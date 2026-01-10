Trump vrea plafonarea la 10%, timp de un an, a dobânzilor la cardurile de credit

19:50

Consilierul prezidenţial în cadrul Departamentului Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete, a transmis vineri că este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. iar nouă trebuie să ne fie clar că în acest joc al giganţilor care va fi secolul 21, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine şi România poate fi protejată doar dacă Europa poate juca de la egal la egal cu China şi SUA. Burnete consideră că acest acord este un pas în direcţia corectă.