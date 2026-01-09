Trump invită China și Rusia să cumpere „tot petrolul de care au nevoie” din SUA

11:10

Politologul Cristian Preda a dezvăluit vineri că ideologul care a pus la cale protestul AUR de ziua lui Mihai Eminescu este sociologul Ilie Bădescu. Acesta ar fi lucrat înainte de 1989 și pentru propaganda regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. ”După ce s-au spart în 4 grupuri, suveraniștii încearcă să se reunească. Au anunțat miting […]