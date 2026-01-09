Premii istorice, intimidante la Australian Open 2026: cât câștigă un jucător eliminat în primul tur și campionul

Sport.ro, 9 ianuarie 2026 23:20

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor reprezenta România pe tabloul principal al primului turneu de mare șlem al anului.

Acum 10 minute
23:50
Gigi Becali e convins: ”Va exploda” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are o convingere cu privire la piața transferurilor din România.
Acum 30 minute
23:40
Barcelona a luat decizia definitivă în cazul lui Marcus Rashford! Sport.ro
Ce își dorește să facă Barcelona în privința lui Marcus Rashford din vară. 
23:30
Vacanță în Dubai pentru Elena Ionescu și fostul jucător de la FCSB Sport.ro
Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, este într-o relație cu un fost jucător de la FCSB.
Acum o oră
23:20
23:00
Suspendare suplimentară pentru Cristian Romero! Sancțiune dictată ciudat pentru căpitanul lui Radu Drăgușin Sport.ro
O comisie independentă de reglementare din Premier League i-a stabilit o etapă de suspendare suplimentară lui Cristian Romero de la Tottenham.
Acum 2 ore
22:40
Vladislav Blănuță poate reveni în Superliga: ”Împrumut cu opțiune de cumpărare! Am trimis oferta” Sport.ro
Fotbalistul a plecat din România în toamnă.
22:20
Ungaria - România 33-23 | Victorie clară a maghiarilor în meciul de pregătire înaintea Campionatului European Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Gyor, de reprezentativa Ungariei, scor 33-23 (16-11), în meci amical din cadrul pregătirii la Campionatul European, care debutează în 15 ianuarie. În primul amical, tricolorii au pierdut cu Italia.
22:20
Gigi Becali a dat verdictul despre transferul lui Nicolae Stanciu: ”Acolo se duce!” Sport.ro
Mijlocașul ofensiv este legitimat la clubul patronat de Dan Șucu, Genoa, din iulie 2025.
22:20
Florin Prunea i-ar retrage legitimația lui Octavian Popescu: „Păcat de talent”. Cine sunt marii zgârciți din fotbalul românesc Sport.ro
Florin Prunea, răspuns categoric cu privire la Octavian Popescu de la FCSB. Explicația fostului portar al naționalei în emisiunea „La Măruță”. 
22:20
FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un anunț major la echipa sa.
Acum 4 ore
21:40
Puștiul dorit de FCSB și Dinamo a cruțat la pescuit un crap de peste 18 kilograme: „Mi-e și milă de ei” Sport.ro
Cine este idolul din copilărie al puștiului pentru care se luptă FCSB și Dinamo: „Nu sunt așa agresiv ca el”.
21:40
Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca Sport.ro
Londonezul se află la prima echipă a lui Arsenal din 2019.
21:40
Simona Halep și Cristina Neagu, într-o scenetă de teatru! Ideea inedită care a combinat arta cu sportul Sport.ro
Un regizor a reușit să îmbine teatrul cu sportul și a realizat o scenetă inedită.
21:20
Curățenie la Steaua! Un jucător a plecat deja: ”Nu mai avem nevoie de serviciile lui” Sport.ro
Mișcări de trupe la Steaua, înainte de reunirea lotului.
21:10
Răsturnare de situație la FCSB: ”Era stabilit, dar a căzut” Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB pentru a semna cu Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
20:50
Încă un român în Superliga Turciei: ”Bine ai venit” Sport.ro
Încă un jucător român va evolua în Superliga Turciei.
20:30
Frumoasa vicecampioană olimpică la tenis, Donna Vekic, vine în România: cât costă să o vezi jucând Sport.ro
Donna Vekic și Emma Răducanu, cele mai faimoase jucătoare care s-au înscris în edițai 2026 a Openului Transilvaniei.
20:30
Transfer de ultimă oră în Superligă! Experimentatul fotbalist a semnat Sport.ro
Jucătorul cu peste 100 de meciuri în Superliga României și-a găsit echipă. 
20:10
Barcelona, ofertă fabuloasă pentru Raphinha! Catalanii, față în față cu o decizie dificilă Sport.ro
Barcelona ar putea încasa 100 de milioane de euro pentru transferul lui Raphinha.
20:10
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) pleacă de la FCSB după șase ani și jumătate petrecuți la club.
20:00
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun” Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical din Antalya, cu Beșiktaș, scor 1-2.
Acum 6 ore
19:40
Cristi Chivu se luptă cu Manchester United pentru revelația din Serie A! Inter trebuie să plătească o avere Sport.ro
Inter Milano și Manchester United au pus ochii pe Tarik Muharemovic, fundașul la care Juventus a renunțat pentru doar 3 milioane de euro. 
19:40
Schimbare de planuri la Universitatea Craiova: „Va rămâne în Turcia” Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut un anunț cu o aproape o săptămână înainte primul meci din Superliga din 2026.
19:30
400.000€ pentru un jucător de la FCSB! Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a lămurit situația unui jucător al echipei sale.
19:00
Liverpool vrea să transfere un jucător acuzat de tentativă de viol! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
18:50
Jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB și-a găsit echipă: ”Am vorbit cu el” Sport.ro
