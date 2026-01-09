Mercedes-Benz CLA, desemnată mașina anului în cadrul competiției europene cu același nume. Pe ce loc se află Dacia Bigster | AUDIO
Europa FM, 9 ianuarie 2026 20:20
Juriul competiției europene „Mașina Anului” a desemnat câștigătoarea pentru anul 2026. Este vorba de Mercedes-Benz CLA. Decizia a fost luată de zeci de jurnaliști auto din toată Europa. În finala concursului au intrat șapte modele de mașini, alese din 30 de modele înscrise inițial. 60 de jurați din 23 de țări au testat mașinile cu […]
Numărul turiștilor veniți în România a fost în scădere în 2025, arată Institutul Național de Statistică. Noiembrie a fost cea mai slabă lună. Numărul cazărilor a scăzut cu 9% față de anul precedent. Situația este provocată și de eșecul programului prin care se acordau tichete de vacanță pentru bugetari. Adrian Voican, touroperator: „Noi am atras atenția […]
Condamnare definitivă a Curții de Apel Constanța în cazul unui bărbat, din Tulcea, care prin violență, amenințare, hărțuire și șantaj și-a terorizat fosta parteneră care îl părăsise. După ce Judecătoria Tulcea l-a condamnat la nouă ani și patru luni de închisoare, în urma apelului, Curtea de Apel Constanța a micșorat pe 9 ianuarie pedeapsa la […]
Campanie de dezinformare în Polonia. O serie de videoclipuri generate de inteligența artificială, difuzate pe TikTok promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană. Autoritățile spun că e un test pentru a vedea modul în care pot fi influențate alegerile de anul viitor. În videoclipuri apar tinere îmbrăcate în costume patriotice, care transmit mesaje de extremă dreapta […]
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a transmis vineri după-amiază președintele Nicușor Dan. Decizia este contestată de PSD, care susține că acordul i-ar afecta pe fermierii români. Cinci state membre ale Uniunii Europene şi-au exprimat opoziţia faţă de acordul […]
Trei românce vor fi anul acesta pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului. E vorba de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, care vor concura pentru premii financiare record în istoria competiției. Numai calificarea le asigură câte un premiu de peste 100.000 de dolari americani. Openul Australiei va […]
O minoră în vârstă de 14 ani, din Sibiu, este căutată de poliție după ce a plecat vineri de acasă, fără a mai reveni. Mama ei i-a anunțat dispariția. Persoanele care pot oferi informaţii care să ajute la găsirea ei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul […]
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat lista serviciilor medicale de care vor beneficia, în acest an, persoanele înscrise în programele naționale. Pacienții asigurați vor avea acces la întregul pachet de servicii de bază, pe lângă tratamentele specifice programelor naționale. În anumite cazuri, și persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale extinse. Pacienții asigurați […]
SUA lui Trump: prieten sau inamic? Președinții Franței și Germaniei au criticat în termeni duri declarațiile lui Donald Trump și ale altor oficiali americani privind o posibilă anexare a Groenlandei. Macron a numit activitățile Americii drept colonialism modern, iar NATO pare să fie amenințată de o ruptură profundă. Între timp, în Statele Unite, administrația americană […]
Liderii europeni decid dacă acordul comerical Mercosur, intens contestat de fermieri, va fi adoptat sau nu. Cum se poziționează România | AUDIO # Europa FM
Acordul Mercosur, pe ultima sută de metri. Liderii europeni decid vineri dacă acordul comercial dintre Uniunea Europeană, pe de o parte și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, pe de altă parte, devine realitate după 25 de ani de negocieri. Împotriva acordului de liber schimb au protestat vehement fermierii europeni care se tem de distrugerea afacerilor […]
Controale la companiile de stat din toată țara. AMEPIP, super-agenția care le monitorizează, precizează care este motivul acțiunii | AUDIO # Europa FM
Super-agenția care monitorizează companiile de stat începe controale ample în toată țara. AMEPIP anunță verificări la peste 800 de autorități publice, pentru modul în care au fost făcute numirile în conducerea întreprinderilor publice. Miza este respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor în Întreprinderilor Publice, AMEPIP, începe o serie […]
Cristian Tudor Popescu: „Statele Unite sunt României ce vrea Trump”. Despre intențiile președintelui american față de Groenlanda: „O să meargă până în pânzele negre” | VIDEO # Europa FM
