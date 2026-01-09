Șefa Comisiei Europene, despre acordul comercial Mercosur: Conține garanții care îi vor proteja pe fermierii îngrijorați că veniturile lor vor fi afectate | AUDIO

19:30

Tot mai puțină risipă alimentară de la un la altul, in perioada de sărbători. Chiar dacă sunt oameni care încă aruncă mâncare la gunoi, în Arad, alimentele care au ajuns în containere după sărbătoarea Crăciunului sunt mai puține cu aproximativ 15% față de anii trecuți. La stația de sortare a deșeurilor din Arad se lucrează […]