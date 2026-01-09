Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
Click.ro, 9 ianuarie 2026 23:50
Pentru milioane de români, pensia nu mai este un orizont apropiat, ci un termen care se mută tot mai departe.
23:40
Bucurie pentru Kamara la început de an! A strâns banii pentru prima operație a fiului său, Leon: „Este pe partea de ortopedie și costă 38.000 de euro” # Click.ro
Kamara începe anul ușor liniștit după ce spre sfârșitul lui 2025 a reușit să strângă, în urma unui turneu de fotbal caritabil - „Încă un pas pentru Leon”, suma pentru prima operație necesară fiului său de 11 ani, Leon, pe anul 2026.
Acum 2 ore
22:40
Cutremur la Pro TV! Irina Rimes pleacă de la Vocea României! Motivul pentru care artista ar fi renunțat la juriu după 8 ani # Click.ro
Schimbări majore se pregătesc în spatele camerelor de la ProTV. După mai mulți ani în care a fost una dintre cele mai iubite figuri din juriul emisiunii Vocea României, Irina Rimes a ales să se retragă definitiv din proiect, începând cu sezonul următor. Informația a fost confirmată pe surse apropiat
22:30
De ce să adaugi o lingură de zeamă de lămâie în orez, când faci pilaf. Trucul secret știut doar de bucătarii experți # Click.ro
Orezul este unul dintre cele mai populare alimente din întreaga lume, folosit atât ca garnitură, cât și ca fel principal. Cu toate acestea, chiar și cei mai experimentați bucătari se confruntă uneori cu o problemă clasică: boabele se lipesc între ele sau devin prea moi, afectând textura și aspectul
Acum 4 ore
21:50
Cine este, de fapt, Adi Vasile, noul prezentator de la Survivor România 2026. Cu cine este logodit # Click.ro
Adi Vasile, în vârstă de 43 de ani, a preluat rolul de prezentator al emisiunii Survivor, unul dintre cele mai urmărite show-uri de pe Antena 1, unde concurenții sunt puși să depășească provocările fizice și psihice pentru a ajunge până la final.
21:40
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești # Click.ro
Timp de aproape o jumătate de secol, fabrica Lactis din Iași a fost un simbol al industriei alimentare românești. A produs înghețată, unt, iaurt și cașcaval care au ajuns pe mesele unei țări întregi, a avut peste 1.000 de angajați și a fost un pilon economic al Moldovei.
21:20
Cât costă o lună de trai în Vietnam. Experiența unui român devenit viral pe TikTok. Pe ce a cheltuit cel mai mult? # Click.ro
Tot mai mulți români sunt curioși să afle cât de accesibilă este viața în Asia de Sud-Est, iar un tânăr a decis să ofere un răspuns concret. Marius, cunoscut în mediul online pentru vlogurile și clipurile sale de călătorie, a petrecut 30 de zile în Vietnam și a făcut public, pas cu pas, bugetul nece
20:40
Moștenirea unei case este, de multe ori, scânteia care aprinde conflicte aprinse în familie, mai ales atunci când apare un divorț sau discuția despre împărțirea bunurilor.
20:10
Românii, campioni la vizitat mănăstirile de pe Muntele Athos în 2025. Care sunt explicațiile # Click.ro
În anul 2025 a fost înregistrat un număr record de vizitatori la Muntele Athos, între 350.000 şi 370.000 de vizitatori, depășind chiar cifrele din 2019 (anul de dinaintea pandemiei). Românii ocupă acum primul loc, motivul fiind dezvăluit de o analiză a presei elene.
Acum 6 ore
20:00
Producătorii de carne de porc, în panică! Boală gravă descoperită la animalele de la o fermă din Arad # Click.ro
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei, în primă fază fiind necesară uciderea preventivă a 1.500 de animale. A fost stabilită o zonă de protecție de trei kilometri în jurul focarului.
19:50
Greșeala frecventă făcută de șoferi care poate aduce amenzi usturătoare. Mulți nu știu această regulă # Click.ro
Șoferii care circulă pe drumurile publice din România sunt obligați, prin lege, să folosească luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă (DRL) pe întreaga durată a deplasării, inclusiv pe timp de zi. Nerespectarea acestei reguli atrage sancțiuni consistente, cu amenzi care pot ajung
19:50
Ce avere are, de fapt, Nadia Comăneci. Afacerile care i-au adus „Zeiței de la Montreal” un succes formidabil în SUA # Click.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari figuri din istoria sportului mondial, continuă să fie un nume de referință nu doar prin performanțele sale din gimnastică, ci și prin activitatea profesională desfășurată peste Ocean. La 64 de ani, fosta campioană olimpică și-a construit în Statele Unite o ca
19:40
Un aliment banal, prezent aproape zilnic în bucătăriile românilor, poate deveni periculos dacă este consumat fără limită. Medicul Virgiliu Stroescu a explicat public că morcovii, deși extrem de apreciați pentru beneficiile lor.
