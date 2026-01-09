Trump invită China și Rusia să cumpere „tot petrolul de care au nevoie” din SUA
Aktual24, 9 ianuarie 2026
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va vinde Chinei și Rusiei „tot petrolul de care au nevoie”, în timp ce administrația sa va prelua controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei, potrivit CNN. „Suntem pregătiți să facem afaceri. China poate cumpăra tot petrolul pe care îl dorește de la noi, acolo sau în Statele […]
Președintele Donald Trump și-a continuat, vineri, amenințările la adresa Groenlandei, spunând reporterilor că, dacă nu va reuși să încheie o înțelegere pentru a achiziționa teritoriul arctic „pe calea ușoară”, atunci va trebui să „o facă pe calea grea”. „Aș vrea să încheiem o înțelegere pe calea ușoară, dar dacă nu o facem pe calea ușoară, […]
Trump se întâlnește la Casa Albă cu directori ai companiilor petroliere pentru a discuta viitorul industriei din Venezuela. Președintele spune că va decide personal ce companii petroliere au voie să participe la reconstrucția infrastructurii # Aktual24
Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, la Casa Albă cu mai mulți directori din domeniul petrolier, ca parte a efortului său de a convinge companiile energetice să investească în reconstrucția infrastructurii petroliere a Venezuelei. Secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul pentru Energie Chris Wright, care s-a întâlnit deja cu unii directori din domeniul petrolier săptămâna […]
Președintele Donald Trump a declarat astăzi că a anulat un al doilea val de atacuri „așteptate” asupra Venezuelei datorită cooperării țării cu Statele Unite. Potrivit CNN, la scurt timp după operațiunea militară care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale Cilia Flores, Trump a declarat într-o conferință de presă că „Suntem […]
Liderul suprem al Iranului pregătește terenul pentru o represiune mai dură pe măsură ce mișcarea de protest crește # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a promis că autoritățile „nu vor ceda” în fața unei mișcări de protest în creștere rapidă, pregătind scena pentru o intensificare a represiunii violente în a doua zi de la închiderea internetului la nivel național. Protestele au izbucnit în localități din întreaga țară în ultimele zile, reprezentând o […]
Chatbotul Grok al lui Musk limitează generarea de imagini doar pentru utilizatorii plătitori după reacția globală la deepfake-urile sexualizate # Aktual24
Chatbotul Grok, bazat pe inteligență artificială, al lui Elon Musk împiedică utilizatorii neplătitori să genereze sau să editeze imagini după o reacție negativă la nivel global din cauza deepfake-urilor sexualizate ale unor persoane, dar schimbarea nu a mulțumit autoritățile din Europa. Chatbotul, care este accesat prin intermediul platformei de socializare X a lui Musk, a […]
Aden revine sub control guvernamental, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite # Aktual24
Forțele loiale guvernului yemenit recunoscut internațional, sprijinite militar de Arabia Saudită, au preluat controlul asupra orașului Aden, principalul centru urban din sudul Yemenului, într-o operațiune care marchează o nouă etapă a conflictului intern și scoate la iveală tensiuni majore între principalii actori regionali implicați în război. Autoritățile saudite au anunțat că dispun de informații de […]
Regimul din Iran ar putea să cadă în urma demonstrațiilor, deși inițial evaluarea SUA era că protestele erau prea mici pentru asta. Totuși, ele au crescut semnificativ. Demonstranți iranieni au ieșit în număr mare joi pe străzile Teheranului și ale altor orașe, iar în imagini care circulă apar clădiri guvernamentale în flăcări; autoritățile au blocat […]
Îngropați sub un munte de gunoi. Trei persoane au murit, 12 au fost rănite și 35 sunt date dispărute la o instalație de gestionare a deșeurilor din Filipine # Aktual24
Trei persoane au murit și 12 au fost rănite, vineri, după ce au fost surprinse de o avalanșă de gunoi și moloz la o groapă de gunoi din Cebu, Filipine. De asemenea alte 35 de persoane sunt date dispărute, potrivit Sun Star. Toate victimele lucrau la groapa de gunoi și la instalația de gestionare a […]
Guvernul Venezuelei a început să elibereze deținuți considerați prizonieri politici de către organizațiile pentru drepturile omului, într-un gest pe care autoritățile îl descriu drept o dovadă de „bunăvoință” și deschidere spre reconciliere națională. Anunțul, însă, nu vine dintr-un context obișnuit, ci pe fondul uneia dintre cele mai dramatice evoluții politice din istoria recentă a țării: […]
