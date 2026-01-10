Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor
ObservatorNews, 10 ianuarie 2026 10:30
Varșovia a anunțat că va duce acordul comercial între Uniunea Europeană și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja sectorul agricol național, potrivit agenţiei EFE.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Varșovia a anunțat că va duce acordul comercial între Uniunea Europeană și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja sectorul agricol național, potrivit agenţiei EFE.
10:20
Ayatollahul condamnă protestele din Iran. Fiul fostului șah cere lui Trump să intervină. Reacția UE # ObservatorNews
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat ferm vineri protestele naţionale împotriva regimului de le Teheran, denunţând într-un discurs ''agitatorii'' şi oamenii care ''rănesc ţara'', transmite DPA. Reza Pahlavi, fiul fostului șah, cere o intervenție directă din partea lui Donald Trump, în timp ce liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei condamnă cu fermitate uciderea manifestanților și cer regimului de la Teheran să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor.
10:20
Românii se confruntă cu taxe dublate, pensionarii plătesc jumătate din pensie: "M-au lăsat cu durere de inimă" # ObservatorNews
Val de nemulțumiri la ghişeele de taxe şi impozite din toată țara. Românii au fost să îşi achite dările, dar s-au lovit de sume care, în multe cazuri, s-au dublat sau chiar triplat faţă de anul trecut. Pentru unii, nota de plată este greu de achitat: mulți sunt nevoiți să se împrumute sau să strângă serios cureaua pentru a face față noilor impozite din 2026.
Acum 2 ore
09:40
Zelenski: "Este o provocare pentru toți: Varșovia, București", după atacul Rusiei cu rachete hipersonice # ObservatorNews
Volodimir Zelenski a lansat un avertisment dur după ce Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone şi rachete, inclusiv o rachetă hipersonică Oreşnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară. Liderul de la Kiev spune că bombardamentul este o provocare inclusiv pentru Bucureşti. Atacurile ruşilor, soldate cu 4 morţi, au lăsat Kievul fără încălzire, apă și curent, în condiţiile în care nu sunt mai mult de - 8 grade. Între timp, Donald Trump spune că Vladimir Putin nu are cum să se teamă de Europa, ci doar de Statele Unite.
09:20
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est # ObservatorNews
Bulgaria e țara din regiune considerată cea mai sigură de către Statele Unite. România și alte state din Europa de Est sunt și ele considerate sigure, însă necesită un nivel de vigilență al turiștilor ceva mai ridicat.
09:10
Copil strivit de un dulap într-o grădiniță din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut sub ochii părinţilor # ObservatorNews
Incident grav la o grădiniţă din Baia Mare. Un copil a ajuns la spital după ce a fost strivit de un dulap. Băiatul a încercat să îşi ia haina din cuier atunci când mobilierul s-a prăbuşit peste el.
09:00
Incendiu puternic în judeţul Timiş! Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce maşina parcată în curtea unei locuinţe a fost cuprinsă de flăcări.
09:00
Incendiu de groază într-un bloc din Cisnădie. Zeci de locatari evacuaţi: "Era fum. Am luat pisica şi am ieşit" # ObservatorNews
Au fost clipe de panică aseară într-un bloc din oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu! Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul doi, iar fumul dens a umplut rapid scara imobilului. Zeci de persoane au ieşit în grabă din locuinţe după ce au simţit mirosul înţepător, iar trei locatari au fost transportaţi de urgenţă la spital.
Acum 4 ore
08:40
Românii strâng cureaua. Coșurile de cumpărături, tot mai goale: "Facem economie. Nu prea sunt bani" # ObservatorNews
Urmările inflației ridicate se văd în coșul de cumpărături. Statisticile oficiale arată patru luni consecutive de scădere a consumului, iar vânzările au scăzut cu peste 4% în 2025. Printre produsele la care românii au renunțat se numără cele de curățenie și anumite tipuri de carne, precum peștele sau vita, comparativ cu decembrie 2024.
08:30
Explozie într-un bloc din Madrid. O femeie a murit, alte nouă persoane au fost rănite # ObservatorNews
Tragedie într-un bloc din Madrid! O femeie a murit şi alte nouă persoane au fost rănite în urma unei explozii devastatoare. Oamenii care locuiesc în clădirile învecinate au povestit că au auzit zgomote puternice, iar apoi strigăte prin care erau rugaţi să evacueze zona. Poliţia a izolat întregul perimetru, iar anchetatorii urmează să stabilească acum cauza exploziei.