19:20
Norocul revine în viețile lor! Zodii care scapă de ghinion până la finalul iernii. Vine sfârșitul vremurilor grele # Click.ro
Iarna aceasta aduce vești bune pentru anumite zodii care au trecut prin perioade dificile. Obstacolele și provocările care păreau să nu se termine în sfârșit încep să dispară, iar norocul își face simțită prezența în viețile lor. Universul pare să le ofere o șansă nouă, iar până la finalul iernii, a
19:00
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Ce spun românii despre traiul pe cont propriu: „Încercam să mănânc cât mai ieftin” # Click.ro
Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul singur în chirie într-o adevărată provocare pentru tinerii aflați la început de carieră. O postare recentă a unui român pe Reddit a stârnit numeroase reacții și a readus în discuție una dintre cele mai sensibile probleme ale generației
18:40
De la „cel mai sărac oraș din România” la campion absolut la fonduri europene! A depășit Cluj, Oradea și București # Click.ro
Reșița trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu.
18:10
Ce salariu are o asistentă medicală în România, în 2026. Cât câștigă în comparație cu veniturile din alte țări # Click.ro
În 2026, remunerația asistentelor medicale rămâne un punct sensibil atât în România, cât și în restul Europei. Lipsa acută de personal din spitale, migrația constantă către vestul continentului și suprasolicitarea sistemelor de sănătate mențin subiectul pe agenda publică. Deși veniturile au înregist
18:10
Alimentul pe care îl consideri sănătos, dar care poate crește glicemia. Mulți îl consumă în fiecare zi # Click.ro
Un produs alimentar adesea asociat cu un stil de viață echilibrat este consumat zilnic de un număr mare de persoane, fără a se lua întotdeauna în calcul impactul asupra glicemiei. Fructele uscate, apreciate pentru gust și pentru conținutul de nutrienți, pot provoca creșteri rapide ale nivelului de z
Acum 8 ore
17:40
Ouăle prăjite sunt considerate una dintre cele mai simple mâncăruri, însă realitatea din bucătărie arată cu totul altfel.
17:20
Avalanșă de bătăi între soți. În Hunedoara, un bărbat s-a refugiat la Poliție, bătut de soție # Click.ro
A devenit din nefericire aproape un fapt divers să asistăm în România la cazuri de violență domestică, iar după Sărbători acestea au bătut toate recordurile. S-au petrecut și situații șocante, la Craiova, unde o femeie abuzată de soț a cerut ajutor pe internet ajutorul unui străin și la Hunedoara.
17:10
Atacuri ruse de amploare asupra Kievului. Primarul orașului face pentru prima dată apel la evacuare # Click.ro
Lovituri ruse de amploare au vizat capitala Ucrainei în cursul nopții, provocând cel puțin patru decese și rănirea a 24 de persoane. Atacurile au afectat grav infrastructura energetică a Kievului, unde aproximativ jumătate dintre clădirile de locuințe au rămas fără încălzire, în plin episod de ger,
16:50
Nicolae Stanciu a trăit un adevărat coșmar fotbalistic joi seara. El a ratat în minutul 90+9 penalty-ul care putea aduce victoria echipei sale, Genoa, pe terenul lui AC Milan, și e foarte aproape de a părăsi formația italiană.
16:40
Ce semnifică, de fapt, numerele din cuptor. Detaliul ignorat care îți poate schimba complet mâncarea # Click.ro
Un detaliu aparent banal din interiorul cuptorului este responsabil pentru multe dintre mâncărurile arse, crude sau gătite neuniform.
16:20
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Racii primesc bani, Leii renunță la o persoană din viața lor # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Astăzi, fiecare zodie este invitată să se concentreze pe decizii esențiale, echilibru interior și adaptare.
Acum 12 ore
15:40
Descoperire macabră în casa unui bărbat de 34 de ani, acuzat că a furat peste 300 de cranii și rămășițe umane dintr-un cimitir: „Altele erau asamblate...” # Click.ro
Un bărbat acuzat că a furat peste 100 de cranii umane și alte rămășițe a fost pus sub arestare. Descoperirea macabră a fost făcută în statul Pennsylvania, potrivit SkyNews.