Procurorul din Minnesota cere publicului să trimită dovezi despre împușcarea lui Renee Good de către un agent ICE la biroul său. Ancheta este preluată de FBI # Aktual24
Procurorul comitatului Hennepin din Minnesota, Mary Moriarty, a cerut cetățenilor să trimită orice înregistrare video sau alte dovezi legate de împușcarea fatală din Minneapolis a lui Renee Good de către un agent ICE direct la biroul său. Moriarty a declarat că, deși biroul său a colaborat anterior eficient cu FBI-ul, decizia administrației Trump de a […]
Anul 2026 nu va fi unul roz din punct de vedere economic. Măsurile de ajustare fiscală vor continua să aibă efect negativ asupra creșterii PIB-ului, chiar dacă per total sunt necesare pentru a ține România pe linia de plutire și a ne îndepărta de spectrul intrării în incapacitate de plată. România are însă un as […]
Libanul anunță finalizarea primei etape a dezarmării Hezbollah. Israelul avertizează: „Pașii făcuți sunt insuficienți” # Aktual24
Libanul a anunțat oficial că a încheiat prima etapă a unui plan complex de dezarmare a Hezbollah și a altor grupări armate din sudul țării, un demers prezentat de autoritățile de la Beirut drept un moment-cheie în eforturile de restabilire a suveranității statului și de consolidare a securității naționale. Anunțul vine însă într-un climat tensionat, […]
În munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, la peste 1.800 de metri altitudine, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe, avertizează meteorologii. Potrivit Buletinului nivometeorologic remis vineri seara, în aceste masive muntoase cu risc mare de avalanșe din Carpații Meridionali a fost măsurat […]
Fâșia Gaza continuă să fie scena unei tragedii umanitare profunde, în pofida unui armistițiu fragil care ar fi trebuit să oprească violențele. Cel puțin opt persoane, dintre care patru copii, au fost ucise în ultimele 24 de ore în urma unor lovituri aeriene israeliene, potrivit agenției de protecție civilă din Gaza. Noile victime readuc în […]
Din nou împreună. PSD și AUR atacă dur Ministerul de Externe pentru semnarea acordului cu Mercosur: ”Trădare națională” # Aktual24
Partidul Social Democrat (PSD) a condamnat vineri decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României în COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur, ”în absența unor clauze clare care să garanteze protejarea fermierilor români de importurile din America Latină”, se arată într-un comunicat transmis de PSD. Și AUR […]
Principalul rival al lui Recep Tayyip Erdoğan din Turcia este încarcerat într-o închisoare de înaltă securitate chiar lângă Istanbul, dar asta nu-l împiedică să promită că va câștiga președinția din celulă. Arestarea popularului primar din martie anul trecut a declanșat proteste masive la nivel național și condamnări internaționale. Opoziția din Turcia consideră închisoarea sa ca […]
Presshub: Magistrați protejați și magistrați vizați. Cum aplică Inspecția Judiciară regulile în funcție de interes # Aktual24
Inspecția Judiciară (IJ) deschide dosare disciplinare magistraților incomozi sistemului de putere din justiție în funcție de interesul imediat al conducerii instituției. Un membru CSM scapă de verificări pe motiv că sesizarea nu a fost făcută de o persoană interesată, în timp ce o șefă de instanță este cercetată, din oficiu, în urma unei relatări anonime. […]
Forțele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, au publicat imagini despre care susțin că arată bombardarea intensă a unui cartier dens populat din Alep, în timp ce confruntările cu armata siriană continuă pentru a doua zi consecutiv. Într-o postare pe X, SDF a afirmat că districtul Sheikh Maqsoud a fost lovit de „tiruri intense și […]
NASA ia o decizie istorică: astronauții de pe Stația Spațială Internațională revin pe Pământ mai devreme din cauza unei probleme medicale # Aktual24
NASA a anunțat o decizie fără precedent în istoria Stației Spațiale Internaționale (ISS): un echipaj format din patru astronauți va fi adus pe Pământ mai devreme decât era planificat, în urma unei probleme medicale apărute la bord. Deși oficialii agenției spațiale americane insistă că situația nu reprezintă o urgență imediată, hotărârea reflectă nivelul extrem de […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea fi vizată în următoarele săptămâni de o moțiune de cenzură legată de acordul comercial UE–Mercosur, potrivit grupului de extremă dreapta „Patrioții pentru Europa”. Președintele grupului, liderul francez Jordan Bardella, a anunțat joi seară pe X planul depunerii moțiunii. Partidul său, Adunarea Națională (Rassemblement National), se opune […]
