IMBECILIZAREA - cea mai gravă problemă a lumii. Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili
ActiveNews.ro, 10 ianuarie 2026 02:10
Dintre toate amenințările existențiale, lipsește una din toate agendele. Și totuși ea determină viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual (IQ). De el depinde viitorul științei, culturii, capacității de a înțelege lumea.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
02:10
9 ianuarie 1985: Demolarea Mănăstirii Văcărești. Bijuteria brâncovenească ar trebui reconstruită, în ciuda acaparării spațiului de clădirea unui mall # ActiveNews.ro
În data de 9 ianuarie 1985, acum 41 de ani, conducerea comunisto-ateistă a României a luat hotârârea demolării Ansamblului mănăstiresc Văcărești,
02:10
IMBECILIZAREA - cea mai gravă problemă a lumii. Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili # ActiveNews.ro
Dintre toate amenințările existențiale, lipsește una din toate agendele. Și totuși ea determină viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual (IQ). De el depinde viitorul științei, culturii, capacității de a înțelege lumea.
Acum 2 ore
01:30
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ne oferă deznodământul jenantei Afacerii Spartan cu un mesaj către Nicușor Dan: ”Regret să vă văd prizonier al unui grup de oameni care vă țin departe de onestitate și de bun simț. Meritați mai mult” # ActiveNews.ro
Lămurirea Armatei Elvețiene demonstrează fără echivoc prostia incomensurabilă a echipei de PR a lui Nicușor Dan, formată din personaje nepregătite, precare ca intelect și limbaj și lipsite de bun simț, care, după cum se vede din atacul abrupt de la miezul nopții la adresa unui ziarist care își face datoria onest posedată cu mentalități de securism
Acum 4 ore
00:10
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, îngerul stând în soare, războiul Celui ce șade pe cal împotriva fiarei și împăraților și răpunerea fiarei # ActiveNews.ro
Vineri, 9 ianuarie 2026, vă invit să participați la cursul 210 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul meu special, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
Acum 8 ore
20:10
"Gaură de 28 de miliarde de lire sterline". Anunțul care zguduie Regatul Unit. Londra riscă să nu își poată îndeplini angajamentele militare, inclusiv desfășurarea trupelor în Ucraina # ActiveNews.ro
Probleme pentru Regatul Unit, care a sprijinit la greu Ucraina. În ciuda planurilor anunțate de guvernul lui Keir Starmer de a crește cheltuielile militare și de a consolida capacitățile forțelor armate
20:10
9 ianuarie: Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei # ActiveNews.ro
Sfântul Petru a intrat în obștea mănăstirii fratelui său Vasile și i-a urmat ca egumen în anul 362. În anul 380 a fost ales Episcop al Sevastiei în locul lui Eustație. În anul 381 a participat la Sinodul al II-lea Ecumenic din Constantinopol.
20:00
9 ianuarie 1985: Demolarea Mănăstirii Văcărești. Bijuteria brâncovenească ar trebui reconstruită, în ciuda acaparării spațiului de clădirea unui mall. VIDEO și FOTO ISTORICE # ActiveNews.ro
În data de 9 ianuarie 1985, acum 41 de ani, conducerea comunisto-ateistă a României a luat hotârârea demolării Ansamblului mănăstiresc Văcărești,
Acum 12 ore
18:50
„Gaură de 28 de miliarde de lire sterline”. Anunțul care zguduie Regatul Unit. Londra riscă să nu își poată îndeplini angajamentele militare, inclusiv desfășurarea trupelor în Ucraina # ActiveNews.ro
Probleme pentru Regatul Unit, care a sprijinit la greu Ucraina. În ciuda planurilor anunțate de guvernul lui Keir Starmer de a crește cheltuielile militare și de a consolida capacitățile forțelor armate
17:50
Nu mai e cale de întors. Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO, susțin experții de stânga citați de Al Jazeera # ActiveNews.ro
Extragerea dictatorului socialist venezuelean Nicolas Maduro de la putere de către președintele american Donald Trump, pe 3 ianuarie, și discuțiile despre Groenlanda, un teritoriu autoguvernat deținut de Danemarca, marchează sfârșitul efectiv al NATO și promovează obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina, susțini experți de stânga citați
17:40
România a cedat suveranitatea alimentară prin acordul MERCOSUR. PSD și AUR acuză Guvernul de trădarea și sacrificarea fermierilor români. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus, Nicușor Dan laudă acordul # ActiveNews.ro
România a agreat Acordul comercial UE–Mercosur, deși ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze memorandumul care stabilea poziția oficială a statului. Decizia a stârnit un scandal politic major.
