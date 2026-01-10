14:00

Dacă eurocrații criminali, gangsterii Forumului Economic Mondial și elitele malefice ale statelor membre UE reușesc să își realizeze planurile, cum va arăta Europa peste cinci sau zece ani? La această întrebare răspunde autorul unui articol publicat pe site-ul italian comedonchisciotte, considerând că, de când Lenin și Stalin au distrus Rusia în anii 1920 și 1930, niciun alt loc din lume nu a fost supus unor politici scandalos de ambițioase și aberante, nemiloase și inumane practicate de cei doi. Astăzi, se spune în text, eurocrații fanatici, total deconectați de viața reală din afara coridoarelor lor de putere, provoacă mult mai multe daune decât sovieticii de odinioară.