Senatul Statelor Unite a votat, cu 52 de voturi la 47, ca președintele Donald Trump să obțină aprobare Congresului pentru noi acțiuni militare contra Venezuelei, la scurt timp după atacul care a dus la capturarea liderului acestei țări, Nicolas Maduro. Cu toate astea, e puțin probabil ca Trump să fie oprit pe această cale. Inițiativa, […]
Polonia acționează, a obligat TikTok să șteargă fake-urile prin care se solicită ieșirea din UE. Campanii toxice ”suveraniste” generate cu inteligența artificială # Aktual24
Un val de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenţei artificiale pe TikTok, care promovează ieşirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie intenţionată menită să testeze influenţarea alegerilor parlamentare din 2027, a declarat secretarul de stat pentru Afaceri Digitale din Polonia, Dariusz Standerski, într-un interviu acordat POLITICO. Videoclipuri în care tinere îmbrăcate în costume patriotice transmit […]
A fost arestat unul dintre proprietarii clubului din Crans-Montana. Procurorii suspectează că acesta se pregătea să fugă # Aktual24
Unul dintre co-proprietarii barului elveţian în care 40 de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion a fost reţinut, potrivit relatărilor din presa locală, citate de BBC. Surse din media elveţiană au indicat că Jacques Moretti, cetăţean francez, a fost considerat ca potențial fugitiv, existând suspiciunea că ar putea încerca să părăsească ţara. […]
SUA au sechestrat încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Este al 5-lea vas capturat de americani – VIDEO # Aktual24
Forţele Statelor Unite au capturat petrolierul Olina, navă asociată exporturilor de ţiţei ale Venezuelei, într-o operaţiune desfăşurată în apele internaţionale din estul Mării Caraibelor, fără incidente, a anunţat Comandamentul Sud al armatei americane, într-o postare pe platforma X. „Operaţiuni ca aceasta sunt susţinute de Amphibious Ready Group a US Navy, inclusiv de platformele letale ale […]
Se prăbușește încă o teorie AUR-istă: România a votat diferit de Franța în privința acordului cu statele Mercosur. Anunțul lui Nicușor Dan # Aktual24
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan. „Prin acest acord, care […]
Sondaj: Prăbușire a încrederii în SUA din partea germanilor. SUA au ajuns la fel de jos ca Rusia # Aktual24
Încrederea cetățenilor germani în SUA ca partener de încredere a picat la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată – 15%. Acest lucru este demonstrat de rezultatele sondajului ARD-DeutschlandTrend, relatează Tagesschau. 76% dintre germanii chestionați și-au exprimat neîncrederea în Statele Unite. Doar Rusia are rate mai mari – 83% o consideră un partener nesigur. 9% dintre […]
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lunii august 2026, printr-o investiţie finanţată prin componenta de asistenţă financiară rambursabilă din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Potrivit sursei, valoarea totală a contractului depăşeşte 1,1 miliarde de lei. […]
Cele cinci state UE care se opun acordului cu blocul sud-american Mercosur. Franța este printre ele # Aktual24
Cinci state membre ale Uniunii Europene şi-au exprimat opoziţia faţă de acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur. Franţa, Polonia, Austria, Irlanda şi Ungaria s-au pronunţat împotriva acordului, în timp ce Belgia s-a abţinut, potrivit EFE şi Euractiv, citate de Agerpres. Unda verde a fost dată la nivel de ambasadori vineri dimineaţă, în cadrul unei discuţii, […]
Prețuri umflate nejustificat în Bulgaria după adoptarea euro. ANAF-ul bulgar a dat amenzi consistente # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a impus până acum amenzi de aproape 200.000 leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru preţuri umflate în mod nejustificat, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt Anna Mitova, informează publicaţia The Sofia Globe, citată de Agerpres. Majoritatea companiilor sunt oneste şi respectă reglementările Legii privind […]
Tratat din timpul Războiului Rece. Un vechi acord militar oferă deja SUA o putere considerabilă în Groenlanda # Aktual24