Un jucător care a evoluat pentru FCSB și Rapid și-a găsit echipă. 
18:50
Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care atinge o sumă ireală în materie de transferuri Sport.ro
Pep Guardiola nu are egal când vine vorba de sume de transferuri printre manageri. Totuși, două cluburi din Premier League îl întrec de când a ajuns la Manchester City.
18:50
Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis „grifonul” lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu Sport.ro
Genoa a reacționat după criticile venite asupra lui Nicolae Stanciu, în urma penalty-ului ratat de mijlocașul român.
18:30
Cristian Chivu, cel mai bun antrenor din Serie A! Capitolul la care i-a devansat pe Allegri și Conte Sport.ro
Cristian Chivu, tehnicianul român al echipei Inter Milano, este pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor acordate de site-ul TuttoMercatoWeb.
18:30
Ce nu s-a văzut la TV: ”Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui” Sport.ro
Genoa a remizat în fața lui AC Milan, scor 1-1, într-un meci din runda a 19-a din Serie A.
18:20
Decizie surprinzătoare luată de FCSB în amicalul cu Beșiktaș! Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical al perioadei de pregătire din Antalya, scor 1-2 cu Beșiktaș, după ce a condus cu 1-0.
18:20
Daniil Medvedev este în semifinale la Brisbane: pe cine va întâlnii rusul Sport.ro
Trei tenismeni americani, Alex Michelsen, Aleksandar Kovacevic şi Brandon Nakashima, şi rusul Daniil Medvedev, principalul favorit, s-au calificat vineri în semifinalele turneului ATP 250 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 800.045 de dolari americani. 
18:20
Fotbalistul care și-a tras de păr un adversar în Premier League și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Michael Keane, de la Everton, și-a aflat pedeapsa după ce și-a tras de păr un adversar din Premier League.
18:20
Mamadou Thiam, reacție categorică după ce a înscris FCSB - Beșiktaș: ”L-am strigat pe Tavi! / O să câștigăm campionatul” Sport.ro
FCSB a disputat vineri unicul amical din stagiul de pregătire din Turcia.
18:00
Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick Sport.ro
Barcelona vrea să își întărească lotul, iar pozițiile în care își dorește Hansi Flick jucători sunt cea de fundaș central și cea de atacant central.
Acum 8 ore
17:50
Andrei Coubiș a fost prezentat la noua sa echipă din Superliga: ”Bine ai venit! Sport.ro
Transferul a fost prezentat vineri după-amiază.
17:10
Cum a fost surprins jucătorul de la FCSB chiar în timpul amicalului cu Beșiktaș Sport.ro
FCSB o întâlnește pe Beșiktaș în unicul amical al cantonamentului din Antalya. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
17:10
Adrian Mititelu, dezvăluiri despre dedesubturile afacerii Compagno la FCSB! Cum s-a înțeles cu Gigi Becali Sport.ro
Adrian Mititelu a vorbit despre transferul lui Andrea Compagno la FCSB.
17:10
Andrei Rațiu, întrecut de doar doi coechipieri! Clasamentul în care „Sonic” a impresionat la Rayo Vallecano Sport.ro
Andrei Rațiu a impresionat la Rayo Vallecano! Clasamentul în care apare românul printre fruntași. 
16:50
Încep lucrările! Stadionul va fi modernizat, la un an și jumătate după apariția proiectului Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
16:40
Italienii au anunțat ce intenționează Cristi Chivu înainte de Inter - Napoli: ”Gata să facă asta!” Sport.ro
Un nou episod dificil îl așteaptă pe Cristi Chivu la Milano.
16:20
Sampdoria l-a pierdut pe Coubiș, dar se întărește considerabil Sport.ro
Fosta campioană a Italiei ocupă poziția a 14-a în Serie B.
16:20
Haos la o echipă din Liga 2. Finanțatorul stomatolog i-a lăsat cu gura deschisă și există riscul retragerii din campionat Sport.ro
În primul amical al iernii, echipa a pierdut cu 0-6 în fața Unirii Slobozia. 
Acum 12 ore
15:40
Surprize în echipa de start a lui FCSB pentru amicalul cu Beșiktaș! Roș-albaștrii au un nou titular Sport.ro
FCSB se va duela cu Beșiktaș în unicul amical din cantonamentul de iarnă din Antalya.
15:40
Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști Sport.ro
Doi ex-craioveni, OUT de la cea mai bogată echipă din România.
15:30
OUT de la Steaua! Daniel Oprița taie în carne vie: ”Nu mai avem nevoie de serviciile lui” Sport.ro
Schimbări de lot la gruparea ”militară” din Liga 2.
15:20
Reacție „ceaușistă” a Federației Kenyene de Tenis, după wildcardul suspect acordat în turneul ITF din Nairobi Sport.ro
Federația Kenyană de Tenis a reacționat la meciul rușinos, derulat la Nairobi, miercuri, 7 ianuarie 2026.
15:20
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul în care vrea să ajungă Sport.ro
Ștefan Baiaram a avut o primă parte a sezonului foarte bună la Universitatea Craiova și este considerat de multe voci jucătorul momentului din Superliga României.
15:10
OUT de la CFR Cluj! A jucat doar 87 de minute în Superligă și s-a întors în Italia: „Bine ai revenit!” Sport.ro
Atacantul a bifat doar 87 de minute în Superligă.
14:50
CFR Cluj, învinsă în primul amical al iernii! Cât s-a terminat meciul cu Gent Sport.ro
Ardelenii au cedat în primul merci de verificare al anului.
Mai multe ştiri