17:30
România a cedat suveranitatea alimentară prin acordul MERCOSUR. PSD și AUR acuză Guvernul de trădarea și sacrificarea fermierilor români # ActiveNews.ro
România a agreat Acordul comercial UE–Mercosur, deși ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze memorandumul care stabilea poziția oficială a statului. Decizia a stârnit un scandal politic major.
17:30
Călin-Liviu Georgescu: Miracol sau ce? Nepotul meu se crede poet - la Teatrul Godot! # ActiveNews.ro
Teatrul Godot, aflat în incinta Palatului Bragadiru, a preluat imediat spectacolul interzis ieri de către noua conducere (Adrian Titieni) a Teatrului Național ”I.L. Caragiale” București.
17:20
Gheorghe Piperea: În atenția focilor aplaudânde ale lui Nicușor-cu-care-nu-i-ușor - convorbirea nu probează ceea ce a susținut inițial Dan # ActiveNews.ro
În data de 7 ianuarie 2026, la ora 20:18, pe pagina de Facebook a domnului președinte a fost postat următorul text (însoțit de fotografii): „Am ajuns la București.
17:00
Teatrul Godot, aflat în incinta Palatului Bragadiru, a preluat imediat spectacolul interzis ieri de către noua conducere (Adrian Titieni) a Teatrului Național ”I.L. Caragiale” București, spectacol pus în scenă de Magda Catone după piesa mea de teatru ”Nepotul meu se crede poet!”, iar acum premiera bucureșteană va avea loc sâmbătă, pe 17 ianuarie, de la orele 19:00, la Palatul Bragadiru, din spatele Academiei.
15:50
Rușii au lăsat jumătate din locuințele din Kiev fără căldură – Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul # ActiveNews.ro
Aproape 6000 dintreblocurile de locuințe din capitala Ucrainei (adică jumătate) au rămas fără căldurădupă atacul de amploare al armatei ruse asupra instalațiilor de energie dinnoaptea trecută.
15:50
În data de 7 ianuarie 2026, la ora 20:18, pe pagina de Facebook a domnului președinte a fost postat următorul text (însoțit de fotografii): „Am ajuns la București.
15:20
O adevărată suveranistă nu ca video-canapelistele de pe Temu! Fiica comunistă legebetistă a Elenei Lasconi nu se jenează să se expună în public pentru crezul și idolul ei - Maduro: ”Trump nu uita, planeta crăcănatelor nu te vrea!” # ActiveNews.ro
Ca o adevărata suveranistă de rit nou, fiica comunistă LGBT-istă a Elenei Lasconi, Oana Lasconi, are simpatii comuniste dar nu se jenează să și le expună în public.
15:10
România a votat pactul care distruge agricultura. Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri. Ce țări s-au opus adoptării # ActiveNews.ro
Majoritatea celor 27 de membri ai Uniunii Europene au aprobat vineri un acord negociat mai bine de 20 de ani, care deschide calea către un vaste zone de liber schimb în Europa și America Latină.