08:30
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade # ObservatorNews
Aşadar, ger năprasnic în România! Temperaturile se vor apropia de pragul de minus 20 grade. Un ciclon mediteranean, care aduce un val de ger, va acoperi şi sud-estul României, iar în mai multe zone montane există riscul de avalanşe. Iar asta nu e tot, meteorologii anunţă că vom avea parte de ger inclusiv săptămâna viitoare.
08:10
Proteste tot mai violente în Iran. Manifestanții cer sfârșitul Republicii Islamice: "Moarte dictatorului" # ObservatorNews
Protestele antiguvernamentale au continuat vineri în mai multe orașe din Iran, unde manifestanții cer deschis sfârșitul Republicii Islamice și schimbarea conducerii de la Teheran. Potrivit CNN, mai multe videoclipuri apărute pe rețelele de socializare surprind mulțimi scandând lozinci împotriva regimului și cerând revenirea unui prinț exilat, fiul ultimului șah al Iranului.
07:40
Horoscop 11 ianuarie 2026. Ziua vine cu energie echilibrată și momente favorabile pentru reflecție, comunicare și progres în plan personal sau profesional. Unele zodii sunt chemate să tempereze impulsurile, altele să aibă curajul unui nou început. Află ce spun astrele pentru tine!
Acum 12 ore
23:00
Armata Elveţiei, despre escortarea avionului lui Nicușor Dan: Am profitat de ocazie să mulțumim României # ObservatorNews
Noi controverse în legătură cu zborul preşedintelui Nicuşor Dan de întoarcere de la Paris. Armata din Elveția susține că escortarea delegaţiei române cu două avioane de luptă a fost, de fapt, doar o operațiune de rutină. Controlorii de trafic aerian au profitat însă de ocazie şi au mulţumit pentru ajutorul dat de ţara noastră după tragedia din Crans-Montana. În schimb, șeful Statului susține că gestul a fost unul special și acuză o parte a presei că ar fi denigrat imaginea României.
21:50
Cum arată curajul la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații de câini agresivi, după ce a sunat la 112 # ObservatorNews
Un băiețel de numai 12 ani, din județul Tulcea, a dat dovadă de un curaj și o maturitate impresionante. Victor a reușit să își salveze frații și un prieten, după ce a apelat numărul unic de urgență 112, atunci când copiii au fost puși într-o situație periculoasă.
Acum 24 ore
21:20
Nunțile intră în regim de austeritate. Cum îşi reduc mirii costurile şi de ce aleg să iasă "pe zero" # ObservatorNews
Şi nunțile suferă de austeritate. Bugete mai mici, evenimente mai rare și liste de invitați drastic reduse - aşa se anunţă anul 2026 când vine vorba de cel mai important moment al vieţii de cuplu. Astfel, pentru a economisi bani, tot mai mulţi tineri aleg să-şi organizeze singuri petrecerea.
21:10
Cine este agentul ICE care a ucis-o pe Renee Good, mama a 3 copii. Fost militar în Irak, apărat de Casa Albă # ObservatorNews
America este în stare de şoc după ce o femeie, mamă a trei copii, a fost împuşcată în cap de agenţi anti-imigraţie din Minnesota şi alţi doi oameni au fost răniţi de gloanţe trase de ofiţeri federali în Portland. Agentul care a ucis-o pe protestatară a fost militar în Irak şi se va bucura de imunitate. Vicepreşedintele JD Vance spune că victima a pus în pericol viaţa poliţistului când a vrut să plece cu maşina de pe drumul pe care îl blocase.
21:00
Momentul în care o deputată din Honduras e rănită de un dispozitiv exploziv, în timpul unei transmisiuni live # ObservatorNews
O deputată din Honduras a fost lovită de un dispozitiv exploziv în timp ce era în direct la TV. Femeia, membră a opoziţiei, a suferit răni în zona capului şi a gâtului, dar viaţa nu îi este pusă în pericol. Colegiii deputatei spun că dispozitivul exploziv a vizat-o direct şi dau vina pe partidul aflat la guvernare pentru acest atac violent.
21:00
Cât costă să deţii o mașină în România, în 2026. Calculul care îi sperie pe șoferi: "Renunţ la o haină, ceva" # ObservatorNews
Maşina devine un lux în România lui 2026! Creşterile de preţ la impozite, RCA sau carburanţi sunt doar câteva dintre cheltuielile majore pe care un şofer trebuie să le suporte în acest an. Aşa am ajuns, la un calcul simplu, să plătim în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui autoturism.
20:40
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă # ObservatorNews
Ger năprasnic şi furtuni cu forţă de uragan au îngenuncheat Europa. În Regatul Unit, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din casă decât pentru urgenţe, la fel şi în Germania, în timp ce Italia se confruntă cu unul dintre cele mai aprige episoade de ger din ultimii ani. Vremea rea a băgat spaima în meteorologii şi jurnaliştii vestici, care vorbesc despre explozia unei bombe meteo.
