazo.ro
Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.
22:50
Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă # Golazo.ro
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
22:40
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia” # Golazo.ro
Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai importanți comentatori din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.
22:30
Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.
22:10
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta # Golazo.ro
Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
22:00
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
21:40
Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker # Golazo.ro
Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, ca urmare a unui schimb de prizonieri.
21:00
Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general # Golazo.ro
Lucas Moraes (36 de ani), pilotul Dacia, a fost aproape de a ocupa un loc pe podiumul etapei #5 a Raliului Dakar.
21:00
Rareș Pop pleacă de la Rapid? Mijlocașul s-ar putea transfera la una dintre marile rivale ale giuleștenilor » Toate detaliile # Golazo.ro
Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul Rapidului, ar putea ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale grupării giuleștene, Petrolul Ploiești.
19:50
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat suma pe care o va cheltui pentru înlocuitorul lui Adrian Șut.
19:30
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani), cel care nu a fost luat în cantonamentul din această iarnă.
19:00
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea reveni în Italia, la AS Roma.
18:30
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!” # Golazo.ro
Arbitrii au fost anunțați că în cadrul cursului de instruire de la Cheile Grădiștei, luni vor fi puși să susțină și testele fizice.
18:30
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat # Golazo.ro
Sarah Pitkowski (50 de ani), fostul număr #29 în clasamentul WTA, l-a criticat dur pe Nick Kyrgios (30 de ani, #670 ATP), după meciul cu Aryna Sabalenka (27 de ani), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
18:10
„Construiți un bordel!” FOTO. Fanii au taxat dur Benfica după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii + Mourinho și-a distrus jucătorii # Golazo.ro
Benfica - Braga 1-3. Suporterii gazdelor nu și-au stăpânit indignarea după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei.
18:00
Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre posibila sa plecare de la echipă, în această iarnă.
Ieri
17:30
Înlocuitor pentru Șut Patronul FCSB a anunțat un nou transfer: „E cu cinci clase peste!” » A dezvăluit și suma încasată pentru Șut # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa va aduce un nou mijlocaș defensiv. Adrian Șut (26 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor, a plecat din cantonamentul echipei pentru a face vizita medicală la noul său club Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
17:00
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă” # Golazo.ro
Ioan Andone, fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la „câini”.
16:50
Tensiuni la Tottenham FOTO: Micky van de Ven, conflict cu fanii nemulțumiți după înfrângerea cu Bournemouth # Golazo.ro
Bournemouth - Tottenham 3-2. Micky van de Ven, fundașul oaspeților, a fost implicat într-un conflict cu fanii propriei echipe, după fluierul final al partidei.
16:40
Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid # Golazo.ro
Franz Stolz (24 de ani), fostul portar al Rapidului, și-a găsit o nouă echipă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.