Statele Unite ale Americii sunt în prezent României „ceea ce vrea președintele Donald Trump”, spune scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. După incursiunea forțelor americane în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, judecat în SUA pentru trafic de droguri și narco-terorism, reiterarea intențiilor de […]
Ce așteptări au antreprenorii români de la guvernanți. Reducerea fiscalității, pe primul loc | AUDIO # Europa FM
SONDAJ: Ce așteptări au patronii de firme mici și mijlocii în 2026? Să înceapă o scădere a impozitării care deja sufocă multe companii… se află pe primul loc în clasamentul măsurilor așteptate. Realizat de „IMM România”, sondajul „Vocea antreprenorilor în societate”, a fost realizat în perioada 25 nov-10 decembrie în rândul a 1100 de patroni […]
România va găzdui cea de-a 11-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal feminin pentru junioare. Meciurile vor avea loc în patru orașe | AUDIO # Europa FM
Campionatul Mondial de Handbal junioare se va desfășura în România. Patru orașe vor găzdui partidele: Mioveni, Pitești, Craiova și Râmnicu Vâlcea. România a fost aleasă să găzduiască mondialele pentru junioare și în 2020. Competiția a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a unsprezecea ediție a Campionatului Mondial de Handbal Under 18 va avea […]
Guvernul a trimis proiectul de act normativ care crește salariul minim, de la 1 iulie, spre avizare la Consiliul Economic și Social | AUDIO # Europa FM
Guvernul a inițiat vineri, 9 ianuarie, proiectul de act normativ care majorează salariul minim de la 1 iulie 2026. Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Ce se schimbă: scade suma scutită de impozitare. Acum, pentru 300 de lei din salariul minim nu se plătește impozit. De la 1 iulie, suma scutită de […]
Timiș: Anchetă a DSP la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, după ce trei pacienți au fost găsiți cu râie | AUDIO # Europa FM
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, după ce au fost confirmate cazuri de râie la pacienți. Spitalul precizează că pacienții au fost izolați și se află sub tratament, în vreme ce Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. Cazurile de râie au fost confirmate pe 30 decembrie la trei pacienți […]
Două unităţi şcolare din judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sute de elevi navetişti, îşi vor suspenda cursurile cu prezenţă fizică vineri, la fel ca cele din municipiul Bistriţa, a anunţat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Vasile Şteopoaie. Este vorba despre Liceul economic din oraşul Năsăud, unde peste 600 de elevi, din totalul de 720, fac naveta, şi de […]
12:20
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu un gest de respect al unui stat – un atac la imaginea ţării | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan cu care a călătorit în Franţa şi controlorul de trafic din Zurich în care era comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti care se întorcea de la Paris, şeful statului afirmând că a fi acuzat de ”minciună” în legătură cu un ”gest […]
12:20
ANM: Vreme geroasă la Bucureşti, cer variabil, lapoviţă şi ninsoare, până marţi dimineaţa # Europa FM
Meteorologii prognozează o vreme geroasă pentru Municipiul Bucureşti, cu cer variabil, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi temperaturi scăzute, până marţi dimineaţa. Astfel, în perioada 9 ianuarie, ora 10.00 – 10 ianuarie, ora 8.00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineaţă va creşte probabilitatea pentru precipitaţii mixte (ploaie, […]
Ana Birchall, despre o eventuală negociere politică pentru viitorii șefi ai serviciilor secrete și ai Parchetelor: Ar fi ilegală și ar vicia întreaga procedură. Ce spune despre șefa Înaltei Curți: „Nu e puternică, e toxică” | VIDEO # Europa FM
O eventuală negociere politică a funcțiilor pentru viitorii șefi ai serviciilor secrete și ai Parchetelor este ilegală, afirmă fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, invitată în ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei” la Europa FM, cu Sebastian Zahcmann. Potrivit acesteia, România s-a angajat față de Uniunea Europeană, prin Mecanismul de Cooperare și Verificare, să nu […]
Ministrul Apărării a explicat motivele pentru care aeronava Spartan nu a putut decola la timp din Paris și a dezvăluit costurile penultimului zbor al președintelui Dan în Franța: De șase ori mai puțin decât un zbor similar al fostului președinte | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan nu s-a putut întoarce marţi seara de la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”, desfăşurată la Paris, din cauza conditiilor meteorologice, explică ministrul Apărării. Radu Miruță susține că au fost multe dezinformări în spațiul public, așa că a ținut să sublinieze că marți seara avionul Spartan cu care urma să revină președintele nu ar […]