20:40
Primăria Slobozia a cumpărat o dronă care să vădă infracţiunile de la sol. Autorităţile au instruit special poliţişti locali care să poată ridica aparatul de zbor. Drona poate să identifice clar chipurile de la o distanţă de doi kilometri.
20:20
Scandal politic din cauza Mercosur. PSD acuză trădarea fermierilor, Nicușor Dan arată ce garanții am obținut # ObservatorNews
Revoltă a fermierilor din statele Uniunii Europene, inclusiv din România, după aprobarea acordului Mercosur, care dă drumul produselor din America de Sud pe piaţa noastră. În timp ce agricultorii români spun că nu respectă standardele, susţinătorii acordului spun că vom avea carne de vită, petrol şi cereale mai ieftine. Semnarea acordului a declanşat un scandal şi pe scena politică de la noi: PSD acuză Ministerul de Externe de trădare și avertizează că mulți fermieri români riscă falimentul.
20:20
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci" # ObservatorNews
Românii preferă vacanţele exotice dar şi pelerinajele. În 2025 Muntele Athos a înregistrat un număr record de vizitatori. Iar românii sunt primii în topul pelerinilor. Foarte mulţi au luat drumul Greciei după ce vizitele în Israel au devenit tot mai complicate. Agenţiile de turism care organizează pelerinaje la Athos au deja toate locurile ocupate pentru luna ianuarie.
20:10
10 ianuarie, Sfântul Antipa de la Calapodeşti. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 10 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Antipa de la Calapodeşti, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
20:10
10 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 ianuarie de-a lungul timpului.
20:10
Regulile diplomaţiei internaţionale, aruncate în aer de Trump. Ţările de pe "lista neagră" a preşedintelui SUA # ObservatorNews
Moralitatea proprie, mai presus de legile internaţionale. Este declaraţia şocantă cu care Donald Trump aruncă în aer regulile diplomaţiei şi ordinea mondială. Liderul de la Casa Albă sugerează că este pregătit să piardă aliaţi din NATO pentru a obţine Groenlanda şi avertizează că armata sa ar putea lansa atacuri terestre şi în alte state considerate fiefuri ale traficanţilor de droguri, precum Mexic.
20:10
Cum au ajuns parcările să coste cât o lună de salariu: "Am 3 locuri, o să plătesc în jur de 3800 de lei" # ObservatorNews
Şoferii din Sectoarele 4 şi 5 din Capitală plătesc suprataxă dacă vor mai mult de un loc de parcare. Astfel, al doilea loc costă 1.400 de lei, iar al treilea 2.000 de lei. Aşa se face că unii au de dat peste 4.000 de lei doar pentru parcare în acest an.
20:00
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 10 ianuarie, şi duminică, 11 ianuarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
19:50
Când vor putea românii să vadă preţul real al proprietăţilor. Implementarea sistemului E-Proprietatea întârzie # ObservatorNews
Impozitele cresc din nou de anul viitor. Statul vrea să implementeze sistemul E-Proprietatea prin care impozitarea să ţină cont de valoarea de piaţă a locuinţelor, ceea ce va duce, în multe cazuri, la dublarea sau chiar la triplarea taxelor. Românii vor şti însă, la fel ca alţi europeni, care este preţul real al proprietăţilor şi nu vor mai cădea în plasa speculanţilor.
19:50
Polul gerului în România: unde s-au înregistrat -19 grade. Temperaturile scad și mai mult în următoarele zile # ObservatorNews
Ger năprasnic în România. Temperaturile se apropie de pragul de minus 20 grade în vestul ţării. Frigul se întinde peste ţară şi se menţine până săptămâna viitoare. Zăpada aşternută s-a transformat astăzi în polei. Deszăpezirea maşinii sau alegerea hainelor potrivite din garderobă au fost provocările zilei pentru mulţi români care au uitat cum e iarna adevărată.
19:40
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt" # ObservatorNews
Prima lună de iarnă a venit cu o explozie a facturilor la gaze. Mulţi români au de plată pentru decembrie cu 50% mai mult decât anul trecut. Chiar dacă tariful e plafonat, a fost mai frig și am consumat mai mult. Dar nu e singura explicaţie. Iarna trecută unii furnizori aveau tarife sub plafon, acum nu. Iar veștile nu sunt prea bune: din primăvară, când piața se va liberaliza, prețurile la gaze ar putea crește din nou cu 30-35%.