15:40
17% dintre români nu știu pe de rost numărul partenerului! Specialiștii dau trucuri simple ca să le reținem # Click.ro
Un sondaj recent arată că 17% dintre respondenți nu știu pe de rost numărul de telefon al partenerului, iar majoritatea oamenilor se bazează exclusiv pe agenda digitală. În lipsa telefonului, mulți ar rămâne fără nicio soluție rapidă de a lua legătura cu cei apropiați.
15:20
Absențe în primele zile de școală! Copiii au lipsit de la cursuri, după ce părinții au decis pe cont propriu să îi țină acasă # Click.ro
Deși anul școlar a fost reluat, pentru o parte dintre elevi clopoțelul nu a sunat încă. Mai mulți părinți au decis să le prelungească vacanța copiilor, învoindu-i pe cont propriu și amânând revenirea la cursuri până la începutul săptămânii viitoare.
15:00
Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul. Cât de greu i-a fost să treacă prin această boală # Click.ro
Kate Middleton a păstrat mereu discreția în privința problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Deși nici până în prezent nu se cunoaște tipul de cancer pe care l-a avut, soția prințului William s-a deschis în fața oamenilor și a vorbit despre calvarul prin care a trecut. Iată ce afirmații a fă
14:50
Ce belele i-au făcut scandalagii lui Răzvan Botezatu, la târgul lui de Crăciun: „S-au mai aprins, de la vinul fiert. Jandarmeria a fost cu noi.” E greu e să fii patron în România? # Click.ro
Ce belele i-au făcut scandalagii lui Răzvan Botezatu, la târgul lui de Crăciun: „Unii s-au mai aprins, de la vinul fiert. Jandarmeria a fost cu noi.” Cât de greu e să fii patron în România?
14:10
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public Irina, fiica sa # Click.ro
Monica Gabor, cândva una dintre cele mai titrate vedete din showbiz-ul românesc, a împlinit recent vârsta de 38 de ani, moment pe care l-a petrecut în maximă discreție. Irina, fiica sa și a lui Irinel Columbeanu, i-a făcut mamei sale o urare de zile mari, chiar pe rețelele de socializare.
14:00
Regulile Feng Shui de care să ții cont în ianuarie dacă vrei să ai noroc și să atragi banii, iubirea și sănătatea în viața ta # Click.ro
Ianuarie este luna în care stabilim tonul întregului an. Energia începutului poate fi folosită pentru a atrage prosperitate, iubire și sănătate - iar principiile feng shui ne pot ghida în acest proces. Aplicând câteva reguli simple în locuința și în rutina ta, poți transforma anul care vine într-unu
14:00
Ce dorință are bloggerița Sensy pentru 2026: „M-am înscris la master la Psihologie.” Mai vine și al doilea copil? # Click.ro
Bloggerița Sensy are planuri mari pentru 2026. Ar vrea să lucreze într-un spital ca psiholog.
13:30
Un bărbat a făcut 100 de flotări zilnic, timp de un an. Ce s-a întâmplat? Acest experiment i-a schimbat complet mentalitatea # Click.ro
La început de an, mulți oameni își propun schimbări radicale: abonamente la sală, diete stricte, antrenamente intense. Puțini sunt însă cei care reușesc să transforme aceste intenții în obiceiuri durabile.
13:20
Cumnata Andrei e maestră în bucătărie! Aurora Mihai inventat prăjitura „Durerea”! Cum a reușit să treacă peste moartea tatălui? # Click.ro
Aurora, soția lui Săndel Mihai, și-a pierdut tatăl la sfârșitul anului trecut.
13:20
Un bărbat din Buzău, „campion” la datorii. Trebuie să plătească Primăriei peste 1 milion de lei, bani din amenzi # Click.ro
Un bărbat din Buzău trebuie să plătească Primăriei 1.100.000 de lei, iar Primăria Municipiului Buzău trebuie să recupereze în total peste 12 milioane de euro de la contribuabili.
13:10
Haos la plata impozitelor pe locuințe. Sume uriașe afișate greșit pe ghișeul.ro. Cetățenii acuzați că s-au grăbit # Click.ro
Primele zile ale anului 2026 au adus nu doar frig și zăpadă, ci și un adevărat haos pentru mulți români care au încercat să plătească impozitele pe locuințe.
13:00
S-a aflat cine este agentul ICE care a ucis femeia de 37 de ani, în Minneapolis: fost veteran în Irak, susținător MAGA și căsătorit cu o imigrantă filipineză # Click.ro
Au apărut primele informații despre agentul ICE care a împușcat mortal o femeie în vârstă de 37 de ani, pe nume Renee Nicole Good, în Minneapolis. După ce a fost identificat, au ieșit la iveală detalii din trecutul său personal.
