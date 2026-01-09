CFR aduce jucători Daniel Pancu a oferit detalii despre noile transferuri, după înfrângerea cu Gent: „Vin zilele viitoare”
Golazo.ro, 9 ianuarie 2026 20:20
CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a anunțat noi sosiri în Gruia.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
20:50
Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, mijlocașul celor de la Genoa, a ratat o ocazie uriașă de a marca golul victoriei, împotriva celor de la AC Milan, în minutul 90+9.
Acum 15 minute
20:40
„Am negociat o lună” Dinamo a vrut să dea un jucător în Liga 1 , dar a fost încurcată: „Mă supără maniera în care s-a întâmplat” # Golazo.ro
Oțelul Galați a vrut să-l împrumute pe Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.
Acum 30 minute
20:30
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat care vor fi cei doi fundași centrali pe care se va baza echipa sa, în 2026.
Acum o oră
20:20
CFR aduce jucători Daniel Pancu a oferit detalii despre noile transferuri, după înfrângerea cu Gent: „Vin zilele viitoare” # Golazo.ro
CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a anunțat noi sosiri în Gruia.
20:20
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că transferul înlocuitorului lui Adrian Șut (26 de ani) a intrat în impas.
20:10
„Asta ne-a lipsit cu Beșiktaș” Thiam, după eșecul FCSB din Antalya: „Trebuie să facem asta” » Ce spune despre Andre Duarte # Golazo.ro
FCSB - Beșiktaș 1-2. Mamadou Thiam (32 de ani), marcatorul „roș-albaștrilor”, știe de ce a pierdut campioana României după ce a deschis scorul.
Acum 2 ore
19:40
U Craiova s-a răzgândit Decizia luată de olteni în cantonamentul din Antalya: „Există un risc” # Golazo.ro
Universitatea Craiova își va prelungi cantonamentul din Antalya.
19:10
E oficial: Drăguș a plecat Eyupspor a anunțat despărțirea de atacant + Un alt fotbalist român a fost prezentat la echipa cu președinte arestat! # Golazo.ro
Eyupspor a anunțat oficial despărțirea de Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, și a prezentat un alt fotbalist român
Acum 4 ore
18:30
Ucrainenii vor să scape de Blănuță Românul e dorit în Liga 1, dar Dinamo Kiev pune o condiție care ar putea bloca negocierile # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, este dorit în Liga 1. Clubul ucrainean ar dori să îl vândă pe fotbalist, însă nu ar fi mulțumiți de ofertă.
18:30
Amicale în Antalya Petrolul, victorie cu ultima clasată din Turcia » FC Argeș, învinsă de echipa lui Sorescu și Maxim # Golazo.ro
Petrolul Ploiești și FC Argeș au disputat astăzi meciuri amicale în Antalya contra a două formații din prima ligă a Turciei.
18:20
Andrei Coubiș, oficial la U Cluj „Studenții” l-au prezentat pe fundașul crescut de AC Milan # Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) a fost prezentat oficial de noua sa echipă, Universitatea Cluj.
18:00
CFR, învinsă în Spania Ce jucători a folosit Daniel Pancu în amicalul cu Gent » VIDEO. Golurile încasate de clujeni # Golazo.ro
CFR Cluj a pierdut primul amical al iernii în fața celor de la KAA Gent, din Belgia, scor 0-2.
17:50
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș # Golazo.ro
Andre Duarte a debutat vineri la FCSB în amicalul împotriva lui Beșiktaș. Un joc solid, sigur, combativ.
17:30
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general # Golazo.ro
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah, care pilotează pentru echipa Dacia Sandriders a urcat pe locul 1 în clasamentul general al Raliului Dakar, după ce a fost cel mai rapid în etapa #6.
17:00
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” # Golazo.ro
Dinamo se pregătește de demolarea arenei din Ștefan cel Mare, care e programată să înceapă pe 19 ianuarie
17:00
Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut” # Golazo.ro
Ryan Lochte (41 de ani), fostul campion american la înot, a decis să scoată la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur câștigate în cariera sa.
Acum 6 ore
16:40
„Mai mult de 15 milioane de euro” Negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin: „Roma și încă un club, dar nu din Italia” + Ce ar fi ales fundașul # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, este aproape de un transfer la o altă echipă.
16:10
Caio și-a forțat plecarea Primarul din Pitești iese la atac: „Nu îi mai stătea mintea aici. Și-a închis telefonul!” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, susține că brazilianul Caio Ferreira ar fi forțat plecarea de la FC Argeș.
15:40
Programul etapei #23 din Liga 1 Când se joacă FCSB - CFR Cluj și Universitatea Craiova - FC Botoșani # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Liga 1.
15:30
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.
15:20
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA # Golazo.ro
Jesse Ventura, un fost membru SEAL și luptător de wrestling, ca rezervist, din 1973 până în 1975, a criticat dur acțiunea agenților ICE și administrația condusă de Donald Trump.
Acum 8 ore
14:50
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei # Golazo.ro
Roy Keane (54 de ani), fostul căpitan al lui Manchester United, a lansat critici dure la adresa conducerii clubului și a implicării lui Sir Alex Ferguson (84 de ani) în luarea deciziilor. Fostul mijlocaș susține că legendarul antrenor a avut un rol semnificativ în declinul echipei de pe Old Trafford.
