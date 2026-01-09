Ținta de 15 miliarde. Fondurile europene sunt șansa României în 2026

16:10

Președintele american Donald Trump dorește să aducă Groenlanda sub controlul SUA. Cu toate acestea, un acord din Războiul Rece arată că Washingtonul are deja practic mână liberă din punct de vedere militar pe insulă. Experții sunt convinși că SUA nu are nevoie de o preluare pentru a obține acces la materiile prime ale Groenlandei. Acordul […]