13:00
Roxana Vancea, mândră tare de băieții ei. Meniul pe care vedeta îl recomandă la începutul anului # Click.ro
Roxana Vancea (35 de ani) a petrecut o super vacanță la munte la Novaci, alături de familia ei.
12:30
12:30
Alertă meteo! Ger puternic, viscol și ninsori în aproape întreaga țară. ANM anunță minime de -18°C. Harta zonelor afectate # Click.ro
România se confruntă cu un val de frig intens, după ce un ciclon mediteranean a traversat țara. Temperaturile au scăzut dramatic în mai multe regiuni, atingând valori de până la -18 grade Celsius, iar meteorologii avertizează că gerul va persista în următoarele zile.
12:00
Matt Damon a ajuns la kilogramele din liceu, eliminând un singur aliment din dieta sa: „M-am oprit din a mânca...” # Click.ro
Actorul și scenaristul Matt Damon mărturisește că a reușit să slăbească un număr considerabil de kilograme, ajungând la greutatea pe care o avea în liceu. Starul internațional a dezvăluit dieta urmată și alimentul eliminat pentru a topi kilogramele în plus.
11:40
Lecțiile de viață ale Regelui Solomon. Cum să nu te numeri printre persoanele care au necazuri # Click.ro
Renumit pentru judecata sa dreaptă și înțelepciunea profundă, Solomon nu s-a remarcat prin cuceriri militare, ci prin felul în care a condus oamenii și a oferit lecții universale despre viață.
11:30
Monica Anghel face recuperare după operația la coloană. Artista revine în forță pe 2 martie, cu un super concert aniversar la Sala Palatului: „Anul trecut a fost destul de complicat pentru mine” # Click.ro
Monica Anghel (54 de ani) a terminat un an mai greu din prisma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat însă începe 2026 cu optimism și cu încredere că totul o să fie bine.
11:30
Cum sunt ferite de frig și zăpadă animalele de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș: „Până pe la 24-26 de grade trebuie să asigurăm” # Click.ro
Temperaturile scăzute din această perioadă reprezintă o problemă și pentru animalele de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, pe care angajații încearcă să le ferească de temperaturile scăzute. Iată cum sunt protejate animalele exotice și la ce metode au apelat îngrijitorii.
Acum 24 ore
10:50
Cutremur în România în această dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit # Click.ro
Conform datelor Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter
10:30
Mesaj de la al IGSU de atenționare pentru populație, după ce s-au înregistrat temperaturi de -15 grade în unele zone din țară: „Lasă acasă pantofii pentru vreme bună” # Click.ro
După ce termometrele au înregistrat temperaturi extrem de scăzute, unele zone ale țării confruntându-se cu valori de până la -15°C, autoritățile atrag atenția asupra riscului crescut de accidente pe drumuri și trotuare.
10:30
Monica Bîrlădeanu, apariție impecabilă la 47 de ani. Cum își întreține silueta și ce sacrificii face pentru a arăta bine: „După 40 de ani, mișcarea este absolut esențială” # Click.ro
Monica Bîrlădeanu, una dintre cele mai apreciate actrițe românești, admirată totodată pentru felul în care se prezintă la cei 47 de ani, vorbește despre stilul de viață care o ajută să aibă mereu apariții impecabile. Iată cum își întrenține frumusețea cu care a fost înzestrată.
10:00
Când temperaturile scad, vinul fiert pare soluția perfectă pentru a te încălzi rapid. Aromatic, dulce, reconfortant - multe persoane îl consumă cu încredere în sezonul rece.
09:40
Povestea tragică a unui bărbat care a primit un transplant de inimă. S-a căsătorit cu văduva donatorului, apoi s-a sinucis # Click.ro
Destinul tragic al unui bărbat care a trăit ani de zile cu inima primită de la un om care a decis să își curme viața prin sinucidere. Ce a pățit persoana căreia i s-a făcut transplantul și ce decizii de viață a luat, aflați din continuarea acestui articol.
09:40
Zece persoane, inclusiv trei copii, au rămas înzăpezite cu mașinile pe drumurile din Botoșani. A fost necesară intervenția pompierilor # Click.ro
Un episod de iarnă severă a paralizat circulația pe mai multe drumuri din județul Botoșani, zece persoane, printre care și trei copii, fiind surprinse de nămeți în mașinile lor. Autoritățile au intervenit rapid pentru a le asigura siguranța și a degaja traseele afectate.