19:30
A început bătălia pentru șefia marilor parchete. Nicuşor Dan are ca priorități SRI și DNA. Cine sunt favoriții # ObservatorNews
Start la candidaturile pentru marile parchete! Ministerul Justiţiei a lansat procedura, iar până la început de februarie se pot face înscrierile. Negocierile sunt aprige, atât pentru DNA şi Parchetul General, cât şi pentru şefia serviciilor secrete. Surse apropiate de administraţia prezidenţială spun că şeful statului ar dori să îşi impună favoriţii în fruntea SRI şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, instituţii vitale pentru recâştigarea încrederii cetăţeanului în stat.
19:30
Prima lună de iarnă a venit cu o explozie a facturilor la gaze. Mulţi români au de plată pentru decembrie cu 50% mai mult decât anul trecut. Chiar dacă tariful e plafonat, a fost mai frig și am consumat mai mult. Dar nu e singura explicaţie. Iarna trecută unii furnizori aveau tarife sub plafon, acum nu. Iar veștile nu sunt prea bune: din primăvară, când piața se va liberaliza, prețurile la gaze ar putea crește din nou cu 30-35%.
19:00
Scumpirile îi "vindecă" pe români de un obicei prost: "Până la urmă, arunc banii mei pe care îi muncesc" # ObservatorNews
Scumpirile și-au spus cuvântul anul acesta. Coșul de cumpărături pentru sărbători a fost mai gol, deși valoarea lui a rămas neschimbată față de anul trecut. Chiar și așa, vedem și un plus în toată această situație. Risipa alimentară, un capitol la care noi, românii, suntem de obicei campioni, a scăzut anul acesta.
18:30
Ce ascund mezelurile și băuturile carbogazoase. Conservanți folosiți zilnic, asociaţi cu boli grave # ObservatorNews
Nu mai e o noutate că unele boli grave sunt provocate şi de ceea ce mâncăm. Ce nu se ştia, însă, este că şi unii conservanţi consideraţi până acum fără riscuri pentru sănătate pot provoca diabet de tip 2 sau, mai grav, chiar cancer.
18:30
Ministrul Agriculturii, avertisment privind acordul Mercosur: Putem distruge tot ceea ce ţine de acest sector # ObservatorNews
Fermierii sunt în pragul unei revolte fără precedent după ce statele UE au votat în urmă cu puţin timp un acord prin care piaţa europeană, spun ei, va fi invadată de mărfuri ieftine din America de Sud. Acordul Mercosur, un tratat de liber schimb, adică cu scutire de taxe între Europa şi mai multe ţări din America de Sud, a fost votat inclusiv de România, prin Ministerul de Externe. O decizie care tulbură apele atât în Coaliţie, cât şi în rândul agricultorilor. În urmă cu puţin, PSD a catalogat votarea acordului drept un act de trădare.
18:30
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier # ObservatorNews
Degeaba primim bani europeni dacă angajăm constructori care fac treabă în stil româneşte. La Galaţi, firma care se ocupa de reabilitarea unei clădiri de patrimoniu european a abandonat lucrarea chiar înainte de final. Finisajele nu le-a mai făcut, inclusiv bucăţi din parchet le-a lăsat descoperite. Constructorul ar fi intrat în incapacitate de plată, chiar pe când mai avea puţin şi termina proiectul. De atunci nici c-a mai răspuns la telefon. Până şi sculele le-a uitat pe şantier. Clădirea găzduieşte Biblioteca Judeţeană şi este a doua din ţară cuprinsă în patrimoniul european, adică are valoare istorică şi culturală importantă nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă.
18:10
Fructele adorate de români vara se vând la preţuri record în străinătate. O ladă ajunge să coste şi 10.000 € # ObservatorNews
Cine pofteşte la fructe de vară în ianuarie trebuie să bage adânc mâna în buzunar. O singură cireaşă costă 140 de euro! O ladă întreagă, 10.000 de euro.
18:10
"Arde, uite cum arde". Autobuz Otokar, înecat de fum dens pe ruta spre Aeroportul Henri Coandă # ObservatorNews
Panică, în această dimineaţă, pe linia 100, care face legătura între centrul Bucureştiului şi Aeroportul Internaţional "Henri Coandă". Un autobuz nou a fost învăluit într-un nor dens de fum. Speriaţi, oamenii au coborât în grabă din mijlocul de transport.
17:50
Copilaş, rănit la o grădiniţă din Baia Mare, sub ochii părinţilor. Un dulap a căzut peste el când se îmbrăca # ObservatorNews
Un copil de grădiniţă din Baia Mare a ajuns strivit de un dulap chiar sub ochii părinţilor care veniseră să-l ia acasă, la prânz. Mobilierul a căzut în momentul în care băieţelul a vrut să-şi ia haina din cuier. Din primele date, se pare că grădiniţa era în proces de reamenajare.