15:10
O adevărată suveranistă nu ca video-canapelistele de pe Temu! Fiica comunistă legebetistă a Elenei Lasconi nu se jenează să se expună în public pentru crezul și idolul ei - Madoro: ”Trump nu uita, planeta crăcănatelor nu te vrea!” # ActiveNews.ro
Ca o adevărata suveranistă de rit nou, fiica comunistă LGBT-istă a Elenei Lasconi, Oana Lasconi, are simpatii comuniste dar nu se jenează să și le expună în public.
14:30
Nu mai e cale de întors. Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO, susțin experții # ActiveNews.ro
Răpirea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către președintele american Donald Trump, pe 3 ianuarie, l-a încurajat să procedeze la anexarea Groenlandei, un teritoriu autoguvernat deținut de Danemarca, ceea ce marchează sfârșitul efectiv al NATO.
Acum 24 ore
13:20
Covid & Pesticid: Monsanto acuză Pfizer și Moderna că au folosit la vaccinurile ARNm o tehnologie de mărire a rezistenței plantelor la insecte # ActiveNews.ro
Compania Bayer și diviziasa, Monsanto, care se ocupă de inginerie genetică și agrochimie, au dat înjudecată producătorii de vaccinuri Covid, susținând că aceștia au folosit laprocesul de fabricare o tehnologie creată de Monsanto în anii 1980.
13:00
Mihai Tîrnoveanu: Globaliștii intră în fibrilații și rămân fără propagandă: Călin Georgescu este atacat de oamenii Ambasadei Federației Ruse! După care se pretind "victime"! # ActiveNews.ro
Semnalele erau si înainte prin Șoșoacă, dar odată cu extragerea lui Manduro si reafirmarea sprijinului față de Trump-SUA a domnului Călin Georgescu, s-a pornit împotriva lui o virulentă avalanșa acuzațiilor de trădare, de abandonare...
12:30
Mihai Tîrnoveanu: Globaliștii intră în fibrilații și rămân fără propagandă: Călin Georgescu este atacat de oamenii Ambasadei Federației Ruse! # ActiveNews.ro
Semnalele erau si înainte prin Șoșoacă, dar odată cu extragerea lui Manduro si reafirmarea sprijinului față de Trump-SUA a domnului Călin Georgescu, s-a pornit împotriva lui o virulentă avalanșa acuzațiilor de trădare, de abandonare...
12:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat că este alegerea președintelui chinez, Xi Jinping, în legătură cu "ce va face cu Taiwanul", pe care China îl consideră o provincie separatistă.
12:10
Urmează Groenlanda? Administrația SUA ar putea plăti 100.000 de dolari pentru fiecare rezident din Groenlanda, pe fondul discuțiilor privind preluarea teritoriului de către SUA # ActiveNews.ro
Administrația Trump ia în considerare să plătească mii de dolari, fiecărui rezident al Groenlandei, ca parte a unei încercări de a încuraja teritoriul să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite, potrivit Reuters, citată de Fox News.
11:40
George Simion intervine în scandalul momentului: ”Dezinformare? Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?” # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat vieri pe președintele Nicușor Dan de ipocrizie după ce acesta s-a plâns public de „dezinformare”.
11:20
VIDEO: Rusia a lovit Ucraina cu racheta hipersonică Oreșnik, ca ripostă la atacul cu drone asupra reședinței lui Putin # ActiveNews.ro
Armata rusă a declarat că a lansat racheta sa hipersonică Oreshnik asupra unui obiectiv din Ucraina, ca răspuns la ceea ce a descris drept o tentativă ucraineană de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui...
10:40
Trump și RFK pun hrană curată pe mesele americanilor - Noul ghid de alimentație emis de Casa Albă # ActiveNews.ro
Administrația Trump declară război zaharurilor adăugate și pune accentul pe grăsimile saturate în noile recomandări alimentare valabile până în 2030.
10:20
Manuela Hărăbor cere echitate pentru persoanele cu dizabilități – apel către Primarul Sectorului 4 # ActiveNews.ro
Cunoscuta actriță Manuela Hărăbor, implicată activ în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, al cărei fiu adult, Andrei, are handicap grav, continuă să atragă atenția asupra nedreptăților fiscale care afectează persoanele cu dizabilități.