Președintele american Donald Trump dorește să aducă Groenlanda sub controlul SUA. Cu toate acestea, un acord din Războiul Rece arată că Washingtonul are deja practic mână liberă din punct de vedere militar pe insulă. Experții sunt convinși că SUA nu are nevoie de o preluare pentru a obține acces la materiile prime ale Groenlandei. Acordul […]
Trump se angajează să apere Ucrainei numai pentru că este convins că Rusia nu va mai ataca Ucraina – New York Times # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnalat disponibilitatea de a se angaja în apărarea viitoare a Ucrainei, dar numai pentru că este convins că Rusia nu va mai ataca Ucraina. Comentariile par să pună sub semnul întrebării fiabilitatea garanțiilor de securitate ale SUA pe care Kievul și aliații săi europeni au încercat să le obțină în […]
O femeie și-a bătut soțul în Hunedoara. Poliția i-a emis ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie de bărbat # Aktual24
Poliţiştii din cadrul Poliţiei Hunedoara efectuează cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa, în urma evaluării situaţiei fiind dispuse măsuri de protecţie a victimei, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Femeia implicată în acest incident a fost […]
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, Curtea de Apel Bucureşti. „În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4,6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii […]
Trump i-a urat lui Orban ”mult succes” la alegerile din Ungaria: ”Țara are o conducere îndrăzneață” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, i-a urat aliatului său de lungă durată, prim-ministrul ungar Viktor Orban, „mult succes” înaintea unor alegeri în care este în urma adversarului său, potrivit unei scrisori de la Trump, publicate de Orban pe Facebook. În scrisoare, Trump a lăudat „conducerea îndrăzneață” a lui Orban și și-a exprimat speranța pentru o „cooperare […]
O majoritate calificată a statelor membre UE a votat vineri în favoarea acordului Mercosur, punând capăt a peste două decenii de negocieri dificile între Comisia Europeană și un grup de țări din America Latină – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Franța, Polonia, Austria, Ungaria, Irlanda au votat împotrivă, în timp ce Belgia s-a abținut, potrivit […]
Venezuela eliberează prizonieri politici într-o acțiune pe care Trump spune că SUA au „solicitat-o” # Aktual24
Venezuela a eliberat joi o serie de figuri importante ale opoziției, activiști și jurnaliști încarcerați – atât cetățeni venezueleni, cât și străini – într-un gest pe care guvernul l-a descris ca fiind un gest de „căutare a păcii” la mai puțin de o săptămână după ce fostul președinte Nicolas Maduro a fost capturat de forțele […]
Groenlanda a revenit brusc în prim-planul politicii internaționale, după ce secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a anunțat că intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu oficiali danezi pentru a discuta viitorul insulei arctice. Declarația vine într-un moment de tensiune maximă, pe fondul reluării presiunilor administrației Trump privind preluarea controlului asupra teritoriului semiautonom […]
Armata Elveției pune punct scandalului din România legat de avionul cu Nicușor Dan: ”Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul lor valoros în transferul aerian al pacienților” # Aktual24
Armata din Elveția prezintă detalii privind decizia de a escorta avionul Spartan în care se afla președintele Nicușor Dan în contextul unui nou scandal amplificat de pretinșii ”suveraniști”. „Forțele Aeriene Elvețiene au escortat pentru scurt timp aeronava președintelui României în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission”, cu două avioane de vânătoare F/A-18. Angajații […]
Lovitură pentru Musk. Rețeaua socială X ar putea fi interzisă în Marea Britanie din cauza unei dispute privind chatbotul Grok # Aktual24
Marea Britanie amenință că va interzice rețeaua socială a lui Elon Musk după descoperirea unor imagini sexuale cu femei și copii generate de chatbotul său cu inteligență artificială, Grok. Marea Britanie ar putea interzice rețeaua socială X a lui Elon Musk în urma unei controverse privind chatbotul său cu inteligență artificială, Grok, care este capabil […]
Compania-mamă a Google, Alphabet, a depășit Apple ca valoare de piață pentru prima dată în șapte ani, ajungând la 3,88 trilioane de dolari. Acest lucru s-a datorat investițiilor Google în inteligența artificială și scăderii acțiunilor Apple. Google Alphabet a depășit Apple ca valoare pentru prima dată din 2019. La închiderea tranzacțiilor din 7 ianuarie, Google […]