17:40
Opt noi decese cauzate de gripă, confirmate de INSP într-o singură săptămână. Bilanțul îmbolnăvirilor # ObservatorNews
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează că gripa continuă să facă victime în România: opt persoane au murit în ultima săptămână, iar bilanțul total al deceselor confirmate cu virus gripal a ajuns la 11, în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor rămâne semnificativ mai mare decât în aceeași perioadă a sezonului precedent. Potrivit sursei citate, majoritatea deceselor s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani.
17:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului în care a avut loc incendiul din Crans-Montana, arestat preventiv # ObservatorNews
Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului "Le Constellation" din staţiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi vineri dimineaţa, pentru prima dată după de schiderea unei anchete pentru "omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă". În urma audierilor, Jacques Moretti a fost arestat preventiv. Soţia sa, Jessica Moretti, rămâne însă în libertate, scrie BFMTV.
17:10
Nicușor Dan a explicat de ce a dat România vot favorabil acordului UE cu Mercosur: Ce obţinem în schimb # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că România a votat în favoarea tratatului UE‑Mercosur, după ce a negociat, împreună cu alte state, măsuri de protecție pentru fermierii români și europeni, mai ales în sectorul agricol. Acordul va elimina taxele vamale pentru 91% din produsele exportate din UE și va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, a transmis președintele, după ce PSD a acuzat un act de trădare a intereselor fermierilor români.
17:10
Vâlcean, cercetat penal după ce polițiştii i-au descoperit arsenalul din casă: două arme şi mii de proiectile # ObservatorNews
Un bărbat de 39 de ani din comuna Mădulari, județul Vâlcea, a intrat în atenția anchetatorilor după ce polițiștii au descoperit în locuința sa două arme supuse autorizării și peste 2.000 de proiectile, în urma unor percheziții domiciliare.
17:00
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că România a votat în favoarea tratatului UE‑Mercosur, după ce a negociat, împreună cu alte state, măsuri de protecție pentru fermierii români și europeni, mai ales în sectorul agricol. Acordul va elimina taxele vamale pentru 91% din produsele exportate din UE și va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, a transmis președintele, după ce PSD a acuzat un act de trădare a intereselor fermierilor români.
16:50
Ucraina a publicat primele imagini cu rămăşiţele rachetei rusești Oreșnik, după atacul din Liov # ObservatorNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat vineri că Rusia a lovit în cursul nopții un obiectiv din regiunea vestică Liov folosind o rachetă hipersonică de tip Oreșnik, publicând totodată imagini cu resturile proiectilului, relatează AFP.
16:50
Scutiri de taxe şi impozite în 2026. Ce categorii beneficiază şi după 1 ianuarie 2026 # ObservatorNews
Anul 2026 vine cu schimbări importante în sistemul fiscal din România, iar multe dintre facilitățile cunoscute până acum au fost eliminate sau restrânse. Totuși, anumite categorii de contribuabili continuă să beneficieze de scutiri sau reduceri de taxe și impozite, chiar și după 1 ianuarie 2026.
16:50
Un gest rar de apreciere diplomatică și militară a avut loc în spațiul aerian al Elveției, unde aeronava președintelui României a fost escortată de avioane de luptă F/A-18, în semn de recunoștință pentru ajutorul oferit de România după tragedia din stațiunea Crans-Montana. Purtătorul de cuvânt al Armatei elveţiene a reiterat, printr-un răspuns oferit echipei Observatornews.ro, sprijinul oferit de România după tragedia din staţiunea montană.
16:30
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, joi seară, pe reţelele de socializare, înregistrarea convorbirii dinte pilotul român al aeronavei Spartan cu care preşedintele a zburat şi controlorul de trafic din Zurich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti.
16:20
România, vot în favoarea acordului cu Mercosur, care a înfuriat fermierii europeni. Ce garanţii ar fi obţinut # ObservatorNews
Potrivit unor surse politice, România a votat în favoarea acordului comercial între Uniunea Europeană și Mercosur, blocul economic latino-american, după ce, alături de alte state UE, ar fi cerut și obținut garanții suplimentare menite să protejeze piața europeană și piețele naționale. Tratatul Mercosur ar elimina taxele vamale și ar facilita comerțul între cele două regiuni. Acordul a stârnit proteste în Franța și în alte țări europene, mai ales din partea agricultorilor, care se tem de concurența externă și de importurile masive și ieftine de carne din America de Sud.