10:00
Dr. Geanina Hagimă, din nou anchetată de Colegiul Medicilor: I-a deranjat faptul că le-am expus planul în conferințele ”COVID 19 ȘI CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” # ActiveNews.ro
Dr. Geanina Hagimă a fost vizată de a doua anchetă disciplinară a Colegiului Medicilor pentru declarațiile sale publice privind vaccinurile COVID. Într-o postare detaliată pe Facebook, ea critică modul în care au fost gestionate...
09:40
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: ”Eu cred ce spune Armata Elvețiană, nu pe cel care a promis că TVA nu va crește” # ActiveNews.ro
Jurnalistul de investigații Patrick André de Hillerin revine în forță în disputa publică legată de escortarea aeronavei Spartan a Forțelor Aeriene Române de către avioane F/A-18 ale Elveției.
04:20
Apel la Unitate în Rugăciune pentru Familia greu încercată a Preotului Ioan Cozma. "Fraților… un strigăt de durere și de rugăciune!" # ActiveNews.ro
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, clerul, credincioșii și toți oamenii cu inimă milostivă sunt chemați, în aceste zile de grea încercare, la unitate în rugăciune și solidaritate pentru familia părintelui Ioan Cozma, greu încercată în urma cumplitului accident rutier petrecut la ieșirea din municipiul Vatra
03:10
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos. Adevărul e ca la Rabin. ȘTIREA INIȚIALĂ: Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială cu escorta aeriană. Răspunsul Forțelor Aeriene Elvețiene # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
Ieri
02:30
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos, de Hillerin cere noi precizări. Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială. Răspunsul Forțelor Aeriene Elvețiene # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
01:40
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos, de Hillerin cere noi precizări. Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
8 ianuarie 2026
22:10
Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă. FOTO # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
21:50
Ieromonahul Ilie Cioruță de la Mănăstirea Cernica, figură de pateric românesc, înveșnicit pe 8 ianuarie 1997 # ActiveNews.ro
Mărturisitorul zilei de azi este părintele Ilie Cioruță, trecut la Domnul pe 8 ianuarie 1997.
20:50
Ungaria va vota împotriva acordului comercial UE-Mercosur: ”Este în detrimentul mijloacelor de trai ale fermierilor maghiari” # ActiveNews.ro
Ungaria va vota împotriva acordului de liber schimb propus între UE și Mercosur, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.
19:30
Trump le explică europenilor de ce SUA ”reprezintă” cu adevărat NATO: Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a explicat, miercuri, într-o postare pe contul său Truth Social de ce SUA este forța majoritară în NATO, și nu toate națiunile europene la un loc. De asemenea, liderul de la Casa Albă a precizat că SUA va continua să sprijine NATO.
19:20
Trump le explică europenilor de ce SUA „reprezintă” cu adevărat NATO: Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a explicat, miercuri, într-o postare pe contul său Truth Social de ce SUA este forța majoritară în NATO, și nu toate națiunile europene la un loc. De asemenea, liderul de la Casa Albă a precizat că SUA va continua să sprijine NATO.
19:00
Din mila lui Dumnezeu am întâlnit și eu un astfel de om. Este vorba de pustnica Giumalăului, maica Teodora, apoi schimonahia Elisabeta, care a fost canonizată anul trecut cu titulatura de Sfânta Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea. Slavă lui Dumnezeu că mai sunt și astăzi astfel de oameni.
