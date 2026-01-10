CNAS, despre lista serviciilor medicale de care beneficiază persoanele înscrise în programele naționale, începând din ianuarie

17:30

Datele uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească arată că mai mult de jumătate din coletele intrate în țară de la 1 ianuarie, când a intrat în vigoare „taxa Temu", sunt pasibile pentru plata acesteia, transmite MEDIAFAX. Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 […]