Cursuri suspendate sau desfășurate online, joi, în aproape 200 de unități de învățământ din țară, din cauza vremii. Județele afectate # Europa FM
Aproape 200 de școli din țară au suspendat orele sau le-au desfășurat online, joi, 8 ianuarie, din cauza ninsorii, a anunțat Ministerul Educației. Peste 60.000 de elevi și preșcolari au rămas acasă sau au făcut orele online, în funcție de cum a decis fiecare instituție de învățământ. Cursurile au fost suspendate sau au avut loc […]
Proteste ale fermierilor din Franța și Grecia. Aceștia au blocat puncte de trecere a frontierei. Ce nemulțumiri anunță | AUDIO # Europa FM
În Franța și în Grecia, fermierii au ieșit cu tractoarele în stradă. Ministerul de Externe de la București anunță că în Grecia vor fi blocate mai multe drumuri, inclusiv cele către punctele de frontieră. În timp ce la Paris, protestatarii au ajuns în centrul orașului, sub Turnul Eiffel. Nemulțumirile fermierilor sunt legate de scandaluri privind […]
Daniel David așteaptă o nouă numire la conducerea ministerului Educației, la două săptămâni de când și-a anunțat demisia | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației, Daniel David, se află în continuare în funcție, deși și-a anunțat demisia pe 22 decembrie. „Astept si eu numirea unei noi conduceri”, declară Daniel David pentru Europa FM. Până în acest moment nu a fost numită o conducere interimară a ministerului, însă sunt vehiculate două nume pentru preluarea funcției, spun surse politice. La […]
Franța și Germania critică dur administrația Trump: „Statele Unite sunt o putere consacrată, dar care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi” | AUDIO # Europa FM
Președintele Franței, Emmanuel Macron, critici la adresa lui Donald Trump. La întâlnirea de la începutul anului cu ambasadorii, președintele francez a acuzat că Statele Unite, în vremea lui Donald Trump, „se îndepărtează” de anumiți aliați. Afirmația vine în contextul operațiunii prin care Statele Unite l-au capturat, în weekend, pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Critici dure […]
Ministerul Justiției declanșează procedura de selecție a procurorului-șef al DNA, al DIICOT și al procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ # Europa FM
Ministerul Justiţiei anunță declanşarea procedurilor de selecţie pentru conducerile Parchetelor. Acestea vor dura cel puțin două luni. Candidaturile pot fi depuse timp de o lună, până pe 9 februarie, apoi, până la începutul lunii martie propunerile trebuie trimise la CSM pentru avizare. Eventualii candidați trebuie să aibă o vechime de cel puțin 15 ani în […]
Gorj: Cinci cartiere din Târgu Jiu au fost inundate. Copiii sunt purtați în spate de pompieri, în drumul spre școală. Convocarea CJSU, luată în calcul de autorități | AUDIO # Europa FM
Situație critică în municipiul Târgu Jiu, unde apa a ajuns să inunde mai multe cartiere din oraș. Drumurile sunt blocate de apă, casele și gospodăriile inundate, iar autoritățile se gândesc să convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Copiii din cartierele afectate nu au putut ajunge la școală joi dimineață. Cei care s-au încumetat, au […]
Piața Victoriei. Cine pe cine mai sună în Justiție? Răspunde un fost ministru: Ana Birchall # Europa FM
Ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, propune o discuție despre justiția din România și despre cum va arăta acest domeniu în 2026. La întrebările lui Sebastian Zachmann va răspunde fostul ministru al Justiției, Ana Birchall. Așteptăm întrebările dumneavoastră de la ora 18:20. Emisiunea va fi difuzată pe canalul de Youtube […]
Fost ministru de Finanțe condamnat cu executare pentru un accident în care au murit doi oameni # Europa FM
Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare după ce a provocat un accident în urma căruia au murit doi oameni. Inițial, acesta fusese condamnat la trei ani cu suspendare, dar procurorii și rudele victimelor au făcut apel. Sentința este definitivă. Daniel Chițoiu a fost ministru al […]
SUA: Primarul din Minneapolis le cere polițiștilor de la imigrări „să plece naibii” din oraș după ce au împușcat mortal o femeie de 37 de ani: „Nu vă vrem aici!” | AUDIO # Europa FM
O femeie a fost împuşcată mortal în orașul american Minneapolis de către poliţiștii de imigrare. Departamentul de Securitate Internă al SUA susține că a fost vorba despre un act de „legitimă apărare”. Motivarea este contrazisă de primarul democrat al oraşului care le cere poliţiștii de imigrare să plece din Minneapolis. Cazul a stârnit un val […]