18:10
Trump lovește în CARACATIȚA OCULTEI MONDIALE: Raytheon, contractorul României pentru sistemul Patriot, și gigantul Blackstone. Molohii globaliști sunt deținuți de Troika Neagră - Blackrock, Vanguard și State Street # ActiveNews.ro
Președintele Americii, Donald Trump, după ce a scos SUA din OMS și din încă 66 de organizații globaliste afiliate ideologiilor LGBT, woke și de „încălzire climatică”, între altele, a luat și taurul industriei de armament de coarne, atacând totodată și marile corporații care plănuiesc noul tip de sclavagism fiscal și eliminarea proprietăților oamenilor,
17:40
Un lanț de supermarketuri extinde supravegherea biometrică, colectând date faciale, oculare și vocale # ActiveNews.ro
Clienții care intră în magazinele Wegmans din New York City sunt acum monitorizați mai eficient, fiindu-le colectate datele faciale, oculare și vocale.
16:10
Creștinii din Gaza au sărbătorit Crăciunul pentru prima dată în ultimii 2 ani după războiul israelian: Bradul nu a fost doar o decorațiune, ci o rugăciune, care spune lumii că poporul din Gaza încă mai crede în viață # ActiveNews.ro
Bradul de Crăciun a fost aprins la Biserica Ortodoxă Greacă ”Sfântul Porfirie” din orașul Gaza, în ciuda suferințelor prin care au trecut creștinii palestinieni în ultimii ani.
15:10
Moartea Europei. Visul umed al Forumului Economic Mondial și al tuturor guvernelor UE aflate sub controlul lor, de a închide restul populației Europei în lagăre de concentrare masive, cunoscute ca „orașe de 15 minute”, ar putea deveni realitate # ActiveNews.ro
Dacă eurocrații criminali, gangsterii Forumului Economic Mondial și elitele malefice ale statelor membre UE reușesc să își realizeze planurile, cum va arăta Europa peste cinci sau zece ani?
15:10
Secretele de pe aeroportul Le Bourget, dezvăluite: Lt. Vladimir Tisminețki, Dani Crețu și Akneea Sorbona-Crețu surprinși de Brad Florescu # ActiveNews.ro
Renumitul povestitor și traducător Brad Florescu prezintă pe Facebook pentru generațiile viitoare ce s-a întâmplat cu adevărat pe aeroportul de provincie Le Bourget:
14:40
Statele Unite au scos Europa din două nenorociri istorice pe care ea însăși le-a generat – cele două războaie mondiale; și nu numai Europa a fost scoasă din cele două nenorociri.
14:00
Moartea Europei. Visul umed al Forumului Economic Mondial și al tuturor guvernelor UE aflate sub controlul lor, de a închide restul populației Europei în lagăre de concentrare masive, cunoscute ca „orașe de cincisprezece minute”, ar putea deveni realitate # ActiveNews.ro
Dacă eurocrații criminali, gangsterii Forumului Economic Mondial și elitele malefice ale statelor membre UE reușesc să își realizeze planurile, cum va arăta Europa peste cinci sau zece ani? La această întrebare răspunde autorul unui articol publicat pe site-ul italian comedonchisciotte, considerând că, de când Lenin și Stalin au distrus Rusia în anii 1920 și 1930, niciun alt loc din lume nu a fost supus unor politici scandalos de ambițioase și aberante, nemiloase și inumane practicate de cei doi. Astăzi, se spune în text, eurocrații fanatici, total deconectați de viața reală din afara coridoarelor lor de putere, provoacă mult mai multe daune decât sovieticii de odinioară.
14:00
Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 8 ianuarie. A trăit la sfârșitul secolului al VI-lea și începutul secolului al VII-lea. Numele de Hozevitul provine după acela al chinoviei sale, Mănăstirea Hozeva.
14:00
8 ianuarie: Nașterea lui Iuliu Maniu, unul dintre marii BĂRBAȚI DE STAT ai României: a curațat Viena de bolșevici, a participat la Marea Unire, l-a sfidat pe regele criminal Carol al II-lea, l-a apărat pe Corneliu Codreanu și a murit ca un martir # ActiveNews.ro
A terminat Primul Război Mondial în fruntea corpului de oaste format din soldați ardeleni care a curățat Viena de hoardele bolșevice, la fel cum a făcut-o Armata Română la Budapesta.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.