14:30
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025 # Golazo.ro
Rinat Ahmetov (59 de ani), miliardarul ucrainean și proprietarul clubului Șahtior Donețk, s-a remarcat în 2025 drept cel mai activ investitor în energie solară din România.
14:00
Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul # Golazo.ro
Antoine Semenyo a fost prezentat oficial de Manchester City. Ghanezul a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola.
13:50
FCSB - Beșiktaș LIVE de la ora 16:00 » Singurul amical al campioanei în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
FCSB întâlnește Beșiktaș în primul și singurul amical pe care îl are programat în cantonamentul din Turcia.
13:40
Pe urmele lui Horațiu Moldovan Portarul român, dorit de revelația dintr-un campionat important al Europei. Nu e singura ofertă # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) traversează o nouă perioadă decisivă în carieră. Portarul român urmează să părăsească Real Oviedo, după o jumătate de sezon dificil.
13:30
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează # Golazo.ro
O analiză realizată de Ziarul Financiar arată că în doar 5 ani, 2020-2025, Primăriile din România aproape că și-au dublat cheltuielile. Același lucru s-a întâmplat cu cluburile din Liga 1 conectate la rețeaua de bani publici locali.
13:10
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum # Golazo.ro
Radu Voina a fost internat și operat la spitalul Monza din București. Medicii au intervenit pe cord, iar acum starea fostului campion mondial este stabilă.
Acum 12 ore
12:40
Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026? # Golazo.ro
În Formula 1, viteza de pe circuit este dublată de cifrele amețitoare din conturile bancare
12:30
Stanciu, pus la zid în Italia Nu au avut milă de român după „șutul teribil” din meciul cu AC Milan: „Genoa, trădată de protejatul patronului” # Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Presa din Italia a reacționat după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu (32 de ani), joi, în minutul 90+9 al duelului de pe „San Siro”.
11:50
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile” # Golazo.ro
Jucătorii Nigeriei au amenințat că vor boicota meciul din sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, cu Algeria. De la ce a pornit totul.
11:30
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!” # Golazo.ro
ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1-2. Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.
11:10
Ricardo Cadu (44 de ani), fost fundaș al CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă revenire în fotbalul românesc. Retras din activitate în 2021, portughezul și-ar dori să revină în fotbal în rolul de director sportiv.
10:40
Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător de perspectivă la o adversară din Liga 1 # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei. Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.
10:20
Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului # Golazo.ro
AC MILAN - GENOA 1-1. Nicolae Stanciu (32 de ani) putea fi eroul oaspeților, dar a irosit o lovitură de pedeapsă la una dintre ultimele faze ale meciului.
10:00
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), fost component al echipei naționale și actual antrenor în Superliga, a analizat șansele „tricolorilor” înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
09:40
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya # Golazo.ro
Assad Al-Hamlawi, 25 de ani, despre universul Craiova, schimbul de replici incredibile cu tatăl său în timpul unui meci mare pentru Universitatea, relația cu antrenorii Rădoi și Coelho
09:00
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume # Golazo.ro
CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit car ar fi adevărata cotă de piață a acestora.
Acum 24 ore
00:40
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja # Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a fost împrumutat în Liga 2. Jucătorul a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
00:30
„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...” # Golazo.ro
Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea imensă pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.
8 ianuarie 2026
23:50
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică # Golazo.ro
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1.
23:30
Supercupa Franței FOTO. PSG a cucerit trofeul după o finală dramatică cu OM, decisă la penalty-uri » A egalat în minutul 90+5! # Golazo.ro
PSG - OM 2-2, 4-1 d.l.d. Elevii lui Luis Enrique își păstrează, dramatic, trofeul de supercampioană a Franței.
23:10
Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump # Golazo.ro
Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.
22:50
Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă # Golazo.ro
Alexis Vergos (22 de ani), fost jucător de fotbal în ligile inferioare franceze, a murit după ce a încercat să își facă un selfie.
22:40
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia” # Golazo.ro
Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai importanți comentatori din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.
22:30
Dat afară pentru că s-a plâns Florin Purece, despre plecarea de la Unirea Slobozia: „A fost surprinzător” » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Florin Purece (34 de ani), noul mijlocaș al celor de la Metaloglobus, a vorbit despre modul în care a plecat de la Unirea Slobozia, formație la care juca din ianuarie 2024.
22:10
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta # Golazo.ro
Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
22:00
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
21:40
Sportiv rus, monedă de schimb Un baschetbalist vânat de SUA a fost eliberat în schimbul unui cercetător francez » Rusul, acuzat că era hacker # Golazo.ro
Baschetbalistul rus Daniil Kasatkin (26 de ani) a fost eliberat de autoritățile franceze și transportat la Moscova, ca urmare a unui schimb de prizonieri.
21:00
Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general # Golazo.ro
Lucas Moraes (36 de ani), pilotul Dacia, a fost aproape de a ocupa un loc pe podiumul etapei #5 a Raliului Dakar.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.