Trump intenționează să prăbușească prețurile petrolului. Ce consecințe va avea acest lucru pentru Rusia # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, are în vedere să ofere țării sale controlul asupra industriei petroliere din Venezuela, ceea ce ar ajuta la scăderea prețurilor petrolului la nivelul dorit de 50 de dolari pe baril. Planul elaborat de Casa Albă implică stabilirea unui control parțial asupra companiei petroliere de stat Petroleos de Venezuela, în special prin […]
Diplomatul bulgar Nickolai Mladenov va conduce consiliul pentru pace în Gaza, anunță Netanyahu # Aktual24
Prim-ministrul Israelului a declarat joi că un fost trimis al ONU pentru Orientul Mijlociu, diplomatul bulgar Nickolai Mladenov, a fost ales să ocupe funcția de director general al Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, care are ca scop supravegherea procesului de pace din Gaza. Benjamin Netanyahu a făcut anunțul după întâlnirea cu Mladenov […]
Statele Unite vor avea parte de un nou Vietnam? Cel mai temut lider de gherilă din America Latină cheamă la o „alianță a insurgenților contra imperialismului american” # Aktual24
Iván Mordisco (pe numele său adevărat Néstor Gregorio Vera Fernández), liderul celei mai mari grupări de gherilă din Colum FARC – Estado Mayor Central (EMC) – a reapărut public pe 8 ianuarie printr-un video difuzat pe rețele sociale. Cel mai căutat terorist din America Latină (pe capul său s-a pus o recompensă de 5 miliarde […]
După ce a chefuit strașnic în sediul primăriei, edilul PSD din comuna vasluiană Mălușteni a ajuns cu mașina în șanț și a abandonat-o acolo – VIDEO # Aktual24
Un incident tragicomic a avut loc joi seara în comuna Mălușteni, județul Vaslui, unde primarul Gheorghe Bîțu a fost implicat într-un accident rutier sub influența alcoolului, imediat după o petrecere organizată în sediul primăriei. Edilul, membru PSD, a ajuns cu mașina personală într-un șanț la doar câteva zeci de metri de la plecare, iar testul […]
Fost consilier prezidențial: ”Trebuie să fii imbecil să spui că Președinția pune niște înregistrări fake pe site, iar tu să propagi în continuare un fake” # Aktual24
Reacții dure după ce președintele Nicușor Dan a fost acuzat că a propagat informații ”fake” legate de escortarea avionului Spartan de către avioane militare ale Elveției. Iată ce spune un fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, Cristian Hrițuc: ”Mă uit de ceva vreme la câțiva fani ai trumpismului din România. La „ce” și […]
Chen Zhi, „regele scam-urilor crypto”, extrădat în China. El este acuzat că ar fi obținut ilegal peste 30 de miliarde de dolari în criptomonede și va fi probabil condamnat la moarte # Aktual24
Autoritățile chineze au difuzat imagini spectaculoase cu miliardarul Chen Zhi, în vârstă de 38 de ani, fondatorul conglomeratului Prince Group, fiind escortat încătușat și cu glugă pe cap de forțe speciale SWAT la coborârea din avion la Beijing. Televiziunea de stat CCTV l-a prezentat ca pe „liderul unui sindicat major de fraudă și jocuri de […]
Eminența neagră din spatele lui Simion. Fost propagandist al regimului comunist, el a gândit acum asocierea protestului AUR cu ziua lui Mihai Eminescu # Aktual24
Politologul Cristian Preda a dezvăluit vineri că ideologul care a pus la cale protestul AUR de ziua lui Mihai Eminescu este sociologul Ilie Bădescu. Acesta ar fi lucrat înainte de 1989 și pentru propaganda regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. ”După ce s-au spart în 4 grupuri, suveraniștii încearcă să se reunească. Au anunțat miting […]
SUA scoate banii: plăți de până la 100.000 de dolari pentru fiecare groenlandez pentru separarea de Danemarca # Aktual24
Oficialii americani au discutat despre posibilitatea de a acorda groenlandezilor plăți forfetare pentru a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite. Potrivit a două persoane familiarizate cu situația, deși suma exactă în dolari este neclară, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume cuprinse între 10.000 […]
O transformă în „Trump Hotel”? Donald Trump vrea să mai adauge un etaj Aripii de Vest a Casei Albe, pentru a fi egală cu uriașa sală de bal construită în locul Aripii de Est # Aktual24
Președintele Donald Trump ia în considerare adăugarea unui etaj suplimentar deasupra celebrei colonade din Aripa de Vest a Casei Albe, pentru a crea simetrie cu noua sală de bal construită pe locul fostei Aripi de Est. Propunerea, dezvăluită pe 8 ianuarie de arhitectul Shalom Baranes în fața Comisiei Naționale pentru Planificarea Capitalei (NCPC), vine pe […]