Taxele locale. Prea mari pentru ce primim? Taxele locale pe imobile s-au mărit de la 1 ianuarie, primăriile fiind obligate să preia schema de propusă de guvern pentru că altfel nu vor mai primi bani de la buget. Deși mărirea așteptată era de 70 la sută, în mai toate cazurile aceasta este de 100 la […]
Mai multe trenuri au întârziere de câteva ore din cauza ninsorii. Cei care au cumpărat bilete și vor să renunțe la călătorie pot solicita restituirea banilor | AUDIO # Europa FM
Viscolul și ninsorile au dat peste cap circulația pe calea ferată. CFR Călători anunță că trenurile circulă cu dificultate în mai multe zone ale țării, în special pe regionalele Craiova și Timișoara. Unele trenuri au acumulat și peste patru ore de întârziere. Circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate în special pe regionalele Craiova și Timișoara […]
Cum se pregătește România pentru zilele geroase care urmează. Sunt scoase gaze din depozitele de rezervă. Ministrul Energiei: Consumul va crește cu 20% | AUDIO # Europa FM
Ședința Dispeceratului Energetic Național convocată joi, 8 ianuarie 2026. Între decizii: România scoate gaze din rezervele acumulate din vară încoace pentru a face față noului val de ger și ninsori care este așteptat în weekend. Deja consumul de energie electrică și gaze este foarte ridicat. Suntem pregătiți și pentru noile avertizări meteo de temperaturi scăzute, transmit […]
Mărirea taxelor locale în 2026. Impozite mai mari pentru cei care au sediul firmei în propria locuință. Adrian Bența, consultant fiscal: „De la 1 ianuarie 2026 apare o clarificare negru pe alb” | VIDEO # Europa FM
Mărirea taxelor locale din 2026. Cei care dețin o firmă în propria locuință, fie că desfășoară sau nu activitate acolo, vor plăti impozite mai mari în acest an. Dacă până pe 31 decembrie 2025 această prevedere nu era scrisă „negru pe alb” în lege, din acest an a fost introdusă această clarificare, spune consultantul fiscal […]
Iași: Alertă falsă cu bomba la hotelul Pleiada. Polițiștii fac cercetări pentru a-l găsi pe cel care a expediat e-mailul care anunța amenințarea | AUDIO # Europa FM
Turiști evacuați din hotelul Pleiada din Iași în urma unei alerte cu bombă. O persoană necunoscută anunța, într-un email trimis pe adresa hotelului că în unitate a fost plasat un dispozitiv exploziv care poate fi declanșat de la distanță. Echipa de pirotehniști trimisă la fața locului a stabilit că e vorba de o alarmă falsă. […]
Arad: Un polițist a fost trimis în judecată, după ce a ascuns comiterea unui viol și a folosit ilegal cartușe de vânătoare | AUDIO # Europa FM
Un polițist din județul Arad a fost trimis in judecată pentru abuz în serviciu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. El este acuzat că în perioada în care era șef de post nu a înregistrat un viol asupra unui minor, dar și că deținea ilegal mai multe cartușe de vânătoare. Faptele pentru care este acuzat […]
Școala reîncepe joi după vacanță, în multe zone ale țării cu supendarea cursurilor. Nu se vor ține ore în clase în școli, în mai multe județe, după ninsorile abundente care au căzut în timpul nopții, anunță Ministerul Educației. Unele școli vor ține cursuri parțial online. Datele actualizate primite de la inspectoratele școlare județene în dimineața […]
Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa # Europa FM
Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o serie de avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până vineri dimineaţa în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10.00 – […]
Circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate din cauza condiţiilor meteo, în special pe regionalele Craiova şi Timişoara # Europa FM
Circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe regionalele Craiova şi Timişoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact şi a lipsei de gabarit în linie, informează joi CFR Călători. Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord – Curtici înregistrează o întârziere semnificativă, de peste patru ore. […]
Vremea va fi deosebit de rece şi va ninge, în Bucureşti, în următoarele zile, iar valorile termice maxime nu vor mai trece de două grade, se arată în prognoza publicată, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie. Astfel, în intervalul 8 ianuarie, ora 10.00 – 9 ianuarie, ora 8.00, în Capitală, vremea se va răci şi […]
Analistul de politică externă Iulian Chifu: „Putin are nevoie de război și îl va menține cât va fi nevoie”; nu cred că vom avea o încheiere a războiului în acest an # Europa FM
Încheierea războiului din Ucraina în 2026 este puțin probabilă, spune profesorul și analistul de politică externă Iulian Chifu, invitatul Mădălinei Dobrovolschi în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Rusia nu-și dorește o încheiere a războiului din Ucraina, iar Vladimir Putin îl va menține cât va putea. O încheiere a conflictului i-ar pune sub semnul întrebării […]
Ministrul Sănătății anunță un audit administrativ la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că se va face un audit administrativ la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani a murit înainte de operație. Pentru a verifica ce s-a întâmplat, oficialul a anunțat că trimite și Corpul de Control, după ce a sesizat și Colegiul Medicilor. Mai multe […]
Milioane de români își sărbătoresc pe 7 ianuarie onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul | AUDIO # Europa FM
Milioane de români își sărbătoresc miercuri, 7 ianuarie, onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul. Este una dintre cele mai importante sărbători ale lunii ianuarie, după Sfântul Vasile și Bobotează. Cele mai răspândite nume sărbătorite astăzi sunt Ion și Ioana, însă lista este mult mai lungă. De Sfântul Ion, peste două milioane de români își sărbătoresc onomastica […]
Arad: Risipa alimentară de după sărbători a scăzut cu 15% față de anii trecuți. Unii oameni spun că nu-și permit să mai arunce mâncare: „Trebuie să economisesc absolut orice” | GALERIE FOTO # Europa FM
Tot mai puțină risipă alimentară de la un la altul, in perioada de sărbători. Chiar dacă sunt oameni care încă aruncă mâncare la gunoi, în Arad, alimentele care au ajuns în containere după sărbătoarea Crăciunului sunt mai puține cu aproximativ 15% față de anii trecuți. La stația de sortare a deșeurilor din Arad se lucrează […]
Politico: Cum ar putea prelua Donald Trump Groenlanda în patru pași. Invazia ar însemna sfârșitul NATO și pierderea încrederii din partea aliaților-cheie | AUDIO # Europa FM
Donald Trump poate obține Groenlanda în patru pași simpli, scrie publicația americană Politico, după ce s-a consultat cu nouă oficiali ai UE, membri ai NATO, experți în domeniul apărării și diplomați. Variantele lui Trump sunt multiple, iar europenii încearcă acum să anticipeze intențiile exacte ale administrației de la Washinghton. Potrivit Wall Street Journal, secretarul de […]
Italia: Taxă de intrare la Fontana di Trevi din Roma, aplicată doar turiștilor începând din acest an | AUDIO # Europa FM
Taxa de acces pentru a vizita Fontana di Trevi, cea mai cunoscută fântână arteziană din Roma, se aplică doar turiștilor, începând de pe 1 februarie. Intrarea rămâne, însă, gratuită pentru rezidenți, adică locuitorii capitalei. Măsura face parte dintr-o serie de programe de conservare a patrimoniului din Europa. Autoritățile din Roma vor instala două coloane la […]
Președintele Nicușor Dan a decolat miercuri după-amiază din Paris, după mai multe ore în care a rămas blocat din cauza ninsorii | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a decolat miercuri după-amiază de la Paris cu avionul Spartan, după ce a rămas blocat mai bine de 16 ore, din cauza ceții și a ninsorilor. Șeful de stat și-a început călătoria spre București la ora 15:15, după ce ieri a participat la întâlnirea „Coaliției de Voință”, cu peste 30 alți oficiali […]
Cursuri suspendate pe 8 și 9 ianuarie în școli din trei județe ale țării, din cauza ninsorilor. Ore online în unele unități de învățământ din județele Galați și Prahova # Europa FM
Mai multe școli din țară au suspendat cursurile pentru zilele de 8 și 9 ianuarie, din cauza ploilor și ninsorilor, iar în județul Galați orele vor fi făcute online în două unități de învățământ, a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Vremea nefavorabilă a cauzat întreruperi de curent și căldură și probleme de acces pe anumite […]
Petrolier rusesc, capturat de forțele navale americane în nordul oceanului Atlantic. Reacție a ministerului rus al Transporturilor | AUDIO # Europa FM
Comandamentul European al Statelor Unite a anunțat că a capturat un petrolier rusesc în nordul oceanului Atlantic, după ce nava a încălcat sancțiuni și a transportat petrol iranian. Confiscarea petrolierului a durat două săptămâni, operațiune efectuată de paza militară a coastei Statelor Unite. Luna trecută, vasul s-ar fi îndreptat spre Venezuela, însă și-a schimbat între […]
Sute de zboruri anulate miercuri pe mai multe aeroporturi din Europa, din cauza ninsorii. Vremea întârzie și decolarea aeronavei militare cu care președintele Nicușor Dan trebuie să se întoarcă din Paris | AUDIO # Europa FM
800 de zboruri au fost anulate miercuri, 7 ianuarie, în Amsterdam din cauza ninsorii. Măsura s-ar putea lua și pe Aeroportul Internațional din Budapesta. Și punctele de trecere a frontierei dintre Ungaria şi Slovenia au fost închise temporar. Zboruri au fost anulate și la Paris, acolo unde se află și președintele Nicușor Dan, care a […]
